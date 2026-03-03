2 ani și 6 luni de închisoare pentru un tânăr din Edineț prins beat la volanul unui Mercedes
Oficial.md, 3 martie 2026 10:50
Procuratura raionului Edineț a obținut în instanța de judecată condamnarea la 2 ani și jumătate..
• • •
Peste 22 km din conducta magistrală de apă potabilă Chișinău-Strășeni-Călărași au fost construiți # Oficial.md
Construcția magistralei de apă potabilă Chișinău–Strășeni–Călărași înregistrează progrese semnificative. Peste 22,4 km de conductă magistrală..
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova informează că situația de securitate în Orientul Mijlociu rămâne..
Pe parcursul lunii februarie, Parlamentul s-a întrunit în 5 ședințe plenare, cu o durată totală..
Deputații Chicu și Iaconi au solicitat autorităților să asigure siguranța cetățenilor aflați în țările din Orientul Mijlociu # Oficial.md
Deputații fracțiunii „Alternativa”, Ion Chicu și Liliana Iaconi, în cadrul unui briefing, în legătură cu..
Ofițerii Direcției investigații criminale din cadrul INI, în comun cu polițiștii și procurorii din Anenii..
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu șefa Oficiului Ambasadei Norvegiei la Chișinău,..
Administrația Națională a Drumurilor informează că, odată cu îmbunătățirea condițiilor meteorologice și în contextul degradărilor..
În dimineața zilei de 03 martie 2026, pompierii au fost solicitați conform nivelului sporit de..
Igor Dodon: De 15 ani, echipa noastră este supusă tentativelor de a fi divizată și slăbită # Oficial.md
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), afirmă că „în ultima perioadă s-a..
Petr Vlah: Dialogul dintre Chişinău şi Comrat nu are alternativă, iar soluţia pentru alegerile din Găgăuzia trebuie identificată cât mai rapid # Oficial.md
Ex-deputatul Petr Vlah afirmă că „situaţia legată de alegerile din Găgăuzia se complică de la..
Mai multe proiecte strategice pentru Chișinău în domeniul educațional vor fi prezentate în această săptămână # Oficial.md
Primarul General, Ion Ceban, informează că, săptămâna aceasta, vor fi prezentate mai multe proiecte strategice..
Lucrările la stația de transfer cu linie de sortare a deșeurilor au loc conform graficului # Oficial.md
Lucrările la stația de transfer cu linie de sortare a deșeurilor, au loc conform graficului...
Maia Sandu a participat la conferința științifică națională „Cultura memoriei și recunoștinței: moștenire, prezent, viitor” # Oficial.md
Șefa statului, Maia Sandu, a participat astăzi, la conferința științifică națională „Cultura memoriei și recunoștinței:..
Locuitorii din mediul rural vor beneficia și în acest an de screening pulmonar gratuit, efectuat..
ASP lansează trei servicii noi digitale, de care pot beneficia gratuit antreprenorii individuali (freelancerii) înregistrați # Oficial.md
Agenția Servicii Publice anunță lansarea a trei servicii noi digitale, de care pot beneficia gratuit..
Biroul Național de Statistică prezintă informația privind nivelul infracționalității în anul 2025. Infracțiuni înregistrate Numărul..
Precizările Eleonorei Șaran: Gravitatea situației constă nu doar în restrângerea libertății unei persoane, ci în mesajul transmis tuturor aleșilor locali… # Oficial.md
Eleonora Șaran, primar al orașului Durlești, a venit cu o serie de precizări cu privire..
Irina Vlah – adresare către ministrul Culturii: Soarta fiecărei biserici trebuie decisă nu de miniștri, ci de enoriași — de cei care se roagă în ele # Oficial.md
„800 de parohii din întreaga Moldovă pot ajunge în centrul unei redistribuiri periculoase. Dacă instanța..
(VIDEO) Primul bloc din complexul Palmieri și Stele a fost dat în exploatare: Oamenii au primit ceea pentru ce au investit # Oficial.md
Un proiect imobiliar, care a durat aproape 15 ani, a fost dus la bun sfârșit..
Vlad Filat, despre reforma administrației publice locale: „Trebuie să avem o putere locală funcțională, nu doar o schimbare de număr” # Oficial.md
Vlad Filat, liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), spune că partidul susține reforma administrației..
Consiliul Executiv al FMI confirmă credibilitatea Băncii Naționale a Moldovei și eficiența politicilor sale monetare # Oficial.md
Banca Națională a Moldovei (BNM) salută concluziile Consiliului Executiv al Fondului Monetar Internațional (FMI), formulate..
Numărul alegătorilor, înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor, la data de 2 martie 2026, este de 3 297 960 # Oficial.md
Din numărul total de alegători înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor (3 297 960), 2..
