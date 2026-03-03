Din 1 martie 2026 au intrat în vigoare o nouă Metodologie de calculare a tarifelor la transportul rutier de persoane

Oficial.md, 3 martie 2026 17:10

Agenția Națională Transport Auto (ANTA) anunță că, începând cu 1 martie 2026, a intrat în..

Acum 10 minute
17:10
Acum 30 minute
16:50
Arcul de Triumf va fi reabilitat Oficial.md
Primarul General, Ion Ceban, anunță că va urmări cum se vor desfășura lucrările de reabilitare..
Acum 4 ore
15:10
Se împlinesc 4 ani de la semnarea cererii de aderare a Republicii Moldova la UE Oficial.md
Astăzi se împlinesc patru ani de la depunerea cererii de aderare a Republicii Moldova la..
15:10
O delegație a Parlamentului Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a discutat cu deputați din Parlamentul Republicii Moldova Oficial.md
Parlamentul Republicii Moldova a găzduit, în perioada 1–3 martie, vizita delegației Parlamentului Regatului Unit al..
15:10
Patru persoane -reținute în flagrant pentru trafic de influență, după primirea unei mite de 40 mii euro Oficial.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție în comun cu procurorii mun. Chișinău anunță reținerea în flagrant a..
14:30
Precizările ANSA în legătură cu importurile de lapte din Ucraina Oficial.md
Ordinul din 23 februarie 2026, emis de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) reduce controalele..
13:50
2 companii au depus oferte pentru desfășurarea lucrărilor de eficientizare energetică a IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie Oficial.md
Două companii au depus oferte pentru desfășurarea lucrărilor de eficientizare energetică a IMSP Spitalul Clinic..
Acum 6 ore
11:40
Ministerul Educației introduce reguli stricte împotriva hărțuirii sexuale în universități Oficial.md
Universitățile din Republica Moldova vor dispune de un cadru unitar de prevenire, raportare și intervenție..
11:30
Pompierii IGSU au salvat o persoană dintr-un incendiu în sectorul Râșcani Oficial.md
În dimineața zilei de 3 martie 2026, la ora 10:20, Serviciul 112 a recepționat un..
11:30
Liderul MAN: Scenariul aplicat în Durlești ar urma să fie replicat și în orașul Codru Oficial.md
Liderul Partidului Mișcarea Alternativa Națională, Ion Ceban, susține că scenariul aplicat în Durlești ar urma..
11:30
Cum pot fi procurate bilete la meciul Moldova – Lituania Oficial.md
Naționala Moldovei revine pe teren propriu pentru un nou început de an! Pe 26 martie,..
Acum 8 ore
11:10
În toate școlile din țară va fi proiectat filmul „Noi suntem acasă” Oficial.md
În contextul organizării și desfășurării Decadei „Memoriei și Recunoștinței”, în toate instituțiile de învățământ va..
11:00
Peste 22 km din conducta magistrală de apă potabilă Chișinău-Strășeni-Călărași au fost construiți Oficial.md
Construcția magistralei de apă potabilă Chișinău–Strășeni–Călărași înregistrează progrese semnificative. Peste 22,4 km de conductă magistrală..
11:00
Informații actualizate privind situația de securitate din Orientul Mijlociu Oficial.md
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova informează că situația de securitate în Orientul Mijlociu rămâne..
11:00
Parlamentul a adoptat 23 de acte normative în februarie Oficial.md
Pe parcursul lunii februarie, Parlamentul s-a întrunit în 5 ședințe plenare, cu o durată totală..
11:00
Deputații Chicu și Iaconi au solicitat autorităților să asigure siguranța cetățenilor aflați în țările din Orientul Mijlociu Oficial.md
Deputații fracțiunii „Alternativa”, Ion Chicu și Liliana Iaconi, în cadrul unui briefing, în legătură cu..
11:00
Un minor a fost reținut după ce ar fi agresat mortal un bărbat Oficial.md
Ofițerii Direcției investigații criminale din cadrul INI, în comun cu polițiștii și procurorii din  Anenii..
