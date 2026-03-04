27 de persoane inclusiv 6 minori au fost salvate de pompieri în urma unui incendiu produs în sectorul Botanica
Punctul, 4 martie 2026 11:10
27 de persoane inclusiv 6 minori au fost salvate de pompieri, iar un bărbat a decedat în urma unui incendiu izbucnit în sectorul Botanica. Cazul a avut loc în seara zilei de 03 martie 2026, într-un cămin din strada Salcâmilor 22/1, municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 20:47. Potrivit informațiilor, … Articolul 27 de persoane inclusiv 6 minori au fost salvate de pompieri în urma unui incendiu produs în sectorul Botanica apare prima dată în Punctul pe i.
• • •
Alte ştiri de Punctul
Acum 15 minute
11:10
27 de persoane inclusiv 6 minori au fost salvate de pompieri în urma unui incendiu produs în sectorul Botanica # Punctul
27 de persoane inclusiv 6 minori au fost salvate de pompieri, iar un bărbat a decedat în urma unui incendiu izbucnit în sectorul Botanica. Cazul a avut loc în seara zilei de 03 martie 2026, într-un cămin din strada Salcâmilor 22/1, municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 20:47. Potrivit informațiilor, … Articolul 27 de persoane inclusiv 6 minori au fost salvate de pompieri în urma unui incendiu produs în sectorul Botanica apare prima dată în Punctul pe i.
11:10
Promitea termoizolarea apartamentelor, dar însușea banii victimelor fără a-și onora angajamentele. Bărbat – condamnat la închisoare pentru escrocherie și furt # Punctul
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe prin care un bărbat în vârstă de 42 de ani a fost recunoscut vinovat de comiterea a 3 episoade de escrocherie și 4 episoade de furt. Prin sentința pronunțată, inculpatul a fost condamnat, pentru concurs de infracțiuni, la 7 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis. Potrivit … Articolul Promitea termoizolarea apartamentelor, dar însușea banii victimelor fără a-și onora angajamentele. Bărbat – condamnat la închisoare pentru escrocherie și furt apare prima dată în Punctul pe i.
11:10
Jaf și violență până la moarte într-o clădire părăsită din Chișinău. Inculpatul va sta 12 ani la închisoare # Punctul
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare într-un caz de jaf și vătămarea intenționată gravă a integrității corporale sau sănătății, soldată cu decesul unui bărbat în vârstă de 66 ani, comise de un tânăr în vârstă de 27 de ani. Prin sentința pronunțată, inculpatul a fost condamnat, pentru concurs de infracțiuni, la 12 ani de închisoare, … Articolul Jaf și violență până la moarte într-o clădire părăsită din Chișinău. Inculpatul va sta 12 ani la închisoare apare prima dată în Punctul pe i.
Acum 24 ore
16:10
Patru persoane, reținute de CNA și procurori în flagrant pentru trafic de influență, după primirea unei mite de 40.000 de euro # Punctul
Ofițerii Centrului Național Anticorupție în comun cu procurorii mun. Chișinău anunță reținerea în flagrant a patru persoane, în momentul primirii sub control a unei mite în valoare de 40.000 de euro. Reținerea a avut loc în sectorul Rîșcani al capitalei, la scurt timp după transmiterea sumei, documentată de ofițerii anticorupție. Potrivit materialelor cauzei, bănuiții ar … Articolul Patru persoane, reținute de CNA și procurori în flagrant pentru trafic de influență, după primirea unei mite de 40.000 de euro apare prima dată în Punctul pe i.
11:30
VIDEO // Caz de contrabandă cu țigări la Lipcani, documentat în urma unei operațiuni complexe desfășurate în Moldova și România # Punctul
Procurorii PCCOCS, de comun cu Serviciul Vamal, anunță documentarea unui caz de contrabandă cu produse din tutun transportate ilegal peste frontiera de stat. Acțiunile au fost desfășurate în cadrul unei operațiuni complexe realizate pe teritoriul Republicii Moldova și al României, fiind vizată o schemă de transportare ilicită a țigaretelor prin postul vamal Lipcani – Rădăuți … Articolul VIDEO // Caz de contrabandă cu țigări la Lipcani, documentat în urma unei operațiuni complexe desfășurate în Moldova și România apare prima dată în Punctul pe i.
