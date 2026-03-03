Patru persoane, reținute în flagrant pentru trafic de influență, după primirea unei mite de 40 de mii de euro
Ziarul de Garda, 3 martie 2026 15:30
Oamenii legii au anunțat marți, 3 martie, despre reținerea în flagrant a patru persoane, în momentul primirii sub control a unei mite în valoare de 40 de mii de euro. Reținerea a avut loc în sectorul Rîșcani al capitalei, la scurt timp după transmiterea sumei, documentată de ofițerii anticorupție, conform unui comunicat de presă. Potrivit...
DOC/ Judecător din dosarul „Laundromat”, găsit vinovat de Curtea de Apel, dar liberat de pedeapsă, dat afară din sistem # Ziarul de Garda
Magistratul suspendat Iurie Hîrbu, de la Judecătoria Orhei, implicat în dosarul „Laundromat” și recunoscut vinovat de Curtea de Apel Centru pentru pronunțarea cu bună-știință a unor hotărâri contrare legii, dar liberat de pedeapsă în legătură cu intervenirea termenului de prescripție, a fost eliberat din funcție. Decizia a fost luată marți, 3 martie, de către membrii...
VIDEO/ Ar fi autorizat transportarea ilegală a 550 de mii de țigarete. Un polițist de frontieră, un funcționar vamal și presupusul organizator al schemei au fost reținuți pentru 72 de ore # Ziarul de Garda
Procurorii PCCOCS, de comun cu Serviciul Vamal, anunță documentarea unui caz de contrabandă cu produse din tutun transportate ilegal peste frontiera de stat. Acțiunile au fost desfășurate în cadrul unei operațiuni complexe realizate pe teritoriul R. Moldova și al României, fiind vizată o schemă de transportare ilicită a țigaretelor prin postul vamal Lipcani – Rădăuți...
STOP FALS/ Falsul „portului pierdut”: R. Moldova nu a fost vreodată proprietara Portului Internațional Liber Giurgiulești # Ziarul de Garda
În ultima perioadă, în spațiul public au apărut mesaje despre „pierderea ieșirii la Marea Neagră de către R. Moldova” și „vânzarea țării pe bucăți”, în contextul negocierilor dintre Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Portul Constanța (România) privind achiziționarea Portului Internațional Liber Giurgiulești (PILG). Afirmațiile însă NU corespund adevărului: PILG este o afacere...
Peste 100 de cetățeni moldoveni aflați în Orientul Mijlociu au solicitat evacuarea # Ziarul de Garda
Ministerul Afacerilor Externe al R. Moldova (MAE) anunță că până marți, 3 martie 2026, peste 100 de cetățeni moldoveni aflați în Orientul Mijlociu au solicitat evacuarea. Potrivit datelor MAE, aeroportul din Israel rămâne închis, iar evacuarea voluntară pe cale terestră prin Egipt și Iordania este disponibilă pe cont propriu. Solicitările din partea cetățenilor R. Moldova...
Telefonul tău devine bilet de călătorie: plata cu numărul Moldcell, acum și în Ungheni # Ziarul de Garda
Începând cu luna martie, plata transportului public în Ungheni poate fi făcută direct cu numărul Moldcell, prin SMS la 7007 sau prin scanarea codului QR afișat în unitățile de transport. Serviciul este activ pe toate rutele urbane și face parte din noul sistem electronic de taxare implementat în municipiu. Lansat în parteneriat cu Servicii Comunale...
Primăvara vine cu idei curajoase, planuri și dorința de a face lucrurile „acum”. Iar Energbank este aici să îți susțină fiecare pas, cu un credit de consum simplu și clar, ca să transformi planurile în realitate. Creditul de consum de la Energbank este soluția ta transparentă și avantajoasă:• rata dobânzii fixă de 8,90% anual, până...
ULTIMA ORĂ/ Judecătorul Aureliu Postică, găsit vinovat pentru fals în declarații, însă liberat de pedeapsă, a fost eliberat din funcție de CSM # Ziarul de Garda
Aureliu Postică, judecătorul de la Judecătoria Chișinău, găsit vinovat de Curtea de Apel Centru pentru fals în declarații, dar liberat de pedeapsa penală, în legătură cu intervenirea termenului de prescripție de tragere la răspundere penală, a fost eliberat din funcție. Decizia a fost luată în ședința de marți, 3 martie a Consiliului Superior al Magistraturii...
