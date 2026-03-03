Corespondență Dan Alexe | Strâmtoarea Ormuz și economia lumii printr-o pâlnie
Moldova1, 3 martie 2026 13:50
Prețul gazelor naturale din Europa a crescut, pe 2 martie, cu peste 50% în urma atacului SUA-Israel asupra Iranului, ceea ce a determinat deja gigantul QatarEnergy să oprească producția de gaze naturale lichefiate (GNL).
• • •
Scumpirea carburanților amenință agricultura. Fermierii cer intervenția urgentă a Guvernului # Moldova1
Impactul crizei internaționale generate de conflictul militar din Orientul Mijlociu se resimte și în Republica Moldova, în special în sectorul agricol, unde motorina reprezintă unul dintre principalele costuri de producție.
Fotbalistul american Weston McKennie și-a prelungit contractul cu clubul italian Juventus Torino. Mijlocașul și-a pus semnătura pe documentul oficial care îi oferă posibilitatea să joace pentru „Bătrâna Doamnă” până în iunie 2030.
Biroul lui Zelenski a clarificat declarațiile liderului de la Kiev privind alegerile prezidențiale # Moldova1
Biroul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski a venit cu precizări după declarațiile acestuia privind organizarea alegerilor prezidențiale doar după încheierea războiului, transmite BBC News. Într-un interviu acordat publicației italiene Corriere della Sera, Zelenski a răspuns la o întrebare despre alegerile prezidențiale. Presa ucraineană i-a citat declarația astfel: alegerile vor avea loc nu în timpul unui armistițiu temporar, ci după încheierea războiului.
Libertatea presei în Europa, la un punct critic: Raportul Platformei Consiliului Europei pentru 2025 # Moldova1
Libertatea presei în Europa a fost supusă unei presiuni continue pe parcursul anului 2025. Organizațiile partenere ale Platformei Consiliului Europei pentru protecția jurnalismului au înregistrat 344 de alerte grave, cu 29% mai multe decât în 2024, într-un context marcat de atacuri fizice, legislații restrictive, încercări de limitare a libertății presei și de represiune transnațională. Constatările fac parte din raportul „On the Tipping Point: Press Freedom 2025”, publicat la Strasbourg pe 3 martie.
MAE: Peste 160 de moldoveni au solicitat evacuarea sau asistență consulară în Orientul Mijlociu # Moldova1
Peste 160 de cetățeni ai Republicii Moldova aflați în statele din Orientul Mijlociu au contactat misiunile diplomatice cu solicitări de sprijin pentru evacuare, asistență consulară sau informații privind situația din regiune.
Cutremur rar în R. Moldova: S-a produs la Glodeni, la o adâncime de doar doi km. Fenomenul, explicat de seismologi # Moldova1
Seismologii din R. Moldova au înregistrat cinci cutremure produse de la începutul anului curent, cu magnitudinea între 3.1 și 3.7. Cel mai puternic a fost înregistrat pe 1 februarie, la ora 14:14. Totuși, un seism înregistrat pe 23 ianuarie ridică semne de întrebare – este singurul cu epicentrul localizat pe teritoriul R. Moldova.
Formația italiană Fiorentina Firenze rămâne sub pericolul retrogradării din Serie A, prima divizie italiană de fotbal. Gruparea „viola” a pierdut meciul din deplasare cu Udinese Calcio, scor 0:3, și este în continuare pe locul 16 în clasament.
Peste 150 de turiști moldoveni, blocați în Orientul Mijlociu: ANAT cere soluții urgente pentru repatriere # Moldova1
Aproape 160 de turiști moldoveni sunt blocați în mai multe state din Orientul Mijlociu și din regiune, pe fondul escaladării situației de securitate și al suspendării sau restricționării zborurilor comerciale, informează Asociația Națională a Agenților Economici de Turism din Moldova (ANAT). Organizația precizează că monitorizează permanent situația și solicită autorităților de la Chișinău identificarea unor soluții rapide pentru repatrierea cetățenilor.
