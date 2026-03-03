Israelul anunță redeschiderea marți a unui punct de trecere pentru ajutoare în Gaza
TVR Moldova, 3 martie 2026 09:10
Israelul a anunțat marți că va redeschide un punct de trecere în Fâșia Gaza pentru a permite 'intrarea treptată a ajutorului umanitar' care fusese închis sâmbătă odată cu lansarea campaniei israeliano-americane împotriva Iranului, notează Agerpres.
Acum 30 minute
09:10
Acum o oră
08:40
Astăzi, 3 martie, se desfășoară alegerile pentru funcția de rector al Universității de Stat din Moldova (USM). Trei persoane candidează pentru această funcție.
Acum 2 ore
08:20
Tot mai mulți cetățeni își cumpără din cont propriu polița de asigurare medicală la început de an # TVR Moldova
Peste 81 de mii de persoane au achitat prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă în primele două luni ale anului. Numărul este cu 2.400 mai mare decât cel înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut.
07:50
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a susţinut luni că operaţiunea militară ordonată de preşedintele Donald Trump împotriva Iranului a condus deja la o schimbare de regim în această ţară şi că nu se poate face o paralelă cu Irakul, asigurând că nu va fi un conflict „fără sfârşit”, deşi nu a exclus o posibilă intervenţie terestră, relatează TVRINFO.RO.
Acum 12 ore
21:40
„Alarmant”. Tiraspolul agită spiritele pe subiectul trecerii școlilor din regiune la limba română # TVR Moldova
„Chișinăul nu conștientizează că divergențele legate de statutul limbii au constituit unul dintre factorii care au contribuit la conflictul dintre cele două maluri ale Nistrului și astfel continuă să manipuleze cu astfel de abordări așa cum făcea în 1992”, a declarat așa-zisul ministru de externe de la Tiraspol, Vitali Ignatiev, pentru un post TV din regiune, în urma propunerii vicepremierului pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, ca de la 1 septembrie curent toate școlile moldovenești din regiune să treacă la limba română ca limbă de predare.
21:10
Un gest simplu, dar cu o încărcătură profundă, aduce speranță într-o școală care continuă să reziste prin limba română. Liceul Teoretic de Informatică din Iași a donat un lot de cărți Liceului „Ștefan cel Mare" din Grigoriopol. Școala a fost forțată în 2002 să se refugieze în satul Doroțcaia, după ce regimul separatist i-a interzis activitatea în limba română. Donația de carte face parte dintr-o campanie comună a TVR Moldova și TVR Iași și vine simbolic, pe 2 martie, ziua în care sunt comemorați eroii care au apărat independența Republicii Moldova în Războiul de pe Nistru.
20:40
Primele investiții susținute prin Planul Uniunii Europene de Creștere Economică pentru Republica Moldova încep să prindă contur. Așa au apărut o nouă fabrică de pâine la Hâncești, construită după model european sau o unitate modernă de producere a furajelor. Beneficiarii recunosc că investițiile erau necesare pentru alinierea la standardele europene de calitate și siguranță.
Acum 24 ore
20:20
Verificări la toate spălătoriile auto din Republica Moldova după sesizări ale cetățenilor # TVR Moldova
Inspectorii de mediu au început azi verificări la toate spălătoriile auto din Republica Moldova. Campania va dura până în luna mai iar inspectorii vor urmări respectarea regulilor de protecţie a mediului, gestionarea corectă a apelor uzate sau utilizarea raţională a produselor chimice. Controalele au început în urma mai multor sesizări de la cetățeni.
