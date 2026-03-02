Mark Rutte, secretarul general al NATO, laudă acțiunea militară a SUA și Israelului împotriva Iranului, dar anunță că alianța nu se va implica
Moldova1, 2 martie 2026 23:10
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a lăudat luni acțiunea militară a SUA și Israelului împotriva Iranului, afirmând că aceasta degradează capacitatea Teheranului de a obține capacități nucleare și balistice, dar a spus că NATO nu se va implica, relatează Reuters.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum o oră
23:20
Secretarul general al NATO laudă acțiunea militară a SUA și Israelului împotriva Iranului # Moldova1
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a lăudat luni acțiunea militară a SUA și Israelului împotriva Iranului, afirmând că aceasta degradează capacitatea Teheranului de a obține capacități nucleare și balistice, dar a spus că NATO nu se va implica, relatează Reuters.
23:20
Strâmtoarea Ormuz este închisă, anunță comandantul Gărzii Revoluționare Iraniene. Orice navă care va încerca să treacă va fi bombardată # Moldova1
Comandantul Gărzii Revoluționare Iraniene a anunțat luni că strâmtoarea Ormuz este închisă și că Iranul „va ataca orice navă care va încerca să o traverseze”, relatează mass-media iraniană, preluată de Reuters și AFP.
23:10
Mark Rutte, secretarul general al NATO, laudă acțiunea militară a SUA și Israelului împotriva Iranului, dar anunță că alianța nu se va implica # Moldova1
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a lăudat luni acțiunea militară a SUA și Israelului împotriva Iranului, afirmând că aceasta degradează capacitatea Teheranului de a obține capacități nucleare și balistice, dar a spus că NATO nu se va implica, relatează Reuters.
Acum 2 ore
22:40
Un singur sistem pentru servicii și rezervări: Aeroportul Chișinău dezvoltă o nouă platformă online # Moldova1
O platformă digitală integrată, care va permite pasagerilor să rezerve online parcarea, accesul Fast Track sau business lounge-ul și să primească informații actualizate în timp real despre zboruri, va fi lansată de Aeroportul Internațional Chișinău în cadrul unui proiect amplu de modernizare digitală anunțat de administrația aeroportuară.
22:30
ÎN CONTEXT | Fost vicepremier pentru Reintegrare: „Problema transnistreană poate fi soluționată în următorii trei - cinci ani” # Moldova1
Accelerarea parcursului european al Republicii Moldova și reconfigurarea arhitecturii de securitate în Ucraina creează premisele unei soluționări și pentru „dosarul transnistrean”. Fostul vicepremier pentru Reintegrare, Gheorghe Bălan, susține că „problema transnistreană poate fi soluționată în următorii trei - cinci ani”, iar timpul impunității pretinselor autorități secesioniste de la Tiraspol expiră.
Acum 4 ore
22:00
ÎN CONTEXT | Fost ministru pentru Reintegrare: „Problema transnistreană poate fi soluționată în următorii 3–5 ani” # Moldova1
Accelerarea parcursului european al Republicii Moldova și reconfigurarea arhitecturii de securitate în Ucraina creează premisele unei soluționări și pentru „dosarul transnistrean”. Fostul ministru pentru Reintegrare, Gheorghe Bălan susține că „problema transnistreană poate fi soluționată în următorii 3–5 ani”, iar timpul impunității pretinselor autorități secesioniste de la Tiraspol expiră.
21:50
Atac cu dronă asupra terminalului de combustibil Musaffah din Emiratele Arabe Unite, fără impact asupra operațiunilor # Moldova1
Un incendiu a izbucnit după ce terminalul de combustibil Musaffah din Emiratele Arabe Unite a fost vizat de o dronă, fără a afecta operațiunile acestuia, a anunțat luni biroul de presă din Abu Dhabi, potrivit Reuters.
