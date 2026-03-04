Otilia Dandara a devenit noul rector al Universității de Stat din Moldova

16:30

Pe 1 martie 2026, nu mai este disponibil numărul 1189, la care cetățenii puteau afla detalii despre adrese și numere de telefoane. Drept urmare, tot mai mulți moldoveni apelează la 112, pentru a afla ce s-a întâmplat. „Începând cu ziua de 1 martie 2026 se înregistrează un număr tot mai mare de apeluri din partea […] Moldovenii sună 112, ca să afle de ce nu lucrează 1189. „Se înregistrează un număr tot mai mare de apeluri…"