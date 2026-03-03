Poșta Moldovei suspendă trimiterile poștale către opt țări, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu
NewsMaker, 3 martie 2026 18:30
Poșta Moldovei sistează, începând cu 3 martie, recepționarea tuturor trimiterilor poștale internaționale către mai multe țări din Orientul Mijlociu, pe o perioadă nedeterminată. Măsura vizează scrisorile, coletele și trimiterile EMS către Israel, Irak, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Liban, Iordania, Qatar și Bahrain. Decizia vine în urma suspendării traficului aerian către aceste destinații, în contextul
Moldova va emite pașapoarte noi în 2026: cip electronic și protecție împotriva falsificării. Cum vor arăta # NewsMaker
Republica Moldova va introduce, în 2026, modele noi de pașapoarte și documente de călătorie. Noile acte vor avea elemente de securitate îmbunătățite, pentru a preveni falsificarea și pentru a proteja mai bine datele personale. Proiectul este supus consultărilor publice. Potrivit proiectului, noile documente vor avea un cip electronic securizat, în care vor fi stocate datele
Înmatricularea mașinilor cu defecțiuni tehnice grave ar putea fi suspendată. MAI propune amenzi pentru șoferi # NewsMaker
Șoferii ale căror mașini nu întrunesc condițiile tehnice necesare nu vor mai putea circula pe drumurile publice până când nu vor rezolva problemele depistate. Prevederea se regăsește într-un proiect de lege elaborat de Agenția Servicii Publice și promovat de Ministerul Afacerilor Interne, aflat în prezent în consultări publice. La fel, vor fi introduse sancțiuni pentru
Numărul elevilor cu nota 10 din oficiu la BAC la Informatică a crescut cu 550 % în doi ani # NewsMaker
În secolul XXI, competențele digitale sunt esențiale pentru succesul tinerilor atât în educație, cât și în carieră. Conform unui sondaj Eurobarometru realizat la nivelul 27 de state membre ale Uniunii Europene, 78% dintre cetățeni consideră că competențele digitale ar trebui să beneficieze de aceeași atenție în școală ca cititul, matematica și științele. În ultimii doi
Femeile din Moldova muncesc cu 41 de zile mai mult față de bărbați, pentru același salariu anual. Raport # NewsMaker
Femeile din Moldova trebuie să muncească 41 de zile în plus pentru a câștiga același salariu anual ca al bărbaților. Constatarea se regăsește într-o analiză realizată de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare cu ocazia Zilei Egalității Salariale, marcate pe 3 martie. Concret, în 2025 decalajul salarial dintre femei și bărbați a fost de 16,6%, ceea ce
Începând cu luna martie, plata transportului public în Ungheni poate fi făcută direct cu numărul Moldcell, prin SMS la 7007 sau prin scanarea codului QR afișat în unitățile de transport. Serviciul este activ pe toate rutele urbane și face parte din noul sistem electronic de taxare implementat în municipiu. Lansat în parteneriat cu Servicii Comunale
Cebotari neagă că ar vrea înlăturarea lui Dodon din fruntea PSRM: Nu cred că e bine să ne numim «dușmani și oponenți» # NewsMaker
Deputata Partidului Socialiștilor din Moldova, Olga Cebotari, a negat că și-ar dori înlăturarea lui Igor Dodon de la conducerea PSRM. Într-un comentariu oferit pentru NewsMaker, parlamentara a respins acuzațiile, precizând că declarațiile sale din interviurile recente nu au vizat niciodată acest lucru și că nu îi este clar pe ce se bazează afirmațiile liderului partidului.
