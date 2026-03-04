Tragedie într-un cămin de la Botanica: Un bărbat a murit într-un incendiu. Pompierii au salvat 27 de persoane, inclusiv copii
Ziar.md, 4 martie 2026 11:10
Un incendiu izbucnit într-un cămin din sectorul Botanica al capitalei s-a încheiat tragic. Un bărbat de 61 de ani a murit, iar pompierii au reușit să salveze și să evacueze 27 de persoane, inclusiv șase minori, din cl&
• • •
11:00
MAE monitorizează permanent situația din Orientul Mijlociu. Nu sunt cetățeni moldoveni răniți sau afectați # Ziar.md
Celula de Criză a Ministerului Afacerilor Externe (MAE) funcționează în regim permanent și continuă să monitorizeze evoluțiile de securitate din Orientul Mijlociu, în contextul conflictului care implică mai multe state din regiune. Potrivit informațiilor actualizate pe
Acum 2 ore
10:20
Ultima oră! Premierul Alexandru Munteanu propune, la Guvern, introducerea stării de urgență în sectorul energetic # Ziar.md
În cadrul ședinței Guvernului, premierul Alexandru Munteanu a solicitat suplimentarea ordinii de zi cu un proiect care prevede introducerea stării de urgență în domeniul energetic. Inițiativa vine ca răspuns la evoluțiile recente pe pieț
10:10
Schimbări la conducerea Universității de Stat din Moldova (USM). Prim-prorectorul și prorectorul pentru activitatea didactică şi studențească al instituției, Otilia Dandara, a fost aleasă în funcția de rector. Scrutinul s-a desfăș
10:10
Război în Orientul Mijlociu, ziua cinci: SUA au lovit aproape 2.000 de ținte în Iran. Încep ceremoniile pentru Ali Khamenei # Ziar.md
Războiul din Orientul Mijlociu a intrat în a cincea zi, iar tensiunile din regiune continuă să crească. Statele Unite au anunțat că, de la începutul operațiunilor militare împotriva Iranului, au lovit aproape 2.000 de ținte,
09:50
Finanțare pentru case mai eficiente energetic: CNED anunță un nou apel național pentru 1.000 de gospodării # Ziar.md
Alte 1.000 de gospodării din Republica Moldova vor avea posibilitatea să obțină sprijin financiar pentru lucrări de eficiență energetică, în cadrul unui nou apel al programului „Casa Verde”, care urmează să fie lansat
09:40
Elevii din Republica Moldova vor intra în vacanța de primăvară de pe 5 martie, care va dura timp de patru zile. Copiii vor reveni la ore pe 9 martie, potrivit calendarului școlar aprobat de Ministerul Educației și Cercetării
Acum 4 ore
08:50
Banca Națională a stabilit pentru astăzi, 4 martie 2026, cursurile oficiale ale principalelor valute, valabile pentru ziua miercuri. Astfel, euro scade nițel, iar dolarul crește destul de brusc. Euro este cotat la 20,20 lei, cu doi bani mai puț
08:30
Republica Moldova va avea parte astăzi, 4 martie, de o zi cu vreme stabilă și cer preponderent senin. Meteorologii anunță condiții fără precipitații și temperaturi care vor marca o ușoară încă
Acum 12 ore
23:00
FOTO/ Te afli și tu printre ei? Iată câți șoferi au fost amendați pentru utilizarea telefonului la volan # Ziar.md
Un mesaj citit la semafor, o notificare verificată din mers sau un apel „rapid” pot părea acțiuni de rutină. În trafic însă, câteva secunde de neatenție pot face diferența dintre o că
22:30
Macron trimite portavionul francez „Charles de Gaulle” în Marea Mediterană, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu # Ziar.md
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat că a ordonat trimiterea portavionului Charles de Gaulle în Marea Mediterană, în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Decizia a fost anunțată marți, într-un discurs adresat
Acum 24 ore
21:20
Doi moldoveni vor părăsi Israelul cu un autobuz pus la dispoziție de Ambasada României. Alți 96 cer evacuarea din EAU # Ziar.md
Doi cetățeni ai Republicii Moldova, care dețin și cetățenia României, urmează să plece mâine din Tel Aviv spre punctul de frontieră Taba, la granița cu Egiptul, cu un autobuz pus la dispozi&
19:00
