Salariul mediu în Moldova a depășit 16.400 lei în 2025

14:00

Statele Unite și Israelul au lansat sâmbătă dimineață un atac împotriva unor obiective din Teheran și din alte orașe din Iran, care a răspuns până în prezent prin lansarea de rachete către teritoriul israelian și baze militare americane din întreaga regiune, fără ca până în acest moment să fi fost raportări de morți sau răniți, [...] Articolul Statele Unite și Israel au lansat atacuri asupra Iranului apare prima dată în NordNews.