Profesorii de română, instruiți după un nou curriculum pentru integrarea copiilor refugiați și reveniți din diaspora

Ziarul National, 4 martie 2026 18:00

Mai mulți profesori de limba română din instituțiile de învățământ general din întreaga țară au participat la un curs de formare continuă dedicat p...

Acum 30 minute
18:00
Tată își dă în judecată Google după ce fiul, convins că chatbotul Gemini este soția lui AI, s‑a sinucis în urma unei „psihoze induse de AI” Ziarul National
Jonathan Gavalas, 36 de ani, a început să folosească chatbotul Gemini al Google în august 2025, pentru ajutor la cumpărături, sprijin la scriere și...
18:00
Acum 2 ore
17:00
Elevii din toată țara, chemați la spectacole și lecții despre memoria istorică în Decada „Memoriei și Recunoștinței” Ziarul National
Elevii din instituțiile de învățământ general și profesional tehnic vor beneficia de acces gratuit la o serie de spectacole și evenimente cultural-...
17:00
MAIA și FAO pregătesc Forumul Investițional agroalimentar și extind sprijinul pentru fermierii moldoveni Ziarul National
4 martie 2026, Chișinău - Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a avut astăzi o întrevedere cu Raimund Jehle, Reprezen...
Acum 4 ore
16:00
MEC lansează consultări publice pentru Concepția noii discipline școlare „Arte” în învățământul general Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării invită comunitatea educațională și toți factorii interesați să participe la discuțiile publice dedicate Concepți...
16:00
Testul hemocult și colonoscopia după 45 de ani, arme esențiale în prevenția cancerului colorectal. Explicațiile dr. Cristina Niculescu Ziarul National
Cancerul colorectal este unul dintre cele mai răspândite tipuri de cancer întâlnite la pacienţii din România, atât la bărbaţi, cât şi la femei, fii...
Acum 6 ore
13:00
Guvernul extinde până în 2028 programul național de învățare a limbii române pentru minorități, refugiați și diaspora Ziarul National
Reprezentanții minorităților naționale, refugiații, persoanele revenite din diasporă, adulții activi pe piața muncii, precum și copiii și elevii no...
13:00
MEC lansează consultări publice pentru Concepția disciplinei „Limba și literatura maternă” în școli Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării invită comunitatea educațională și toți factorii interesați să participe la discuții publice dedicate Concepției...
Acum 8 ore
12:00
Guvernul declară Portul Liber Giurgiulești infrastructură strategică și deschide calea modernizării după 2030 Ziarul National
Portul Internațional Liber Giurgiulești va beneficia de condiții îmbunătățite pentru dezvoltare, atragerea investițiilor și extinderea capacităț...
11:45
Tânăr condamnat la 12 ani de închisoare pentru jaf și bătăi soldate cu moartea unui bărbat într-o clădire părăsită din Chișinău Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare într-un dosar de jaf și vătămare intenționată gravă a integrității...
11:45
Universitățile din Republica Moldova își promovează programele de master în fața studenților indieni de la Institutul Welingkar din Mumbai Ziarul National
Cinci universități din Republica Moldova și-au prezentat programele de master destinate studenților străini în cadrul unui webinar hibrid organizat...
11:45
Fermierii din nordul țării, îngrijorați de scumpirea și continuitatea apei pentru irigare după restructurarea „Acva-Nord” Ziarul National
4 martie 2026, Chișinău - În raioanele Soroca, Sîngerei și Florești, fermierii care utilizează apa din conducta Soroca–Bălți pentru irigare se conf...
11:45
Test rapid din salivă, creat în Australia, promite depistarea timpurie a mai multor tipuri de cancer Ziarul National
O echipă de cercetători din Australia a dezvoltat un instrument rapid şi accesibil din punct de vedere al costurilor pentru diagnosticare pe baza u...
10:30
Cum schimbă inteligența artificială munca tatuatorilor: între ajutor prețios și provocări neașteptate Ziarul National
O proprietară de studio de tatuaje afirmă că inteligența artificială (AI) are atât utilizări negative, cât și pozitive în această industrie.Kerry...
10:30
Inteligența artificială care transcrie consultațiile medicale le redă medicilor timpul pentru pacienți Ziarul National
O echipă de cercetători dezvoltă o tehnologie bazată pe inteligență artificială (AI) care să îi ajute pe medici să înregistreze și să documenteze c...
10:30
Inteligența artificială transformă apicultura: cum își gestionează un fermier din Cornwall albinele și culturile cu ajutorul datelor Ziarul National
Cartografierea zonelor din care albinele colectează polen, activitățile de plantare și plivire, dar și înțelegerea structurii solului se află în pr...
10:30
Inteligența artificială îi redă lui Yvonne vocea și o parte din identitate după ce boala i-a răpit vorbirea Ziarul National
Boala i-a luat puterea fizică, capacitatea de a merge și, cel mai dureros, i-a răpit vocea.Yvonne Johnson, în vârstă de 58 de ani, din nordul Lon...
