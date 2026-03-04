Horoscopul zilei 04.03.2026
Ziarul National, 4 martie 2026 08:45
♈️ BerbecContextul astral pune accent pe reacții rapide și decizii ferme. Se anunță discuții directe la serviciu și un termen-limită presant, dar ...
• • •
Acum 15 minute
08:45
08:45
Recrutorul‑robot Ami schimbă regulile în angajarea îngrijitorilor sau doar mimează empatia umană? # Ziarul National
La doar o jumătate de oră după ce a depus o cerere pentru un post în domeniul îngrijirii, telefonul lui Mollie Cole‑Wilkin a sunat.Era acasă când...
Acum 2 ore
07:45
CNN: Trump și cele TREI scenarii în cazul Iranului: Cel mai optimist, cel mai pesimist și cel mai probabil # Ziarul National
Secretarul Apărării SUA, Pete Hegseth, a adoptat în aceste zile cunoscuta retorică bombastică ce însoțește strategia „Șoc și groază”, specifică ...
07:30
Dinastia Khamenei se consolidează: Fiul cel mic al ayatollahului defunct preia frâiele puterii absolute # Ziarul National
Adunarea Experților din Iran l-a ales marți pe Mojtaba Khamenei, fiul fostului ayatollah Ali Khamenei, ca viitor lider al Republicii Islamice, ...
07:30
Cât va mai dura războiul din Orientul Mijlociu, care a provocat scumpirea majoră a petrolului # Ziarul National
Purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, Nadav Shoshani, a declarat marţi că războiul, început împreună cu SUA împotriva regimului iranian, n...
Acum 12 ore
00:45
Noul GPT-5.3 Instant de la ChatGPT promite să renunțe la tonul moralizator și la îndemnurile de „calmează-te” # Ziarul National
„Ia o pauză, respiră adânc, nu mai intra în panică. Nu ești nebun, ești doar stresat. Și, sincer, asta e în regulă.”Dacă te-ai simțit imediat iri...
3 martie 2026
23:45
Anthropic lansează treptat modul vocal Voice Mode în Claude Code, permițând scrierea și modificarea codului prin comenzi rostite # Ziarul National
Anthropic extinde funcționalitatea asistentului său de programare Claude Code prin introducerea Voice Mode, un nou mod vocal care le permite dezvol...
22:45
X taie banii creatorilor care postează clipuri AI despre războaie fără etichetare clară # Ziarul National
X anunță că va lua măsuri împotriva creatorilor care publică videoclipuri generate cu inteligență artificială despre conflicte armate fără să menți...
22:45
Experți în tutun și nicotină acuză Comisia Europeană de dezinformare privind produsele fără fum și cer corectarea poziției oficiale # Ziarul National
Scrisoarea, publicată pe site-ul lui Clive Bates, expert britanic în politici publice privind tutunul și reducerea riscurilor, își propune să corec...
21:45
Vremea în Republica Moldova se răcește ușor noaptea, dar rămâne blândă ziua – 04.03.2026 # Ziarul National
Miercuri, 4 martie, Republica Moldova intră într-un regim de vreme mai stabilă și mai uscată, după ploile locale și aversele ușoare înregistrate ma...
21:45
Atacurile cibernetice, armă-cheie pentru SUA și Israel în războiul împotriva Iranului # Ziarul National
Sâmbătă, avioane de luptă americane și israeliene au început o amplă campanie de bombardamente împotriva Iranului, în urma căreia au fost uciși lid...
20:45
Audible lansează abonamentul „Standard” mai ieftin, cu audiobook lunar și acces nelimitat la selecții, pentru a contracara ofensiva Spotify pe piața de audiobookuri # Ziarul National
Audible lansează un nou abonament mai ieftin, numit „Standard”, la prețul de 8,99 dolari pe lună, a anunțat marți compania deținută de Amazon. Noul...