Au cerut €40 000 pentru a scăpa de închisoare un condamnat. Patru persoane – reținute în Chișinău # NewsMaker
Patru persoane au fost reținute astăzi, 3 martie, în Chișinău, după ce au primit 40 000 de euro pentru a influența liberarea de pedeapsă a unui condamnat în prima instanță. Suma, care a fost transmisă sub controlul organelor de drept, a fost confiscată. Informațiile au fost raportate de Centrul Național Anticorupție (CNA) într-un comunicat. Potrivit
Ungheni și Călărași vor avea centre moderne pentru colectarea deșeurilor. UE investește 1,8 milioane euro # NewsMaker
La Călărași și Ungheni vor fi construite câte un Centru de colectare a deșeurilor cu aport voluntar (CAV), iar orașul Leova va beneficia de sprijin financiar și tehnic pentru elaborarea proiectului unui astfel de centru. Cele trei localități au fost selectate în urma unui concurs desfășurat în decembrie 2025, la care au participat 12 localități
ANSA explică de ce a cerut ca laptele de vrac, importat din Ucraina, să fie verificat obligatoriu # NewsMaker
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a venit cu precizări pe 3 martie, referitor la importurile de lapte din Ucraina. Instituția a explicat că, potrivit ordinului din 23 februarie 2026, controalele la laptele ambalat au fost reduse, după ce testarea unui număr considerabil de probe nu a confirmat neconformități. De acum înainte, monitorizarea va viza doar
Dosarul lui Creangă, acuzat de trădare de patrie, va fi reluat de la zero. Judecătoarea a demisionat # NewsMaker
Dosarul în care fostul șef al Direcției juridice a Parlamentului, Ion Creangă, este acuzat de trădare de patrie, va fi reluat de la zero și redistribuit aleatoriu unui alt judecător. Se întâmplă după ce magistrata Arina Ialanji, care examina cauza penală, a demisionat, relatează IPN. Alexandru Bot, expert în domeniul justiției și dreptului din cadrul
(VIDEO) Vor să-l demită pe Dodon?/Reintegrarea costă €500 mln euro pe an/ Primarul din Codru va fi înlocuit? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Peste 110 moldoveni blocați în Orientul Mijlociu cer ajutor să se întoarcă acasă— Ceban: scenariul de la Primăria Durlești se dorește și în orașul Codru— Lupte de putere în interiorul PSRM? Dodon: Temeți-vă de dorințele voastre…— Ambasada SUA din Arabia Saudită, lovită
Ceban acuză PAS că ar vrea să-l înlocuiască pe primarul de la Codru, după „scenariul" de la Durlești. Reacție # NewsMaker
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, susține că Partidului de guvernământ Acțiune și Solidaritate (PAS) ar vrea să-l înlocuiască pe edilul localității Codru, Stelian Manic, care a fost ales pe lista PAS, dar a părăsit partidul în noiembrie 2025. El a spus că primarul ar fi devenit incomod și a sugerat că ar urma să fie
Guvernul, după ce fermierii au cerut prețuri angro la motorină în contextul războiului din Orient: căutăm soluții în limitele bugetului # NewsMaker
Guvernul menține dialogul și caută soluții în limitele disponibile ale bugetului pentru a-i susține pe fermieri, în contextul tensiunilor din Golful Persic, care au generat deja scumpiri semnificative la carburanți, inclusiv în Republica Moldova. Precizarea a fost făcută pe 3 martie de purtătoarea de cuvânt a Executivului, Daniela Crudu, în reacție la adresarea Asociației Forța
Peste 300 de români au revenit în noaptea de luni spre marți în țară, pe Aeroportul Otopeni, cu două zboruri speciale operate de compania TAROM. Cetățenii români blocați în Israel au ajuns în Egipt prin punctul de frontieră Taba, unde au fost asistați de echipa consulară și de reprezentanții Ambasadei României la Cairo, a declarat
Se clatină fotoliul lui Dodon? Liderul PSRM susține că „unii colegi" ar vrea preluarea conducerii formațiunii # NewsMaker
Liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, susține că în interiorul formațiunii există încercări de a-l înlătura de la conducere, iar unii membri ar spera chiar la condamnarea sa la închisoare pentru a prelua controlul. Declarațiile au fost făcute pe 2 martie, în cadrul unei emisiuni la TVC21, la o zi după ce colega
Peste 100 de moldoveni blocați în Orientul Mijlociu cer ajutor pentru a reveni acasă. Cele mai multe solicitări – în Emirate # NewsMaker
Cel puțin 113 cetățeni ai Republicii Moldova au solicitat evacuarea din state din Orientul Mijlociu, pe fondul deteriorării situației de securitate din regiune, arată datele Ministerului Afacerilor Externe, din 3 martie. Cele mai multe cereri au fost înregistrate în Emiratele Arabe Unite, unde 96 de persoane au cerut sprijin pentru evacuare. În Israel, 17 cetățeni