LIVE TEXT/ Cel puțin 6 morți și 35 de răniți în atacurile rusești asupra Ucrainei din ultimele 24 de ore. Atacuri cu drone kamikaze în Odesa. Război în Ucraina, ziua 1469 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:22 În noaptea de 2 spre 3 martie, armata rusă a atacat din nou regiunea Odesa cu drone kamikaze. Potrivit autorităților locale, au fost avariate obiective ale infrastructurii portuare și de transport. „A fost deteriorat un depozit de mărfuri uscate și containerele rutiere, iar geamurile din clădirile administrative au fost sparte. Nu au fost...
Reguli uniforme împotriva hărțuirii sexuale în universitățile din R. Moldova. MEC a aprobat un regulament # Ziarul de Garda
Universitățile din Republica Moldova vor dispune de un cadru unitar de prevenire, raportare și intervenție în cazurile de hărțuire sexuală. Ministerul Educației și Cercetării a aprobat, pe 27 februarie, un regulament, conform unui comunicat de presă. Documentul normativ stabilește standarde comune pentru toate instituțiile de învățământ superior și oferă mecanisme instituționale pentru gestionarea cazurilor de hărțuire...
Omor la o masă de pomenire: o femeie de 67 de ani, condamnată la 13 ani de închisoare pentru uciderea unei femei. Conflictul a pornit după ce victima i-a aruncat pisica inculpatei peste balcon # Ziarul de Garda
O femeie în vârstă de 67 de ani a fost condamnată la 13 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, pentru omorul intenționat al unei femei de 70 de ani. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău. Sentința n-a fost publicată deocamdată pe portalul instanțelor de judecată. Potrivit unui comunicat al...
„Istorii de acasă” – o serie de povești reale despre oameni, identitate și sensul ideii de „acasă” # Ziarul de Garda
Ce înseamnă „acasă” după ani de muncă peste hotare? Cum se schimbă o familie atunci când un părinte pleacă și copilul rămâne să crească cu frații și surorile sale? Cum trăiesc oamenii memoria războiului, a deportărilor sau a anilor ’90? Și ce ne unește, dincolo de limba maternă, regiune sau generație? „Istorii de acasă” este...
UE oferă 1,8 milioane de euro pentru modernizarea sistemului de gestionare a deșeurilor în Călărași, Ungheni și Leova # Ziarul de Garda
La Călărași și Ungheni va fi construit câte un Centru de colectare cu aport voluntar (CAV) al deșeurilor, iar orașul Leova va beneficia de sprijin financiar și tehnic pentru elaborarea proiectului unui astfel de centru, potrivit unui comunicat de presă. Cele trei localități au fost desemnate în urma unui concurs desfǎşurat în decembrie 2025, unde...
Premierul israelian Benjamin Netanyahu spune că războiul cu Iran „nu va dura ani de zile” # Ziarul de Garda
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că războiul deschis de Statele Unite și Israel împotriva Iranului ar putea dura „câteva luni”, dar nu ani de zile. Astfel, Netanyahu a respins ideea ca acest conflict să dureze ani, ca în războaiele anterioare din regiune, relatează Reuters. „Am spus că ar putea fi rapid și decisiv. Poate...
Doi ani și șase luni de închisoare pentru un tânăr din Edineț, prins beat la volan, care a refuzat să fie testat. Acesta nu avea dreptul să conducă după ce a fost condamnat anterior pentru aceeași faptă # Ziarul de Garda
Un șofer din nordul țării aflat în stare de ebrietate, care a refuzat testarea alcoolscopică de către polițiștii care l-au oprit, a fost condamnat la doi ani și jumătate de închisoare, conform unui comunicat de presă emis de Procuratura Generală marți, 3 martie. Acesta nu deținea permis de conducere, fiindu-i retras după ce a fost...
