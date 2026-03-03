FOTO/ Te afli și tu printre ei? Iată câți șoferi au fost amendați pentru utilizarea telefonului la volan
Ziar.md, 3 martie 2026 23:00
Un mesaj citit la semafor, o notificare verificată din mers sau un apel „rapid” pot părea acțiuni de rutină. În trafic însă, câteva secunde de neatenție pot face diferența dintre o că
Un mesaj citit la semafor, o notificare verificată din mers sau un apel „rapid” pot părea acțiuni de rutină. În trafic însă, câteva secunde de neatenție pot face diferența dintre o că
Macron trimite portavionul francez „Charles de Gaulle” în Marea Mediterană, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu # Ziar.md
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat că a ordonat trimiterea portavionului Charles de Gaulle în Marea Mediterană, în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Decizia a fost anunțată marți, într-un discurs adresat
Doi moldoveni vor părăsi Israelul cu un autobuz pus la dispoziție de Ambasada României. Alți 96 cer evacuarea din EAU # Ziar.md
Doi cetățeni ai Republicii Moldova, care dețin și cetățenia României, urmează să plece mâine din Tel Aviv spre punctul de frontieră Taba, la granița cu Egiptul, cu un autobuz pus la dispozi&
Atenționare de călătorie pentru moldoveni! Posibile perturbări ale zborurilor spre și din Cipru # Ziar.md
Cetățenii Republicii Moldova care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Cipru sunt atenționați cu privire la posibile perturbări ale traficului aerian, în contextul escaladă
„Numărul de urgență este destinat situațiilor de urgență”. Cetățenii sună la 112 ca să afle de ce a fost desființat 1189 # Ziar.md
Autoritățile fac un apel către cetățeni să utilizeze responsabil numărul unic de urgență 112. Începând cu 1 martie, s-a înregistrat o creștere a apelurilor la 112 pentru solicitarea de informaț
Important! Poșta Moldovei suspendă trimiterile poștale către mai multe țări din Orientul Mijlociu, din cauza războiului # Ziar.md
Trimiterile poștale internaționale către mai multe state din Orientul Mijlociu sunt suspendate începând cu 3 martie 2026. Un anunț în acest sens a fost făcut de Întreprinderea de Stat „Poșta Moldovei”. Decizia
Rada Supremă a Ucrainei pregătește o inițiativă legislativă prin care tradiționala zi de 8 martie să fie înlocuită cu „Ziua Femeii Ucrainene”. Noua sărbătoare ar urma să fie marcat&
ANTA vine cu precizări: cum se vor forma noile tarife pentru transportul rutier de călători # Ziar.md
Agenția Națională pentru Transport Auto anunță că noile tarife pentru transportul rutier de persoane, intrate în vigoare de la 1 martie 2026, vor fi calculate în funcție de mai mulți factori: tipul unității
R. Moldova dispune de echipamente IT de aproape două milioane de lei pentru colectarea și analiza datelor despre migranți # Ziar.md
Consiliul Europei a donat Inspectoratul General pentru Migrație echipamente IT de ultimă generație în valoare de aproape două milioane de lei. Lotul include calculatoare, monitoare, laptopuri și software specializat pentru analiza datelor. Echipamentele au fost predate în cadrul unei ceremonii organizate
VIDEO/ Momentul reținerii în flagrant. Ofițerii CNA prind suspecții și numără mita de 40.000 de euro # Ziar.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) a publicat imagini video din momentul în care ofițerii au intervenit în flagrant și au reținut cele patru persoane bănuite de trafic de influență. În înregistrare se vede cum
Prețurile gazelor naturale în Europa au explodat în ultimele două zile, urcând cu aproape 40% și depășind pragul de 60 de euro/MWh, cel mai ridicat nivel din 2023. Creșterea vine pe fondul escaladării conflictului
Tot mai mulți moldoveni ajung la ORL abia când apar complicații. Căștile, un risc pentru tineri # Ziar.md
Problemele de sănătate ale urechii rămân frecvente în Republica Moldova. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, în 2024, au fost înregistrate aproximativ 76 de cazuri la 10 mii de locuitori,