De la Țările Baltice la Moldova: cum construiește Aventus Group o platformă fintech internațională # NewsMaker
În ultimii ani, țările baltice au devenit un punct important de creștere pentru fintech-ul european. Infrastructura digitală dezvoltată, cadrul de reglementare flexibil și baza tehnologică solidă au permis companiilor din Lituania, Letonia și Estonia să se extindă mult dincolo de piețele interne. Una dintre aceste companii este Aventus Group, fondată în anul 2009. Astăzi, grupul
Cel puțin 157 de turiști moldoveni rămân blocați inclusiv în Maldive și Tanzania, din cauza războiului în Orientul Mijlociu: un nou apel către Guvern # NewsMaker
Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) din Republica Moldova face apel la Guvern și Ministerul Afacerilor Externe să intervină pentru repatrierea turiștilor moldoveni care nu pot reveni din cauza confruntărilor militare din Orientul Mijlociu. ANAT a menționat că cel puțin 157 de persoane care călătoresc cu agențiile sale membre se confruntă cu provocări privind
Fermierii din Moldova cer tarife angro la motorină, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu. În doar două zile, prețul a crescut cu aproape 50 de bani # NewsMaker
Fermierii vor să cumpere motorină la preț angro
Contrabandă cu țigări, transportate ilegal din Moldova în România: un polițist de frontieră și un vameș, printre reținuți # NewsMaker
Un polițist de frontieră și un funcționar vamal au fost reținuți pentru 72 de ore, într-un dosar de contrabandă cu 550.000 de țigări. Cei doi sunt bănuiți că ar fi autorizat trecerea unui mijloc de transport implicat într-o schemă de transportare ilicită a produselor din tutun prin postul vamal Lipcani – Rădăuți Prut. În același […] The post Contrabandă cu țigări, transportate ilegal din Moldova în România: un polițist de frontieră și un vameș, printre reținuți appeared first on NewsMaker.
Primul fond privat de pensii din Republica Moldova: cine poate contribui și care sunt riscurile? ANALIZĂ # NewsMaker
În Republica Moldova ar putea fi lansat, în curând, primul fond privat de pensii. NewsMaker explică cine stă în spatele inițiativei, cine poate deveni participant, care este contribuția minimă și cât de sigură este investiția. Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a aprobat, la mijlocul lunii februarie 2026, crearea primului fond privat de pensii din […] The post Primul fond privat de pensii din Republica Moldova: cine poate contribui și care sunt riscurile? ANALIZĂ appeared first on NewsMaker.
A patra zi de război în Orientul Mijlociu: nu există victime în rândul moldovenilor. Recomandări # NewsMaker
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al Republicii Moldova a comunicat că, în prezent, nu există victime în rândul cetățenilor moldoveni în Orientul Mijlociu, unde continuă confruntările militare. Între timp, instituția îndeamnă în continuare evitarea călătoriilor în regiune. MAE a declarat că situația de securitate din Orientul Mijlociu rămâne „complexă”. Instituția recomandă cetățenilor Republicii Moldova aflați în […] The post A patra zi de război în Orientul Mijlociu: nu există victime în rândul moldovenilor. Recomandări appeared first on NewsMaker.
Un incendiu a izbucnit astăzi, 3 martie, într-un birou al Ministerului Sănătății. Pompierii au reușit să stingă flăcările până ca acestea să se răspândească și nicio persoană nu a avut de suferit. Informațiile au fost raportate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) într-un comunicat. Potrivit IGSU, apelul la Serviciul 112 a fost recepționat […] The post Incendiu într-un birou al Ministerului Sănătății. Ce s-a întâmplat (FOTO) appeared first on NewsMaker.
SUA își îndeamnă cetățenii să părăsească „imediat” 14 țări din Orientul Mijlociu, inclusiv Egiptul # NewsMaker
Pe fondul operațiunii americano-israeliene împotriva Iranului, Departamentul de Stat al SUA a îndemnat cetățenii americani să părăsească mai multe state și regiuni din Orientul Mijlociu, invocând „riscuri serioase de securitate”. Avertizarea a fost publicată luni, 2 martie. Departamentul de Stat a enumerat Bahrain, Egipt, Iran, Irak, Israel, Cisiordania ocupată și Gaza, Iordania, Kuweit, Liban, Oman, […] The post SUA își îndeamnă cetățenii să părăsească „imediat” 14 țări din Orientul Mijlociu, inclusiv Egiptul appeared first on NewsMaker.