Ieri
11:20
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare într-un caz de omor intenționat, al unei femei de 70 de ani. Infracțiunea a fost comisă de o femeie în vârstă de 67 de ani. Prin sentința pronunțată, inculpata a fost condamnată la 13 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis pentru femei. … Articolul Omor la o masă de pomenire: femeie de 67 de ani, condamnată la 13 ani de închisoare apare prima dată în Punctul pe i.
10:20
2 ani și 6 luni de închisoare pentru un tânăr din Edineț prins beat la volanul unui Mercedes # Punctul
Procuratura raionului Edineț a obținut în instanța de judecată condamnarea la 2 ani și jumătate de închisoare a unui șofer beat la volan, care a refuzat testarea alcoolscopică de către polițiștii care l-au oprit. Șoferul, cu vârsta de 23 de ani, conducea Mercedesul cu farurile oprite, aproape de ora 10 noaptea. Fapta a avut loc … Articolul 2 ani și 6 luni de închisoare pentru un tânăr din Edineț prins beat la volanul unui Mercedes apare prima dată în Punctul pe i.
10:10
ULTIMA ORĂ // Veaceslav Moșin, fondatorul Alternativa Clinic, ar putea fi condamnat la 15 ani de închisoare pentru trafic de organe, țesuturi și celule umane. Detalii despre caz # Punctul
Cristina Moșin, administrator al SRL „Fertil Med” și al clinicii private „Alternativa Clinic”, și Veaceslav Moșin, fondatorul companiei și medic în cadrul instituției, sunt vizați într-un dosar penal complex instrumentat de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), în care acuzațiile formulate împotriva lor includ infracțiuni grave pentru care legea prevede pedepse de … Articolul ULTIMA ORĂ // Veaceslav Moșin, fondatorul Alternativa Clinic, ar putea fi condamnat la 15 ani de închisoare pentru trafic de organe, țesuturi și celule umane. Detalii despre caz apare prima dată în Punctul pe i.
2 martie 2026
11:30
Trei adolescente și patru tinere – exploatate sexual în Chișinău. Au fost plasați în arest șapte învinuiți # Punctul
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Poliției, au destructurat o rețea de exploatare sexuală a șapte fete în Chișinău, dintre care trei sunt adolescente. Membrii rețelei sunt șase tineri cu vârste cuprinse între 20 și 30 de ani, care după reținerea lor cu sprijinul angajaților „Fulger” au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de … Articolul Trei adolescente și patru tinere – exploatate sexual în Chișinău. Au fost plasați în arest șapte învinuiți apare prima dată în Punctul pe i.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:20
CNA desfășoară percheziții într-un dosar privind deposedarea de terenuri a administrației publice locale Durlești # Punctul
Ofițerii Centrul Național Anticorupție, în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară astăzi ample acțiuni procesuale într-o cauză penală pornită pe fapte de escrocherie, ce vizează deposedarea administrației publice locale Durlești de mai multe terenuri situate în intravilanul localității. În cadrul dosarului sunt vizați primarul și viceprimarul localității, ingineri cadastrali, șeful adjunct al … Articolul CNA desfășoară percheziții într-un dosar privind deposedarea de terenuri a administrației publice locale Durlești apare prima dată în Punctul pe i.
26 februarie 2026
15:20
Condamnat la 4 ani de închisoare pentru că a urcat beat la volan și a provocat un accident grav # Punctul
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare într-un caz de încălcare a regulilor de securitate a circulației, soldată cu vătămare gravă a integrității corporale și a sănătății, comis de un bărbat în vârstă de 37 de ani. Instanța l-a condamnat la 4 ani de închisoare, cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de … Articolul Condamnat la 4 ani de închisoare pentru că a urcat beat la volan și a provocat un accident grav apare prima dată în Punctul pe i.