21:30
Amprente și fotografii în locul ștampilei în pașaport. Reguli noi la punctele de trecere a frontierei din R. Moldova în România # Moldova1
Amprente și fotografii în locul ștampilei în pașaport. Reguli noi sunt aplicate la toate punctele de trecere a frontierei din Republica Moldova în România. Acestea sunt aplicate doar călătorilor care nu sunt cetățeni ai Uniunii Europene, iar datele sunt stocate pe o perioadă de trei ani. Scopul acestui sistem este de a detecta automat persoanele care depășesc perioada legală de ședere și de a combate aglomerația în vămi.
21:20
Noul Ambasador al Republicii Moldova în România, Mihai Mîțu, și-a prezentat luni, 2 martie, scrisorile de acreditare ministrei de externe de la București, Oana-Silvia Țoiu. Cu această ocazie, oficialii au discutat despre relațiile bilaterale la un nivel fără precedent și perspectivele de cooperare în mai multe domenii de interes comun.
21:10
General rus, schimbat pe 28 de polițiști moldoveni: Veteranii din serviciile secrete, mărturii la Moldova 1 despre operațiunile de la Nistru # Moldova1
Moscova a pregătit războiul din regiunea transnistreană începând cu 1989 și mai târziu Rusia s-a implicat clar de partea separatiștilor, i-a înarmat, i-a instruit, și a intrat în război la Tighina. Patrioții din serviciile secrete de la Chișinău au stat cu ochii pe Transnistria și în perioada KGB-ului, când au apărut primele semnale de militarizare. Apoi noul minister al Securității a dezvoltat rețele loiale în spatele frontului și a oferit sprijin pentru forțele naționale.
21:10
Nouă cazuri de braconaj piscicol depistate pe Nistru: Amenzi și prejudicii de peste 36.000 de lei # Moldova1
Nouă cazuri de pescuit ilegal pe fluviul Nistru, în zona Vadul lui Vodă și Pârâta, raionul Dubăsari, au fost depistate recent de inspectorii de la Inspectoratul pentru Protecția Mediului, prejudiciul total adus resurselor piscicole depășind 36 000 lei.
21:10
Atacurile asupra Ucrainei: Doi morți și șapte răniți, după ce un tren a fost lovit de drone # Moldova1
Atacurile Rusiei asupra Ucrainei nu contenesc. Doi oameni au decedat și șapte au fost răniți după ce un tren de pasageri a fost lovit de drone lansate de armata Moscovei. Printre victime este și un copil de zece ani. Iar orașul Sumî a fost bombardat de două ori în numai câteva ore. Între timp, președintele Volodimir Zelenski s-a arătat încrezător că negocierile de pace programate să aibă loc în următoarele zile în Emiratele Arabe nu vor fi anulate din cauza conflictului din Orientul Mijlociu.
20:50
Umar Djabrailov, un controversat om de afaceri rus care în martie 2000 a candidat la alegerile prezidențiale care l-au adus pe Vladimir Putin la putere, s-a sinucis cu o armă de foc. Acesta a fost găsit într-un hotel din Moscova.
20:50
Mărturii la Moldova 1, ale veteranilor din serviciile secrete, care au desfășurat operațiuni în timpul războiului de pe Nistru # Moldova1
Moscova a pregătit războiul din regiunea transnistreană începând cu 1989 și mai târziu Rusia s-a implicat clar de partea separatiștilor, i-a înarmat, i-a instruit, și a intrat în război la Tighina. Patrioții din serviciile secrete de la Chișinău au stat cu ochii pe Transnistria și în perioada kaghebeului, când au apărut primele semnale de militarizare. Apoi noul minister al Securității a dezvoltat rețele loiale în spatele frontului și a oferit sprijin pentru forțele naționale. Jurnalistul de la Moldova 1, Radu Osipov, a stat de vorbă cu veteranii din servicii le secrete care au desfășurat operațiuni în timpul războiului.
20:30
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, va efectua, în perioada 3–6 martie, vizite oficiale în Germania și Azerbaidjan, la invitația omologilor săi.