19:40
Agresiunea Rusiei împotriva R. Moldova în 1992, foametea, deportările, crimă împotriva umanității # TVR Moldova
Pentru a marca cei 34 de ani de la declanşarea Războiului de pe Nistru, la Chişinău a fost organizată astăzi conferinţa ştiinţifică „Cultura Memoriei şi Recunoştinţei: Moştenire, Prezent şi Viitor”. Evenimentul a reunit oficiali de stat, veterani, cercetători, studenţi și reprezentanți ai societății civile. A fost adoptată şi o rezoluţie conform căreia războiul declanşat de Federaţia Rusă contra Republicii Moldova, represiunile şi deportările sunt considerate infracţiuni împotriva umanităţii, crime comise împotriva populaţiei.
19:30
De Ziua Memoriei, mai mulţi veterani şi activişti din Republica Moldova s-au adunat în faţa Ambasadei Federaţiei Ruse la Bucureşti pentru a cere Moscovei retragerea trupelor ruseşti din stânga Prutului.
18:40
Zborurile pe aeroporturile din Emiratele Arabe Unite, reluate parțial. MAE recomandă prudență # TVR Moldova
Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii Republicii Moldova că autoritățile din Emiratele Arabe Unite au anunțat reluarea limitată a operațiunilor aeriene pe aeroporturile din Dubai.
18:40
Judecătorii vor fi protejaţi prin lege. Cât plătește Judecătoria Chișinău pentru serviciile de pază? # TVR Moldova
Anul trecut, şase judecători din Republica Moldova au fost agresaţi atât verbal, cât şi fizic. Magistraţii au fost atacaţi, loviţi sau ameninţaţi cu moartea. Astăzi, în Parlament se află un proiect de lege care vine să-i protejeze pe judecători. Aceleaşi lucru îl cer şi procurorii. Autorii dau asigurări că proiectul va fi votat în a doua lectură până la sfârşitul sesiunii de primăvară.
18:10
Luna martie vine cu mai multă lumină, dar și cu o energie astrală intensă, care ne împinge spre analiză, repoziționare și decizii importante. Potrivit astrologului Tanya Toho-Păduraru, începutul primăverii nu este neapărat despre grabă, ci despre conștientizare și resetare.
18:00
17:20
„Nu există nicio probă”. Avocatul primarului de Durlești, Eleonora Șaran, denunță abuzuri # TVR Moldova
Sorin Tighinean, avocatul primarului de Durlești, Eleonora Șaran, învinuită, împreună cu șapte subalterni, pentru o presupusă înstrăinare ilegală a terenurilor publice din orașul Durlești, a anunțat, luni, 2 martie, în cadrul unei conferințe de presă, că a contestat decizia instanței prin care clienta sa a fost plasată în arest preventiv. Avocatul susține că nu există absolut nicio probă care sădemonstreze vinovăția Eleonorei Șaran.
17:10
Portul rusesc Novorossiisk, ținta unui atac masiv din partea Forțelor Armate ucrainene # TVR Moldova
17:10
Atenție la SMS-urile false despre „taxa de drum restantă”: schemă de fraudă în numele MPay și EVO # TVR Moldova
Agenția de Guvernare Electronică avertizează cetățenii, după identificarea unei scheme de fraudă care folosește ilegal identitatea MPay și EVO, prin SMS-uri false privind „taxa de drum restantă”.
16:50
Portul rusesc Novorossiisk, ținta unui atac masiv din partea al Forțelor Armate ucrainene # TVR Moldova
16:40
FC Clic Media a cucerit un nou titlu de campioană a Republicii Moldova la futsal. Cu cinci etape înainte de sfârșitul actualului sezon, echipa antrenată de Andrian Lașcu și-a asigurat matematic al treilea triumf la rând în Superligă. În prezent, Clic Media are o serie de 13 victorii.
16:30
„Nivel ridicat de cinism". Vitali Ignatiev critică fondul de convergență anunțat de Chișinău # TVR Moldova
Pretinsul ministru de externe de la Tiraspol, Vitali Ignatiev, a criticat, pe 27 februarie, în cadrul unui interviu pentru un post TV din regiune, inițiativa Chișinăului de creare a unui fond de convergență destinat apropierii celor două maluri ale Nistrului, calificând măsura drept „unilaterală și ilegitimă”.