11:40
Doi foști polițiști și doi complici ai acestora, condamnați la închisoare pentru corupere pasivă # Punctul
La data de 25 februarie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința a doi foști polițiști din cadrul IP Ialoveni și a celor doi complici ai acestora, pentru săvârșirea infracțiunii de corupere pasivă. Foștii polițiști au fost condamnați la câte 6 ani de închisoare, iar complicii acestora – la câte 5 … Articolul Doi foști polițiști și doi complici ai acestora, condamnați la închisoare pentru corupere pasivă apare prima dată în Punctul pe i.
11:40
A violat ani la rând două copile, începând cu vârsta de 8 ani a acestora. Inculpatul, în vârstă de 67 de ani – condamnat # Punctul
Procuratura anunță despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat, în vârstă de 67 de ani, acuzat de rapoarte sexuale neconsimțite și acțiuni cu caracter sexual, admise cu bună știință în privința a două minore în vârstă de 12 ani. În baza probelor administrate, făptuitorul, a fost recunoscut vinovat pentru faptele comise și … Articolul A violat ani la rând două copile, începând cu vârsta de 8 ani a acestora. Inculpatul, în vârstă de 67 de ani – condamnat apare prima dată în Punctul pe i.
25 februarie 2026
15:10
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră „Aeroportul Internațional Chișinău”, în conlucrare cu funcționarii vamali, au documentat două tentative distincte de scoatere ilicită din țară a bunurilor de valoare, depistate în cadrul controalelor de specialitate efectuate asupra pasagerilor curselor internaționale. Primul caz a fost înregistrat pe ruta Chișinău-Baku, unde, în urma controlului, echipa … Articolul Tentative de scoatere ilicită a valutei și aurului, dejucate la Aeroport apare prima dată în Punctul pe i.
15:00
Un administrator al unui schimb valutar din Chișinău, atacat pentru sustragerea rucsacului cu 500 000 de lei. Inculpații – condamnați # Punctul
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea recentă a două sentințe de condamnare în două cauze de tâlhărie. În primul caz, infracțiunea a fost comisă de trei bărbați, cu vârstele de 31, 38 și 71 de ani, ultimul fiind originar din Georgia. În cel de-al doilea caz, tâlhăria a fost comisă de doi tineri, cu vârstele de … Articolul Un administrator al unui schimb valutar din Chișinău, atacat pentru sustragerea rucsacului cu 500 000 de lei. Inculpații – condamnați apare prima dată în Punctul pe i.
13:10
Procurorii cer mandate de arestare pe numele a 4 învinuiți, reținuți de CNA, în dosarul de delapidare a fondurilor naționale și externe destinate proiectelor de infrastructură # Punctul
Procurorii au cerut arestarea preventivă a patru persoane învinuite în dosarul ce vizează fapte de corupție și delapidarea fondurilor naționale și externe destinate proiectelor de infrastructură. Ședințele se vor desfășura astăzi, 25 februarie, la Bălți. Totodată, pe 24 februarie, a fost reținut un angajat al Inspectoratului de Stat al Muncii. Acesta este bănuit de pretinderea … Articolul Procurorii cer mandate de arestare pe numele a 4 învinuiți, reținuți de CNA, în dosarul de delapidare a fondurilor naționale și externe destinate proiectelor de infrastructură apare prima dată în Punctul pe i.
13:10
Percheziții într-un dosar de delapidare a fondurilor publice destinate Programului Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor. Prejudiciul estimat – 4 mln. de lei # Punctul
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii și cu suportul Agenției Moldsilva, desfășoară acțiuni de urmărire penală într-un dosar de delapidare a averii străine, ce vizează gestionarea frauduloasă a fondurilor publice alocate pentru implementarea „Programului Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor”. Perchezițiile vizează factorii de decizie ai Întreprinderii de Stat „Întreprinderea pentru silvicultură … Articolul Percheziții într-un dosar de delapidare a fondurilor publice destinate Programului Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor. Prejudiciul estimat – 4 mln. de lei apare prima dată în Punctul pe i.
13:10
Procuratura Căușeni, oficiul Anenii Noi informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat în vârstă de 37 de ani, învinuit de omor din interes material, comis cu o deosebită cruzime. Inculpatul a fost condamnat la 20 de ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis. Potrivit probatoriului administrat, în noaptea … Articolul Condamnat la 20 de ani de detenție pentru omor comis din interes material apare prima dată în Punctul pe i.