Doi ani și jumătate de închisoare pentru un tânăr care a urcat beat la volan și a refuzat testarea alcoolscopică # Moldova1
Deși avea permisul de conducere suspendat, a urcat totuși la volan și nu oricum, ci în stare de ebrietate. Când a fost prins de oamenii legii, tânărul de 23 de ani din nordul R. Moldova a refuzat să fie supus testării alcoolscopice.
Zelenski a propus liderilor din Orientul Mijlociu ajutor pentru interceptarea dronelor iraniene, în schimbul unui armistițiu # Moldova1
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a propus liderilor din Orientul Mijlociu sprijin în interceptarea dronelor iraniene, în schimbul unui armistițiu în războiul cu Rusia, relatează BBC News.
PSRM propune statului să preia controlul asupra Portului Giurgiulești: „Investiție strategică” de 1 miliard de lei # Moldova1
Deputații socialiști înregistrează o inițiativă legislativă prin care propun statului să răscumpere pachetul majoritar al Portului Internațional Giurgiulești. Potrivit autorilor, investiția, estimată la 1 miliard de lei, ar permite Republicii Moldova să-și „stabilizeze situația economică și fluxurile comerciale cu statele vecine”.
Real Madrid se află în cădere liberă. „Los Blancos" au suferit a doua înfrângere consecutivă în prima divizie spaniolă de fotbal. După ce etapa trecută pierduseră cu 1:2 pe terenul Osasunei Pamplona, acum au cedat cu 0:1 acasă în fața echipei suburbiilor madrilene FC Getafe. Meciul etapei a 26-a din La Liga, disputat pe stadionul Santiago Bernabeu a început după coordonatele obișnuite.
Kievul pregătește licențierea importurilor de vinuri și alcool din R. Moldova: Răspuns la restricțiile asupra cărnii de pasăre din Ucraina # Moldova1
Guvernul de la Kiev pregătește introducerea unui regim de licențiere pentru importul de struguri, vin și alcool etilic din Republica Moldova, ca măsură de răspuns la suspendarea importurilor de carne de pasăre din Ucraina. Ministerul Economiei al Ucrainei califică restricțiile impuse de Chișinău drept „disproporționate” și invocă protejarea intereselor economice în conformitate cu normele comerțului internațional.
Situația din Orientul Mijlociu, în continuare tensionată: MAE, informații de ultimă oră pentru cetățenii R. Moldova # Moldova1
Situația de securitate în Orientul Mijlociu rămâne „complexă”, în mai multe state din regiune continuând marți, 3 martie, atacurile cu rachete și drone. Spațiul aerian continuă să fie închis în Israel și Qatar.
Rapid București a obținut a 16-a victorie în Superliga românească de fotbal. În ultimul meci al etapei a 29-a, echipa antrenorului Constantin Gâlcă a învins-o cu 2:1 în deplasare pe Unirea Slobozia și a adunat 55 de puncte în clasament. Rapidul a deschis scorul în minutul 24. Daniel Paraschiv a marcat cu o lovitură de cap, la centrarea lui Olimpiu Moruțan. Unirea a egalat după pauză, prin fostul rapidist Alexandru Albu.
I-a aruncat pisica peste balcon și a fost omorâtă: 13 ani de detenție pentru o femeie din Chișinău # Moldova1
O masă de pomenire dintr-un apartament din Chișinău s-a transformat într-o tragedie. O femeie de 70 de ani a fost ucisă de prietena sa de 67 de ani, după ce i-a aruncat pisica peste balcon.
UE alocă peste 1.8 milioane de euro pentru construcția unor centre de colectare a deșeurilor la Călărași, Ungheni și Leova # Moldova1
Locuitorii din orașul Călărași și municipiul Ungheni își vor putea evacua deșeurile, începând cu toamna anului viitor, în mod organizat, la centre de colectare cu aport voluntar (CAV). Totodată, orașul Leova va beneficia de sprijin pentru elaborarea proiectului pentru un astfel de centru.