Atenționare de călătorie pentru moldoveni! Posibile perturbări ale zborurilor spre și din Cipru # Ziar.md
Cetățenii Republicii Moldova care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Cipru sunt atenționați cu privire la posibile perturbări ale traficului aerian, în contextul escaladă
18:50
„Numărul de urgență este destinat situațiilor de urgență”. Cetățenii sună la 112 ca să afle de ce a fost desființat 1189 # Ziar.md
Autoritățile fac un apel către cetățeni să utilizeze responsabil numărul unic de urgență 112. Începând cu 1 martie, s-a înregistrat o creștere a apelurilor la 112 pentru solicitarea de informaț
18:40
Important! Poșta Moldovei suspendă trimiterile poștale către mai multe țări din Orientul Mijlociu, din cauza războiului # Ziar.md
Trimiterile poștale internaționale către mai multe state din Orientul Mijlociu sunt suspendate începând cu 3 martie 2026. Un anunț în acest sens a fost făcut de Întreprinderea de Stat „Poșta Moldovei”. Decizia
18:00
Rada Supremă a Ucrainei pregătește o inițiativă legislativă prin care tradiționala zi de 8 martie să fie înlocuită cu „Ziua Femeii Ucrainene”. Noua sărbătoare ar urma să fie marcat&
17:40
ANTA vine cu precizări: cum se vor forma noile tarife pentru transportul rutier de călători # Ziar.md
Agenția Națională pentru Transport Auto anunță că noile tarife pentru transportul rutier de persoane, intrate în vigoare de la 1 martie 2026, vor fi calculate în funcție de mai mulți factori: tipul unității
16:50
R. Moldova dispune de echipamente IT de aproape două milioane de lei pentru colectarea și analiza datelor despre migranți # Ziar.md
Consiliul Europei a donat Inspectoratul General pentru Migrație echipamente IT de ultimă generație în valoare de aproape două milioane de lei. Lotul include calculatoare, monitoare, laptopuri și software specializat pentru analiza datelor. Echipamentele au fost predate în cadrul unei ceremonii organizate
16:50
16:40
VIDEO/ Momentul reținerii în flagrant. Ofițerii CNA prind suspecții și numără mita de 40.000 de euro # Ziar.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) a publicat imagini video din momentul în care ofițerii au intervenit în flagrant și au reținut cele patru persoane bănuite de trafic de influență. În înregistrare se vede cum
16:20
Prețurile gazelor naturale în Europa au explodat în ultimele două zile, urcând cu aproape 40% și depășind pragul de 60 de euro/MWh, cel mai ridicat nivel din 2023. Creșterea vine pe fondul escaladării conflictului
16:10
Tot mai mulți moldoveni ajung la ORL abia când apar complicații. Căștile, un risc pentru tineri # Ziar.md
Problemele de sănătate ale urechii rămân frecvente în Republica Moldova. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, în 2024, au fost înregistrate aproximativ 76 de cazuri la 10 mii de locuitori,
15:40
VIDEO/ Contrabandă cu 550.000 de țigarete la frontiera moldo-română. Un polițist de frontieră și un vameș au fost reținuți # Ziar.md
Un caz de contrabandă cu produse din tutun a fost documentat în urma unei operațiuni desfășurate simultan în Republica Moldova și România. Potrivit Poliției de Frontieră, schema viza transportarea ilegală a țigaretelor prin punctul
15:10
Scade numărul cazurilor de infecții respiratorii: ANSP continuă supravegherea la nivel național # Ziar.md
Agenția Națională pentru Sănătate Publică anunță o diminuare a numărului cazurilor de infecții respiratorii, în contextul monitorizării continue desfășurate la nivel național. Potrivit datelor pentru perioada
15:10
Fermierii cer ajutorul statului în contextul majorării prețurilor la carburanți. Cum le răspunde Guvernul # Ziar.md
În contextul crizei internaționale generate de conflictul militar din Orientul Mijlociu, Asociația „Forța Fermierilor” anticipează că prețurile carburanților vor crește și se vor răsfrânge negativ asupra sectorului agricol
15:10
Patru persoane, reținute în flagrant de CNA. Ar fi cerut 40.000 de euro pentru o decizie favorabilă într-un dosar penal # Ziar.md