10:30
Lotul feminin de tir cu arcul al Moldovei, felicitat de Sergiu Gurin pentru titlul european și medalia de aur la Sofia Ziarul National
Secretarul de stat pe domeniul sportului, Sergiu Gurin, a adresat felicitări lotului feminin de tir cu arcul al Republicii Moldova, în frunte cu an...
Acum 12 ore
09:45
Expert în limba Guernésiais avertizează: traducerile cu inteligență artificială pot fi înșelătoare și pline de erori Ziarul National
Un expert în Guernésiais, limba nativă a Guernsey, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la capacitatea inteligenței artificiale (AI) de a oferi tr...
08:45
Horoscopul zilei 04.03.2026 Ziarul National
♈️ BerbecContextul astral pune accent pe reacții rapide și decizii ferme. Se anunță discuții directe la serviciu și un termen-limită presant, dar ...
08:45
Recrutorul‑robot Ami schimbă regulile în angajarea îngrijitorilor sau doar mimează empatia umană? Ziarul National
La doar o jumătate de oră după ce a depus o cerere pentru un post în domeniul îngrijirii, telefonul lui Mollie Cole‑Wilkin a sunat.Era acasă când...
07:45
CNN: Trump și cele TREI scenarii în cazul Iranului: Cel mai optimist, cel mai pesimist și cel mai probabil Ziarul National
Secretarul Apărării SUA, Pete Hegseth, a adoptat în aceste zile cunoscuta retorică bombastică ce însoțește strategia „Șoc și groază”, specifică ...
07:30
Dinastia Khamenei se consolidează: Fiul cel mic al ayatollahului defunct preia frâiele puterii absolute Ziarul National
Adunarea Experților din Iran l-a ales marți pe Mojtaba Khamenei, fiul fostului ayatollah Ali Khamenei, ca viitor lider al Republicii Islamice, ...
07:30
Cât va mai dura războiul din Orientul Mijlociu, care a provocat scumpirea majoră a petrolului Ziarul National
Purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, Nadav Shoshani, a declarat marţi că războiul, început împreună cu SUA împotriva regimului iranian, n...
Acum 24 ore
00:45
Noul GPT-5.3 Instant de la ChatGPT promite să renunțe la tonul moralizator și la îndemnurile de „calmează-te” Ziarul National
„Ia o pauză, respiră adânc, nu mai intra în panică. Nu ești nebun, ești doar stresat. Și, sincer, asta e în regulă.”Dacă te-ai simțit imediat iri...
3 martie 2026
23:45
Anthropic lansează treptat modul vocal Voice Mode în Claude Code, permițând scrierea și modificarea codului prin comenzi rostite Ziarul National
Anthropic extinde funcționalitatea asistentului său de programare Claude Code prin introducerea Voice Mode, un nou mod vocal care le permite dezvol...
22:45
X taie banii creatorilor care postează clipuri AI despre războaie fără etichetare clară Ziarul National
X anunță că va lua măsuri împotriva creatorilor care publică videoclipuri generate cu inteligență artificială despre conflicte armate fără să menți...
22:45
Experți în tutun și nicotină acuză Comisia Europeană de dezinformare privind produsele fără fum și cer corectarea poziției oficiale Ziarul National
Scrisoarea, publicată pe site-ul lui Clive Bates, expert britanic în politici publice privind tutunul și reducerea riscurilor, își propune să corec...
21:45
Vremea în Republica Moldova se răcește ușor noaptea, dar rămâne blândă ziua – 04.03.2026 Ziarul National
Miercuri, 4 martie, Republica Moldova intră într-un regim de vreme mai stabilă și mai uscată, după ploile locale și aversele ușoare înregistrate ma...
21:45
Atacurile cibernetice, armă-cheie pentru SUA și Israel în războiul împotriva Iranului Ziarul National
Sâmbătă, avioane de luptă americane și israeliene au început o amplă campanie de bombardamente împotriva Iranului, în urma căreia au fost uciși lid...
20:45
Audible lansează abonamentul „Standard” mai ieftin, cu audiobook lunar și acces nelimitat la selecții, pentru a contracara ofensiva Spotify pe piața de audiobookuri Ziarul National
Audible lansează un nou abonament mai ieftin, numit „Standard”, la prețul de 8,99 dolari pe lună, a anunțat marți compania deținută de Amazon. Noul...
20:45
Fondul Elliott pariază 1 miliard de dolari pe Pinterest și pe creșterea bazată pe inteligență artificială Ziarul National
Elliott Investment Management, un investitor activist cunoscut pentru implicarea fermă în deciziile companiilor, a preluat o participație de 1 mili...
19:45
Apple lansează noile MacBook Air și MacBook Pro cu cip M5 optimizate pentru inteligență artificială Ziarul National
Apple a prezentat marți dimineață noua gamă de laptopuri, care include modele noi de MacBook Air și MacBook Pro echipate cu noile cipuri M5. Modele...
