Otilia Dandara, aleasă rector al Universității de Stat din Moldova
Moldova1, 3 martie 2026 23:00
Otilia Dandara a fost aleasă în funcția de rector al Universității de Stat din Moldova, în urma scrutinului desfășurat la 3 martie 2026. Anunțul a fost făcut de Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al Universității de Stat din Moldova (USM).
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum 15 minute
23:20
Republica Moldova rămâne o prioritate majoră de politică externă a României, angajamentul a fost reiterat de președintele României, Nicușor Dan, în cadrul întrevederii cu noul ambasador al Republicii Moldova la București, Mihai Mîțu, care și-a prezentat scrisorile de acreditare la Palatul Cotroceni.
Acum o oră
23:00
Acum 2 ore
22:30
80% din investițiile străine vin din UE. Mihai Burunciuc: Moldova rămâne competitivă pentru investitori, în ciuda provocărilor regionale # Moldova1
Aproximativ 80% din investițiile străine atrase de Republica Moldova provin din statele Uniunii Europene, iar interesul investitorilor se menține în pofida contextului regional complicat. Directorul adjunct al Agenției de Investiții, Mihai Burunciuc, a declarat în cadrul emisiunii „Pe Față” de la Moldova 1 că, pentru mediul de afaceri, în special pentru investitorii străini, climatul investițional din Republica Moldova este unul atractiv.
Acum 4 ore
21:30
41 de zile. Atât muncesc, în medie, femeile din Republica Moldova anual fără să fie remunerate. Decalajul salarial de gen le obligă să depună efort suplimentar pentru a câștiga cât un bărbat. În 2025, diferența salarială a ajuns la un nivel istoric, mai exact, 16,6%. Datele au fost prezentate de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, la lansarea Indicelui Inegalității Salariale 2025.
21:10
Trimiterile poștale internaționale către nouă țări din Orientul Mijlociu au fost sistate începând de marți, 3 martie, după ce traficul aerian spre aceste destinații a fost suspendat, anunță Î.S. „Poșta Moldovei”.
20:40
Zelenski: Dacă alegerile vor avea loc după încheierea războiului, nu sunt sigur că voi candida # Moldova1
Președintele Volodimir Zelenski a declarat că nu este sigur dacă va candida din nou la funcția de președinte, dacă alegerile vor avea loc după încheierea războiului, relatează news.ro, care citează un interviu acordat publicației italiene Corriere della Sera.
20:10
Zeci de moldoveni blocați în Emiratele Arabe Unite, Qatar și Israel. MAE caută soluții de evacuare # Moldova1
Cetățenii Republicii Moldova care au solicitat evacuarea din statele afectate de situația tensionată din Orientul Mijlociu sunt în continuare monitorizați de autorități, iar în unele cazuri sunt analizate rute alternative de plecare. Ministerul Afacerilor Externe anunță că, la această etapă, nu mai există solicitări active de evacuare din Israel, în timp ce în alte state cererile sunt în proces de examinare.
20:10
Debut cu stângul pentru reprezentativa de fotbal feminin a Republicii Moldova în preliminariile Campionatului Mondial din anul 2027 # Moldova1
Reprezentativa Republicii Moldova a debutat cu stângul în preliminariile Campionatului Mondial de fotbal feminin din anul 2027. Într-o partidă disputată pe stadionul „Arcul de Triumf” din București, discipolele lui Ghenadie Pușca au pierdut cu 0:1 în fața echipei naționale a României. Prima repriză a fost una echilibrată. Echipa României a avut posesie superioară, însă tricolorele noastre putea lovi pe contraatac prin Claudia Chiper.
19:40
Mai multe țări europene își întăresc măsurile de securitate, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Franța și Ungaria, de exemplu, au ridicat nivelul de alertă, îngrijorate fiind de amenințările interne. În Franța s-a ordonat sporirea protecției în jurul sinagogilor și școlilor evreiești, cu prilejul sărbătorii Purim. Nivelul de securitate a fost ridicat și în Ungaria, iar alte state europene monitorizează atent evoluțiile, pregătindu-se să ajusteze măsurile de protecție dacă situația o impune.