13:10
Extrădat din Germania pentru abuzarea a doi copii în Moldova și plasat în arest, la solicitarea procurorilor PCCOCS # Punctul
Un bărbat cu vârsta de 41 ani a fost extrădat din Germania, la solicitarea procurorilor PCCOCS, pentru abuzarea a doi copii din Moldova, în perioada 2013-2014. Acesta a fost extrădat prin intermediul Direcției cooperare polițienească internațională a Poliției, după ce a fost anunțat în căutare internațională în anul 2017 de Centrul pentru combaterea traficului de … Articolul Extrădat din Germania pentru abuzarea a doi copii în Moldova și plasat în arest, la solicitarea procurorilor PCCOCS apare prima dată în Punctul pe i.
24 februarie 2026
10:30
Un tânăr va sta 12 ani la închisoare pentru că a abuzat sexual doi minori și a înregistrat video scenele pornografice # Punctul
Procuratura anunță despre pronunțarea recentă a unei sentințe de condamnare a unui tânăr de 19 ani, acuzat de viol și pornografie infantilă. Inculpatul a fost învinuit de procurori că, în luna octombrie 2023, a întreținut acte sexuale forțate cu doi minori de 11 și, respectiv, 12 ani. Inițial, acesta a comis acte sexuale … Articolul Un tânăr va sta 12 ani la închisoare pentru că a abuzat sexual doi minori și a înregistrat video scenele pornografice apare prima dată în Punctul pe i.
10:30
ANRE a aprobat ajustarea tarifelor și prețurilor fixe pentru energia electrică produsă din surse regenerabile # Punctul
La data de 24 februarie 2026 a avut loc ședința Consiliului de Administrație al Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), în cadrul căreia au fost examinate și aprobate ajustările tarifelor fixe și ale prețurilor fixe pentru energia electrică produsă din surse regenerabile. Decizia a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (1) … Articolul ANRE a aprobat ajustarea tarifelor și prețurilor fixe pentru energia electrică produsă din surse regenerabile apare prima dată în Punctul pe i.
09:40
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Serviciului Fiscal de Stat, anunță deconspirarea unei scheme de livrarea fictivă a materiei prime și accesoriilor necesare fabricării geamurilor de termopan, în sumă de peste 40.000.000 lei. Compania vizată ar fi implementat schema de evaziune fiscală în perioada anilor 2023-2025. Adăugat probelor acumulate, oamenii legii au descins cu percheziții … Articolul Evaziune fiscală de 40.000.000 lei în domeniul fabricării geamurilor de termopan apare prima dată în Punctul pe i.
23 februarie 2026
12:30
Două persoane au fost ucise şi cel puţin trei au fost rănite în urma atacurilor cu drone ruseşti asupra infrastructurii industriale şi energetice din regiunea Odesa, în noaptea de 23 februarie. De asemenea, un atac în regiunea Zaporojie (centru) s-a soldat cu un mort, au anunţat autorităţile militare din aceste două regiuni ucrainene, relatează Ukrainska … Articolul Trei morţi în urma atacurilor ruseşti, dintre care doi la Odesa apare prima dată în Punctul pe i.
12:30
Patru ani de război. Pacea în Ucraina este încă dificil de atins, în ciuda eforturilor SUA de a ajunge la o înţelegere cu Rusia # Punctul
Când invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina a ajuns la 1.418 zile, luna trecută, a depăşit oficial un prag istoric – aceeaşi perioadă de timp de care a avut nevoie Moscova pentru a învinge Germania nazistă în al Doilea Război Mondial. Şi, spre deosebire de Armata Roşie, care a avansat până la Berlin … Articolul Patru ani de război. Pacea în Ucraina este încă dificil de atins, în ciuda eforturilor SUA de a ajunge la o înţelegere cu Rusia apare prima dată în Punctul pe i.