Trei magistrați de la Judecătoria Chișinău, din completele anticorupție, scapă de evaluare. CSM le-a acceptat cererile de demisie # Ziarul de Garda
Trei din cei 16 judecători din completele anticorupție au demisionat din sistem și prin urmare nu vor fi evaluați de Comisia de Evaluare a Judecătorilor: Nicolae Corcea, Cristina Cheptea și Arina Ialanji. Deciziile au fost aprobate în ședința de marți, 3 martie, a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), în lipsa celor trei magistrați. Membra CSM,...
LIVE/ CSM se convoacă în ședință. Cererile de demisie ale mai multor judecători, pe ordinea de zi # Ziarul de Garda
Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) se convoacă marți, 3 martie, în ședință. Aceștia urmează să examineze demisiile a trei magistrați de la Judecătoria Chișinău. Tot astăzi, aceștia urmează să examineze admisibilitatea dosarelor candidaților înscriși la concursul pentru suplinirea posturilor vacante de inspector-judecător la Inspecția judiciară.
Marco Rubio: Atacurile SUA asupra Iranului au fost declanșate de planurile Israelului # Ziarul de Garda
Determinarea Israelului de a ataca Iranul și certitudinea că trupele americane ar fi fost vizate în răspuns au forțat administrația Trump să efectueze „atacuri preventive”, a declarat secretarul de stat al SUA, Marco Rubio. Raționamentul a generat reacții împărțite din partea membrilor Congresului SUA, care luni seara au primit prima informare din partea administrației Trump,...
Ministerul Justiției din România a propus-o procuroră generală pe Cristina Chiriac, acuzată că „a ținut la sertar” ancheta privind agresiunile sexuale comise de un fost episcop # Ziarul de Garda
Ministerul Justiţiei din România a anunțat luni, 2 martie, propunerile pentru funcţiile de conducere de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) şi Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), scrie G4Media. Cristina Chiriac este propusă de ministrul Justiției pentru șefia Parchetului General,...
LIVE TEXT/ Zelenski susține că armata rusă nu poate lansa ofensiva din martie „așa cum și-a dorit”. Război în Ucraina, ziua 1469 # Ziarul de Garda
UPDATE 08:40 Liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, a declarat că Ucraina cunoaște planurile Rusiei – unde intenționează să avanseze și ce urmărește să ocupe – însă, potrivit acestuia, armata rusă nu dispune de forțele necesare pentru a-și îndeplini aceste obiective, scrie Ukrinform. „Am obținut documente, planuri pentru 2025, 2026 și 2027, oarecum depășite pentru...
Ambasada SUA din Riad a fost lovită de două drone, provocând un incendiu și unele daune materiale, a anunțat Ministerul Apărării din Arabia Saudită, scrie agenția britanică de știri Reuters. Atacul cu drone a avut loc pe fondul atacurilor iraniene cu rachete și drone asupra statelor din Golf care găzduiesc baze americane, în urma loviturilor...
Avocatul Vadim Vieru: „Eroii din ’92 nu au nevoie de discursuri. Au nevoie de dreptate” # Ziarul de Garda
Avocatul Vadim Vieru, director de program al Asociației Promo-LEX, a scris un editoral despre împlinirea a 34 de ani de la începerea războiului de pe Nistru. „Treizeci și patru de ani de când oameni obișnuiți – polițiști, voluntari, civili care nu avuseseră niciodată de-a face cu o armă, au ieșit să apere ceea ce le...
LIVE TEXT/ Zelenski propune trimiterea de experți ucraineni în drone în Orientul Mijlociu, ca parte a inițiativei de armistițiu. Război în Ucraina, ziua 1468 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:08 Ucraina este pregătită să trimită cei mai buni experți ai săi în interceptarea dronelor iraniene în Orientul Mijlociu dacă liderii regionali îl pot convinge pe președintele rus Vladimir Putin să accepte un armistițiu de o lună, a declarat președintele Volodimir Zelenski într-un interviu acordat Bloomberg pe 2 martie, scrie The Kyiv Independent. Remarcile...
Mark Rutte: „Europa este absolut solidară cu acțiunile SUA în Iran”. Declarațiile sale despre o implicare a forțelor NATO în războiul din Orientul Mijlociu # Ziarul de Garda
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat luni, 2 martie, pentru BBC că Europa este „absolut solidară” cu acțiunile Statelor Unite în Iran. Rutte a subliniat că Iranul reprezintă „o amenințare” pentru Europa, pentru Israel și pentru regiunea din jurul acestuia și a adăugat că Europa „își intensifică eforturile” după operațiunile desfășurate în acest weekend în...