Acum 6 ore
19:20
Moldovenii care călătoresc în Cipru, avertizați privind eventuale modificări ale curselor aeriene # Moldova1
Cetățenii Republicii Moldova care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Cipru sunt atenționați că în perioada următoare pot apărea perturbări ale traficului aerian, în contextul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu. Avertizarea a fost emisă pe 3 martie de Ambasada Republicii Moldova în Republica Cipru, cu reședința la Atena.
18:30
În câteva zile, Kievul ar putea introduce licențiere pentru vinurile moldovenești: „Nu ne-a rămas altă opțiune” # Moldova1
Restricțiile la importul de struguri, vin și alcool din R. Moldova ar putea fi examinate la următoarea ședință a Guvernului de la Kiev, iar aplicarea acestora ar putea începe din 5 - 6 martie curent. Anunțul a fost făcut de către viceministrul Economiei, Mediului și Agriculturii, Taras Visoțki, într-un interviu pentru Serviciul ucrainean al Europei Libere.
17:50
Numărul Moldtelecom 1189, oprit din 1 martie: Serviciul 112 avertizează asupra apelurilor nejustificate # Moldova1
Folosirea nejustificată a numărului 112 pentru apeluri care nu reprezintă urgențe poate suprasolicita operatorii și întârzia intervențiile în cazurile în care viața, sănătatea sau bunurile cetățenilor sunt în pericol. Avertizarea este făcută în legătură cu o creștere a apelurilor la numărul de urgență semnalată după oprirea de către Moldtelecom a serviciului de informații cu plată 1189, începând cu 1 martie.
17:50
Precipitațiile din această iarnă au deteriorat serios drumurile din R. Moldova. Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că a demarat lucrările de plombare a gropilor cu asfalt rece.
Acum 8 ore
17:30
ADERARE LA UE | 3 martie 2022 - 3 martie 2026: De la depunerea cererii până la negocieri tehnice pe primele trei clustere # Moldova1
La scurt timp după declanșarea războiului în statul vecin, R. Moldova depunea, pe 3 martie 2022, în aceeași zi cu Georgia și câteva zile mai târziu decât Ucraina, cerere de aderare la Uniunea Europeană (UE). Astăzi, parcursul european al R. Moldova a ajuns la etapa negocierilor tehnice pe primele trei clustere, iar legislația națională este aliniată treptat la normele europene.Principalele evenimente care au marcat parcursul european al R. Moldova pe parcursul celor patru ani:
17:30
Președintele american Donald Trump a susținut marți că Iranul a dorit să reia discuțiile cu SUA, dar că el i-a răspuns că este prea târziu, în timp ce SUA și Israelul continuă operațiunea militară împotriva Iranului, relatează Agerpres, cu referire la Reuters.
17:20
Zimbru Chișinău și Milsami Orhei sunt ca și calificate în semifinalele Cupei Moldovei la fotbal. „Galben-verzii” au surclasat formația Politehnica-UTM Chișinău cu 5:0 în prima manșă a sferturilor de finală, jucată pe teren propriu. Milsami s-a impus în fața echipei Spartanii-Sportul Selemet cu același scor.
17:10
Noi reguli pentru combaterea hărțuirii sexuale, introduse în universitățile din R. Moldova # Moldova1
Ministerul Educației și Cercetării instituie un cadru unic de prevenire a hărțuirii sexuale în universități. Regulamentul aprobat recent uniformizează modul în care instituțiile de învățământ superior gestionează incidentele de hărțuire, stabilind responsabilități instituționale precise și mecanisme de sesizare accesibile.
17:10
Mită de 40 de mii de euro în schimbul eliberării unui condamnat: Patru bărbați, reținuți în flagrant delict # Moldova1
Patru bărbați au fost reținuți în flagrant delict în timp ce primeau o mită de 40 de mii de euro. Banii urmau să fie folosiți pentru a influența o decizie a instanței de judecată într-un dosar penal.
16:50
ANSA relaxează verificările pentru laptele ambalat, dar menține controlul riguros pentru cel importat în vrac din Ucraina # Moldova1
Laptele ambalat, importat din Ucraina, nu va ma fi supus unor controale complexe la frontieră. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că simplifică procedurile stabilite anterior. Totuși, verificările minuțioase sunt menținute pentru laptele în vrac.