16:30
Oana Țoiu: 14.000 de români se află în Emiratele Arabe Unite, sfătuiți să nu părăsească locuințele # TVR Moldova
În prezent sunt 14.000 de cetățeni români în Emiratele Arabe Unite, dar există un număr minim de cazuri de urgență extremă, a declarat, luni, ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, scrie TVR Info.ro.
16:10
În weekend, oamenii legii au înregistrat peste 3.800 de abateri ale Regulamentului circulației rutiere, informează Inspectoratul General al Poliţiei (IGP).
16:00
Preţurile referință la gaze au crescut cu 40% în Europa după ce QatarEnergy a oprit producţia # TVR Moldova
Preţurile de referinţă la gaze în Europa, care înregistrau deja creşteri puternice luni dimineaţa, au explodat după ce compania energetică de stat din Qatar, QatarEnergy, a anunţat că opreşte producţia de gaze lichefiate în urma unui atac iranian cu drone, informează Agerpres.
15:40
La Școala de Arte din Ialoveni, valorile frumoase sunt promovate intens în rândul copiilor. În cadrul unui concurs dedicat operei lui Grigore Vieru, peste 50 de elevi din R. Moldova au prezentat tablouri inspirate din creația poetului, iar cele mai reușite lucrări au fost premiate.
15:10
Astăzi este lansat sistemul informațional „Portalul certificatelor de concediu medical". Este o platformă digitală care simplifică interacțiunea dintre pacienți, medici, angajatori și instituțiile statului. Proiectul, cu o investiţie de aproximativ 1,2 milioane de lei, îşi propune să reducă birocrația și timpul de așteptare, prin eliminarea certificatelor medicale pe hârtie.
14:40
În Orientul Mijlociu, traficul aerian rămâne blocat, 15 cetățeni ai R. Moldova au cerut ajutor # TVR Moldova
În ţările din Orientul Mijlociu, afectate de loviturile militare ale Iranului, nu există victime printre cetăţenii moldoveni. Ministerul de Externe de la Chişinău anunţă că situația regională rămâne însă tensionată, cu atacuri cu rachete și drone, iar până acum, 15 cetăţeni ai Republicii Moldova au solicitat asistenţă consulară. De asemenea, tarficul aerian rămâne în continuare blocat.
14:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) constată că se înregistrează o creștere accentuată a prețurilor la petrol, inclusiv benzină și motorină, pe fondul războiului Israelului și SUA împotriva Iranului. Pe 28 februarie, SUA și Israelul, cel mai apropiat aliat al Washington-ului în Orientul Mijlociu, au lansat un atac împotriva Iranului cu scopul de a elimina programele nucleare și balistice dezvoltate de Teheran.
13:50
Arestările de la Primăria Durlești: Ion Ceban vede „un atac raider”, pus la cale de PAS # TVR Moldova
Primarul de Chișinău, Ion Ceban, califică acțiunile judiciare asupra celor opt angajați ai Primăriei Durlești dreptun „atac raider” asupra conducerii acestei primării din partea PAS și „tentativa de a pune un reprezentant PAS” în fruntea autorităților locale din această suburbie a Chișinăului. Cele opt persoane, inclusiv primarulorașului,Eleonora Şaran, membru CUB, au fost plasate în arest preventiv în închisoare și la domiciliu pe 28 februarie pentru vânzarea frauduloasă a mai multor terenuri.
13:40
Cel puţin două persoane au murit în urma unui nou val de atacuri lansate de Rusia asupra Ucrainei în cursul nopţii trecute.
13:10
Preţurile de referinţă la gaze naturale în Europa au înregistrat o creştere semnificativă luni dimineaţa, în contextul în care războiul din Orientul Mijlociu a provocat îngrijorări referitoare la o perturbare majoră a livrărilor mondiale de energie.
