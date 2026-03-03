Circa 150 de moldoveni sunt blocați în Orientul Mijlociu. Misiunile diplomatice gestionează zeci de cereri de evacuare
Ziar.md, 3 martie 2026 12:20
Escaladarea situației de securitate din Orientul Mijlociu și suspendarea sau restricționarea zborurilor comerciale au afectat și turiști din Republica Moldova. Asociația Națională a Agențiilor de Turism din Moldova (ANAT) anunță că monitorizeaz&
12:20
Circa 150 de moldoveni sunt blocați în Orientul Mijlociu. Misiunile diplomatice gestionează zeci de cereri de evacuare # Ziar.md
Escaladarea situației de securitate din Orientul Mijlociu și suspendarea sau restricționarea zborurilor comerciale au afectat și turiști din Republica Moldova. Asociația Națională a Agențiilor de Turism din Moldova (ANAT) anunță că monitorizeaz&
Patru ani de la depunerea cererii de aderare la UE. Republica Moldova își continuă parcursul european # Ziar.md
Marți, 3 martie 2026, se împlinesc patru ani de când Republica Moldova a depus oficial cererea de aderare la Uniunea Europeană, un moment considerat decisiv pentru viitorul țării. Mai exact, pe 3 martie 2022, președinta Maia Sandu, alături
A patra zi de război: Israel lovește Beirutul și Teheranul, iar SUA evacuează personalul diplomatic din regiune # Ziar.md
A patra zi de confruntări dintre Statele Unite, Israel și Iran aduce noi atacuri aeriene, represalii în lanț și măsuri de securitate fără precedent în mai multe state din regiune. Marți dimineață, Israelul a
Matematica are campionii ei: 61 de elevi din toată țara au fost premiați la Olimpiada Republicană # Ziar.md
61 de elevi din întreaga țară au fost premiați astăzi în cadrul Olimpiadei Republicane la Matematică, desfășurată în perioada 28 februarie - 2 martie 2026, la Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” din Chi&
În stânga Nistrului, în 26 de școli se scrie în grafie chirilică. Chiveri: „Tinerii nu au aceleași perspective profesionale” # Ziar.md
Tinerii care studiază în instituțiile de învățământ din regiunea transnistreană nu beneficiază de aceleași oportunități ca semenii lor din dreapta Nistrului, a declarat vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, într-un interviu pentru
GALERIE FOTO/ Momente de reculegere și depuneri de flori la Chișinău de Ziua Memoriei și Recunoștinței # Ziar.md
Ceremonia dedicată Zilei Memoriei și Recunoștinței a adunat astăzi, 2 martie, la Chișinău, veterani ai conflictului armat de pe Nistru, oficiali ai statului și cetățeni care au venit să aducă un omagiu
Ieri