VIDEO Transnistria: 34 de ani de la război / Ce împiedică reintegrarea?/ Diplomați SUA la Tiraspol # NewsMaker
Cu ce probleme se confruntă locuitorii regiunii transnistrene, care nu este controlată de autoritățile constituționale? Ce inițiative sunt promovate la Tiraspol și cum poate Chișinăul influența evenimentele care au loc acolo? NewsMaker prezintă principalele știri din regiune: The post VIDEO Transnistria: 34 de ani de la război / Ce împiedică reintegrarea?/ Diplomați SUA la Tiraspol appeared first on NewsMaker.
Concediul forțat la CFM, prelungit: circa 600 de angajați rămân acasă până la sfârșitul lunii # NewsMaker
Aproape 600 de angajați de la Calea Ferată din Moldova (CFM) sunt în continuare în concediu forțat, măsura fiind prelungită până la sfârșitul lunii martie. Directorul general al întreprinderii, Serghei Cotelinic, a declarat pentru IPN că acest lucru se întâmplă din cauza faptului că volumul de mărfuri transportate nu a atins nivelul planificat. Directorul CFM […] The post Concediul forțat la CFM, prelungit: circa 600 de angajați rămân acasă până la sfârșitul lunii appeared first on NewsMaker.
Vrei să lucrezi la 10 mii de metri altitudine? Află ce trebuie să faci pentru a fi însoțitor de bord la Wizz Air # NewsMaker
Dacă te-ai întrebat vreodată cum este să fii însoțitor de bord și cum arată o zi din viața celor care zboară printre nori, Wizz Air îți oferă acum oportunitatea să afli. Compania aeriană, lider pe piața aviatică din Moldova, recrutează noi însoțitori de bord pentru echipa sa din Republica Moldova.Viața unui însoțitor de bord este […] The post Vrei să lucrezi la 10 mii de metri altitudine? Află ce trebuie să faci pentru a fi însoțitor de bord la Wizz Air appeared first on NewsMaker.
Corpul Gărzilor Revoluției Islamice (IRGC), o structură paramilitară de elită a Iranului, a amenințat că va ataca orice navă care încearcă să treacă prin Strâmtoarea Ormuz — o rută-cheie pentru livrările de petrol și gaz natural lichefiat din statele Golfului Persic. Informația a fost relatată pe 3 martie de Meduza, care citează o declarație publicată […] The post Iran amenință că va incendia orice navă care va trece prin Strâmtoarea Ormuz appeared first on NewsMaker.
Pentru viitorul an de model, clienții Volvo EX30 se pot aștepta la noi versiuni de motorizare entry-level, un design interior îmbunătățit și o ofertă extinsă Black Edition. EX30 va fi disponibil și cu funcția Vehicle-to-Load (V2L), care permite mașinii să funcționeze ca un powerbank și să alimenteze alte dispozitive și echipamente. În plus, viitoarele actualizări […] The post Noi funcții și actualizări de design fac Volvo EX30 mai atractiv ca niciodată appeared first on NewsMaker.
NM Espresso: Chișinăul a marcat 34 de ani de la conflictul de pe Nistru, Ucraina va limita importul vinului moldovenesc, Ceban acuză PAS de «atac raider» # NewsMaker
34 de ani de la conflictul de pe Nistru La Chișinău au avut loc ceremonii dedicate celei de-a 34-a aniversări a conflictului de pe Nistru. Președinta Maia Sandu, prim-ministrul Alexandru Munteanu și președintele Parlamentului, Igor Grosu, au depus flori la monumentul «Maica Îndurerată». Maia Sandu a declarat că libertatea nu este oferită gratuit, ci trebuie apărată, subliniind că «agresor este cel care atacă», iar în 1992 agresorul a fost Rusia. Șefa statului a adăugat că agresiunea împotriva Republicii […] The post NM Espresso: Chișinăul a marcat 34 de ani de la conflictul de pe Nistru, Ucraina va limita importul vinului moldovenesc, Ceban acuză PAS de «atac raider» appeared first on NewsMaker.