11:20
Detalii despre perchezițiile CNA, în mai multe primării din țară, într-un dosar de delapidare de proporții în proiecte de infrastructură finanțate din fonduri naționale și externe # Punctul
Centrul Național Anticorupție și Procuratura municipiului Bălți informează despre desfășurarea unor acțiuni ample de urmărire penală într-o cauză penală ce vizează fapte de corupție și delapidarea fondurilor naționale și externe destinate proiectelor de infrastructură. Astăzi, ofițerii CNA și procurorii au efectuat percheziții și ridicări de acte în mai multe primării din centrul, nordul și sudul … Articolul Detalii despre perchezițiile CNA, în mai multe primării din țară, într-un dosar de delapidare de proporții în proiecte de infrastructură finanțate din fonduri naționale și externe apare prima dată în Punctul pe i.
10:20
Bărbat – condamnat la închisoare pentru violență domestică și încălcarea ordonanței de protecție # Punctul
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat de 53 de ani, cetățean al Uzbekistanului, învinuit de comiterea infracțiunii de violență în familie și neexecutarea măsurilor stabilite prin ordonanță de protecție. Prin sentința pronunțată, inculpatul a fost condamnat, pentru concurs de infracțiuni, la 3 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de … Articolul Bărbat – condamnat la închisoare pentru violență domestică și încălcarea ordonanței de protecție apare prima dată în Punctul pe i.
10:10
Procuratura informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat de 77 de ani, pentru săvârșirea infracțiunii de viol. Prin decizia instanței, inculpatul a fost sancționat cu 11 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis. Potrivit materialelor cauzei, în luna mai 2024, inculpatul a violat fiica unor vecini, care locuiau în … Articolul Un bărbat de 77 de ani, condamnat la închisoare pentru că a violat o copilă de 7 ani apare prima dată în Punctul pe i.
20 februarie 2026
12:30
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră „Aeroportul Internațional Chișinău”, în comun cu funcționarii vamali, au contracarat două tentative de scoatere ilicită din țară a mijloacelor financiare în valută străină. Primul caz a avut pe ruta Chișinău – Antalya, după ce, în timpul formalităților de control, a fost identificată o pasageră care nu … Articolul Valută nedeclarată depistată asupra a doi pasageri la Aeroport apare prima dată în Punctul pe i.
12:30
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat în vârstă de 38 de ani, învinuit de comiterea infracțiunii de vătămare intenționată gravă a integrității corporale, periculoasă pentru viață, soldată cu decesul victimei. Prin sentința instanței, inculpatul a fost condamnat la 9 ani de închisoare cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis. … Articolul Crimă la Vadul lui Vodă: 9 ani de închisoare pentru un bărbat care și-a ucis gazda apare prima dată în Punctul pe i.
12:30
Comandamentul Apărării Aerospatiale Nord-Americane detectează avioane ruseşti în largul Alaskăi. Mai multe avioane militare ridicate de la sol ca răspuns # Punctul
Comandamentul Apărării Aerospatiale Nord-Americane (NORAD) a anunţat, joi, că a detectat şi urmărit mai multe avioane militare ruseşti care operau în zona de identificare a apărării aeriene din Alaska (ADIZ), în largul Alaskăi, transmite Reuters. NORAD a detectat şi urmărit două avioane ruseşti Tu-95, două Su-35 şi un A-50 care operau în zona de identificare … Articolul Comandamentul Apărării Aerospatiale Nord-Americane detectează avioane ruseşti în largul Alaskăi. Mai multe avioane militare ridicate de la sol ca răspuns apare prima dată în Punctul pe i.
11:20
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre finalizarea unor acțiuni de monitorizare și control, în urma cărora a fost prevenită comercializarea unei cantități considerabile de produse neconforme de cofetărie. Astfel, inspectorii ANSA au identificat mai multe loturi de biscuiți neconformi, în cantitate totală de 2439,4 kg, la producerea cărora a fost utilizată materia primă … Articolul ANSA: 2,4 tone de biscuiți neconformi au fost retrași din comerț apare prima dată în Punctul pe i.
