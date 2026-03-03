Vrei să lucrezi la 10 mii de metri altitudine? Află ce trebuie să faci pentru a fi însoțitor de bord la Wizz Air

Dacă te-ai întrebat vreodată cum este să fii însoțitor de bord și cum arată o zi din viața celor care zboară printre nori, Wizz Air îți oferă acum oportunitatea să afli. Compania aeriană, lider pe piața aviatică din Moldova, recrutează noi însoțitori de bord pentru echipa sa din Republica Moldova.Viața unui însoțitor de bord este […] The post Vrei să lucrezi la 10 mii de metri altitudine? Află ce trebuie să faci pentru a fi însoțitor de bord la Wizz Air appeared first on NewsMaker.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de NewsMaker