16:50
Federația Moldovenească de Fotbal a pus în vânzare biletele pentru meciul amical cu Lituania, programat să se dispute pe 26 martie pe stadionul Zimbru din capitală. Acestea pot fi cumpărate online, iar prețul variază între 100 și 700 de lei. Achiziționarea tichetelor se va face în baza codului personal de 13 cifre. Accesul gratuit fără bilet este permis pentru un singur copil cu vârsta de până la 6 ani, care va fi ținut în brațe de către adultul însoțitor cu bilet.
16:40
R. Moldova, patru ani de la depunerea cererii de aderare la UE: Etapele care au marcat parcursul european # Moldova1
La patru ani de la semnarea cererii de aderare la Uniunea Europeană, Republica Moldova continuă procesul formal de integrare, aflat în prezent în etapa negocierilor. Documentul depus la 3 martie 2022 a marcat inițierea oficială a procedurii de aderare, care presupune evaluări, condiționalități și alinierea treptată a legislației naționale la normele europene.
16:20
Râul Nistru, sub presiune: poluarea agricolă și debitul scăzut afectează grav ecosistemul # Moldova1
Problemele râului Nistru revin în prim-planul dezbaterilor publice, pe fondul presiunilor tot mai mari generate de poluarea agricolă, urbană și industrială, dar și de schimbările climatice. Participanții la o dezbatere publică au atras atenția că starea rețelei hidrografice este, pe alocuri, alarmantă, iar ecosistemul râului are de suferit. În același timp, autoritățile susțin că sunt în desfășurare acțiuni pentru îmbunătățirea managementului durabil al acestei resurse vitale.
16:20
Patru ani de la depunerea cererii de aderare la UE: „R. Moldova s-a afirmat ca un partener capabil să își respecte angajamentele” # Moldova1
Apartenența la o familie puternică, întemeiată pe solidaritate și sprijin reciproc, reprezintă o garanție a stabilității și păcii pentru Republica Moldova. Astăzi, la patru ani de la depunerea cererii de aderare la Uniunea Europeană, țara se bucură de sprijinul celor 27 de state membre și al instituțiilor europene și s-a afirmat drept un partener capabil să implementeze reforme și să își respecte angajamentele. Declarațiile aparțin viceprim-ministrei pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov.
16:00
Dorin Junghietu: „Moldova își întărește rolul de jucător energetic regional prin Coridorul Sudic de Gaze” # Moldova1
Republica Moldova își consolidează poziția pe harta energetică regională prin implicarea activă în Coridorul Sudic de Gaze, iar pentru luna martie a fost rezervată o capacitate record de transport al gazelor naturale pe Coridorul Vertical, echivalentă cu 2,4 milioane metri cubi pe zi. Declarațiile au fost făcute de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, la cea de-a 12-a reuniune ministerială a Consiliului Consultativ al Coridorului Sudic de Gaze, desfășurată la Baku.
Acum 12 ore
15:30
Intenția Kievului de a sista importurile din R. Moldova ar pune în pericol 10% din exportul de struguri moldovenești # Moldova1
Vinificatorii și exportatorii de struguri din Republica Moldova privesc cu îngrijorare intenția Guvernului de la Kiev de a introduce un regim de licențiere pentru importul de struguri, vin și alcool etilic din țara noastră. Măsura, analizată în prezent la nivel guvernamental în statul vecin, ar veni ca reacție la suspendarea importurilor de carne de pasăre din Ucraina, decisă anterior de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), după depistarea antibioticului metronidazol.
15:00
Premierul israelian Benjamin Netanyahu dă asigurări că ofensiva israeliano-americană împotriva Iranului nu se va transforma în „război fără sfârșit”, într-un interviu la postul american Fox News, relatează AFP.
14:50
14:50
Criza din Orientul Mijlociu: R. Moldova dispune de rezerve „suficiente”, spun autoritățile, în timp ce prețurile cresc și stocurile strategice întârzie # Moldova1
Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu are repercusiuni și în Republica Moldova. Deși autoritățile dau asigurări că rezervele statului sunt suficiente pentru a face față unor eventuale perturbări, iar stocurile comerciale acoperă necesarul de consum pe termen scurt, creșterile de preț la carburanți sunt deja vizibile.
14:20
Șoselele din Republica Moldova au rămas ciuruite de gropi după această iarnă. Autoritățile dau vina pe condițiile meteo nefavorabile, dar explicația ridică semne de întrebare. Dincolo de Prut, în România, unde vremea a fost aproape identică, drumurile au trecut testul iernii fără pagube majore.
