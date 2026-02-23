Ieșirea din Convenția împotriva torturii aduce noi sancțiuni europene pentru oficiali ruși
Anticoruptie.md, 23 februarie 2026 16:20
Uniunea Europeană a condamnat decizia Federației Ruse de a se retrage din Convenția Europeană pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor Inumane sau Degradante și a anunțat impunerea de sancțiuni împotriva a opt cetățeni ruși, printre care angajați ai sistemului penitenciar și reprezentanți ai sistemului judiciar,
• • •
Alte ştiri de Anticoruptie.md
Acum 30 minute
16:20
Ieșirea din Convenția împotriva torturii aduce noi sancțiuni europene pentru oficiali ruși # Anticoruptie.md
Uniunea Europeană a condamnat decizia Federației Ruse de a se retrage din Convenția Europeană pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor Inumane sau Degradante și a anunțat impunerea de sancțiuni împotriva a opt cetățeni ruși, printre care angajați ai sistemului penitenciar și reprezentanți ai sistemului judiciar,
Acum 2 ore
15:40
La patru luni de la aderarea Republicii Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA), cetățenii și companiile au economisit aproape 5 milioane de euro la comisioanele bancare pentru transferuri în euro.Potrivit datelor prezentate de Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, în perioada
Acum 4 ore
14:30
Câmpul de luptă modern nu mai este definit doar de raza artileriei, ci de latența unei țeve de date. Pe măsură ce software-ul „mănâncă lumea”, a început să digere însăși natura războiului. În centrul acestei transformări se află Palantir — mamelonul datelor care a starnit criza
14:10
Patru ani de război: Rusia atacă din nou, iar UE se confruntă cu diviziuni privind sancțiunile # Anticoruptie.md
Rusia a lansat duminică aproape 300 de drone și aproximativ 50 de rachete asupra Ucrainei, vizând infrastructura energetică, logistică și civilă, cu două zile înainte de marcarea a patru ani de la invazia pe scară largă declanșată de Moscova. Potrivit autorităților de la Kiev,
Acum 8 ore
10:20
Percheziții CNA: suspiciuni de delapidare a fondurilor naționale și europene destinate infrastructurii drumurilor # Anticoruptie.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) în comun cu procurorii desfășoară peste 40 de percheziții în mai multe localități ale republicii, în cadrul unor investigații legate de delapidarea fondurilor naționale și externe destinate domeniului infrastructurii drumurilor, construcției rețelelor de apeduct și canalizare. Perchezițiile și ridicările de
Ieri
18:30
Start licitației pentru construcția centralelor eoliene cu o capacitate totală de 170 MW # Anticoruptie.md
Investitorii interesați pot depune, până la data de 31 martie inclusiv, dosarele în cadrul licitației pentru construcția centralelor eoliene cu o capacitate totală de 170 MW, cu obligația instalării sistemelor de stocare a energiei de 44 MWh. Licitația a fost lansată oficial prin publicarea anunțului în
Mai mult de 2 zile în urmă
21:30
Ion Guzun, membru al Consiliului Superior al Magistraturii și fost președinte al Comisiei de grațieri, îmi reproșează, într-un comentariu la o postare de-a mea de ieri despre cazul anulării unei grațieri, că știe cine îmi sunt „prietena" și „prietenul" — persoane despre care dânsul
15:20
VIDEO// Detalii despre killerii instruiți în Republica Moldova.100 de mii de dolari - viața unui om # Anticoruptie.md
Serviciul de Securitate din Ucraina a publicat imagini cu membrii grupării care pregătea un șir de asasinate în adresa unor funcționari de rang înalt ucraineni. Operațiunea s-a desfășurat în colaborare cu polițiștii moldoveni, așa cum potențialii killeri erau instruiți în Republica Moldova. Capul grupării era