FOTO | Incendiu în clădirea Ministerului Sănătății: Mai multe echipaje de pompieri au intervenit la fața locului # Moldova1
Un incendiu a izbucnit în dimineața zilei de marți, 3 martie, într-un birou din clădirea Ministerului Sănătății, situat pe strada Vasile Alecsandri din Chișinău, după ce un calculator a luat foc și a generat fum dens, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.
Salariul mediu lunar depășește 16.300 de lei: Cele mai mici venituri - în agricultură și alimentație publică # Moldova1
Câștigul salarial mediu lunar în Republica Moldova continuă să crească, atingând în cel de-al patrulea trimestru din 2025 valoarea de 16.355 de lei, cu aproape 9% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut.
Fost candidat la prezidențiale, găsit împușcat într-un apartament din Moscova: S-ar fi sinucis # Moldova1
Omul de afaceri Umar Dzhabrailov, fost senator și ex-candidat la președinția Rusiei în anul 2000, a murit luni la Moscova, după ce a fost găsit rănit prin împușcare. Potrivit unor surse din poliție, citate de mai multe portaluri rusești, Dzhabrailov, în vârstă de 67 de ani, s-ar fi sinucis.
Blocarea Strâmtorii Ormuz: Creșterile de preț la petrol sau gaze sunt deja vizibile și ar putea fi resimțite inclusiv în R. Moldova # Moldova1
Situația de securitate din Orientul Mijlociu este „extrem de gravă” și riscă să producă efecte în lanț inclusiv asupra Europei, în special pe plan energetic, avertizează experții. Creșterile de preț la petrol sau gaze naturale sunt deja vizibile și ar putea fi resimțite inclusiv în Republica Moldova, însă este prea devreme pentru estimări.
ÎN CONTEXT | Fost ministru al Apărării: Soluționarea conflictului transnistrean necesită voință politică și prezență internațională # Moldova1
Soluționarea dosarului transnistrean depinde atât de voința politică internă, cât și de evoluțiile de securitate din regiune, inclusiv de redefinirea prezenței internaționale în zona de securitate. Fostul ministru al Apărării, Vitalie Marinuța, consideră că toleranța excesivă a Chișinăului și așa-numita misiune de pacificare mențin statu-quo-ul liderilor regimului separatist din regiune.
Noi facilități online pentru freelanceri: ASP a lansat trei noi servicii digitale gratuite # Moldova1
Freelancerii (antreprenorii individuali) din Republica Moldova pot beneficia de trei noi servicii digitale gratuite, lansate de Agenția Servicii Publice. Noile opțiuni sunt disponibile exclusiv online și pot fi accesate fără deplasare la ghișeu.
Tânăra din regiunea transnistreană care studiază la Chișinău, dar se vizează profesoară la Grigoriopol: „Profesia trebuie să fie o vocație” # Moldova1
Peste 850 de tineri din regiunea transnistreană studiază cu bursă de la stat în universități și colegii de pe malul drept al Nistrului. Printre aceștia se numără și Arina Brigalda, care, după finalizarea liceului din orașul Grigoriopol, a ales să vină la Chișinău.
Distrugerea arsenalului de rachete al Iranului și anihilarea (lichidarea) completă a industriei sale de rachete se află printre principalele obiectivele strategice ale Washingtonului. Despre acaesta a relatat într-o postare publicată pe rețeaua socială X, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.
Hainele și încălțămintea nevândute nu vor putea fi distruse în UE. Alternativele propuse de Bruxelles # Moldova1
Cristina PrisacariUniunea Europeană va interzice, din vara anului 2026, distrugerea hainelor și a încălțămintei nevândute. Conform noilor reguli din Regulamentul privind designul ecologic al produselor sustenabile, adoptate recent, marile companii din industria modei nu vor mai avea voie să distrugă prin ardere sau aruncare hainele, accesoriile vestimentare și încălțămintea nevândută.