Patru persoane au fost reținute în flagrant de ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii municipiului Chișinău, după ce ar fi primit o mită în valoare de 40.000 de euro. Re&
15:00
Procesul lui Ion Creangă, acuzat de trădare de patrie, va fi reluat de la zero după demisia judecătoarei Arina Ialanji # Ziar.md
Procesul în care fostul șef al Direcției juridice a Parlamentului, Ion Creangă, este acuzat de trădare de patrie va fi reluat de la început, după ce Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat demisia judecătoarei Arina Ialanji. Decizia a
14:30
Scumpire accentuată la carburanți: Benzina costă aproape 24 de lei, iar motorina depășește 21 de lei # Ziar.md
Prețurile la carburanți continuă să urce pe fondul tensiunilor internaționale din Orientul Mijlociu, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Mâine, atât motorina, cât și
14:10
Ministerul Educației introduce reguli stricte împotriva hărțuirii sexuale în universități. Ce prevede regulamentul # Ziar.md
Universitățile din Republica Moldova vor aplica un cadru unitar de prevenire, raportare și intervenție în cazurile de hărțuire sexuală, după ce Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a aprobat un Regulament-cadru în
13:40
Israel afirmă că Iran pregătea „buncăre atomice pentru programul nuclear”. Netanyahu: Ofensiva a fost „urgent necesară” # Ziar.md
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat marți că ofensiva lansată împotriva Iranului a fost o decizie urgentă, susținând că Teheranul construia noi instalații subterane menite să protejeze programul nuclear și arsenalul de rachete balistice. Î
13:10
UE sprijină R. Moldova cu 1,8 milioane de euro pentru modernizarea gestionării deșeurilor în trei orașe # Ziar.md
Uniunea Europeană a alocat 1,8 milioane de euro pentru dezvoltarea și modernizarea sistemului de gestionare a deșeurilor în orașele Călărași, Ungheni și Leova, în cadrul proiectului „Facilitarea unei tranziții verzi incluzive
13:00
Israel anunță că a lovit palatul prezidențial iranian și sediul Consiliului Suprem de Securitate din Teheran # Ziar.md
Israelul a anunțat marți că a efectuat atacuri aeriene asupra „complexului de conducere” al Iranului din Teheran, inclusiv asupra palatului prezidențial și a birourilor Consiliului Suprem de Securitate Națională. Operațiunea face parte din ofensiva militar&
12:30
Un grup de 318 cetățeni români aflați în zone afectate de conflictul din Orientul Mijlociu a ajuns în siguranță în România, după ce a părăsit Israelul pe cale terestră, prin
12:20
Peste 2.300 de certificate medicale au fost emise digital în prima zi de funcționare a sistemului online # Ziar.md
În doar o zi de la lansare, peste 2.300 de certificate de concediu medical au fost emise și înregistrate în noul sistem digital gestionat integral online, anunță autoritățile. Potrivit informațiilor oficiale, procesul de emitere este simplu și
12:20
Circa 150 de moldoveni sunt blocați în Orientul Mijlociu. Misiunile diplomatice gestionează zeci de cereri de evacuare # Ziar.md
Escaladarea situației de securitate din Orientul Mijlociu și suspendarea sau restricționarea zborurilor comerciale au afectat și turiști din Republica Moldova. Asociația Națională a Agențiilor de Turism din Moldova (ANAT) anunță că monitorizeaz&
11:30
Biletele de avion dintre Asia și Europa s-au scumpit puternic după închiderea aeroporturilor din Golf # Ziar.md
Prețurile biletelor de avion pe rutele dintre Asia și Europa au crescut semnificativ în ultimele zile, după închiderea mai multor hub-uri importante din Orientul Mijlociu, pe fondul conflictului dintre SUA, Israel și Iran, scrie Reuters. Aeroporturi-cheie precum Dubai, cel mai aglomerat aeroport interna&
Ieri
11:00
Agenția Servicii Publice (ASP) va oferi, începând de astăzi, 3 martie 2026, trei servicii digitale noi, prin care, antreprenorii individuali, cunoscuți și ca freelanceri, își vor putea actualiza sau modifica statutul fără să mearg&
11:00
