Intervențiile pe drumurile naționale continuă

Oficial.md, 3 martie 2026 10:50

Administrația Națională a Drumurilor informează că, odată cu îmbunătățirea condițiilor meteorologice și în contextul degradărilor..

Alte ştiri de Oficial.md

Acum 5 minute
11:00
Peste 22 km din conducta magistrală de apă potabilă Chișinău-Strășeni-Călărași au fost construiți Oficial.md
Construcția magistralei de apă potabilă Chișinău–Strășeni–Călărași înregistrează progrese semnificative. Peste 22,4 km de conductă magistrală..
11:00
Informații actualizate privind situația de securitate din Orientul Mijlociu Oficial.md
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova informează că situația de securitate în Orientul Mijlociu rămâne..
11:00
Parlamentul a adoptat 23 de acte normative în februarie Oficial.md
Pe parcursul lunii februarie, Parlamentul s-a întrunit în 5 ședințe plenare, cu o durată totală..
11:00
Deputații Chicu și Iaconi au solicitat autorităților să asigure siguranța cetățenilor aflați în țările din Orientul Mijlociu Oficial.md
Deputații fracțiunii „Alternativa”, Ion Chicu și Liliana Iaconi, în cadrul unui briefing, în legătură cu..
11:00
Un minor a fost reținut după ce ar fi agresat mortal un bărbat Oficial.md
Ofițerii Direcției investigații criminale din cadrul INI, în comun cu polițiștii și procurorii din  Anenii..
Acum 15 minute
10:50
Premierul a avut o întrevedere cu șefa Oficiului Ambasadei Norvegiei la Chișinău Oficial.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu șefa Oficiului Ambasadei Norvegiei la Chișinău,..
10:50
10:50
2 ani și 6 luni de închisoare pentru un tânăr din Edineț prins beat la volanul unui Mercedes Oficial.md
Procuratura raionului Edineț a obținut în instanța de judecată condamnarea la 2 ani și jumătate..
10:50
Incendiu la Ministerul Sănătății Oficial.md
În dimineața zilei de 03 martie 2026, pompierii au fost solicitați conform nivelului sporit de..
Acum 30 minute
10:40
Igor Dodon: De 15 ani, echipa noastră este supusă tentativelor de a fi divizată și slăbită Oficial.md
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), afirmă că „în ultima perioadă s-a..
Acum 2 ore
10:00
Petr Vlah: Dialogul dintre Chişinău şi Comrat nu are alternativă, iar soluţia pentru alegerile din Găgăuzia trebuie identificată cât mai rapid Oficial.md
Ex-deputatul Petr Vlah  afirmă că „situaţia legată de alegerile din Găgăuzia se complică de la..
09:40
Mai multe proiecte strategice pentru Chișinău în domeniul educațional vor fi prezentate în această săptămână Oficial.md
Primarul General, Ion Ceban, informează că, săptămâna aceasta, vor fi prezentate mai multe proiecte strategice..
09:40
Lucrările la stația de transfer cu linie de sortare a deșeurilor au loc conform graficului Oficial.md
Lucrările la stația de transfer cu linie de sortare a deșeurilor, au loc conform graficului...
09:30
Maia Sandu a participat la conferința științifică națională „Cultura memoriei și recunoștinței: moștenire, prezent, viitor” Oficial.md
Șefa statului, Maia Sandu, a participat astăzi, la conferința științifică națională  „Cultura memoriei și recunoștinței:..
09:20
A demarat programul de screening pulmonar gratuit în mediul rural Oficial.md
Locuitorii din mediul rural vor beneficia și în acest an de screening pulmonar gratuit, efectuat..
Acum 4 ore
08:50
ASP lansează trei servicii noi digitale, de care pot beneficia gratuit antreprenorii individuali (freelancerii) înregistrați Oficial.md
Agenția Servicii Publice anunță lansarea a trei servicii noi digitale, de care pot beneficia gratuit..