O moldoveancă stabilită în Spania deține o rețea de spălătorii moderne. Le gestionează de pe telefon și tabletă # Moldova1
O moldoveancă stabilită în Spania demonstrează că perseverența poate transforma un început dificil într-o poveste de succes. După ce a plecat din Republica Moldova în urmă cu mai bine de 15 ani, fără resurse și fără să cunoască limba, Diana Baidu-Lungu a reușit să își construiască propriul business. În prezent, administrează o rețea de spălătorii moderne, complet automatizate.
Mai puțin de o lună până la expirarea facilităților pentru polița medicală. Peste 81 de mii de persoane s-au asigurat deja # Moldova1
A mai rămas mai puțin de o lună până la expirarea termenului-limită pentru achitarea poliței medicale obligatorii cu facilități. Potrivit Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), în primele două luni ale anului, peste 81 de mii de cetățeni au achitat prima de asigurare medicală în sumă fixă, cu aproximativ 2.400 mai mulți comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.
SUA îndeamnă americanii să părăsească urgent Orientul Mijlociu. Aeroporturi închise și ambasade cu activitatea suspendată # Moldova1
Departamentul de Stat al SUA le-a cerut luni cetățenilor americani aflați în Orientul Mijlociu să părăsească regiunea „cât mai curând posibil”, folosind toate mijloacele de transport disponibile, în contextul escaladării conflictului dintre SUA, Israel și Iran. Decizia vine în condițiile în care numeroase aeroporturi rămân închise, iar atacurile aeriene continuă, notează NBC News.
Corespondență Dan Alexe | Consiliul Europei: Libertatea presei pe continent pusă încă la grea încercare # Moldova1
Libertatea presei în Europa a continuat să fie pusă la încercare în 2025, din cauza amenințărilor legale, a atacurilor fizice și a intimidării, a tentativelor de preluare a controlului asupra mass-media și a represiunii transnaționale, conform raportului anual al organizațiilor partenere ale Platformei Consiliului Europei pentru consolidarea protecției jurnalismului și a siguranței jurnaliștilor.
Secretarul general al NATO laudă acțiunea militară a SUA și Israelului împotriva Iranului # Moldova1
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a lăudat luni acțiunea militară a SUA și Israelului împotriva Iranului, afirmând că aceasta degradează capacitatea Teheranului de a obține capacități nucleare și balistice, dar a spus că NATO nu se va implica, relatează Reuters.
Strâmtoarea Ormuz este închisă, anunță comandantul Gărzii Revoluționare Iraniene. Orice navă care va încerca să treacă va fi bombardată # Moldova1
Comandantul Gărzii Revoluționare Iraniene a anunțat luni că strâmtoarea Ormuz este închisă și că Iranul „va ataca orice navă care va încerca să o traverseze”, relatează mass-media iraniană, preluată de Reuters și AFP.
Un singur sistem pentru servicii și rezervări: Aeroportul Chișinău dezvoltă o nouă platformă online # Moldova1
O platformă digitală integrată, care va permite pasagerilor să rezerve online parcarea, accesul Fast Track sau business lounge-ul și să primească informații actualizate în timp real despre zboruri, va fi lansată de Aeroportul Internațional Chișinău în cadrul unui proiect amplu de modernizare digitală anunțat de administrația aeroportuară.
ÎN CONTEXT | Fost vicepremier pentru Reintegrare: „Problema transnistreană poate fi soluționată în următorii trei - cinci ani” # Moldova1
Accelerarea parcursului european al Republicii Moldova și reconfigurarea arhitecturii de securitate în Ucraina creează premisele unei soluționări și pentru „dosarul transnistrean”. Fostul vicepremier pentru Reintegrare, Gheorghe Bălan, susține că „problema transnistreană poate fi soluționată în următorii trei - cinci ani”, iar timpul impunității pretinselor autorități secesioniste de la Tiraspol expiră.
Atac cu dronă asupra terminalului de combustibil Musaffah din Emiratele Arabe Unite, fără impact asupra operațiunilor # Moldova1
Un incendiu a izbucnit după ce terminalul de combustibil Musaffah din Emiratele Arabe Unite a fost vizat de o dronă, fără a afecta operațiunile acestuia, a anunțat luni biroul de presă din Abu Dhabi, potrivit Reuters.