20:45
Fondul Elliott pariază 1 miliard de dolari pe Pinterest și pe creșterea bazată pe inteligență artificială # Ziarul National
Elliott Investment Management, un investitor activist cunoscut pentru implicarea fermă în deciziile companiilor, a preluat o participație de 1 mili...
Acum 24 ore
19:45
Apple lansează noile MacBook Air și MacBook Pro cu cip M5 optimizate pentru inteligență artificială # Ziarul National
Apple a prezentat marți dimineață noua gamă de laptopuri, care include modele noi de MacBook Air și MacBook Pro echipate cu noile cipuri M5. Modele...
18:45
Apple lansează noile monitoare Studio Display și Studio Display XDR cu Thunderbolt 5 și ecrane 5K Retina # Ziarul National
Apple a anunțat marți noile MacBook Pro și MacBook Air, echipate cu cele mai recente cipuri proprii, dar și o nouă familie de monitoare. Aceasta in...
17:45
Carolina Novac: Femeile lider, esențiale pentru tranziția verde și modernizarea sectorului energetic # Ziarul National
Rolul esențial al femeilor în transformarea sectorului energetic a fost tema centrală a panelului de discuții „Rolul leadershipului feminin în t...
16:45
Campania „Fii PRO! Alege să fii Profesor!” promovează cariera didactică în rândul tinerilor la Comrat # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Teach First Moldova, a organizat luni, 2 martie, la Universitatea de Stat din Comrat, o am...
16:30
ULTIMA ORĂ, VIDEO // Lovitură la vârful rețelelor de influență. Cine sunt cei patru care ar fi ,,vândut"" decizii judecătorești de achitarea contra sumei de 40.000 de euro # Ziarul National
Patru bărbați au fost reținuți în flagrant de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii din municipiul Chișinău, într-un do...
16:30
Poliția din Republica Moldova extinde parteneriatul cu INTERPOL și introduce verificări biometrice în timp real la frontieră # Ziarul National
Șeful adjunct al Inspectoratului General al Poliției, Lilian Carabeț, a avut o întrevedere oficială cu reprezentanții INTERPOL, axată pe consolidar...
16:00
MEC lansează consultări publice pentru noua Concepție a disciplinei „Limba străină I și II” în învățământul general # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării invită comunitatea educațională și toți factorii interesați să participe la discuțiile publice dedicate Concepți...
16:00
Trei noi servicii digitale gratuite simplifică online activitatea freelancerilor înregistrați # Ziarul National
Antreprenorii independenți (freelancerii) înregistrați pot beneficia de trei servicii digitale noi, disponibile gratuit și accesibile integral onli...
16:00
Silicon Valley își întoarce armele: miliardarii din tech îl susțin pe Ethan Agarwal în tentativa de a-l detrona pe Ro Khanna din Congres # Ziarul National
Timp de luni de zile, au circulat informații că miliardarii din Silicon Valley caută un candidat care să-l provoace pe reprezentantul Ro Khanna. În...
16:00
Moldova își consolidează poziția de hub energetic regional prin Coridorul Sudic de Gaze # Ziarul National
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a participat la cea de-a 12-a reuniune ministerială a Consiliului Consultativ al Coridorului Sudic de Gaze, de...
15:30
Studiu Institutul Pasteur: expunerea controlată la microbi ar putea preveni alergiile respiratorii și astmul prin „memorie” imunitară în plămâni # Ziarul National
Alergiile respiratorii şi astmul ar putea fi prevenite printr-o expunere controlată la microbi, datorită activării unei memorii imunitare de lungă ...
15:30
Bacalaureat 2026: 781 de candidați vor susține examenul în regim de externat, cu centre specializate stabilite de CNE # Ziarul National
Comisia Națională de Examene (CNE) a aprobat listele nominale ale Comisiilor Raionale și Municipale de Examene, ale centrelor pentru susținerea ...