08:40
Nivelul infracționalității în Republica Moldova în 2025 – în descreștere față de 2024 Oficial.md
Biroul Național de Statistică prezintă informația privind nivelul infracționalității în anul 2025. Infracțiuni înregistrate Numărul..
Acum 24 ore
16:50
Precizările Eleonorei Șaran: Gravitatea situației constă nu doar în restrângerea libertății unei persoane, ci în mesajul transmis tuturor aleșilor locali… Oficial.md
Eleonora Șaran, primar al orașului Durlești, a venit cu o serie de precizări cu privire..
16:40
Irina Vlah – adresare către ministrul Culturii: Soarta fiecărei biserici trebuie decisă nu de miniștri, ci de enoriași — de cei care se roagă în ele Oficial.md
„800 de parohii din întreaga Moldovă pot ajunge în centrul unei redistribuiri periculoase. Dacă instanța..
16:30
(VIDEO) Primul bloc din complexul Palmieri și Stele a fost dat în exploatare: Oamenii au primit ceea pentru ce au investit Oficial.md
Un proiect imobiliar, care a durat aproape 15 ani, a fost dus la bun sfârșit..
16:20
Vlad Filat, despre reforma administrației publice locale: „Trebuie să avem o putere locală funcțională, nu doar o schimbare de număr” Oficial.md
Vlad Filat, liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), spune că partidul susține reforma administrației..
16:20
Consiliul Executiv al FMI confirmă credibilitatea Băncii Naționale a Moldovei și eficiența politicilor sale monetare Oficial.md
Banca Națională a Moldovei (BNM) salută concluziile Consiliului Executiv al Fondului Monetar Internațional (FMI), formulate..
14:50
Numărul alegătorilor, înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor, la data de 2 martie 2026, este de 3 297 960 Oficial.md
Din numărul total de alegători înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor (3 297 960), 2..
14:40
Avocat: Nu există probe care să demonstreze implicarea Eleonorei Șaran sau a altor funcționari ai primăriei în presupusele scheme de delapidare a terenurilor Oficial.md
Avocatul primarului din Durlești susține că nu există probe care să demonstreze implicarea Eleonorei Șaran..
14:40
Încasările la Bugetul public național – în creștere cu 13,2% Oficial.md
Încasările la Bugetul public național (BPN) administrate de Serviciul Fiscal de Stat, conform informațiilor operative,..
14:20
Crește numărul persoanelor care se asigură medical în mod individual Oficial.md
Peste 81 de mii de persoane au achitat prima de asigurare obligatorie de asistență medicală..
14:20
Socialiștii au cinstit memoria celor căzuți în conflictul armat de pe Nistru Oficial.md
Președintele PSRM, Igor Dodon, deputați ai Parlamentului, susținători și membri ai Partidului Socialiștilor din Republica..
14:10
Mihai Popșoi va efectua vizite de lucru în Germania și Azerbaidjan Oficial.md
În perioada 3–5 martie, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, va efectua..
14:00
Ion Ceban anunță despre crearea Comitetului pentru Planificare, Monitorizare și Evaluare Strategică Oficial.md
Primarul General, Ion Ceban, anunță crearea Comitetului pentru Planificare, Monitorizare și Evaluare Strategică, un pas..
13:50
Futsal. Clic Media a cucerit al treilea titlu consecutiv Oficial.md
Clic Media a cucerit un nou titlu de campioană a Moldovei cu 5 etape înainte de..
13:50
Cupa Orange revine cu sferturile de finală, marți, 3 martie Oficial.md
Cupa Orange ajunge în faza sferturilor de finală. Pe 3 și 4 martie, Federația Moldovenească..
13:40
PSDE: Avem datoria sfântă de a le păstra vie memoria, dar și de a fi alături de veteranii care au rămas în viață Oficial.md
Partidul Social Democrat European (PSDE) afirmă că „pe 2 martie se împlinesc 34 de ani..