Plăți online, rezervări și notificări automate: Aeroportul Chișinău dezvoltă o platformă digitală # NewsMaker
Aeroportul Internațional Chișinău implementează o platformă digitală integrată care va conecta pasagerii, partenerii comerciali și companiile aeriene la serviciile online ale aeroportului. Platforma include un cont personal securizat cu autentificare MPass și verificare în doi pași, servicii comerciale precum Fast Track, rezervare online pentru parcare și business lounge și un sistem CRM pentru gestionarea relației […] The post Plăți online, rezervări și notificări automate: Aeroportul Chișinău dezvoltă o platformă digitală appeared first on NewsMaker.
(VIDEO) Kievul licențiază vinul din Moldova/ Diplomați SUA în Transnistria/ De ce tac veteranii din 1992? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Avocatul primarului de Durlești: nu există probe— Diplomați ai sua s-au întâlnit cu reprezentanții Tiraspolului— Chiveri: războiul a lăsat urme adânci— Kievul a publicat proiectul de licențiere a importului vinului moldovenesc— Tensiunile din zona Strâmtorii Hormuz duc la majorări la carburanți— Grosu, […] The post (VIDEO) Kievul licențiază vinul din Moldova/ Diplomați SUA în Transnistria/ De ce tac veteranii din 1992? appeared first on NewsMaker.
Avocații primăriței din Durlești contestă arestul la Curtea de Apel. Șaran, prima reacție după reținere: „Lovește în demnitate” # NewsMaker
Arestul preventiv de 30 de zile aplicat primăriței de Durlești, Eleonora Șaran, într-un dosar de corupție ce vizează înstrăinarea unor terenuri publice, a fost contestat la Curtea de Apel. Anunțul a fost făcut de avocatul acesteia, Sorin Tighinean, în cadrul unei conferințe de presă la IPN. Apărătorul susține că, în prezent, dosarul nu ar conține […] The post Avocații primăriței din Durlești contestă arestul la Curtea de Apel. Șaran, prima reacție după reținere: „Lovește în demnitate” appeared first on NewsMaker.
Revenim cu o selecție de funcții vacante bine plătite în Moldova, pregătită de site-ul Rabota.md. De data aceasta îți propunem o listă de oferte de lucru în management, design, marketing și contabilitate cu salarii de până la 60 de mii de lei. De la 20 până la 30 de mii de lei lunar. Pe un […] The post 10 joburi în Chișinău cu salarii de la 20 până la 60 de mii de lei pe lună appeared first on NewsMaker.
Grosu și Munteanu, reacție la criticile Tiraspolului privind retragerea cetățeniei: „Cei care lucrează împotriva R. Moldova suportă consecințe” VIDEO # NewsMaker
Decizia președintei Maia Sandu de a retrage cetățenia Republicii Moldova unor persoane din stânga Nistrului este una „corectă”, susține premierul Alexandru Munteanu. Declarația a fost făcută pe 2 martie, după ce pretinsul șef al „diplomației” de la Tiraspol, Vitalii Ignatiev, a calificat măsura drept una „distructivă” și cu „motivație politică”. „Este poziția lor. Eu cred […] The post Grosu și Munteanu, reacție la criticile Tiraspolului privind retragerea cetățeniei: „Cei care lucrează împotriva R. Moldova suportă consecințe” VIDEO appeared first on NewsMaker.
34 de ani de la războiul de pe Nistru. Maia Sandu: „În 1992, agresorul a fost Rusia. Astăzi, în Ucraina, agresorul este Rusia” # NewsMaker
Republica Moldova marchează astăzi, 2 martie, Ziua Memoriei și Recunoștinței, consacrată comemorării celor căzuți și răniți în războiul de pe Nistru din 1992. Președinta Maia Sandu, prim-ministrul Alexandru Munteanu și șeful legislativului, Igor Grosu, au participat la „Marșul Memorie” din Chișinău, care a fost organizat cu această ocazie. Maia Sandu a declarat, în timpul evenimentului, […] The post 34 de ani de la războiul de pe Nistru. Maia Sandu: „În 1992, agresorul a fost Rusia. Astăzi, în Ucraina, agresorul este Rusia” appeared first on NewsMaker.