VIDEO/ Contrabandă cu 550.000 de țigarete la frontiera moldo-română. Un polițist de frontieră și un vameș au fost reținuți # Ziar.md
Un caz de contrabandă cu produse din tutun a fost documentat în urma unei operațiuni desfășurate simultan în Republica Moldova și România. Potrivit Poliției de Frontieră, schema viza transportarea ilegală a țigaretelor prin punctul
Scade numărul cazurilor de infecții respiratorii: ANSP continuă supravegherea la nivel național # Ziar.md
Agenția Națională pentru Sănătate Publică anunță o diminuare a numărului cazurilor de infecții respiratorii, în contextul monitorizării continue desfășurate la nivel național. Potrivit datelor pentru perioada
Fermierii cer ajutorul statului în contextul majorării prețurilor la carburanți. Cum le răspunde Guvernul # Ziar.md
În contextul crizei internaționale generate de conflictul militar din Orientul Mijlociu, Asociația „Forța Fermierilor” anticipează că prețurile carburanților vor crește și se vor răsfrânge negativ asupra sectorului agricol
Patru persoane, reținute în flagrant de CNA. Ar fi cerut 40.000 de euro pentru o decizie favorabilă într-un dosar penal # Ziar.md
Patru persoane au fost reținute în flagrant de ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii municipiului Chișinău, după ce ar fi primit o mită în valoare de 40.000 de euro. Re&
Procesul lui Ion Creangă, acuzat de trădare de patrie, va fi reluat de la zero după demisia judecătoarei Arina Ialanji # Ziar.md
Procesul în care fostul șef al Direcției juridice a Parlamentului, Ion Creangă, este acuzat de trădare de patrie va fi reluat de la început, după ce Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat demisia judecătoarei Arina Ialanji. Decizia a
Scumpire accentuată la carburanți: Benzina costă aproape 24 de lei, iar motorina depășește 21 de lei # Ziar.md
Prețurile la carburanți continuă să urce pe fondul tensiunilor internaționale din Orientul Mijlociu, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Mâine, atât motorina, cât și
Ministerul Educației introduce reguli stricte împotriva hărțuirii sexuale în universități. Ce prevede regulamentul # Ziar.md
Universitățile din Republica Moldova vor aplica un cadru unitar de prevenire, raportare și intervenție în cazurile de hărțuire sexuală, după ce Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a aprobat un Regulament-cadru în
Israel afirmă că Iran pregătea „buncăre atomice pentru programul nuclear”. Netanyahu: Ofensiva a fost „urgent necesară” # Ziar.md
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat marți că ofensiva lansată împotriva Iranului a fost o decizie urgentă, susținând că Teheranul construia noi instalații subterane menite să protejeze programul nuclear și arsenalul de rachete balistice. Î
UE sprijină R. Moldova cu 1,8 milioane de euro pentru modernizarea gestionării deșeurilor în trei orașe # Ziar.md
Uniunea Europeană a alocat 1,8 milioane de euro pentru dezvoltarea și modernizarea sistemului de gestionare a deșeurilor în orașele Călărași, Ungheni și Leova, în cadrul proiectului „Facilitarea unei tranziții verzi incluzive
Israel anunță că a lovit palatul prezidențial iranian și sediul Consiliului Suprem de Securitate din Teheran # Ziar.md
Israelul a anunțat marți că a efectuat atacuri aeriene asupra „complexului de conducere” al Iranului din Teheran, inclusiv asupra palatului prezidențial și a birourilor Consiliului Suprem de Securitate Națională. Operațiunea face parte din ofensiva militar&
Un grup de 318 cetățeni români aflați în zone afectate de conflictul din Orientul Mijlociu a ajuns în siguranță în România, după ce a părăsit Israelul pe cale terestră, prin
Peste 2.300 de certificate medicale au fost emise digital în prima zi de funcționare a sistemului online # Ziar.md
În doar o zi de la lansare, peste 2.300 de certificate de concediu medical au fost emise și înregistrate în noul sistem digital gestionat integral online, anunță autoritățile. Potrivit informațiilor oficiale, procesul de emitere este simplu și