13:40
34 ani de la aderarea Republicii Moldova la ONU Oficial.md
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a venit cu o declarație în care a spus că „astăzi..
13:40
Maia Sandu: Comemorarea eroilor războiului de pe Nistru ne amintește că libertatea nu este un dar Oficial.md
Președintele Maia Sandu a participat astăzi la ceremonia dedicată Zilei Memoriei și Recunoștinței. „Marcăm astăzi..
13:30
Guvernul a continuat consultările privind reforma administrația publică locală în toate raioanele țării Oficial.md
Pentru a definitiva conceptul reformei administrației publice locale, Guvernul organizează consultări în toate raioanele țării...
12:40
Certificatul de concediu medical va fi eliberat doar digital Oficial.md
Ministerul Sănătății și Agenția de Guvernare Electronică au anunțat astăzi, 2 martie, în cadrul unei..
12:00
Serviciul Vamal raportează încasări de peste 931,7 mln. lei în perioada 23 februarie – 1 martie 2026 Oficial.md
În perioada 23 februarie – 1 martie 2026, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat..
11:40
În comuna Sadîc, raionul Cantemir va avea loc referendum local de revocare a primarului Oficial.md
Comisia Electorală Centrală, în cadrul ședinței de astăzi, a stabilit data de 17 mai 2026 pentru desfășurarea..
11:40
PLDM: 34 de ani de la declanșarea războiului de pe Nistru, o agresiune a Rusiei care a marcat profund destinul Republicii Moldova Oficial.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) spune că „astăzi 2 martie se împlinesc 34 de..
11:20
Ex-deputatul Fiodor Gagauz: „Am propuneri în domeniul afacerilor, dar și pentru continuarea activității politice — viața activă continuă” Oficial.md
Fiodor Gagauz, fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova în perioada 2014-2025, admite o revenire în politică,..
11:10
Două minore au fost salvate de la înec după ce s-au prăbușit sub gheața unui lac din municipiul Chișinău Oficial.md
Două tinere au fost salvate de la înec de salvamari, după ce s-au prăbușit sub..
11:10
Sinteza activității CNA săptămâna trecută Oficial.md
Centrul Național Anticorupție prezintă sinteza acțiunilor desfășurate săptămâna trecută pe domeniile combaterii corupției și recuperării..
Ieri
11:00
MAE informează despre situația din Orientul Mijlociu Oficial.md
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova informează că Celula de Criză a MAE activează în..
11:00
Rețea de exploatare sexuală destructurată, șase suspecți arestați Oficial.md
Ofițerii Centrului  pentru combaterea traficului de persoane al INI, în comun cu procurorii PCCOCS și..
10:00
Drumarii au intervenit cu lucrări de reabilitare a drumurilor din Chișinău și în weekend Oficial.md
Fără pauză nici în weekend și în regim de intervenție sporită, serviciile municipale specializate și..
10:00
Conducerea Primăriei Chișinău a depus flori la Complexul memorial „Eternitate” în memoria celor căzuți în războiul de pe Nistru Oficial.md
Conducerea Primăriei Chișinău depune flori la Monumentul „Maica Îndurerată”, de la Complexul memorial „Eternitate”, în..
09:50
Biblioteca Națională organizează expoziția tematică „Expoziția memoriei: 34 de ani de la războiul nedeclarat” Oficial.md
Astăzi, Republica Moldova marchează Ziua Memoriei și Recunoștinței. Îi cinstim pe cei care au luptat pentru apărarea..
09:50
Maia Sandu a participat la inaugurarea Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor” Oficial.md
Șefa statului, Maia Sandu, a participat la inaugurarea celei de-a 60-a ediții a Festivalului Internațional..
09:50
O delegație de parlamentari britanici efectuează o vizită în Republica Moldova Oficial.md
O delegație a Parlamentului Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord efectuează, în..
09:50
Igor Grosu a efectuat o vizită de lucru în raionul Criuleni Oficial.md
La sfârșitul săptămânii trecute, Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a efectuat, o vizită de lucru în..