12:40
Un om de afaceri rus, fost candidat la prezidențiale, „s-a sinucis”. Un pistol a fost găsit lângă el # TVR Moldova
Omul de afaceri și fostul membru al Consiliului Federației, Umar Dzhabrailov, a murit. Potrivit publicațiilor Mash și Baza, acesta s-a sinucis. O sursă pentru RBC a confirmat, de asemenea, sinuciderea lui Dzhabrailov.
12:10
MIA Plăți Instant, creată de BNM, devine disponibilă pentru transferuri între companii # TVR Moldova
Sistemul MIA Plăți Instant poate fi utilizat, începând de astăzi, 2 martie 2026, de companii, pentru efectuarea transferurilor instant între persoane juridice (Business to Business – B2B), prin canalele de internet și mobile banking puse la dispoziție de prestatorii de servicii de plată. Noua opțiune reprezintă un pas important în modernizarea infrastructurii naționale de plăți și în sprijinirea mediului de afaceri.
12:00
Manifestările comemorative au început la ora 10:00, cu depuneri de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt, în prezența conducerii de vârf a statului, a veteranilor și a reprezentanților instituțiilor publice. Ceremoniile au culminat cu un miting de doliu și un minut național de reculegere în semn de omagiu pentru cei care și-au dat viața în conflictul din 1992.
11:40
Două fete, la un pas de tragedie: Au căzut sub gheața unui lac din Chișinău. IGSU vine cu avertizări # TVR Moldova
Două fete de 11 și 12 ani au fost salvate de la înec de salvamari, după ce au căzut sub gheața lacului din parcul „Valea Trandafirilor” din municipiul Chișinău, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).
11:20
Atacuri și spații aeriene închise în Orientul Mijlociu: MAE menține activă Celula de Criză # TVR Moldova
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al Republicii Moldova informează că Celula de Criză activează în regim permanent, în contextul evoluțiilor de securitate din Orientul Mijlociu. Situația din regiune rămâne complexă și volatilă, fiind marcate atacuri repetate cu rachete și drone, iar în anumite zone spațiul aerian este închis sau afectat.
11:10
O delegație a Parlamentului Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord efectuează, în perioada 1–3 martie, o vizită în Republica Moldova.
10:40
O rețea de exploatare sexuală a fost destructurată la Chișinău: trei minore printre victime # TVR Moldova
O amplă operațiune desfășurată de ofițerii Centrului pentru combaterea traficului de persoane al INI, în comun cu procurorii PCCOCS și cu sprijinul mascaților din cadrul BPDS "Fulger", a dus la destructurarea unei rețele de exploatare sexuală care activa în Chișinău. Șapte fete, dintre care trei adolescente, ar fi fost victimele grupării.
09:50
Noaptea trecută, Poliția a fost sesizată despre depistarea, în subsolul unui bloc de locuit din sectorul Rîșcani al capitalei, a unei persoane cu semne vizibile de moarte violentă. La fața locului, oamenii legii au depistat corpul neînsuflețit al unui bărbat de 61 de ani.
Ieri
09:10
Postul Mare schimbă nu doar meniul, ci și obiceiurile noastre de cumpărături. O delicatesă în acest sezon sunt urzicile, foarte căutate în perioada Postului Mare. Pișcă nu doar în timpul gătitului, dar și când e vorba de prețul lor - 200 de lei pentru un kilogram.
08:40
Moartea lui Ali Khamenei - „o nouă speranță pentru poporul iranian'', spune Ursula von der Leyen # TVR Moldova
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a făcut duminică apel la desfășurarea unei ''tranziții credibile'' în Iran după moartea ghidului suprem Ali Khamenei în timpul loviturilor americano-israeliene, avertizând cu privire la riscul de escaladare a situației actuale.