Circa 150 de moldoveni sunt blocați în Orientul Mijlociu. Misiunile diplomatice gestionează zeci de cereri de evacuare # Ziar.md
Escaladarea situației de securitate din Orientul Mijlociu și suspendarea sau restricționarea zborurilor comerciale au afectat și turiști din Republica Moldova. Asociația Națională a Agențiilor de Turism din Moldova (ANAT) anunță că monitorizeaz&
Biletele de avion dintre Asia și Europa s-au scumpit puternic după închiderea aeroporturilor din Golf # Ziar.md
Prețurile biletelor de avion pe rutele dintre Asia și Europa au crescut semnificativ în ultimele zile, după închiderea mai multor hub-uri importante din Orientul Mijlociu, pe fondul conflictului dintre SUA, Israel și Iran, scrie Reuters. Aeroporturi-cheie precum Dubai, cel mai aglomerat aeroport interna&
Agenția Servicii Publice (ASP) va oferi, începând de astăzi, 3 martie 2026, trei servicii digitale noi, prin care, antreprenorii individuali, cunoscuți și ca freelanceri, își vor putea actualiza sau modifica statutul fără să mearg&
Patru ani de la depunerea cererii de aderare la UE. Republica Moldova își continuă parcursul european # Ziar.md
Marți, 3 martie 2026, se împlinesc patru ani de când Republica Moldova a depus oficial cererea de aderare la Uniunea Europeană, un moment considerat decisiv pentru viitorul țării. Mai exact, pe 3 martie 2022, președinta Maia Sandu, alături
Peste 500 de angajați și echipele tehnice ale Administrației Naționale a Drumurilor (AND) sunt mobilizați în teren, în regim non-stop, pentru a remedia degradările apărute pe rețeaua națională de drumuri
Pompierii au intervenit în dimineața zilei de marți, 3 martie 2026, la sediul Ministerului Sănătății din Chișinău, după ce într-un birou a fost observat fum dens. Apelul la Serviciul 112 a fost
A patra zi de război: Israel lovește Beirutul și Teheranul, iar SUA evacuează personalul diplomatic din regiune # Ziar.md
A patra zi de confruntări dintre Statele Unite, Israel și Iran aduce noi atacuri aeriene, represalii în lanț și măsuri de securitate fără precedent în mai multe state din regiune. Marți dimineață, Israelul a
3 martie - Ziua Egalității Salariale în R. Moldova. Femeile muncesc la fel, dar primesc mai puțin decât bărbații # Ziar.md
Astăzi, Republica Moldova marchează Ziua Egalității Salariale, o dată simbolică care aduce în prim-plan una dintre cele mai persistente probleme de pe piața muncii: diferența de remunerare dintre femei și bărbați. Î
DOC/ Oficial! Ucraina vrea să impună un embargo la importurile de vin, struguri și alcool din R. Moldova - motivul # Ziar.md
Guvernul Ucrainei a publicat un proiect de hotărâre prin care propune introducerea unui embargo, numit și regim de licențiere pentru importul anumitor produse vitivinicole din Republica Moldova, ca răspuns la măsurile adoptate recent de autoritățile moldovene
Principale valute de referință se mențin pe poziții. Banca Națională a Moldovei a publicat cursul oficial de schimb pentru data de 3 martie 2026, stabilind noile cotații de referință pentru piața valutară din Republica
Astăzi, 3 martie 2026, vremea va fi blândă pentru începutul lunii martie, cu temperaturi pozitive în toate regiunile țării, potrivit datelor furnizate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat. În nordul Republicii Moldova, maximele diurne vor atinge aproximativ +4°C, iar
VIDEO/ Trump: „Iranul avea rachete capabile să lovească Europa”. SUA continuă operațiunile și sunt „înaintea calendarului” # Ziar.md
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că armata americană continuă „operațiuni de luptă la scară largă” în Iran, în cadrul operațiunii denumite „Furia epică”. În primele sale declaraț
Programul guvernamental „Casa Verde” vine cu unele modificări în 2026, anunță Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED). Dacă până acum doar gospodăriile cu cel puțin un copil minor puteau beneficia de finan&