20:20
Chișinăul și Grecia discută proiecte strategice: Noi conexiuni energetice și logistice care apropie R. Moldova de UE, pe agenda discuțiilor bilaterale # Moldova1
Republica Moldova și Grecia și-au reconfirmat interesul pentru aprofundarea cooperării în infrastructură și energie, în cadrul unor întrevederi oficiale care au avut loc la Chișinău. Discuțiile au vizat proiecte concrete de modernizare a rețelelor de transport, dezvoltarea logisticii și investiții în sectorul energetic, inclusiv în surse regenerabile și infrastructura de gaze naturale.
20:10
Chișinău și Grecia discută proiecte strategice: Noi conexiuni energetice și logistice care apropie R. Moldova de UE, pe agenda discuțiilor bilaterale # Moldova1
Republica Moldova și Grecia și-au reconfirmat interesul pentru aprofundarea cooperării în infrastructură și energie, în cadrul unor întrevederi oficiale care au avut loc la Chișinău. Discuțiile au vizat proiecte concrete de modernizare a rețelelor de transport, dezvoltarea logisticii și investiții în sectorul energetic, inclusiv în surse regenerabile și infrastructura de gaze naturale.
Acum 6 ore
19:50
Conflictul transnistrean nu reprezintă un obstacol în calea aderării R. Moldova la UE, afirmă experții # Moldova1
La peste trei decenii de la războiul de la Nistru, oficialii atenționează asupra amplificării „războiului cognitiv” al Federației Ruse împotriva R. Moldova și au cerut retragerea trupelor staționate ilegal pe malul stâng al Nistrului.
18:50
Autoritățile avertizează că a fost identificată o schemă de fraudă care utilizează în mod ilegal identitatea MPay și EVO. Cetățenii primesc mesaje SMS privind o pretinsă „taxă de drum restantă” și sunt îndemnați să acceseze un link.
18:20
Comandant-șef ucrainean: În februarie, am reîntors mai mult teritoriu decât am pierdut în fața Rusiei # Moldova1
Forțele ucrainene au reîntors, în februarie curent, mai mult teritoriu decât au reușit forțele rusești să ocupe în aceeași perioadă, a anunțat comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Syrskyi, pe 2 martie.
18:10
Peste 100 de cetățeni ai Republicii Moldova aflați în statele din Orientul Mijlociu au contactat misiunile diplomatice pentru asistență consulară sau informații, în contextul escaladării conflictului din regiune, anunță Ministerul Afacerilor Externe (MAE).
18:10
Unele zboruri din Dubai, reluate din seara zilei de 2 martie. Recomandările MAE pentru cetățenii moldoveni # Moldova1
Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au anunțat reluarea limitată a operațiunilor aeriene pe aeroporturile din Dubai. Potrivit Dubai Airports, începând cu seara zilei de 2 martie, un număr restrâns de zboruri vor opera de pe Aeroportul Internațional Dubai (DXB) și Dubai World Central – Al Maktoum (DWC).
Acum 8 ore
18:00
Procurorii și judecătorii cer incriminări separate pentru amenințarea și agresarea magistraților # Moldova1
Protecția judecătorilor și procurorilor ar putea fi consolidată prin articole distincte în Codul penal și Codul contravențional, însă forma finală a noilor modificări legislative nu a fost încă stabilită. Reprezentanții sistemului judecătoresc au cerut, la consultările publice organizate, pe 2 martie, de Comisia parlamentară juridică, pentru numiri și imunități, incriminări separate pentru amenințarea și agresarea magistraților.
17:50
Omagiu la Fântâna Eroilor: Liceul „Alexandru cel Bun” din Tighina comemorează luptătorii căzuți la Nistru # Moldova1
Eroii căzuți pentru apărarea integrității teritoriale și a independenței Republicii Moldova sunt comemorați și la Fântâna Eroilor din Tighina. În fiecare an, elevii, părinții și profesorii de la Liceul „Alexandru cel Bun” – una dintre cele opt instituții cu predare în limba română din regiunea transnistreană – se adună aici pentru a aduce un omagiu celor care și-au jertfit viața pentru țară.