Investițiile în Moldova au crescut cu peste 30%, în ultimele luni din 2025. Alaiba: „Imaginați-vă ce vedeam dacă nu era război” # NewsMaker
Investițiile companiilor private din Moldova au început din nou să crească după șocul puternic provocat de începutul războiului din Ucraina. Dacă în 2022 acestea s-au redus cu până la 20%, din 2024 tendința s-a inversat, pe fondul programelor de sprijin oferite de stat și de partenerii de dezvoltare. În ultimele trei luni din 2025, investițiile […] The post Investițiile în Moldova au crescut cu peste 30%, în ultimele luni din 2025. Alaiba: „Imaginați-vă ce vedeam dacă nu era război” appeared first on NewsMaker.
Două minore s-au prăbușit sub gheață pe lacul de la „Valea Trandafirilor”. Au ignorat avertismentul salvamarilor # NewsMaker
Două minore, în vârstă de 11 și 12 ani, au fost salvate de la înec după ce s-au prăbușit sub gheața lacului din parcul „Valea Trandafirilor” din Chișinău. Înainte de incident, salvamarii prezenți la fața locului le-au avertizat asupra pericolului, însă avertismentul a fost ignorat. Minorele au fost extrase la suprafață în mai puțin de […] The post Două minore s-au prăbușit sub gheață pe lacul de la „Valea Trandafirilor”. Au ignorat avertismentul salvamarilor appeared first on NewsMaker.
Încă un referendum local în mai, în Republica Moldova: se va decide dacă primarul va fi revocat # NewsMaker
În luna mai, în comuna Sadîc din raionul Cantemir va avea loc un referendum unde se va decide dacă primarul va fi revocat sau nu din funcție. Referendumul se va desfășura pe 17 mai, atunci când Republica Moldova vor avea loc alegerile locale noi în 10 localități, precum și un referendum într-un sat din raionul […] The post Încă un referendum local în mai, în Republica Moldova: se va decide dacă primarul va fi revocat appeared first on NewsMaker.
A treia zi de război în Orientul Mijlociu: ce trebuie să știe cetățenii R. Moldova blocați în zone de conflict # NewsMaker
Confruntările din Orientul Mijlociu continuă, pentru a treia zi consecutiv. Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova anunță că situația rămâne tensionată, cu atacuri repetate cu rachete și drone. În mai multe state spațiul aerian este închis sau afectat, și pe 2 martie. Potrivit informațiilor confirmate de misiunile diplomatice, până în prezent nu sunt înregistrate victime […] The post A treia zi de război în Orientul Mijlociu: ce trebuie să știe cetățenii R. Moldova blocați în zone de conflict appeared first on NewsMaker.
Ceban acuză PAS de „atac raider” asupra Primăriei Durlești. Reacția partidului de guvernare # NewsMaker
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, acuză Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) că ar încerca să preia controlul asupra Primăriei Durlești printr-un „atac raider fără precedent”, după ce primarul Eleonora Șaran și viceprimarul Mihai Enachi au fost plasați în arest preventiv, într-un dosar de corupție. Edilul susține că primărița ar urma să fie suspendată, iar la […] The post Ceban acuză PAS de „atac raider” asupra Primăriei Durlești. Reacția partidului de guvernare appeared first on NewsMaker.
Primăria Chișinău a creat un Comitet, responsabil inclusiv de relația cu Parlamentul. Ceban a anunțat membrii # NewsMaker
La Primăria Chișinău a fost creat Comitetul de planificare, monitorizare și evaluare strategică. Structura va fi responsabilă de relația cu Parlamentul în contextul reformei administrației publice locale, dar și de aspecte interne ale Primăriei. Printre membrii comitetului se numără primarul Ion Ceban, viceprimarii Ilie Ceban și Irina Gutnic, consilierul primarului Victor Pruteanu, deputatul Gaik Vartanean, […] The post Primăria Chișinău a creat un Comitet, responsabil inclusiv de relația cu Parlamentul. Ceban a anunțat membrii appeared first on NewsMaker.