13:20
Atenție la ce dulciuri consumați: 2,4 tone de biscuiți, retrase din comerș // Anticoruptie.md alegerta despre acest pericol, în 2022, într-o investigație jurnalistică # Anticoruptie.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că a retras din comerț 2,4 tone de biscuți la producerea cărora a fost utilizată materia primă – ulei de palmier - care nu corespundea cerințelor de siguranță alimentară. Portalul Anticoruptie.md a realziat mai multe anchete în ultimi
12:10
VIDEO// Avertismentul Maiei Sandu: „Doar hoții cer bani, parole sau propun câștiguri rapide prin telefon sau internet” # Anticoruptie.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a lansat un avertisment public privind creșterea cazurilor de escrocherii telefonice și online, în urma cărora tot mai mulți cetățeni au pierdut sume importante de bani.Șefa statului a atras atenția că escrocii folosesc metode tot mai sofisticate pentru a
11:20
„Deal-ul" de douășpe trilioane de dolari despre care se zvonește că s-ar discuta între SUA și Rusia e, după cum spune Economist, o propunere pe hârtie de diverse proiecte („minerale rare”, petrol și gaze în zona Arctică, proiecte nucleare, tunel sau pod peste strâmtoarea
10:20
Interdicția de operare pe teritoriul Republicii Moldova pentru mai mulți transportatori aerieni din Federația Rusă și din alte țări a intrat în vigoare. Decizia de a nu admite în spațiul aerian al Republicii Moldova a aeronavelor care aparțin în special companiilor ruse a fost
09:20
DOC// Ultima redută a fostului deputat Alexandr Nesterovschi. Avocații săi fac „mișcarea supremă” # Anticoruptie.md
Avocații lui Alexandr Nesterovschi, condamnat la 12 ani de închisoare și obligat să achite peste 1,1 milioane de lei, dar care s-ar ascunde în zona transnistreană de executarea pedepsei, au contestat la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) decizia instanței de apel, care i-a menținut pedeapsa dispusă inițial.
19 februarie 2026
18:00
„Cu febră de peste 38 de grade”. Avocatul lui Plahotniuc spune când va putea fi audiat clientul său # Anticoruptie.md
După două tentative nereușite, Vlad Plahotniuc este gata să compară în fața magistraților, pentru audieri. Avocatul său, Lucian Rogac, susține că fostul lider democrat va putea fi audiat în dosarul Frauda bancară, în data de 23 februarie.Lucian Rogac a declarat că, deși clientul său
17:10
Circulă povestea că „vremea idealismului a trecut”, că trebuie să fim maturi și pragmatici. Eu cred că dimpotrivă: tot ce a reușit vreodată lumea civilizată, pace și prosperitate, instituții internaționale, bună guvernare, acțiune colectivă pentru binele comun s-a reușit exclusiv când ne-am dat cu
16:10
DOC// O grațiere din 2022, anulată. Cine este persoana care a pierdut clemența Maiei Sandu # Anticoruptie.md
Aparatul Președintelui Republicii Moldova anunță despre decizia de revocare a Decretului nr. 418-IX din 11.04.2022, care prevede acordarea unei grațieri. Decizia are la bază apariția unor noi circumstanțe, comunicate de autoritățile competente. Prin Decretul menționat, a fost acordată grațiere condamnatului Șepeli Nicolae Andrei, născut in
14:00
Încă o șansă pentru fostul adjunct al Procuraturii Anticorupție (PA), Vasile Plevan, actualmente procuror PA. Acuzatorul urmează să fie reevaluat, după ce Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) nu a agereat raportul Comisiei de evaluare a procurorilor, care a decis nepromovarea de către acesta a evaluării externe.