08:10
„321 de eroi - o memorie care trăiește” : R. Moldova marchează Ziua Memoriei și Recunoștinței # TVR Moldova
Pe 2 martie, Republica Moldova marchează „Ziua Memoriei și Recunoștinței”. În acest an, se împlinesc 34 de ani de la declanșarea Războiului de pe Nistru. În Chișinău, dar și în localitățile Republicii Moldova vor fi organizate mai multe evenimente pentru comemorarea celor căzuți în 1992.
1 martie 2026
22:10
Alegeri în Găgăuzia, la vară? Pavel Postică: Există scenarii pentru depășirea blocajului # TVR Moldova
Vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postică, spune că scrutinul legislativ din regiunea găgăuză ar putea fi organizat în vara acestui an în condițiile în care autoritățile de la Comrat vor depăși impasul. Într-un interviu pentru Europa Liberă, Pavel Postică, a spus că sunt câteva scenarii pentru a depăși criza creată în regiune.
21:10
Podul de Flori de la Ungheni: Lucrările avansează simultan pe ambele maluri ale Prutului # TVR Moldova
Lucrările la Podul de Flori de la Ungheni, ce va lega localitățile Golăiești (România) și Zagarancea (Republica Moldova), avansează în ritm susținut pe ambele maluri ale râului Prut, potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.
20:40
Comunitatea românească din Cernăuți a celebrat Mărțișorul la a 29-a ediție a festivalului # TVR Moldova
A fost sărbătoare azi pentru comunitatea românească din Cernăuţi. Oamenii au îmbrăcat straie de sărbătoare şi au celebrat Mărţişorul la cea de-a 29-a ediție a Festivalului Primăverii "Mărțișor", un eveniment devenit deja tradițional pentru românii din regiune.
20:40
Președintele rus Vladimir Putin și-a exprimat condoleanțele președintelui iranian Masoud Pezeshkian pentru asasinarea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, potrivit unui comunicat publicat pe site-ulKremlinului pe 1 martie.
20:20
Municipiul Bălţi va fi capitala tineretului în 2026: Patru milioane de lei pentru manifestări # TVR Moldova
Municipiul Bălţi va fi capitala tineretului în 2026. Autoritățile au dat startul unei serii de activităţi care se vor desfăşura pe tot parcursul anului. Tinerii au participat la ateliere informative, expoziţii, dar şi la o petrecere.
20:10
Regretatul compozitor Eugen Doga ar fi implinit astazi 89 de ani. În prima zi de primăvară, autorităţile au decis să-l comemoreze prin punerea în valoare a creaţiei sale inestimabile. La Chişinău au fost mai multe evenimente care au readus ascultatorilor muzica maestrului, trecut în nefiinţă în iunie, 2025.
19:40
Trei mii de hectare de pădure vor fi plantate, în acest sezon, în Republica Moldova. Evenimentul de lansare a Campaniei de Împădurire cu genericul Primăvara 2026 s-a făcut pe malul Prutului, la Sculeni. Plantările vor dura timp de o lună și se va desfăşura simultan în Republica Moldova şi România.
19:10
Un bărbat de 26 de ani a urcat azi dimineaţă pe acoperişul unui bloc cu nouă etaje de pe strada Petru Rareş din Chişinău. Un trecător l-a văzut si a telefonat imediat la Serviciul 112. Mai multe echipaje de pompieri şi salvatori au încercat să-l coboare de la inaltime. Atenţie, urmează imagini care vă pot afecta emoţional. Atenţie, urmează imagini care vă pot afecta emoţional.
19:10
„Rămășițe de rachete în apropierea hotelului”. Mărturii ale unei moldovence blocată în Dubai # TVR Moldova
În ţările din Orientul Mijlociu, afectate de loviturile militare ale Iranului nu există victime printre cetăţenii moldoveni. Informaţia a fost confirmată de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova. Bombardamentele continuă în Israel şi Dubai, iar oamenii stau în adăposturi. Sute de co-naţionali rămân blocaţi în aceste ţări iar traficul aerian este blocat.
