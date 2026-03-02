Condiții mai simple pentru accesarea granturilor prin programul „Casa Verde”
Ziar.md, 2 martie 2026 19:00
Programul guvernamental „Casa Verde” vine cu unele modificări în 2026, anunță Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED). Dacă până acum doar gospodăriile cu cel puțin un copil minor puteau beneficia de finan&
• • •
19:00
18:50
Matematica are campionii ei: 61 de elevi din toată țara au fost premiați la Olimpiada Republicană # Ziar.md
61 de elevi din întreaga țară au fost premiați astăzi în cadrul Olimpiadei Republicane la Matematică, desfășurată în perioada 28 februarie - 2 martie 2026, la Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” din Chi&
18:30
FOTO/ Copiii și tinerii din Hoginești au un teren nou de minifotbal în centrul satului, construit prin „Satul European” # Ziar.md
Cei peste 1.300 de locuitori ai satului Hoginești, raionul Călărași, au acum un spațiu modern unde pot face mișcare, se pot întâlni și petrece timpul liber activ. În localitate a fost inaugurat
17:50
Zboruri reluate parțial în EAU. Ministerul de Externe recomandă prudență și confirmarea directă cu companiile aeriene # Ziar.md
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova (MAE) informează că autoritățile din Emiratele Arabe Unite au anunțat reluarea limitată a zborurilor pe aeroporturile din Dubai, în contextul evoluțiilor regionale recente. Potrivit Dubai Airports, începând cu seara zilei
17:40
R. Moldova atrage interes pentru sectorul energetic. Investitorii greci analizează proiecte majore în țara noastră # Ziar.md
Companii din Grecia își exprimă interesul de a investi în sectorul energetic și infrastructura din Republica Moldova, în contextul intensificării cooperării bilaterale în domeniul energiei. Interesul a fost confirmat în cadrul unei întrevederi dintre secretara de stat
17:30
Zootehnie, legume și culturi de nișă - granturi de până la un milion de dolari pentru fermieri # Ziar.md
De astăzi, 2 martie 2026, porțile finanțării agricole se deschid pentru fermierii din întreaga Republică Moldova. În cadrul Apelului 5 al proiectului AGGRI, finanțat de Banca Mondială, aceștia pot depune cereri pentru granturi care pot
17:20
Alertă de fraudă: Mesaje false în numele MPay și EVO. Cetățenii sunt îndemnați să nu acceseze linkuri suspecte # Ziar.md
Autoritățile R. Moldova avertizează despre o nouă schemă de fraudă care utilizează ilegal identitatea platformelor guvernamentale MPay și EVO. Mai mulți cetățeni au primit mesaje SMS privind o pretinsă „taxă de drum restant&
17:00
În stânga Nistrului, în 26 de școli se scrie în grafie chirilică. Chiveri: „Tinerii nu au aceleași perspective profesionale” # Ziar.md
Tinerii care studiază în instituțiile de învățământ din regiunea transnistreană nu beneficiază de aceleași oportunități ca semenii lor din dreapta Nistrului, a declarat vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, într-un interviu pentru
16:20
FOTO/ Atenție, șoferi! Mai multe sectoare de drum, vizate de lucrări de întreținere în această săptămână # Ziar.md
În această săptămână, Administraţia Națională a Drumurilor continuă intervențiile de întreținere pe drumurile publice naționale, în vederea îmbunătățirii infrastructurii rutiere ș
16:00
Fotografii și imagini VIDEO de arhivă din 1992, publicate de Agenția Națională a Arhivelor și Filmoteca Națională Istorică # Ziar.md
Agenția Națională a Arhivelor a publicat imagini rare din timpul Războiului de pe Nistru din 1992, cunoscut și ca Războiul de Independență al Republicii Moldova. Fotografiile provin din fondul personal al lui Nicolae Pojoga și surprind momente
15:40
În doar două zile de weekend, polițiștii de patrulare au fixat peste 3.800 de încălcări ale Regulamentului circulației rutiere, în urma controalelor desfășurate pe întreg teritoriul țării. Potrivit datelor
15:30
Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) a fost extins la mai multe puncte de trecere a frontierei de stat. Ce trebuie să cunoști # Ziar.md