Certificatele de concediu medical sunt emise, prelungite și închise doar în format digital, începând cu 1 martie # NewsMaker
În Republica Moldova a fost lansat sistemul informațional „Portalul certificatelor de concediu medical”. Astfel de acum înainte, acest tip de document va fi emis, prelungit și închis în format digital. Noua platformă web a fost prezentată de secretarul de stat al Ministerului Sănătății, Andrei Romancea, în cadrul unei conferințe de presă din 2 martie. Secretarul […] The post Certificatele de concediu medical sunt emise, prelungite și închise doar în format digital, începând cu 1 martie appeared first on NewsMaker.
Hezbollah a atacat Israelul ca răzbunare pentru uciderea lui liderului iranian. Tel Aviv a răspuns cu lovituri în Liban # NewsMaker
Gruparea șiită „Hezbollah” a lansat, în noaptea de 2 martie, un atac cu rachete și drone asupra nordului Israelului, declanșând alarme aeriene la Haifa și în localitățile din apropiere. Armata israeliană a confirmat că atacurile au venit dinspre Liban și a anunțat interceptarea unei rachete, în timp ce alte două au căzut pe câmp. Cel […] The post Hezbollah a atacat Israelul ca răzbunare pentru uciderea lui liderului iranian. Tel Aviv a răspuns cu lovituri în Liban appeared first on NewsMaker.
Un bărbat de 61 de ani a fost găsit mort în subsolul unui bloc de locuit din sectorul Rîșcani al capitalei, prezentând semne de moarte violentă. Poliția a reținut un suspect, care, în timpul reținerii, a amenințat oamenii legii cu un cuțit. După ce acesta nu s-a conformat somațiilor, polițiștii au tras focuri în aer […] The post Împușcături în Chișinău. Un bărbat suspectat de omor a amenințat polițiștii cu cuțitul appeared first on NewsMaker.
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că operațiunea militară a Washingtonului în Iran „posibil” va dura patru săptămâni. Potrivit afirmațiilor sale, totul merge conform planului. În același timp, liderul american s-a arătat deschis la noi negocieri cu Iranul, relatează Deutsche Welle. De cealaltă parte, autoritățile iraniene au declarat că nu vor purta negocieri cu Statele […] The post Trump: Operațiunea din Iran ar putea dura patru săptămâni appeared first on NewsMaker.
Tensiunile din Orientul Mijlociu. Ministrul de Externe de la Chișinău: „Moldova condamnă ferm atacurile Iranului” # NewsMaker
Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a condamnat atacurile Iranului asupra mai multor state din Orientul Mijlociu. Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, oficialul a făcut apel la reținere pentru a evita o instabilitate suplimentară în regiune. „Republica Moldova condamnă ferm atacurile Iranului asupra suveranității și integrității teritoriale a statelor din Orientul […] The post Tensiunile din Orientul Mijlociu. Ministrul de Externe de la Chișinău: „Moldova condamnă ferm atacurile Iranului” appeared first on NewsMaker.
„Poporul iranian a căpătat o nouă speranță”. Președinta Comisiei Europene, despre moartea lui Ali Khamenei # NewsMaker
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și-a exprimat speranța că, după moartea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, poporul iranian va câștiga mai multă libertate. În același timp, ea a avertizat asupra riscului unei instabilități în regiune. „Odată cu plecarea lui Ali Khamenei, poporul iranian a căpătat o nouă speranță. Trebuie să ne asigurăm că viitorul le […] The post „Poporul iranian a căpătat o nouă speranță”. Președinta Comisiei Europene, despre moartea lui Ali Khamenei appeared first on NewsMaker.
Transport public digitalizat la Ungheni: în primele șapte zile de la lansare, pasagerii vor călători gratuit (FOTO) # NewsMaker
În municipiul Ungheni a fost lansată o rețea de transport public urban, formată din 14 microbuze și 4 autobuze, care permite plata electronică și monitorizarea în timp real a rutelor. Informația a fost comunicată pe 1 martie de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Potrivit Ministerului, în primele șapte zile de la punerea în circulație a […] The post Transport public digitalizat la Ungheni: în primele șapte zile de la lansare, pasagerii vor călători gratuit (FOTO) appeared first on NewsMaker.