Maia Sandu, la 34 de ani de la războiul de pe Nistru: „În numele celor care au căzut și au luptat, ne asumăm să păstrăm vie flacăra libertății. În fiecare zi” # Ziarul de Garda
Președinta Maia Sandu a participat luni, 2 martie, alături de veterani, demnitari și angajați ai instituțiilor de stat, la Marșul Memoriei și la ceremoniile solemne de depunere de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt și la Complexul Memorial „Maica Îndurerată”. „Ziua Memoriei și Recunoștinței nu este doar despre trecut. Este și despre...
O primăriță care a reclamat nereguli într-un proiect din „Satul European” ar putea pierde funcția după ce fosta primară și unii consilieri cer demiterea ei # Ziarul de Garda
Șapte consilierii locali din satul Bilicenii Vechi, din raionul Sângerei, au inițiat demiterea primăriței din localitate, Natașa Bezerău. Aceștia acuză faptul că primarița „nu respectă interesele comunității, nu asigură executarea deciziilor Consiliului local, nu exercită atribuțiile de ales local prevăzute de lege”. ZdG a scris anterior că Bezerău a depus o plângere în adresa organelor...
Doctorul în istorie Artur Leșcu, la 34 de ani de la războiul de pe Nistru: „Pentru R. Moldova, a reprezentat un test al statalității și al voinței de independență” # Ziarul de Garda
Doctorul în istorie Artur Leșcu, expert în cadrul Comunității WatchDog.md, consideră că, pentru R. Moldova, izbucnirea războiului de pe Nistru a reprezentat un test al statalității și al voinței de independență — „un test sângeros pe care statul l-a trecut”. Declarația vine în contextul marcării a 34 de ani de la izbucnirea conflictului. Războiul de...
MAE al R. Moldova, după reluarea parțială a zborurilor din Dubai: „Nu vă deplasați la aeroport dacă nu ați fost contactați direct de compania aeriană” # Ziarul de Garda
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii R. Moldova că autoritățile din Emiratele Arabe Unite au anunțat reluarea limitată a operațiunilor aeriene pe aeroporturile din Dubai. Potrivit comunicatului emis de Dubai Airports, începând cu seara zilei de 2 martie, un număr restrâns de zboruri vor opera de pe Aeroportul Internațional Dubai (DXB) și Dubai World Central...
„Operațiunea Mărțișor”. Mai mulți tineri au protestat, repetat, în fața MAI. Aceștia au cerut „stoparea raidurilor abuzive cu trupe speciale în spațiile culturale” # Ziarul de Garda
Peste o sută de tineri, artiști și organizatori de evenimente au „protestat pașnic” duminică, 1 martie, în fața sediului Ministerului Afacerilor Interne (MAI), potrivit unui comunicat de presă emis de Coaliția pentru Muzică Electronică și Artă Alternativă, organizatorii evenimentului. În cadrul manifestației intitulate „Operațiunea Mărțișor”, participanții au confecționat și au împărțit peste 300 de mărțișoare...
Agenția de Guvernare Electronică anunță despre identificarea unei scheme de fraudă care utilizează în mod ilegal identitatea MPay și EVO. În acest context, Guvernul recomandă cetățenilor să nu introducă date personale sau bancare pe site-uri necunoscute. Frauda constă în faptul că cetățenii primesc mesaje SMS privind o pretinsă „taxă de drum restantă” și sunt îndemnați...
Principalul aeroport din Israel se va redeschide într-un „format extrem de limitat”: „Operațiunile de zbor se vor extinde treptat, în funcție de situația de securitate” # Ziarul de Garda
Principala poartă de acces internațională a Israelului, Aeroportul Ben Gurion de lângă Tel Aviv, a declarat pe canalul său de WhatsApp că se așteaptă să se redeschidă chiar luni seară, 2 martie, într-un „format extrem de limitat”, după ce conflictul cu Iranul a închis spațiul aerian israelian, scrie Reuters. Aeroportul a declarat că, începând de...