11:00
VIDEO // 11 bănuiți reținuți în Moldova și Ucraina, într-o schemă de asasinare a unor persoane importante din Ucraina # Punctul
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Poliției, anunță reținerea a trei persoane convinse să comită omoruri în Ucraina, precum și a recrutorului acestora, care ar fi planificat asasinarea a peste cinci persoane din politicul și jurnalismul din Ucraina. În vederea investigării acestui dosar penal complex, autoritățile de drept de la Chișinău și cele din Kiev … Articolul VIDEO // 11 bănuiți reținuți în Moldova și Ucraina, într-o schemă de asasinare a unor persoane importante din Ucraina apare prima dată în Punctul pe i.
10:10
VIDEO // Schemă de evaziune fiscală de 2,8 milioane lei, deconspirată de polițiștii de frontieră # Punctul
Polițiștii de frontieră din cadrul Direcției investigare criminalitate transfrontalieră de comun cu procurorii PCCOCS și Serviciul Fiscal de Stat, au deconspirat o schemă infracțională, prin care în anul 2024, două companii de transport care efectuau curse spre Uniunea Europeană și Rusia au ascuns de la autorități venituri, care ar fi adus în bugetul statului 2.800.000 … Articolul VIDEO // Schemă de evaziune fiscală de 2,8 milioane lei, deconspirată de polițiștii de frontieră apare prima dată în Punctul pe i.
19 februarie 2026
17:50
Cazurile au fost documentate de funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău, urmare a controlului de specialitate al bagajelor pasagerilor, pe sensul de intrare în țară. În primul caz, asupra unui călător de la ruta Istanbul – Chişinău, au fost depistate lingouri și pandative sub formă de monede din aur, nedeclarate autorității vamale. Documentat pe caz … Articolul Călători depistați la vama Aeroport cu bunuri pe care intenționau să le transporte ilicit apare prima dată în Punctul pe i.
16:40
Procuratura Anticorupție informează că, astăzi, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a admis integral demersul procurorului privind prelungirea cu încă 30 de zile a măsurii preventive – arestul preventiv aplicat în privința lui Vladimir Plahotniuc. Totodată, la 18 februarie, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis toate cele 3 demersuri privind prelungirea măsurii preventive — arestul preventiv în … Articolul Arestul preventiv aplicat lui Vladimir Plahotniuc, prelungit cu 30 de zile apare prima dată în Punctul pe i.
16:40
VIDEO // Tone de precursori pentru droguri în Ucraina și Polonia și 100 de reținuți, după o condamnare în Moldova a unui cetățean ucrainean # Punctul
Urmare a unei capturi de 12 kg de droguri sintetice de la un cetățean ucrainean, care le-a adus în Moldova prin Briceni în mai 2025, acum în Ucraina și Polonia au fost desfășurate peste 500 percheziții, cu reținerea a peste 100 de persoane. Astfel, urmare a reținerii în Moldova într-un dosar gestionat de procurorii PCCOCS … Articolul VIDEO // Tone de precursori pentru droguri în Ucraina și Polonia și 100 de reținuți, după o condamnare în Moldova a unui cetățean ucrainean apare prima dată în Punctul pe i.
11:30
Ofițerii Direcției Antidrog a INI, în comun cu procurorii din Chișinău, au destructurat activitatea unei grupări specializate în racolarea persoanelor pentru transportarea și plasarea drogurilor în ascunzișuri pe teritoriul Republicii Moldova, al Uniunii Europene și al țărilor CSI. În cadrul investigațiilor, desfășurate timp de două luni, autoritățile au documentat activitatea unui cetățean străin de 42 … Articolul VIDEO // „Call center” de droguri, destructurat de ofițerii antidrog apare prima dată în Punctul pe i.
11:30
Directorul Agenţiei Internaţionale a Energiei Atomice Rafael Grossi salută ”paşi înainte” în negocierile cu SUA în dosarul nuclear # Punctul
Negocierile între Statele Unite şi Iran care au avut loc marţi au permis ”paşi înainte”, apreciază directorul Agenţiei Internaţionale a Energiei Atomice (AIEA) Rafael Grossi, subliniind că timpul presează în vederea unei soluţionări a dosarului nuclear iranian, relatează AFP. După această a doua rundă de negocieri, în apropiere de Geneva, mediată de Oman şi la … Articolul Directorul Agenţiei Internaţionale a Energiei Atomice Rafael Grossi salută ”paşi înainte” în negocierile cu SUA în dosarul nuclear apare prima dată în Punctul pe i.