Matematica are campionii ei: 61 de elevi din toată țara au fost premiați la Olimpiada Republicană # Ziar.md
61 de elevi din întreaga țară au fost premiați astăzi în cadrul Olimpiadei Republicane la Matematică, desfășurată în perioada 28 februarie - 2 martie 2026, la Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” din Chi&
FOTO/ Copiii și tinerii din Hoginești au un teren nou de minifotbal în centrul satului, construit prin „Satul European” # Ziar.md
Cei peste 1.300 de locuitori ai satului Hoginești, raionul Călărași, au acum un spațiu modern unde pot face mișcare, se pot întâlni și petrece timpul liber activ. În localitate a fost inaugurat
Zboruri reluate parțial în EAU. Ministerul de Externe recomandă prudență și confirmarea directă cu companiile aeriene # Ziar.md
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova (MAE) informează că autoritățile din Emiratele Arabe Unite au anunțat reluarea limitată a zborurilor pe aeroporturile din Dubai, în contextul evoluțiilor regionale recente. Potrivit Dubai Airports, începând cu seara zilei
R. Moldova atrage interes pentru sectorul energetic. Investitorii greci analizează proiecte majore în țara noastră # Ziar.md
Companii din Grecia își exprimă interesul de a investi în sectorul energetic și infrastructura din Republica Moldova, în contextul intensificării cooperării bilaterale în domeniul energiei. Interesul a fost confirmat în cadrul unei întrevederi dintre secretara de stat
Zootehnie, legume și culturi de nișă - granturi de până la un milion de dolari pentru fermieri # Ziar.md
De astăzi, 2 martie 2026, porțile finanțării agricole se deschid pentru fermierii din întreaga Republică Moldova. În cadrul Apelului 5 al proiectului AGGRI, finanțat de Banca Mondială, aceștia pot depune cereri pentru granturi care pot
Alertă de fraudă: Mesaje false în numele MPay și EVO. Cetățenii sunt îndemnați să nu acceseze linkuri suspecte # Ziar.md
Autoritățile R. Moldova avertizează despre o nouă schemă de fraudă care utilizează ilegal identitatea platformelor guvernamentale MPay și EVO. Mai mulți cetățeni au primit mesaje SMS privind o pretinsă „taxă de drum restant&
În stânga Nistrului, în 26 de școli se scrie în grafie chirilică. Chiveri: „Tinerii nu au aceleași perspective profesionale” # Ziar.md
Tinerii care studiază în instituțiile de învățământ din regiunea transnistreană nu beneficiază de aceleași oportunități ca semenii lor din dreapta Nistrului, a declarat vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, într-un interviu pentru
FOTO/ Atenție, șoferi! Mai multe sectoare de drum, vizate de lucrări de întreținere în această săptămână # Ziar.md
În această săptămână, Administraţia Națională a Drumurilor continuă intervențiile de întreținere pe drumurile publice naționale, în vederea îmbunătățirii infrastructurii rutiere ș
Fotografii și imagini VIDEO de arhivă din 1992, publicate de Agenția Națională a Arhivelor și Filmoteca Națională Istorică # Ziar.md
Agenția Națională a Arhivelor a publicat imagini rare din timpul Războiului de pe Nistru din 1992, cunoscut și ca Războiul de Independență al Republicii Moldova. Fotografiile provin din fondul personal al lui Nicolae Pojoga și surprind momente
În doar două zile de weekend, polițiștii de patrulare au fixat peste 3.800 de încălcări ale Regulamentului circulației rutiere, în urma controalelor desfășurate pe întreg teritoriul țării. Potrivit datelor
Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) a fost extins la mai multe puncte de trecere a frontierei de stat. Ce trebuie să cunoști # Ziar.md
Începând cu 2 martie 2026, Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene a devenit operațional la noi puncte de trecere a frontierei dintre Republica Moldova și România. Este vorba despre punctele de trecere a frontierei: Leușeni-Albiț
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) le reamintește subiecților obligați să completeze declarațiile de avere și interese personale că martie 2026 este ultima lună pentru depunere. Termenul-limită este 31 martie, iar după această