LIVE TEXT/ Atac asupra unui tren în raionul Krîvîi Rih: un mort și șapte răniți, printre care un copil. Război în Ucraina, ziua 1468 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:20 Militarii Federației Ruse au lovit cu drone un tren de pasageri în raionul Krîvîi Rih, din regiunea Dnipropetrovsk. În urma atacului, un bărbat a fost ucis, iar alte șapte persoane au fost rănite. Printre victime se numără și un copil în vârstă de 10 ani, au anunțat procurorii ucraineni. UPDATE 11:25 În noaptea...
Dialog strategic pentru consolidarea reprezentării societății civile sau cine vorbește în numele societății civile într-o țară candidată la UE? # Ziarul de Garda
Consiliul Național al ONG-urilor (CN ONG) a organizat evenimentul „Dialog pentru consolidarea reprezentării societății civile”, un spațiu de dialog trilateral care a reunit autorități publice, parteneri de dezvoltare și platforme ale societății civile. Evenimentul marchează un pas important în articularea unei voci comune a sectorului asociativ, în contextul procesului de aderare a Republicii Moldova la...
Avocatul primăriței din Durlești, reacție după arestarea Eleonorei Șaran într-un dosar privind înstrăinarea ilegală a terenurilor: „Este un caz ieșit din comun. N-au existat temeiuri pentru reținerea și arestarea acesteia” # Ziarul de Garda
Sorin Tighinean, avocatul primăriței din Durlești, Eleonora Șaran, vizată într-un dosar privind înstrăinarea ilegală a terenurilor, a anunțat că a contestat decizia instanței prin care aceasta a fost plasată în arest preventiv pentru 30 de zile. Totodată, apărătorul susține că, în prezent, „nu există absolut nicio probă care să demonstreze vinovăția” clientei sale și că...
CEC a stabilit data referendumului local de revocare a primarului comunei Sadîc, raionul Cantemir # Ziarul de Garda
Comisia Electorală Centrală (CEC) a stabilit data de 17 mai pentru desfășurarea referendumului local privind revocarea primarului comunei Sadîc, raionul Cantemir, Ilie Porumbescu. Prin hotărârea CEC, din 22 decembrie 2025, a fost constituit grupul de inițiativă, în număr de 22 de persoane, pentru colectarea semnăturilor în vederea inițierii referendumului local de revocare a primarului comunei Sadîc, raionul Cantemir....
Transferurile între companii, disponibile prin intermediul MIA Plăți Instant, inclusiv în afara programului de lucru # Ziarul de Garda
Începând de luni, 2 martie 2026, Sistemul MIA Plăți Instant poate fi utilizat de companii, pentru efectuarea transferurilor instant între persoane juridice (Business to Business – B2B), prin canalele de internet și mobile banking puse la dispoziție de prestatorii de servicii de plată, anunță Banca Națională a Moldovei (BNM). Astfel, companiile pot iniția și primi transferuri...
VIDEO/ ZdG, menționat de către magistrata Lilia Lupașco la pronunțarea sentinței din dosarul Ciochină. Judecătoarea a venit și cu un apel: „Am urmărit și eu, mă rog, ca un om simplu, ce se vorbește pe rețelele de socializare…” # Ziarul de Garda
Vineri, 27 februarie, după ce a pronunțat sentința lui Nicanor Ciochină, judecătoarea Lilia Lupașco a ținut „să-și spună și ea cuvântul”. Făcând referire la faptul că a fost constatată de Autoritatea Națională de Integritate (ANI) cu avere nejustificată în valoare de peste 700 de mii de lei, aceasta, în prezența părții vătămate în cazul accidentului...
Pagină web de peste 4 milioane de lei? Aeroportul Internațional Chișinău explică cum vrea să-și schimbe site-ul # Ziarul de Garda
Întreprinderea de Stat „Aeroportul Internațional Chișinău” a lansat, pe 11 februarie, o licitație pentru a achiziționa „servicii de dezvoltare și implementare a paginii web oficiale”, în valoare de 4,33 de milioane de lei. Conform unui comunicat de presă, „proiectul nu reprezintă un simplu redesign al paginii web, ci dezvoltarea unui sistem informațional complex, interconectat cu...