17:40
R. Moldova extrage anual zeci de mii de tone de petrol și zeci de mii de metri cubi de gaze: Ce se întâmplă cu acești combustibili # Moldova1
Zeci de mii de tone de petrol și zeci de mii de metri cubi de gaz combustibil sunt extrase anual de pe teritoriul R. Moldova. Datele oficiale arată că, în 2024, din sudul republicii au fost extrase aproximativ 40.5 mii de tone petrol și 51 de mii de metri cubi de gaz combustibil.
17:10
Tema despre războiul de acum 34 de ani de la Nistru este predată în clasele a noua, în cadrul disciplinei Istoria românilor și universală, atunci când elevii studiază perioada contemporană și formarea statului R. Moldova. Cătălin Vacarciuc, profesor de Istorie la Liceul „Hyperion” din orașul Durlești, suburbie a Chișinăului, afirmă că astăzi acest eveniment este predat insuficient în școli.
17:00
Conflictul din Orient va afecta Europa, inclusiv R. Moldova, spun experții: Va crește costul petrolului # Moldova1
Escaladarea tensiunilor în Orientul Mijlociu riscă să provoace „unde de șoc” pe dimensiunea energetică, iar prima vizată ar putea fi Uniunea Europeană, inclusiv Republica Moldova. Interdependențele economice globale vor aduce scumpiri în lanț după blocarea strâmtorii Ormuz - cel mai important canal petrolier din lume, afirmă expertul în relații internaționale, Grigore Guzun.
16:10
Persoanele din stânga Nistrului care au oferit interviuri postului Moldova 1, intimidate de pretinsele autorități de la Tiraspol # Moldova1
Mai multe persoane din stânga Nistrului, care au oferit recent interviuri postului public de televiziune Moldova 1, au fost telefonate de reprezentanți ai așa-numitului minister al securității (mgb) de la Tiraspol.
Acum 12 ore
15:50
Starul argentinian Lionel Messi a marcat primele sale goluri în această ediție de campionat din Major League Soccer, liga profesionistă nord-americană de fotbal. În etapa a doua, Inter Miami a învins cu 4:2 în deplasare pe Orlando City în derby-ul statului american Florida. Inter Miami pierduse în prima etapă cu 0:3 pe terenul echipei FC Los Angeles, iar în deplasarea de la Orlando era condusă la pauză cu 0:2.
15:50
Războiul din Orientul Mijlociu zguduie piețele: Petrolul se apropie de 100 de dolari per baril, iar gazele europene cresc cu aproape 50% # Moldova1
Prețurile petrolului și gazelor naturale au înregistrat creșteri abrupte luni, 2 martie, după ce atacurile israeliano-americane asupra Iranului și represaliile Teheranului au dus la închiderea unor instalații petroliere și de gaze din Orientul Mijlociu și la blocarea transporturilor prin Strâmtoarea Hormuz - o rută prin care tranzitează aproximativ o cincime din petrolul și gazul lichefiat la nivel mondial.
15:30
Primarul „bătăuș” din Sadâc, vizat în mai multe litigii, ar putea fi revocat din funcție. CEC a stabilit data referendumului # Moldova1
Primarul comunei Sadâc, raionul Cantemir, Ilie Porumbescu, ar putea fi revocat din funcție. Comisia Electorală Centrală (CEC) a decis luni, 2 martie, organizarea unui referendum local privind demiterea sa. Scrutinul va avea loc pe 17 mai 2026.
15:10
Valeriu Chiveri: Elemente de escaladare a conflictului transnistrean nu există în prezent, dar scenariul nu poate fi exclus în totalitate # Moldova1
După 34 de ani, războiul de pe Nistru încă „sângerează”, iar Republica Moldova mai resimte consecințele acestuia: conflictul rămâne înghețat, cu efecte persistente de securitate, economice și sociale. La momentul actual, nu există elemente de escaladare a conflictului, dar „suntem într-o situație geopolitică dinamică extraordinară și nu putem exclude că acest lucru s-ar putea întâmpla mâine sau într-o perspectivă nu foarte îndelungată”, anticipează vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri.