18:45
Apple lansează noile monitoare Studio Display și Studio Display XDR cu Thunderbolt 5 și ecrane 5K Retina Ziarul National
Apple a anunțat marți noile MacBook Pro și MacBook Air, echipate cu cele mai recente cipuri proprii, dar și o nouă familie de monitoare. Aceasta in...
Ieri
17:45
Carolina Novac: Femeile lider, esențiale pentru tranziția verde și modernizarea sectorului energetic Ziarul National
Rolul esențial al femeilor în transformarea sectorului energetic a fost tema centrală a panelului de discuții „Rolul leadershipului feminin în t...
16:45
Campania „Fii PRO! Alege să fii Profesor!” promovează cariera didactică în rândul tinerilor la Comrat Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Teach First Moldova, a organizat luni, 2 martie, la Universitatea de Stat din Comrat, o am...
16:30
ULTIMA ORĂ, VIDEO // Lovitură la vârful rețelelor de influență. Cine sunt cei patru care ar fi ,,vândut"" decizii judecătorești de achitarea contra sumei de 40.000 de euro ​ Ziarul National
Patru bărbați au fost reținuți în flagrant de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii din municipiul Chișinău, într-un do...
16:30
Poliția din Republica Moldova extinde parteneriatul cu INTERPOL și introduce verificări biometrice în timp real la frontieră Ziarul National
Șeful adjunct al Inspectoratului General al Poliției, Lilian Carabeț, a avut o întrevedere oficială cu reprezentanții INTERPOL, axată pe consolidar...
16:00
MEC lansează consultări publice pentru noua Concepție a disciplinei „Limba străină I și II” în învățământul general Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării invită comunitatea educațională și toți factorii interesați să participe la discuțiile publice dedicate Concepți...
16:00
Trei noi servicii digitale gratuite simplifică online activitatea freelancerilor înregistrați Ziarul National
Antreprenorii independenți (freelancerii) înregistrați pot beneficia de trei servicii digitale noi, disponibile gratuit și accesibile integral onli...
16:00
Silicon Valley își întoarce armele: miliardarii din tech îl susțin pe Ethan Agarwal în tentativa de a-l detrona pe Ro Khanna din Congres Ziarul National
Timp de luni de zile, au circulat informații că miliardarii din Silicon Valley caută un candidat care să-l provoace pe reprezentantul Ro Khanna. În...
16:00
Moldova își consolidează poziția de hub energetic regional prin Coridorul Sudic de Gaze Ziarul National
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a participat la cea de-a 12-a reuniune ministerială a Consiliului Consultativ al Coridorului Sudic de Gaze, de...
15:30
Studiu Institutul Pasteur: expunerea controlată la microbi ar putea preveni alergiile respiratorii și astmul prin „memorie” imunitară în plămâni Ziarul National
Alergiile respiratorii şi astmul ar putea fi prevenite printr-o expunere controlată la microbi, datorită activării unei memorii imunitare de lungă ...
15:30
Bacalaureat 2026: 781 de candidați vor susține examenul în regim de externat, cu centre specializate stabilite de CNE Ziarul National
Comisia Națională de Examene (CNE) a aprobat listele nominale ale Comisiilor Raionale și Municipale de Examene, ale centrelor pentru susținerea ...
15:30
Curtea Supremă a Indiei declanșează consecințe legale după ce o judecătoare a folosit hotărâri false generate de inteligență artificială în soluționarea unui litigiu imobiliar Ziarul National
Curtea Supremă a Indiei a avertizat că vor urma consecințe legale după ce s-a descoperit că o judecătoare a soluționat un litigiu imobiliar folo...
15:30
Toată planeta așteaptă vestea din Iran. CNN a scris despre decizia care va schimba totul pentru SUA Ziarul National
SUA și Iranul se află în plin război cu trei luni înainte de „fluierul de start” al Cupei Mondiale, iar acum tot mapamondul așteaptă vești în a...
14:45
Cine ar vrea haos pe 25 martie? Culisele unui protest ,,apolitic" ticsit de personaje controversate și interese obscure Ziarul National
Un protest anunțat pentru 25 martie de activistul civic suveranist, Andrei Turtureanu, prezentat inițial drept o acțiune apartinică, continuă să...
14:45
MAME 2, noul proiect pentru modernizarea agriculturii și integrarea fermierilor moldoveni pe piețele UE Ziarul National
3 martie 2026, Chișinău - Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a avut astăzi o întrevedere cu delegația Agenției Japo...
14:00
Ministerul Educației impune universităților un regulament unic pentru prevenirea și combaterea hărțuirii sexuale Ziarul National
Universitățile din Republica Moldova vor avea la dispoziție un cadru unitar pentru prevenirea, raportarea și intervenția în cazurile de hărțuire se...
14:00
Euroguidance formează 25 de specialiști pentru a integra instrumentele europene în consilierea în carieră din învățământul profesional tehnic Ziarul National
25 de cadre didactice și manageriale din instituțiile de învățământ profesional tehnic din țară au participat la sesiunea de formare „Dimensiunea e...