Începând cu 2 martie 2026, Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene a devenit operațional la noi puncte de trecere a frontierei dintre Republica Moldova și România. Este vorba despre punctele de trecere a frontierei: Leușeni-Albiț
15:10
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) le reamintește subiecților obligați să completeze declarațiile de avere și interese personale că martie 2026 este ultima lună pentru depunere. Termenul-limită este 31 martie, iar după această
15:00
Accademia di Romania din Roma, reprezentanță a Institutului Cultural Român, în colaborare cu Ambasada Republicii Moldova în Italia, a organizat deschiderea expoziției „Feminitate”, semnată de artistele Galina Vieru și Natalia Yampolskaia, la Galeria de Artă ARR, Viale
15:00
Benzina și motorina se scumpesc în R. Moldova din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu. Precizările ANRE # Ziar.md
Atacurile din Orientul Mijlociu creează premise pentru o creștere accentuată a prețurilor la petrol, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Potrivit instituției, perturbările raportate în transportul maritim prin
14:40
GALERIE FOTO/ Momente de reculegere și depuneri de flori la Chișinău de Ziua Memoriei și Recunoștinței # Ziar.md
Ceremonia dedicată Zilei Memoriei și Recunoștinței a adunat astăzi, 2 martie, la Chișinău, veterani ai conflictului armat de pe Nistru, oficiali ai statului și cetățeni care au venit să aducă un omagiu
14:30
Aeroportul Chișinău își modernizează complet platforma online și lansează servicii digitale noi pentru pasageri # Ziar.md
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău anunță lansarea unui proiect amplu de digitalizare, care va transforma complet infrastructura online a instituției și modul în care pasagerii interacționează cu aeroportul. Reprezentanții aeroportului
14:20
15 moldoveni au solicitat asistență consulară pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu - MAE monitorizează situația # Ziar.md
15 cetățeni ai Republicii Moldova au solicitatt asistență consulară din partea misiunilor diplomatice, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Opt dintre aceștia se află în Israel, cinci în Qatar și Kuweit, iar doi în Emiratele Arabe
14:10
VIDEO/ Mesajele lui Munteanu și Grosu de Ziua Memoriei: „Libertatea nu se vinde pentru gaz mai ieftin” # Ziar.md
Premierul Alexandru Munteanu și președintele Parlamentului, Igor Grosu, la fel au transmis mesaje ferme la ceremonia dedicată Zilei Memoriei și Recunoștinței, marcată pe 2 martie, în memoria eroilor căzuți în conflictul armat de pe
13:20
Maia Sandu, la Ziua Memoriei și Recunoștinței: „Nici până astăzi, agresiunea împotriva țării noastre nu a dispărut...” # Ziar.md
Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj ferm în cadrul ceremoniei dedicate Zilei Memoriei și Recunoștinței, marcată pe 2 martie, în memoria eroilor căzuți în conflictul armat de pe Nistru. Șefa statului a subliniat
13:10
Războiul din Orientul Mijlociu a intrat în a treia zi, escaladarea continuând cu atacuri masive în Iran, Israel, Liban și statele din Golf. După uciderea liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, într-o operațiune americană-israeliană, conflictul s-a
12:50
Certificatul medical devine 100% digital în R. Moldova. Angajații nu mai trebuie să ducă hârtia la serviciu # Ziar.md
Începând cu 1 martie 2026, certificatele de concediu medical nu mai sunt eliberate pe hârtie. Documentul este emis exclusiv în format digital, prin noul „Portal al certificatelor de concediu medical”, lansat de Ministerul Sănătății ș
12:40
Muncitorii continuă să repare străzile din Chișinău. Traficul pe șoseaua Muncești este sistat până vineri # Ziar.md
Peste 30 de echipe specializate și sute de muncitori continuă, luni, lucrările de reparație a străzilor din Chișinău. Echipele sunt mobilizate în toate sectoarele capitalei. Muncitorii lucrează simultan pe artere principale și secundare pentru a
12:10
DOC/ Laptele importat din Ucraina va fi verificat integral la frontieră în contextul scandalului cu metronidazol # Ziar.md