15:10
Arsenal Londra continuă să spere la titlu în Premier League. „Tunarii” au învins-o pe Chelsea Londra pe teren propriu cu 2:1, într-un meci din etapa a 28-a a primei divizii engleze de fotbal.
15:00
Memoria războiului de la Nistru rămâne o lecție despre fragilitatea păcii. Astăzi, când Republica Moldova se confruntă cu un test de maturitate democratică, amintirea acelor evenimente trebuie să transforme durerea în vigilență și istoria în apărare. Declarațiile au fost făcute la o conferință științifică organizată pe 2 martie, ziua care marchează începutul Războiului din 1992 pentru apărarea independenței și integrității teritoriale a țării.
14:40
Obiceiul Mărțișorului, promovat de copiii din Volovița: „Să bucurăm oamenii, să-și aducă aminte de tradiții” # Moldova1
În timp ce zăpada se topește, iar natura prinde viață din nou, o tradiție veche de secole vestește sosirea primăverii - mărțișorul. Simbol al reînnoirii și al speranței, firul alb-roșu aduce optimism și bucurie în casele oamenilor. La Volovița, raionul Soroca, obiceiul capătă continuitate pentru al doilea an consecutiv, prin implicarea copiilor din localitate.
14:20
Meci elecrizant în prima divizii italiană de fotbal. În derby-ul etapei a 27-a, AS Roma și Juventus Torino au remizat la mare luptă cu un scor mai rar întâlnit în Il Calcio - 3:3. „Giallorosi" au condus cu 3:1, însă „bianconeri" n-au lasat garda jos și au izbutit să evite înfrângerea în minutul 90+3. Echipa-gazdă a deschis scorul în minutul 39, când brazilianul Wesley França a marcat cu un șut plasat din interiorul careului mic. Două minute mai târziu, însă, portughezul Francisco Conceição a restabilit egalitatea.
14:20
R. Moldova va avea un Consulatul onorific la Hamburg, Germania. Oficiul acestuia va fi inaugurat pe parcursul săptămânii curente, în cadrul vizitei vicepremierului Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe, în Germania.
14:00
Circa 600 de angajați ai întreprinderii Calea Ferată din Moldova (CFM) rămân în concendiu forțat până la sfârșitul lunii martie. Măsura, menită să aducă economii la buget, a fost prelungită deja pentru a doua oară. De la sfârșitul lunii decembrie, sute de oameni primesc doar jumătate din salariile care li se cuvin, pentru că nu merg la muncă.
13:40
Admiterea 2026 | Universitatea „Ion Creangă” prezintă oferta pentru învățământul la distanță: „Ideal pentru îmbinarea studiilor cu jobul” # Moldova1
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău (UPSC) și-a extins portofoliul de programe disponibile pentru învățământul la distanță. Oferta pentru sesiunea de admitere 2026 acoperă domenii esențiale precum Educația, Psihologia și Asistența socială.
13:20
Atacurile Statelor Unite și Israelului în Iran, lansate în urmă cu două zile, s-au soldat cu 555 de morți, anunță luni, 2 martie, Semiluna Roșie iraniană, relatează The Associated Press.
13:00
Veteranul Andrei Eremia, la Moldova 1: „Putea fi ca în Ucraina, dacă nu opuneam rezistență totală” # Moldova1
La 34 de ani de la conflictul armat de pe Nistru, Republica Moldova este chemată să-și asume trecutul, să-și cinstească eroii și să vorbească deschis despre sacrificiul celor care au apărat independența țării. Totodată, autoritățile trebuie să le acorde mai multă atenție veteranilor războiului de la Nistru, susțin experții.
12:50
Performanță uriașă a tenismenei spaniole cu origini moldovenești, Cristina Bucșă. Sportiva născută la Chișinău a cucerit primul ei titlu WTA. Ea a învins-o pe poloneza Magdalena Frech în 3 seturi în finala competiției din orașul mexican Merida.