11:50
Instruiți în Republica Moldova pentru a ucide în Ucraina. Oamenii legii, pe urmele asasinilor # Anticoruptie.md
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS și cu suportul polițiștilor din BPDS “Fulger”, desfășoară acțiuni de urmărire penală, pe faptul pregătirii lichidării fizice a mai multor persoane publice din Ucraina, activități infracționale dirijate de
11:00
VIDEO// Operațiune în forță, sub egida Eurojust și Europol. Oamenii legii au descins în mai multe call centre # Anticoruptie.md
Operațiune comună Moldova–România, sub egida Eurojust și Europol: organizatorii unor call centre de fraudă - reținuți. Procurorii din Ialoveni, în comun cu polițiștii și ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, anunță evoluția investigațiilor într-o cauză penală complexă, inițiată în iulie 2025, ce vizează activitatea
10:10
DEMONTĂM FALSURI// Zaharova, despre „atacul asupra Ortodoxiei” vs Dovezile din ancheta Anticoruptie.md # Anticoruptie.md
„Atac asupra ortodoxiei din Moldova”. Astfel a catalogat conflictul de la biserica Dereneu purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. Aceasta a mai declarat că autoritățile de la Chișinău ar planifica „schimbarea forțată a jurisdicției unei biserici ortodoxe”, iar decizia Curții Supreme de Justiție,
09:10
Editorial// Între obstacole și realizări: câteva repere în 2026 pentru Republica Moldova # Anticoruptie.md
Editorial de Mădălin Necșuțu, jurnalist TVR Moldova și Balkan Insight, pentru buletinul de politică externă al FES/APE.Chiar dacă, aparent, am intrat într-un an care ar trebui să fie mai stabil din punct de vedere politic, Republica Moldova se va confrunta în continuare cu o
18 februarie 2026
20:40
Elveția, contribuție de 1,8 mln de franci // Proiecte de până la 1.5 mln de lei pentru IMM-uri să facă față provocărilor economice # Anticoruptie.md
Elveția continuă să fie un partener de lungă durată pentru Moldova, printr-o contribuție financiară de 1,8 milioane de franci elvețieni pentru a ajuta întreprinderile din Moldova să devină mai puternice și mai pregătite pentru provocările economice. Inițiativa este implementată în colaborare cu Germania, prin GIZ
20:20
Un produs nu trebuie să fie defect pentru a putea fi returnat. Legislația permite consumatorilor să ceară înlocuirea bunurilor nealimentare sau restituirea banilor chiar și atunci când acestea sunt de calitate corespunzătoare, dar nu mai corespund necesităților lor, conform unei note informative realizate de Centrul
14:30
Centrul de Investigații Jurnalistice, alături de alte organizații media, condamnă comportamentul liderului socialist, Igor Dodon, în raport cu mai multe jurnalistice # Anticoruptie.md
Centrul pentru Jurnalism Independent, alături de organizațiile neguvernamentale de media cosemnatare, printre care Centrul de Investigații Jurnalistice din Moldova (CIJM) condamnă ferm și fără echivoc comportamentul intimidant și degradant manifestat de deputatul PSRM Igor Dodon în raport cu mai multe jurnaliste care își exercitau
13:00
DOC// Ce scuturi sunt prevăzute pentru moldovenii care revin definitiv acasă. Lista completă # Anticoruptie.md
Cetățenii Republicii Moldova, care revin cu traiul permanent în țară, vor beneficia în continuare de scutire la plata drepturilor de import pentru bunurile personale și un autovehicul. Lista bunurilor personale care pot fi aduse la revenirea în Republica Moldova a fost aprobată astăzi, de Guvern, pentru
12:50
Se înăsprește controlul. Noi reguli pentru șederea și supravegherea străinilor în Republica Moldova # Anticoruptie.md
Drepturile și obligațiile străinilor în țara noastră vor fi reglementate de o nouă lege. Guvernul a aprobat un proiect privind admisia, șederea și supravegherea acestora în Republica Moldova.„Acest proiect aduce beneficii atât pentru cetățenii străini care obțin drept de ședere în Republica Moldova, precum și pentru
12:30
Examinarea recursului președintelui organizației teritoriale Cimișlia a fostului partid Șor, Mihail Nebunelea, se amână. Apărătorii activistului, condamnat de prima instanță la 5 ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a unui partid politic, au solicitat recuzarea judecătorului raportor Eugeniu Beșelea, iar instanța de apel a înaintat
12:10