Toate loturile de lapte în vrac importate din Ucraina vor fi supuse unor controale stricte, pentru a preveni intrarea pe piață a produselor contaminate cu metronidazol. Un ordin în acest sens a fost semnat de directorul general al Agenției Naționale pentru Siguran&
12:00
MIA Plăți Instant, disponibil acum și pentru transferuri B2B: companiile pot plăti instant, 24/7 # Ziar.md
Începând de astăzi, 2 martie 2026, sistemul MIA Plăți Instant, creat și gestionat de Banca Națională a Moldovei (BNM), poate fi utilizat și pentru transferuri între companii (Business to Business - B2B). Serviciul este disponibil prin
11:40
Tarifele la rutele raionale și interraionale se calculează după reguli noi. Metodologia a intrat în vigoare de la 1 martie # Ziar.md
Din 1 martie 2026, transportul rutier de persoane pe rute regulate în trafic raional și interraional intră sub o metodologie nouă de calcul a tarifelor, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 698 din 15 octombrie 2025 și publicată în
11:30
Două fete au fost salvate de la înec după ce s-au prăbușit sub gheața lacului din parcul „Valea Trandafirilor” din municipiul Chișinău, în seara zilei de 1 martie 2026, în jurul orei 18:
11:00
VIDEO/ Veteranul care a arborat primul tricolor la Coșnița își amintește de Război: „Nu sunt erou, sunt un om...” # Ziar.md
Astăzi, 2 martie 2026, când Republica Moldova comemorează eroii căzuți în conflictul armat de la Nistru, Armata Națională a publicat un material video dedicat unuia dintre veteranii acelui război – Anatol Croitoru. Avea puț
11:00
Ion Ceban acuză: Mihai Popșoi vrea să fie primar la Durlești, se recurge la „atacuri raider” - Reacția PAS # Ziar.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a calificat perchezițiile recente de la Primăria Durlești drept un „atac raider” coordonat de primele persoane în stat, susținând că scopul real este preluarea instituției
10:30
Urmăriți în direct ceremonia organizată cu prilejul comemorării eroilor căzuți în conflictul armat de la Nistru. La eveniment participă conducerea Republicii Moldova, veterani, familii ale celor căzuți și cetăț
10:00
O rețea de exploatare sexuală care racola și obliga tinere, inclusiv adolescente, să întrețină relații sexuale contra cost a fost destructurată de polițiștii moldoveni. În urma acțiunii, șase tineri cu
09:50
Peste 132 de milioane de dolari au ajuns acasă în doar o lună. Euro, moneda preferată a diasporei # Ziar.md
În prima lună a anului 2026, cetățenii Republicii Moldova care muncesc peste hotare au transferat acasă 132,58 milioane de dolari, dintre care aproape 74 de milioane prin sistemele oficiale de remiteri, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Majoritatea
09:30
Crimă în sectorul Rîșcani al capitalei: un bărbat a fost ucis într-un subsol de bloc. Suspectul, reținut # Ziar.md
Un bărbat de 61 de ani a fost găsit fără viață în subsolul unui bloc de locuit din sectorul Rîșcani al capitalei, după ce, în noaptea trecută, oamenii legii au fost alertați
08:40
Cursul valutar pentru 2 martie: euro și dolarul nu se opresc din creștere! Leul moldovenesc, tot mai slab # Ziar.md
Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru luni, 2 martie 2026, cursurile oficiale de schimb valutar, valabile pentru operațiunile bancare și comerciale din întreaga țară. Euro și dolarul atestă noi creșteri la început de să
08:10
Prognoza meteo pentru 2 martie: Vreme rece la început de primăvară, cu maxime de până la +8°C în sud # Ziar.md
Vremea se menține rece în Republica Moldova la început de martie. Potrivit datelor prezentate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, luni, 2 martie 2026, temperaturile vor fi apropiate de normele climatologice ale perioadei, însă diminețile și nopțile vor ră
22:10
FOTO/ Ungheni își modernizează transportul public, introduce rute noi și renunță la plata în numerar # Ziar.md
Peste 30.000 de locuitori ai municipiului Ungheni și ai localităților învecinate pot circula, începând de astăzi, cu o nouă rețea de transport public urban complet digitalizată. Autobuzele și microbuzele moderne permit plata electronică
21:40
Conducerea Primăriei Durlești a fost plasată în arest pentru 30 de zile în dosarul privind terenuri publice # Ziar.md