14:20
13:50
Prețul gazelor naturale din Europa a crescut, pe 2 martie, cu peste 50% în urma atacului SUA-Israel asupra Iranului, ceea ce a determinat deja gigantul QatarEnergy să oprească producția de gaze naturale lichefiate (GNL).
13:30
Scumpirea carburanților amenință agricultura. Fermierii cer intervenția urgentă a Guvernului # Moldova1
Impactul crizei internaționale generate de conflictul militar din Orientul Mijlociu se resimte și în Republica Moldova, în special în sectorul agricol, unde motorina reprezintă unul dintre principalele costuri de producție.
13:30
Fotbalistul american Weston McKennie și-a prelungit contractul cu clubul italian Juventus Torino. Mijlocașul și-a pus semnătura pe documentul oficial care îi oferă posibilitatea să joace pentru „Bătrâna Doamnă” până în iunie 2030.
13:20
Biroul lui Zelenski a clarificat declarațiile liderului de la Kiev privind alegerile prezidențiale # Moldova1
Biroul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski a venit cu precizări după declarațiile acestuia privind organizarea alegerilor prezidențiale doar după încheierea războiului, transmite BBC News. Într-un interviu acordat publicației italiene Corriere della Sera, Zelenski a răspuns la o întrebare despre alegerile prezidențiale. Presa ucraineană i-a citat declarația astfel: alegerile vor avea loc nu în timpul unui armistițiu temporar, ci după încheierea războiului.
13:10
Libertatea presei în Europa, la un punct critic: Raportul Platformei Consiliului Europei pentru 2025 # Moldova1
Libertatea presei în Europa a fost supusă unei presiuni continue pe parcursul anului 2025. Organizațiile partenere ale Platformei Consiliului Europei pentru protecția jurnalismului au înregistrat 344 de alerte grave, cu 29% mai multe decât în 2024, într-un context marcat de atacuri fizice, legislații restrictive, încercări de limitare a libertății presei și de represiune transnațională. Constatările fac parte din raportul „On the Tipping Point: Press Freedom 2025”, publicat la Strasbourg pe 3 martie.
12:50
MAE: Peste 160 de moldoveni au solicitat evacuarea sau asistență consulară în Orientul Mijlociu # Moldova1
Peste 160 de cetățeni ai Republicii Moldova aflați în statele din Orientul Mijlociu au contactat misiunile diplomatice cu solicitări de sprijin pentru evacuare, asistență consulară sau informații privind situația din regiune.
12:40
Cutremur rar în R. Moldova: S-a produs la Glodeni, la o adâncime de doar doi km. Fenomenul, explicat de seismologi # Moldova1
Seismologii din R. Moldova au înregistrat cinci cutremure produse de la începutul anului curent, cu magnitudinea între 3.1 și 3.7. Cel mai puternic a fost înregistrat pe 1 februarie, la ora 14:14. Totuși, un seism înregistrat pe 23 ianuarie ridică semne de întrebare – este singurul cu epicentrul localizat pe teritoriul R. Moldova.
12:40
Formația italiană Fiorentina Firenze rămâne sub pericolul retrogradării din Serie A, prima divizie italiană de fotbal. Gruparea „viola” a pierdut meciul din deplasare cu Udinese Calcio, scor 0:3, și este în continuare pe locul 16 în clasament.
12:20
Peste 150 de turiști moldoveni, blocați în Orientul Mijlociu: ANAT cere soluții urgente pentru repatriere # Moldova1
Aproape 160 de turiști moldoveni sunt blocați în mai multe state din Orientul Mijlociu și din regiune, pe fondul escaladării situației de securitate și al suspendării sau restricționării zborurilor comerciale, informează Asociația Națională a Agenților Economici de Turism din Moldova (ANAT). Organizația precizează că monitorizează permanent situația și solicită autorităților de la Chișinău identificarea unor soluții rapide pentru repatrierea cetățenilor.
12:10
Doi ani și jumătate de închisoare pentru un tânăr care a urcat beat la volan și a refuzat testarea alcoolscopică # Moldova1
Deși avea permisul de conducere suspendat, a urcat totuși la volan și nu oricum, ci în stare de ebrietate. Când a fost prins de oamenii legii, tânărul de 23 de ani din nordul R. Moldova a refuzat să fie supus testării alcoolscopice.