Experți: Fără reforme profunde și rapide, Republica Moldova nu va putea menține un ritm credibil al integrării europene # Anticoruptie.md
Am discutat cu trei experți în cadrul unui interviu extins realizat pentru Buletinul de politică externă FES/APE, prilej cu care am abordat cele mai importante riscuri și provocări cu care Republica Moldova se va confrunta inevitabil în acest an. Am stat de vorbă cu
09:30
Dereneu, sub asediul... propagandei. Beneficiari ai pelerinajelor de la Moscova, în prima linie a altercațiilor # Anticoruptie.md
Pe lângă mercenari certați cu legea sau persoane cooptate din alte localități, la altercațiile de la biserica din Dereneu, în prima linie, au fost observați cel puțin trei preoți care au beneficiat de pelerinaje pre-electorale organizate de fundația Eurazia, afiliată lui Ilan Șor. Unii dintre ei, pe lângă destinația Chișinău-Moscova,
09:30
Premieră în justiția moldovenească. Agresiunea online față de o magistrată, examinată din perspectiva noilor prevederi legislative # Anticoruptie.md
Judecătoria Chișinău a aplicat, în premieră, noile prevederi ale Legii cu privire la prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie, Anunță Consiliul Superior al magistraturii 9csm0. Este vorba despre o cauză care are ca obiect protecția unei judecătoare supuse agresiunilor
02:10
Start alegerilor noi în zece localități și a unui referendum de revocare a primarului # Anticoruptie.md
Din 16 februarie s-a dat startul campaniei electorale în zece localități unde, pe 17 mai 2026, vor avea loc alegeri noi, după ce primarii din acele localități au avansat în Parlament, la alte funcții sau și-au depus mandatul. Alegerile vor avea loc în localitățile: satul Costești și
01:00
Un nou instrument public devine disponibil pentru monitorizarea progresului reformelor în calea aderării la Uniunea Europeană (UE) și a sprijinului financiar oferit de UE: Tabloul de indicatori pentru Mecanismul de Reformă și Creștere. Tabloul de indicatori oferă informații clare, structurate, actualizate periodic privind implementarea
17 februarie 2026
23:00
Marcel Spătari: Putem avea creștere economică dacă instituțiile statului funcționează și dacă mediul privat se simte în siguranță # Anticoruptie.md
Deputatul PAS și președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, Marcel Spătari, a acordat un interviu pentru Buletinul de politică externă FES/APE, în cadrul căruia am discutat despre evoluția procesului de integrare europeană. Am vorbit pe larg despre prioritățile anului 2026 ale autorităților de la
16:00
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc, deși a ajuns la ședința de judecată la Curtea Supremă de Justiție, a refuzat să facă declarații în dosarul „Kuliok”, în care este investigat ex-președintele Igor Dodon. Plahotniuc a fost adus forțat la ședință deși, potrivit avocatului său, instanța
13:50
Dezinformarea și discursul de ură fac societatea moldovenească mai reticentă față de diversitate # Anticoruptie.md
Societatea moldovenească devine mai reticentă în acceptarea diversității, iar printre grupurile cele mai respinse sunt persoanele LGBT+, persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA și foștii deținuți. Această concluzie se conține în analiza „Indicele Distanței Social 2025”, elaborată de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD).Potrivit documentului, nivelul distanței sociale a urcat la
11:30
O schemă prin care vinul unei mărci franceze, de aproape 5 mln de lei, a fost exportat din Republica Moldova în SUA, timp de cinci ani, cu încălcarea drepturilor de autor, a fost deconspirată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS)
16 februarie 2026
19:30
Evaluarea Procurorului General interimar Alexandru Machidon s-a blocat: completul nu a ajuns la vot unanim # Anticoruptie.md
Membrii Completului A de evaluare nu au întrunit unanimitatea necesară de voturi pentru aprobarea proiectului de raport privind evaluarea integrității etice și financiare a Procurorului General interimar, Alexandru Machidon. În aceste condiții, raportul va fi examinat de Comisia de evaluare a procurorilor, care urmează
19:00
Circa 860,2 milioane lei au fost încasate la bugetul public național de Serviciul Fiscal de Stat (SFS) în perioada 09-13 februarie curent. De la începutul anului curent, încasările la buget, raportate de SFS constituie 9,3 miliarde de lei, ceea ce este cu cca 1,2