15:30
Curtea Supremă a Indiei declanșează consecințe legale după ce o judecătoare a folosit hotărâri false generate de inteligență artificială în soluționarea unui litigiu imobiliar # Ziarul National
Curtea Supremă a Indiei a avertizat că vor urma consecințe legale după ce s-a descoperit că o judecătoare a soluționat un litigiu imobiliar folo...
15:30
Toată planeta așteaptă vestea din Iran. CNN a scris despre decizia care va schimba totul pentru SUA # Ziarul National
SUA și Iranul se află în plin război cu trei luni înainte de „fluierul de start” al Cupei Mondiale, iar acum tot mapamondul așteaptă vești în a...
14:45
Cine ar vrea haos pe 25 martie? Culisele unui protest ,,apolitic" ticsit de personaje controversate și interese obscure # Ziarul National
Un protest anunțat pentru 25 martie de activistul civic suveranist, Andrei Turtureanu, prezentat inițial drept o acțiune apartinică, continuă să...
14:45
MAME 2, noul proiect pentru modernizarea agriculturii și integrarea fermierilor moldoveni pe piețele UE # Ziarul National
3 martie 2026, Chișinău - Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a avut astăzi o întrevedere cu delegația Agenției Japo...
14:00
Ministerul Educației impune universităților un regulament unic pentru prevenirea și combaterea hărțuirii sexuale # Ziarul National
Universitățile din Republica Moldova vor avea la dispoziție un cadru unitar pentru prevenirea, raportarea și intervenția în cazurile de hărțuire se...
14:00
Euroguidance formează 25 de specialiști pentru a integra instrumentele europene în consilierea în carieră din învățământul profesional tehnic # Ziarul National
25 de cadre didactice și manageriale din instituțiile de învățământ profesional tehnic din țară au participat la sesiunea de formare „Dimensiunea e...
12:00
Femeie de 67 de ani din Chișinău, condamnată la 13 ani de închisoare pentru omor la o masă de pomenire # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare într-un caz de omor intenționat, având ca victimă o femeie de 70 d...
12:00
Șofer de 23 de ani din Edineț, fără permis și băut la volanul unui Mercedes, condamnat la 2 ani și jumătate de închisoare după ce a refuzat testarea alcoolscopică # Ziarul National
Procuratura raionului Edineț a obținut în instanța de judecată condamnarea la 2 ani și jumătate de închisoare a unui șofer aflat în stare de ebriet...
10:30
OPORTUNITATE, FOTO // Romanian Real Estate Forum 2026 deschide noi perspective de investiții pentru capitalul moldovenesc # Ziarul National
Peste 300 de participanți au analizat perspectivele investiționale din nordul Bucureștiului, în cadrul primului eveniment de acest tip organizat...
10:00
Programul FCA alocă 340 milioane lei pentru 358 de afaceri agricole micro și mici, cu credite în lei la dobândă fixă de 5,1% anual # Ziarul National
3 martie 2026, Chișinău – În perioada martie 2025 – februarie 2026, prin Programul „Facilitatea de Creditare în Agricultură” (FCA) au fost susținut...
10:00
Inteligența artificială, concurența și restructurarea Ocado: 1.000 de locuri de muncă tăiate în numele eficienței # Ziarul National
Compania de livrări online Ocado a anunțat săptămâna trecută că va elimina 1.000 de locuri de muncă dintr-un total de aproximativ 20.000 de angajaț...
09:00
♈️ BerbecDimineața aduce dinamism și ocazia de a demonstra inițiativă la locul de muncă. O discuție directă clarifică o neînțelegere mai veche, ia...
Ieri
04:00
Stripe lansează un nou instrument de billing care transformă costurile cu modelele de AI în sursă de profit pentru startup-uri # Ziarul National
Stripe a prezentat luni o previzualizare a unei noi funcționalități care ar putea ajuta startup-urile de inteligență artificială (și alte companii)...