10:50
Substanțe cu conținut stupefiant, depistate la PTF „Criva” de echipele canine ale Poliției de Frontieră # Punctul
Poliția de Frontieră informează că, în punctul de trecere a frontierei „Criva”, pe sensul de intrare în Republica Moldova, a fost depistat un lot de substanțe cu conținut stupefiant, ascunse asupra unui pasager. La linia de control s-a prezentat un autoturism cu numere de înmatriculare ucrainene, la volanul căruia se afla un cetățean al Ucrainei. … Articolul Substanțe cu conținut stupefiant, depistate la PTF „Criva” de echipele canine ale Poliției de Frontieră apare prima dată în Punctul pe i.
10:50
Evaziune fiscală de 7.000.000 lei în domeniul construcțiilor, arhitecturii și design-ului. Sunt cercetați penal doi administratori și un contabil # Punctul
Procurorii PCCOCS, de comun cu angajații Serviciului Fiscal de Stat, au deconspirat o schemă de evaziune fiscală în Chișinău de peste 7.000.000 lei în domeniul construcțiilor, arhitecturii și design-ului. Mai exact, compania primea banii pentru aceste servicii prestate (în lei și valută străină) fără însă ca să le indice în actele contabile. În schimb, această … Articolul Evaziune fiscală de 7.000.000 lei în domeniul construcțiilor, arhitecturii și design-ului. Sunt cercetați penal doi administratori și un contabil apare prima dată în Punctul pe i.
10:40
În ultimele 24 de ore angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au realizat 85 de misiuni. În mare parte acțiunile acestora au fost concentrate pe lucrări de deblocare și tractare a mijloacelor de transport derapate de pe trasee, ajutorarea de persoane, descarcerare, acordare de suport ambulanțelor, dar și prevenire a situațiilor de risc legate … Articolul Peste 80 de misiuni au fost realizate de salvatori și pompieri în ultimele 24 de ore apare prima dată în Punctul pe i.
10:30
Apel al procurorilor – admis la Curtea de Apel Centru. Patru persoane, învinuite de sustragerea acțiunilor unei bănci comerciale – condamnate penal # Punctul
Datorită eforturilor depuse de procurorii anticorupție și de procurorii Procuraturii de Circumscripție Centru, în instanța de apel a fost posibilă condamnarea a patru persoane pentru sustragerea acțiunilor unei bănci comerciale. Inițial, prin sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani din 20 aprilie 2018, persoanele au fost achitate pentru infracțiunea de cauzare de daune materiale în proporții deosebit … Articolul Apel al procurorilor – admis la Curtea de Apel Centru. Patru persoane, învinuite de sustragerea acțiunilor unei bănci comerciale – condamnate penal apare prima dată în Punctul pe i.
18 februarie 2026
15:10
Pe 18 februarie 2026 misiunile de intervenție a salvatorilor în urma condițiilor meteo nefavorabile, continuă în toată țară. Cele mai multe acțiuni de tractare și deblocare a mijloacelor de transport au fost realizate de angajații IGSU pe drumuri și trasee din raioanele Căușeni, Cahul, Soroca, Orhei Anenii Noi, dar și Hâncești. O echipă de medici … Articolul Misiunile de intervenție a salvatorilor în urma condițiilor meteo nefavorabile continuă apare prima dată în Punctul pe i.
14:10
Ion Ceban a avut o întrevedere cu Ambasadoarea Regatului Unit al M.Britanii și Irlandei de Nord în R.Moldova, E.S. Fern Horine # Punctul
Primarul general Ion Ceban a avut astăzi o întrevedere cu Ambasadoarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în Republica Moldova, E.S. Fern Horine. În cadrul discuțiilor au fost abordate subiecte ce țin de prioritățile municipiului Chișinău, situația actuală la nivel local, precum și perspectivele de cooperare instituțională în domenii precum infrastructura urbană, … Articolul Ion Ceban a avut o întrevedere cu Ambasadoarea Regatului Unit al M.Britanii și Irlandei de Nord în R.Moldova, E.S. Fern Horine apare prima dată în Punctul pe i.