Trei avioane americane F-15, doborâte din greșeală de apărarea kuweitiană. Cei șase membri ai echipajelor sunt în stare stabilă # Ziarul de Garda
Sistemele de apărare aeriană ale Kuweitului au doborât din greșeală trei avioane de vânătoare americane F-15 în timpul unor operațiuni de luptă luni, 2 martie, a anunțat Comandamentul Central al SUA (CENTCOM). Toți cei șase membri ai echipajelor au fost recuperați și se află în stare stabilă, notează agenția britanică de știri Reuters. Incidentul reprezintă...
Mai mulți cetățeni ai R. Moldova au solicitat asistență consulară misiunilor diplomatice din Orientul Mijlociu # Ziarul de Garda
Ministerul Afacerilor Externe al R. Moldova anunță că 20 de cetățeni moldoveni aflați în Orientul Mijlociu au solicitat asistență consulară până luni, 2 martie. De asemenea, în jur de 96 de moldoveni au primit instrucțiuni de securitate prin apeluri telefonice recepționate de Ambasadele R. Moldova din regiune. Anterior, misiunile diplomatice ale R. Moldova au confirmat...
Ambasadorul R. Moldova în Israel, Alex Roitman, despre situația miilor de cetățeni moldoveni aflați în Israel: „Populația este asigurată cu adăposturi. Există posibilitatea plecării terestre” # Ziarul de Garda
În jur de 15 mii de moldoveni se află în Israel, a declarat Alex Roitman, ambasadorul R. Moldova în Israel, pentru ZdG. Potrivit ambasadorului, cetățenii sunt asigurați cu adăposturi, după ce sâmbătă dimineață, 28 februarie, Israel și Statele Unite au desfășurat un atac asupra Iranului. Ulterior, Iranul a ripostat prin atacuri lansate în întreg Orientul...
Certificatul de concediu medical va fi eliberat doar digital. Ministerul Sănătății: „Anual, în R. Moldova sunt eliberate peste 420 de mii de certificate medicale, iar tipărirea lor costă peste 1,4 milioane de lei” # Ziarul de Garda
A fost lansat oficial sistemul informațional „Portalul certificatelor de concediu medical” (SIPCCM). Conform unui comunicat al Ministerului Sănătății (MS), începând cu 1 martie 2026, certificatul de concediu medical este eliberat exclusiv în format digital de către medicii de familie și medicii specialiști. Pacientul se prezintă la medic pentru inițierea concediului medical, dar nu mai trebuie...
Cum a început războiul din 1992: „Tata a rămas fără voia lui acolo și nici nu putea părăsi linia frontului, pentru că, dacă dezerta, nimeni din raion nu mai ajungea acasă” # Ziarul de Garda
Războaiele sunt neuitate, iar neuitarea este diferită. Acum 34 de ani, R. Moldova s-a confruntat cu un război care și până astăzi este considerat nesfârșit. Cei aproape 400 de morți din dreapta Nistrului care s-au ridicat să apere Independența acestui stat trăiesc mai mult în amintirile celor apropiați, chiar dacă pe parcursul anilor au fost ridicate...
Detalii de la Ministerul de Externe despre situația de securitate din Orientul Mijlociu: „Sunt raportate periodic atacuri cu rachete, acestea fiind interceptate de sistemele de apărare” # Ziarul de Garda
Ministerul Afacerilor Externe al R. Moldova (MAE) informează că Celula de criză activează în regim permanent, în contextul evoluțiilor de securitate din Orientul Mijlociu. Potrivit unui comunicat al instituției, situația regională rămâne „complexă și volatilă, cu atacuri repetate cu rachete și drone, iar în anumite zone spațiul aerian este închis sau afectat”. Potrivit informațiilor confirmate...
LIVE TEXT/ Regiunea Dnipropetrovsk: un bărbat a murit în urma unui atac rusesc nocturn. Război în Ucraina, ziua 1468 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:25 În noaptea trecută, forțele ruse au atacat trei raioane ale regiunii Dnipropetrovsk, provocând incendii, distrugeri de locuințe și moartea unui civil. În comunitatea Pokrovske din raionul Sînelnîkove, un bărbat în vârstă de 55 de ani și-a pierdut viața în urma atacului. Salvatorii l-au scos de sub dărâmăturile unei case distruse. Două locuințe private...