Avocat: Nu există probe care să demonstreze implicarea Eleonorei Șaran sau a altor funcționari ai primăriei în presupusele scheme de delapidare a terenurilor # Oficial.md
Avocatul primarului din Durlești susține că nu există probe care să demonstreze implicarea Eleonorei Șaran..
Încasările la Bugetul public național (BPN) administrate de Serviciul Fiscal de Stat, conform informațiilor operative,..
Peste 81 de mii de persoane au achitat prima de asigurare obligatorie de asistență medicală..
Președintele PSRM, Igor Dodon, deputați ai Parlamentului, susținători și membri ai Partidului Socialiștilor din Republica..
În perioada 3–5 martie, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, va efectua..
Ion Ceban anunță despre crearea Comitetului pentru Planificare, Monitorizare și Evaluare Strategică # Oficial.md
Primarul General, Ion Ceban, anunță crearea Comitetului pentru Planificare, Monitorizare și Evaluare Strategică, un pas..
Clic Media a cucerit un nou titlu de campioană a Moldovei cu 5 etape înainte de..
Cupa Orange ajunge în faza sferturilor de finală. Pe 3 și 4 martie, Federația Moldovenească..
PSDE: Avem datoria sfântă de a le păstra vie memoria, dar și de a fi alături de veteranii care au rămas în viață # Oficial.md
Partidul Social Democrat European (PSDE) afirmă că „pe 2 martie se împlinesc 34 de ani..
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a venit cu o declarație în care a spus că „astăzi..
Maia Sandu: Comemorarea eroilor războiului de pe Nistru ne amintește că libertatea nu este un dar # Oficial.md
Președintele Maia Sandu a participat astăzi la ceremonia dedicată Zilei Memoriei și Recunoștinței. „Marcăm astăzi..
Guvernul a continuat consultările privind reforma administrația publică locală în toate raioanele țării # Oficial.md
Pentru a definitiva conceptul reformei administrației publice locale, Guvernul organizează consultări în toate raioanele țării...
Ministerul Sănătății și Agenția de Guvernare Electronică au anunțat astăzi, 2 martie, în cadrul unei..
Serviciul Vamal raportează încasări de peste 931,7 mln. lei în perioada 23 februarie – 1 martie 2026 # Oficial.md
În perioada 23 februarie – 1 martie 2026, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat..
În comuna Sadîc, raionul Cantemir va avea loc referendum local de revocare a primarului # Oficial.md
Comisia Electorală Centrală, în cadrul ședinței de astăzi, a stabilit data de 17 mai 2026 pentru desfășurarea..
PLDM: 34 de ani de la declanșarea războiului de pe Nistru, o agresiune a Rusiei care a marcat profund destinul Republicii Moldova # Oficial.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) spune că „astăzi 2 martie se împlinesc 34 de..
Ex-deputatul Fiodor Gagauz: „Am propuneri în domeniul afacerilor, dar și pentru continuarea activității politice — viața activă continuă” # Oficial.md
Fiodor Gagauz, fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova în perioada 2014-2025, admite o revenire în politică,..
Două minore au fost salvate de la înec după ce s-au prăbușit sub gheața unui lac din municipiul Chișinău # Oficial.md
Două tinere au fost salvate de la înec de salvamari, după ce s-au prăbușit sub..
Centrul Național Anticorupție prezintă sinteza acțiunilor desfășurate săptămâna trecută pe domeniile combaterii corupției și recuperării..
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova informează că Celula de Criză a MAE activează în..
Ofițerii Centrului pentru combaterea traficului de persoane al INI, în comun cu procurorii PCCOCS și..
Drumarii au intervenit cu lucrări de reabilitare a drumurilor din Chișinău și în weekend # Oficial.md
Fără pauză nici în weekend și în regim de intervenție sporită, serviciile municipale specializate și..
Conducerea Primăriei Chișinău a depus flori la Complexul memorial „Eternitate” în memoria celor căzuți în războiul de pe Nistru # Oficial.md
Conducerea Primăriei Chișinău depune flori la Monumentul „Maica Îndurerată”, de la Complexul memorial „Eternitate”, în..
Biblioteca Națională organizează expoziția tematică „Expoziția memoriei: 34 de ani de la războiul nedeclarat” # Oficial.md
Astăzi, Republica Moldova marchează Ziua Memoriei și Recunoștinței. Îi cinstim pe cei care au luptat pentru apărarea..
Șefa statului, Maia Sandu, a participat la inaugurarea celei de-a 60-a ediții a Festivalului Internațional..
O delegație a Parlamentului Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord efectuează, în..
La sfârșitul săptămânii trecute, Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a efectuat, o vizită de lucru în..