11:50
Zelenski a propus liderilor din Orientul Mijlociu ajutor pentru interceptarea dronelor iraniene, în schimbul unui armistițiu # Moldova1
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a propus liderilor din Orientul Mijlociu sprijin în interceptarea dronelor iraniene, în schimbul unui armistițiu în războiul cu Rusia, relatează BBC News.
11:50
PSRM propune statului să preia controlul asupra Portului Giurgiulești: „Investiție strategică” de 1 miliard de lei # Moldova1
Deputații socialiști înregistrează o inițiativă legislativă prin care propun statului să răscumpere pachetul majoritar al Portului Internațional Giurgiulești. Potrivit autorilor, investiția, estimată la 1 miliard de lei, ar permite Republicii Moldova să-și „stabilizeze situația economică și fluxurile comerciale cu statele vecine”.
11:40
Real Madrid se află în cădere liberă. „Los Blancos" au suferit a doua înfrângere consecutivă în prima divizie spaniolă de fotbal. După ce etapa trecută pierduseră cu 1:2 pe terenul Osasunei Pamplona, acum au cedat cu 0:1 acasă în fața echipei suburbiilor madrilene FC Getafe. Meciul etapei a 26-a din La Liga, disputat pe stadionul Santiago Bernabeu a început după coordonatele obișnuite.
11:40
Kievul pregătește licențierea importurilor de vinuri și alcool din R. Moldova: Răspuns la restricțiile asupra cărnii de pasăre din Ucraina # Moldova1
Guvernul de la Kiev pregătește introducerea unui regim de licențiere pentru importul de struguri, vin și alcool etilic din Republica Moldova, ca măsură de răspuns la suspendarea importurilor de carne de pasăre din Ucraina. Ministerul Economiei al Ucrainei califică restricțiile impuse de Chișinău drept „disproporționate” și invocă protejarea intereselor economice în conformitate cu normele comerțului internațional.
11:30
Situația din Orientul Mijlociu, în continuare tensionată: MAE, informații de ultimă oră pentru cetățenii R. Moldova # Moldova1
Situația de securitate în Orientul Mijlociu rămâne „complexă”, în mai multe state din regiune continuând marți, 3 martie, atacurile cu rachete și drone. Spațiul aerian continuă să fie închis în Israel și Qatar.
11:10
Rapid București a obținut a 16-a victorie în Superliga românească de fotbal. În ultimul meci al etapei a 29-a, echipa antrenorului Constantin Gâlcă a învins-o cu 2:1 în deplasare pe Unirea Slobozia și a adunat 55 de puncte în clasament. Rapidul a deschis scorul în minutul 24. Daniel Paraschiv a marcat cu o lovitură de cap, la centrarea lui Olimpiu Moruțan. Unirea a egalat după pauză, prin fostul rapidist Alexandru Albu.
11:00
10:50
Conflict izbucnit după aruncarea unei pisici peste balcon: 13 ani de detenție pentru o femeie din Chișinău # Moldova1
O femeie de 67 de ani a fost condamnată la 13 ani de închisoare pentru omor, faptă comisă după o pomenire într-un apartament din municipiul Chișinău. Potrivit procurorilor, conflictul ar fi izbucnit după ce victima, o femeie în vârstă de 70 de ani, ar fi aruncat pisica inculpatei peste balcon. Instanța a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis pentru femei.
10:50
UE alocă peste 1.8 milioane de euro pentru construcția unor centre de colectare a deșeurilor la Călărași, Ungheni și Leova # Moldova1
Locuitorii din orașul Călărași și municipiul Ungheni își vor putea evacua deșeurile, începând cu toamna anului viitor, în mod organizat, la centre de colectare cu aport voluntar (CAV). Totodată, orașul Leova va beneficia de sprijin pentru elaborarea proiectului pentru un astfel de centru.
Acum 24 ore
10:30
FOTO | Incendiu în clădirea Ministerului Sănătății: Mai multe echipaje de pompieri au intervenit la fața locului # Moldova1
Un incendiu a izbucnit în dimineața zilei de marți, 3 martie, într-un birou din clădirea Ministerului Sănătății, situat pe strada Vasile Alecsandri din Chișinău, după ce un calculator a luat foc și a generat fum dens, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.