10:50
Premierul a avut o întrevedere cu șefa Oficiului Ambasadei Norvegiei la Chișinău Oficial.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu șefa Oficiului Ambasadei Norvegiei la Chișinău,..
10:50
Intervențiile pe drumurile naționale continuă Oficial.md
Administrația Națională a Drumurilor informează că, odată cu îmbunătățirea condițiilor meteorologice și în contextul degradărilor..
10:50
2 ani și 6 luni de închisoare pentru un tânăr din Edineț prins beat la volanul unui Mercedes Oficial.md
Procuratura raionului Edineț a obținut în instanța de judecată condamnarea la 2 ani și jumătate..
10:50
Incendiu la Ministerul Sănătății Oficial.md
În dimineața zilei de 03 martie 2026, pompierii au fost solicitați conform nivelului sporit de..
10:40
Igor Dodon: De 15 ani, echipa noastră este supusă tentativelor de a fi divizată și slăbită Oficial.md
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), afirmă că „în ultima perioadă s-a..
10:00
Petr Vlah: Dialogul dintre Chişinău şi Comrat nu are alternativă, iar soluţia pentru alegerile din Găgăuzia trebuie identificată cât mai rapid Oficial.md
Ex-deputatul Petr Vlah  afirmă că „situaţia legată de alegerile din Găgăuzia se complică de la..
09:40
Mai multe proiecte strategice pentru Chișinău în domeniul educațional vor fi prezentate în această săptămână Oficial.md
Primarul General, Ion Ceban, informează că, săptămâna aceasta, vor fi prezentate mai multe proiecte strategice..
09:40
Lucrările la stația de transfer cu linie de sortare a deșeurilor au loc conform graficului Oficial.md
Lucrările la stația de transfer cu linie de sortare a deșeurilor, au loc conform graficului...
09:30
Maia Sandu a participat la conferința științifică națională „Cultura memoriei și recunoștinței: moștenire, prezent, viitor” Oficial.md
Șefa statului, Maia Sandu, a participat astăzi, la conferința științifică națională  „Cultura memoriei și recunoștinței:..
Acum 12 ore
09:20
A demarat programul de screening pulmonar gratuit în mediul rural Oficial.md
Locuitorii din mediul rural vor beneficia și în acest an de screening pulmonar gratuit, efectuat..
08:50
ASP lansează trei servicii noi digitale, de care pot beneficia gratuit antreprenorii individuali (freelancerii) înregistrați Oficial.md
Agenția Servicii Publice anunță lansarea a trei servicii noi digitale, de care pot beneficia gratuit..
08:40
Nivelul infracționalității în Republica Moldova în 2025 – în descreștere față de 2024 Oficial.md
Biroul Național de Statistică prezintă informația privind nivelul infracționalității în anul 2025. Infracțiuni înregistrate Numărul..
Ieri
16:50
Precizările Eleonorei Șaran: Gravitatea situației constă nu doar în restrângerea libertății unei persoane, ci în mesajul transmis tuturor aleșilor locali… Oficial.md
Eleonora Șaran, primar al orașului Durlești, a venit cu o serie de precizări cu privire..
16:40
Irina Vlah – adresare către ministrul Culturii: Soarta fiecărei biserici trebuie decisă nu de miniștri, ci de enoriași — de cei care se roagă în ele Oficial.md
„800 de parohii din întreaga Moldovă pot ajunge în centrul unei redistribuiri periculoase. Dacă instanța..
16:30
(VIDEO) Primul bloc din complexul Palmieri și Stele a fost dat în exploatare: Oamenii au primit ceea pentru ce au investit Oficial.md
Un proiect imobiliar, care a durat aproape 15 ani, a fost dus la bun sfârșit..
16:20
Vlad Filat, despre reforma administrației publice locale: „Trebuie să avem o putere locală funcțională, nu doar o schimbare de număr” Oficial.md
Vlad Filat, liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), spune că partidul susține reforma administrației..