Amprente și fotografii în locul ștampilei în pașaport. Reguli noi la punctele de trecere a frontierei din R. Moldova în România # Moldova1
Amprente și fotografii în locul ștampilei în pașaport. Reguli noi sunt aplicate la toate punctele de trecere a frontierei din Republica Moldova în România. Acestea sunt aplicate doar călătorilor care nu sunt cetățeni ai Uniunii Europene, iar datele sunt stocate pe o perioadă de trei ani. Scopul acestui sistem este de a detecta automat persoanele care depășesc perioada legală de ședere și de a combate aglomerația în vămi.
Noul Ambasador al Republicii Moldova în România, Mihai Mîțu, și-a prezentat luni, 2 martie, scrisorile de acreditare ministrei de externe de la București, Oana-Silvia Țoiu. Cu această ocazie, oficialii au discutat despre relațiile bilaterale la un nivel fără precedent și perspectivele de cooperare în mai multe domenii de interes comun.
General rus, schimbat pe 28 de polițiști moldoveni: Veteranii din serviciile secrete, mărturii la Moldova 1 despre operațiunile de la Nistru # Moldova1
Moscova a pregătit războiul din regiunea transnistreană începând cu 1989 și mai târziu Rusia s-a implicat clar de partea separatiștilor, i-a înarmat, i-a instruit, și a intrat în război la Tighina. Patrioții din serviciile secrete de la Chișinău au stat cu ochii pe Transnistria și în perioada KGB-ului, când au apărut primele semnale de militarizare. Apoi noul minister al Securității a dezvoltat rețele loiale în spatele frontului și a oferit sprijin pentru forțele naționale.
Nouă cazuri de braconaj piscicol depistate pe Nistru: Amenzi și prejudicii de peste 36.000 de lei # Moldova1
Nouă cazuri de pescuit ilegal pe fluviul Nistru, în zona Vadul lui Vodă și Pârâta, raionul Dubăsari, au fost depistate recent de inspectorii de la Inspectoratul pentru Protecția Mediului, prejudiciul total adus resurselor piscicole depășind 36 000 lei.
Atacurile asupra Ucrainei: Doi morți și șapte răniți, după ce un tren a fost lovit de drone # Moldova1
Atacurile Rusiei asupra Ucrainei nu contenesc. Doi oameni au decedat și șapte au fost răniți după ce un tren de pasageri a fost lovit de drone lansate de armata Moscovei. Printre victime este și un copil de zece ani. Iar orașul Sumî a fost bombardat de două ori în numai câteva ore. Între timp, președintele Volodimir Zelenski s-a arătat încrezător că negocierile de pace programate să aibă loc în următoarele zile în Emiratele Arabe nu vor fi anulate din cauza conflictului din Orientul Mijlociu.
Umar Djabrailov, un controversat om de afaceri rus care în martie 2000 a candidat la alegerile prezidențiale care l-au adus pe Vladimir Putin la putere, s-a sinucis cu o armă de foc. Acesta a fost găsit într-un hotel din Moscova.
Mărturii la Moldova 1, ale veteranilor din serviciile secrete, care au desfășurat operațiuni în timpul războiului de pe Nistru # Moldova1
Moscova a pregătit războiul din regiunea transnistreană începând cu 1989 și mai târziu Rusia s-a implicat clar de partea separatiștilor, i-a înarmat, i-a instruit, și a intrat în război la Tighina. Patrioții din serviciile secrete de la Chișinău au stat cu ochii pe Transnistria și în perioada kaghebeului, când au apărut primele semnale de militarizare. Apoi noul minister al Securității a dezvoltat rețele loiale în spatele frontului și a oferit sprijin pentru forțele naționale. Jurnalistul de la Moldova 1, Radu Osipov, a stat de vorbă cu veteranii din servicii le secrete care au desfășurat operațiuni în timpul războiului.
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, va efectua, în perioada 3–6 martie, vizite oficiale în Germania și Azerbaidjan, la invitația omologilor săi.