12:30
Șapte fete, inclusiv trei minore, forțate să presteze servicii sexuale în apartamente închiriate în Chișinău # Moldova1
Șapte fete din familii social-vulnerabile, inclusiv trei minore, au fost exploatate sexual de către șase bărbați. Victimele, cu vârste cuprinse între 15 și 20 de ani, au fost ademenite cu presupuse câștiguri considerabile de bani, însă, prin înșelăciune, au fost obligate să presteze servicii sexuale în mai multe apartamente închiriate din Chișinău.
12:10
Veteran, la 34 de ani de la războiul de pe Nistru: „Am un singur regret - că militarii ruși staționează ilegal în R. Moldova” # Moldova1
Atunci când a izbucnit războiul de pe Nistru, Republica Moldova nu avea o armată bine instruită și dotată. Zeci de mii de polițiști, militari și voluntari au plecat pe front înarmați doar cu ce aveau la îndemână, aruncându-se în lupte crâncene pentru a opri tancurile și blindatele armatei ruse. Victor Buliga avea 28 de ani când a început conflictul.
12:10
Echipa la care este legitimat moldoveanul Vadim Rață va juca în play-off-ul Superligii românești de fotbal # Moldova1
FC Argeș Pitești este ultima echipă calificată în play-off-ul Superligii românești de fotbal. În etapa a 29-a, echipa condusă de Bogdan Andone și la care este legitimat moldoveanul Vadim Rață, a învins cu 1:0 în deplasare pe Dinamo Bucuești. Este pentru oară când o echipă nou-promovată ajunge în Top-6, și tot în premieră, campioana en-titre va juca în play-out.
12:10
MAE: 15 cetățeni moldoveni au solicitat asistență consulară în Orientul Mijlociu. Zeci de apeluri pentru informații # Moldova1
Peste 100 de cetățeni ai Republicii Moldova aflați în statele din Orientul Mijlociu au contactat misiunile diplomatice pentru asistență consulară sau informații, în contextul escaladării conflictului din regiune, anunță Ministerul Afacerilor Externe (MAE).
12:10
Miting la 34 de ani de la conflictul de la Nistru: „Agresiunea nu a dispărut, și-a schimbat doar metodele” # Moldova1
La peste trei decenii de la războiul de la Nistru, președinta Maia Sandu a declarat că libertatea Republicii Moldova „a venit cu un preț greu”, iar pacea și democrația sunt din nou amenințate. Șefa statului a afirmat, la mitingul solemn organizat de Ziua Memoriei și Recunoștinței, că atât în 1992, în Republica Moldova, cât și astăzi în Ucraina, agresorul este Rusia, iar țara noastră continuă să se confrunte cu un „război cognitiv”, purtat prin propagandă și dezinformare.
12:10
Două fete cu vârste de 11 și, respectiv, 12 ani, au căzut sub gheața de pe lacul din parcul „Valea Trandafirilor” din Chișinău. Copilele au fost scoase din apă de salvamari și nu au avut de suferit.
12:00
„Eliminăm complet hârtia”: Certificatele de concediu medical, eliberate exclusiv în format digital, începând din martie # Moldova1
Pacienții din R. Moldova nu mai trebuie să meargă la medic pentru a-și ridica certificatele de concediu medical. Începând cu 1 martie 2026, acestea nu mai sunt eliberate pe suport de hârtie, ci exclusiv în format digital, iar angajatorii au acces la platforma esanatate.gov.md. Sistemul informațional „Portalul certificatelor de concediu medical” a fost lansat oficial, pe 2 martie.
11:30
Consilierii municipali, convocați pentru data de 12 martie să mai facă o tentativă de a vota bugetul Chișinăului # Moldova1
Consilierii din capitală sunt așteptați la o nouă ședință a Consiliului Municipal Chișinău (CMC), stabilită pentru data de 12 martie. Pe ordinea de zi a ședinței vor figura mai multe subiecte stringente pentru Chișinău, inclusiv bugetul municipal pentru anul 2026.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.