16:20
Consiliul Executiv al FMI confirmă credibilitatea Băncii Naționale a Moldovei și eficiența politicilor sale monetare Oficial.md
Banca Națională a Moldovei (BNM) salută concluziile Consiliului Executiv al Fondului Monetar Internațional (FMI), formulate..
14:50
Numărul alegătorilor, înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor, la data de 2 martie 2026, este de 3 297 960 Oficial.md
Din numărul total de alegători înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor (3 297 960), 2..
14:40
Avocat: Nu există probe care să demonstreze implicarea Eleonorei Șaran sau a altor funcționari ai primăriei în presupusele scheme de delapidare a terenurilor Oficial.md
Avocatul primarului din Durlești susține că nu există probe care să demonstreze implicarea Eleonorei Șaran..
14:40
Încasările la Bugetul public național – în creștere cu 13,2% Oficial.md
Încasările la Bugetul public național (BPN) administrate de Serviciul Fiscal de Stat, conform informațiilor operative,..
14:20
Crește numărul persoanelor care se asigură medical în mod individual Oficial.md
Peste 81 de mii de persoane au achitat prima de asigurare obligatorie de asistență medicală..
14:20
Socialiștii au cinstit memoria celor căzuți în conflictul armat de pe Nistru Oficial.md
Președintele PSRM, Igor Dodon, deputați ai Parlamentului, susținători și membri ai Partidului Socialiștilor din Republica..
14:10
Mihai Popșoi va efectua vizite de lucru în Germania și Azerbaidjan Oficial.md
În perioada 3–5 martie, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, va efectua..
14:00
Ion Ceban anunță despre crearea Comitetului pentru Planificare, Monitorizare și Evaluare Strategică Oficial.md
Primarul General, Ion Ceban, anunță crearea Comitetului pentru Planificare, Monitorizare și Evaluare Strategică, un pas..
13:50
Futsal. Clic Media a cucerit al treilea titlu consecutiv Oficial.md
Clic Media a cucerit un nou titlu de campioană a Moldovei cu 5 etape înainte de..
13:50
Cupa Orange revine cu sferturile de finală, marți, 3 martie Oficial.md
Cupa Orange ajunge în faza sferturilor de finală. Pe 3 și 4 martie, Federația Moldovenească..
13:40
PSDE: Avem datoria sfântă de a le păstra vie memoria, dar și de a fi alături de veteranii care au rămas în viață Oficial.md
Partidul Social Democrat European (PSDE) afirmă că „pe 2 martie se împlinesc 34 de ani..
13:40
34 ani de la aderarea Republicii Moldova la ONU Oficial.md
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a venit cu o declarație în care a spus că „astăzi..
13:40
Maia Sandu: Comemorarea eroilor războiului de pe Nistru ne amintește că libertatea nu este un dar Oficial.md
Președintele Maia Sandu a participat astăzi la ceremonia dedicată Zilei Memoriei și Recunoștinței. „Marcăm astăzi..
13:30
Guvernul a continuat consultările privind reforma administrația publică locală în toate raioanele țării Oficial.md
Pentru a definitiva conceptul reformei administrației publice locale, Guvernul organizează consultări în toate raioanele țării...
12:40
Certificatul de concediu medical va fi eliberat doar digital Oficial.md
Ministerul Sănătății și Agenția de Guvernare Electronică au anunțat astăzi, 2 martie, în cadrul unei..
12:00
Serviciul Vamal raportează încasări de peste 931,7 mln. lei în perioada 23 februarie – 1 martie 2026 Oficial.md
În perioada 23 februarie – 1 martie 2026, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat..
11:40
În comuna Sadîc, raionul Cantemir va avea loc referendum local de revocare a primarului Oficial.md
Comisia Electorală Centrală, în cadrul ședinței de astăzi, a stabilit data de 17 mai 2026 pentru desfășurarea..