14:00
VIDEO // Frați gemeni – arestați pentru șantajarea unui bărbat cu „o datorie” de €9000, după câteva partide de poker # Punctul
Procurorii PCOCCS, de comun cu ofițerii Poliției, anunță cercetarea penală a doi frați din Chișinău, care ar fi cerut prin amenințarea cu moartea a sumei de €9000 de la un alt bărbat cu care au jucat poker (joc de noroc interzis în Moldova). Cei doi frați gemeni, cu vârsta de 29 de ani ar fi pretins că … Articolul VIDEO // Frați gemeni – arestați pentru șantajarea unui bărbat cu „o datorie” de €9000, după câteva partide de poker apare prima dată în Punctul pe i.
13:50
VIDEO // Operațiune comună R.Moldova–România, sub egida Eurojust și Europol: Reținuți organizatorii unor call centre de fraudă care au prejudiciat românii cu peste 1 milion de lei # Punctul
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, în comun cu polițiștii și procurorii din Ialoveni, anunță evoluția investigațiilor într-o cauză penală complexă, inițiată în iulie 2025, ce vizează activitatea unei grupări criminale organizate, specializate în escrocherii prin investiții fictive în servicii financiare și criptomonede. Cauza penală a fost pornită în baza unei bănuieli rezonabile privind … Articolul VIDEO // Operațiune comună R.Moldova–România, sub egida Eurojust și Europol: Reținuți organizatorii unor call centre de fraudă care au prejudiciat românii cu peste 1 milion de lei apare prima dată în Punctul pe i.
13:50
Bărbat condamnat la 17 ani de închisoare pentru exploatarea prin muncă a trei adulți și cinci minori # Punctul
Procuratura Căușeni, oficiul Ștefan Vodă, informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare într-o cauză penală privind traficul de ființe umane și traficul de copii, comise de un bărbat în vârstă de 47 de ani. Instanța l-a condamnat la 17 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a desfășura activități legate … Articolul Bărbat condamnat la 17 ani de închisoare pentru exploatarea prin muncă a trei adulți și cinci minori apare prima dată în Punctul pe i.
10:20
Astăzi 18 februarie 2026 peste 400 de angajații ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență sunt concentrați în gărzi, gata să intervină în situații de risc. Salvatorii și pompierii cu 145 unități de tehnică sunt pregătiți pentru a gestiona riscurile și a ajuta oamenii în situații dificile. Din primele ore ale dimineții, salvatorii din sudul … Articolul Mai multe unități de transport deblocate de către salvatorii IGSU apare prima dată în Punctul pe i.
10:10
60.000 de dolari SUA, tăinuți în buzunare special adaptate, depistați asupra unei nerezidente la Aeroport # Punctul
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră ,,Aeroportul Internațional Chișinău”, în conlucrare cu funcționarii vamali au contracarat o tentativă de scoatere ilegală din țară a unei sume semnificative de valută. Cazul a fost înregistrat urmare a controlului de specialitate efectuat asupra pasagerilor de la ruta Chișinău – Erevan. Astfel, în timpul formalităților de … Articolul 60.000 de dolari SUA, tăinuți în buzunare special adaptate, depistați asupra unei nerezidente la Aeroport apare prima dată în Punctul pe i.
10:10
Doi tineri, printre care un minor de 15 ani, trimiși în judecată pentru omor cu deosebită cruzime # Punctul
Oficiul Telenești al Procuraturii Orhei anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a unei cauze penale de învinuire a unui tânăr de 27 de ani și a unui minor de 15 ani de comiterea infracțiunilor de răpire și omor cu deosebită cruzime. Învinuitului de 27 de ani i-a fost incriminată și fapta … Articolul Doi tineri, printre care un minor de 15 ani, trimiși în judecată pentru omor cu deosebită cruzime apare prima dată în Punctul pe i.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.