04:00
Americanii dezinstalează în masă ChatGPT după acordul cu Departamentul Apărării, rivalii de la Claude urcă pe primul loc în App Store # Ziarul National
Dezinstalările aplicației mobile ChatGPT în Statele Unite au crescut cu 295% de la o zi la alta, sâmbătă, 28 februarie, pe fondul reacției consumat...
02:45
Instagram, acuzat că a urmărit creșterea timpului petrecut în aplicație și a vizat intenționat adolescenții, deși știa de milioanele de copii sub 13 ani # Ziarul National
Instagram a monitorizat timpul petrecut de utilizatori în aplicație, iar conducerea companiei a marcat periodic „repere” atinse de aceasta de la un...
02:45
OpenAI, prinsă între Pentagon, Anthropic și jocurile politice de la Washington în lupta pentru controlul asupra inteligenței artificiale # Ziarul National
Sam Altman a descoperit sâmbătă seara cât de complicat este, în acest moment, să colaborezi cu guvernul Statelor Unite. În jurul orei 19:00, direct...
00:45
Cancerul bucal tot mai frecvent la tineri între 30 și 40 de ani: cauze, prevenție și simptome care impun control medical imediat # Ziarul National
Cazurile de cancer la cap și gât sunt în creștere, în special cele localizate la nivelul cavității bucale, avertizează specialiștii.În India, und...
2 martie 2026
22:45
Paramount+ și HBO Max vor fi unite într-o singură platformă de streaming după preluarea Warner Bros. Discovery de către Paramount Skydance # Ziarul National
În urma veștii surprinzătoare că Netflix și-a retras oferta de a achiziționa Warner Bros. Discovery (WBD), Paramount Skydance a intervenit și a ...
21:45
Tot mai mulți utilizatori renunță la ChatGPT pentru Claude: de ce are loc migrarea și cum îți poți transfera ușor toate datele # Ziarul National
Tot mai mulți utilizatori trec la Claude, pe fondul unei serii de controverse legate de ChatGPT și compania sa-mamă, OpenAI. Pentru multi, schim...
21:30
ULTIMA ORĂ // PSRM, pe un butoi de pulbere. Dodon recunoaște că în rândul socialiștilor sunt persoane care îl vor la ÎNCHISOARE # Ziarul National
În rândul Partidului Socialiștilor din R. Moldova sunt persoane care își doresc ca liderul formațiunii, Igor Dodon, să fie condamnat la ani gre...
21:30
Maia Sandu, mesaj despre memoria războiului de pe Nistru și responsabilitatea școlii în apărarea adevărului istoric # Ziarul National
Șefa statului, Maia Sandu, a participat astăzi la conferința științifică națională „Cultura memoriei și recunoștinței: moștenire, prezent, viitor”,...
20:30
Norvegia își deschide ambasadă la Chișinău: premierul Munteanu discută cu Kamilla Kolshus extinderea cooperării și sprijinul de 181 milioane euro pentru Moldova # Ziarul National
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu șefa Oficiului Ambasadei Norvegiei la Chișinău, Kamilla Kolshus. Discuțiile au viz...
20:30
Marți, 3 martie 2026, Republica Moldova intră într-o zi mai rece, cu temperaturi medii în scădere față de luni cu aproximativ 4–6 grade, în majorit...
19:30
Memoria victimelor regimului sovietic și a războiului din 1992, condamnată la Conferința „Cultura memoriei și recunoștinței” și asumată ca fundament pentru parcursul european al Republicii Moldova # Ziarul National
Având în vedere necesitatea onorării memoriei participanților și victimelor Războiului pentru independența și integritatea teritorială a Republicii...
18:30
Lovituri aeriene SUA-Israel în Iran, combinate cu atacuri cibernetice și prăbușirea internetului în întreaga țară # Ziarul National
În dimineața zilei de sâmbătă, mai multe orașe din Iran, inclusiv capitala Teheran, au fost zguduite de o serie de lovituri aeriene coordonate de S...