Patru ani de la depunerea cererii de aderare la UE. Republica Moldova își continuă parcursul european # Ziar.md
Marți, 3 martie 2026, se împlinesc patru ani de când Republica Moldova a depus oficial cererea de aderare la Uniunea Europeană, un moment considerat decisiv pentru viitorul țării. Mai exact, pe 3 martie 2022, președinta Maia Sandu, alături
10:30
Peste 500 de angajați și echipele tehnice ale Administrației Naționale a Drumurilor (AND) sunt mobilizați în teren, în regim non-stop, pentru a remedia degradările apărute pe rețeaua națională de drumuri
10:20
Pompierii au intervenit în dimineața zilei de marți, 3 martie 2026, la sediul Ministerului Sănătății din Chișinău, după ce într-un birou a fost observat fum dens. Apelul la Serviciul 112 a fost
10:10
A patra zi de război: Israel lovește Beirutul și Teheranul, iar SUA evacuează personalul diplomatic din regiune # Ziar.md
A patra zi de confruntări dintre Statele Unite, Israel și Iran aduce noi atacuri aeriene, represalii în lanț și măsuri de securitate fără precedent în mai multe state din regiune. Marți dimineață, Israelul a
10:00
3 martie - Ziua Egalității Salariale în R. Moldova. Femeile muncesc la fel, dar primesc mai puțin decât bărbații # Ziar.md
Astăzi, Republica Moldova marchează Ziua Egalității Salariale, o dată simbolică care aduce în prim-plan una dintre cele mai persistente probleme de pe piața muncii: diferența de remunerare dintre femei și bărbați. Î
09:10
DOC/ Oficial! Ucraina vrea să impună un embargo la importurile de vin, struguri și alcool din R. Moldova - motivul # Ziar.md
Guvernul Ucrainei a publicat un proiect de hotărâre prin care propune introducerea unui embargo, numit și regim de licențiere pentru importul anumitor produse vitivinicole din Republica Moldova, ca răspuns la măsurile adoptate recent de autoritățile moldovene
08:50
Principale valute de referință se mențin pe poziții. Banca Națională a Moldovei a publicat cursul oficial de schimb pentru data de 3 martie 2026, stabilind noile cotații de referință pentru piața valutară din Republica
08:10
Astăzi, 3 martie 2026, vremea va fi blândă pentru începutul lunii martie, cu temperaturi pozitive în toate regiunile țării, potrivit datelor furnizate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat. În nordul Republicii Moldova, maximele diurne vor atinge aproximativ +4°C, iar
2 martie 2026
21:50
VIDEO/ Trump: „Iranul avea rachete capabile să lovească Europa”. SUA continuă operațiunile și sunt „înaintea calendarului” # Ziar.md
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că armata americană continuă „operațiuni de luptă la scară largă” în Iran, în cadrul operațiunii denumite „Furia epică”. În primele sale declaraț
19:00
Programul guvernamental „Casa Verde” vine cu unele modificări în 2026, anunță Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED). Dacă până acum doar gospodăriile cu cel puțin un copil minor puteau beneficia de finan&
18:50
Matematica are campionii ei: 61 de elevi din toată țara au fost premiați la Olimpiada Republicană # Ziar.md
61 de elevi din întreaga țară au fost premiați astăzi în cadrul Olimpiadei Republicane la Matematică, desfășurată în perioada 28 februarie - 2 martie 2026, la Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” din Chi&
18:30
FOTO/ Copiii și tinerii din Hoginești au un teren nou de minifotbal în centrul satului, construit prin „Satul European” # Ziar.md
Cei peste 1.300 de locuitori ai satului Hoginești, raionul Călărași, au acum un spațiu modern unde pot face mișcare, se pot întâlni și petrece timpul liber activ. În localitate a fost inaugurat
17:50
Zboruri reluate parțial în EAU. Ministerul de Externe recomandă prudență și confirmarea directă cu companiile aeriene # Ziar.md
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova (MAE) informează că autoritățile din Emiratele Arabe Unite au anunțat reluarea limitată a zborurilor pe aeroporturile din Dubai, în contextul evoluțiilor regionale recente. Potrivit Dubai Airports, începând cu seara zilei