Primărița orașului Durlești, Eleonora Șaran, viceprimarul Mihai Enachi și încă două persoane au fost plasate în arest preventiv pentru 30 de zile, în dosarul penal ce vizează presupuse escrocherii cu terenuri publice. Alț
18:40
„Opriți abuzul, nu muzica”. În fața MAI are loc un nou rave protest, de această dată și cu mărțișoare - VIDEO # Ziar.md
În fața Ministerului Afacerilor Interne (MAI) are loc un nou rave protest, de această dată și cu mărțișoare. Acțiunea a început la ora 16:00 și ar urma să dureze pân&
17:40
Trei soldați americani au fost uciși în timpul operației din Iran. Numărul morților din Orientul Mijlociu se ridică la 216 # Ziar.md
Trei soldați americani au fost uciși în timpul operației din Iran, iar alți cinci au fost grav răniți. Informațiile au fost prezentate recent de Comandamentul Central al SUA (CENTCOM). „Alți câ
17:00
Mâine se împlinesc 34 de ani de la războiul care a dezbinat cele două maluri ale Nistrului. Programul manifestațiilor # Ziar.md
Mâine se împlinesc 34 de ani la războiul de pe Nistru, în care au luptat peste 30.000 de moldoveni, iar 321 au decedat. Pentru a cinsti memoria celor care care și-au sacrificat viața pentru apărarea independenței
15:40
„Pod viu” peste Prut: Pe 14 martie, cetățenii de pe cele două maluri vor planta simultan păduri # Ziar.md
Campania națională de împădurire „Generația Pădurii” - Primăvara 2026 va începe pe 14 martie și se va desfășura până pe 14 aprilie. În prima zi, cetă
14:10
Începând cu ziua de astăzi, 1 martie, cetățenii R. Moldova stabiliți în Franța pot preschimba permisul de conducere moldovenesc cu unul francez, fără examene teoretice sau practice. Acest lucru s devenit posibil după
13:20
MAE: Atacurile din Orientul Mijlociu nu s-au soldat cu victime printre cetățenii moldoveni # Ziar.md
Celula de Criză a Ministerului Afacerilor Externe a R. Moldova (MAE) a furnizat informații actualizate privind situația din Orientul Mijlociu. Potrivit autorităților de la Chișinău, niciun cetățean moldovean nu a fost rănit sau
11:50
Prima zi a primăverii este mai tristă în acest an, întrucât este prima în care ziua de naștere a compozitorului Eugen Doga este marcată în absența sa. Astăzi, 1 martie, regretatul compozitor ar fi
11:00
Un bărbat fost găsit înjunghiat într-un apartament din Chișinău. Poliția anunță că a reținut un suspect # Ziar.md
Un bărbat a fost găsit înjunghiat într-un apartament din sectorul Botanica al capitalei. Poliția a anunțat că a fost sesizată noaptea trecută, iar un suspect a fost reținut pentru 72 de ore. Preliminar, oamenii legii
10:40
În capitală continuă reparația drumurilor. Pe unele străzi se aplică restricții de circulație # Ziar.md
Circulația rutieră în perimetrul străzilor Gheorghe Cașu – Constantin Vârnav din capitală este sistată până la ora 22:00. O restricție similară se aplică pe parcursul întregii zile de ast&
10:10
Primăvară în calendar, primăvară afară. Prima zi a lunii martie aduce cer senin și maxime de +15°C # Ziar.md
Primăvara începe în forță. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, astăzi, 1 martie, maximele vor varia între +5°C și +15°C . Cerul va fi predominant senin în toată țara, iar vântul va sufla
09:40
Iranul a confirmat asasinatul ayatollahului Ali Khamenei și a anunțat că Israelul și SUA vor plăti pentru asta # Ziar.md
Iranul a confirmat că ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis în urma unor lovituri israeliene și americane. Mass-media de la Teheran a relatat că liderul suprem iranian „își îndeplinea atribuțiile și se afla la locul să
28 februarie 2026
23:10
Liderul suprem iranian ar fi fost asasinat la Teheran. Donald Trump: „Credem că este o informație corectă” # Ziar.md
ACTTUALIZARE (22:54) Președintele american Donald Trump a comentat informațiile privind asasinatul liderului iranian pentru NBC News. „Credem că aceasta este o informație corectă”, a declarat liderul SUA, precizând că „majoritatea celor care iau toate deciziile
22:50
Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, ar fi fost asasinat într-un atac israelian asupra Teheranului, corpul său neînsuflețit fiind găsit sub dărâmături. Acest lucru este raportat de publicațiile israeliene The Times of Israel