15:00
Când jurnalismul de investigație devine țintă: Povestea unei amenzi de 15.000 de lei # Anticoruptie.md
La sfârșitul anului trecut, noi, jurnaliștii de la Centrul de Investigații Jurnalistice, ne-am trezit cu o amendă de 15.000 de lei (aproximativ 1.000 de dolari) de la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP). Motivul: am fi încălcat legea.Decizia a fost luată
13:30
Șeful Biroului Vamal Centru, Gorea Iurie, trimis în judecată pentru corupere pasivă # Anticoruptie.md
Șeful Biroului Vamal Centru, Gorea Iurie, reținut în mai 2025 de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii municipiului Bălți într-un dosar de corupere pasivă în circumstanțe agravante, a fost trimis oficial în judecată. Dosarul a fost înregistrat la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, iar prima
13:10
Sechestre pe bunuri în valoare totală de peste 4 milioane de lei au fost aplicate de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) pe parcursul săptămânii 9-15 februarie curent. Sechestrele au fost aplicate în dosare ce vizează escrocherii, organizarea migrației ilegale, tăieri ilegale de
13:10
Corupție la Vama Centru: șeful biroului, semnalat anterior pe Harta Corupției, trimis în judecată # Anticoruptie.md
Șeful Biroului Vamal Centru, Gorea Iurie, reținut în mai 2025 de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii municipiului Bălți într-un dosar de corupere pasivă în circumstanțe agravante, a fost trimis oficial în judecată. Dosarul a fost înregistrat la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, iar prima
12:50
Poliția de Frontiera (PF) a refuzat accesul pe teritoriul Republicii Moldova pentru 22 de persoane străine, în decursul zilei de duminică.Potrivit autorității, în decurs de 24 de ore au fost înregistrate trei cazuri de traversarea ilegală a frontierei de stat de către persoane, patru
12:30
Coreea de Nord inaugurează o stradă pentru familiile soldaților morți în războiul Rusiei împotriva Ucrainei # Anticoruptie.md
Coreea de Nord a inaugurat la Phenian o stradă dedicată soldaților săi care au murit în operațiuni militare externe, unde vor locui familiile celor decedați în regiunea Kursk din Rusia, comunica Mediazona, cu referire la agenția de stat KCNA. Evenimentul survine cu doar câteva zile înainte
11:50
300 milioane de lei, suport financiar pentru IMM-uri // Care sunt condițiile pentru noul apel de proiecte # Anticoruptie.md
Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), cu sprijinul Guvernului Republicii Moldova și al partenerilor de dezvoltare, prevede pentru anul 2026 un buget de 300 milioane de lei pentru instrumentele de suport financiar nerambursabil destinate finanțării IMM. Reprezentanții businesului mic și mijlociu pot deja depune propuneri
11:10
Doi ani de la moartea lui Navalny: investigații noi readuc în discuție ipoteza otrăvirii # Anticoruptie.md
Astăzi se împlinesc doi ani de la moartea politicianului rus de opoziție Alexei Navalny, decedat în detenție într-o colonie penitenciară din Siberia. În ajunul comemorării, publicația de investigații The Insider a relatat că laboratoare din mai multe state europene ar fi identificat o substanță
10:10
Dependența digitală a Moldovei: De ce este timpul să ne construim propria reziliență # Anticoruptie.md
De ani de zile, integrarea Moldovei în piețele digitale globale a fost un succes. Platformele americane ajută afacerile noastre să facă publicitate, băncile să proceseze plăți, iar școlile să comunice. Totuși, comoditatea poate ascunde dependența — iar dependența, după cum descoperă multe țări, poate
15 februarie 2026
17:30
Până vor ieși la suprafață și victime din Moldova sau persoane implicate în rețeaua Epstein, voi aminti că Moldova a avut propriul său dosar Epstein, care nu a fost elucidat până la capăt. Chiar cred că a fost mușamalizat tocmai pentru că legăturile duceau
13 februarie 2026
15:10
Cel mai grav, că deputații autori ai legii privind cetățenia au știut despre consecințele care urmează pentru mai mulți tineri, inclusiv riscul apatridului.Să fie lung, dar merită să știți logica celor care sunt autorii legii privind cetățenia.Fiecare proiect de lege are o notă de
15:00
Litigiul magistratei Marina Rusu împotriva Parlamentului, Guvernului și CSM va fi examinat de judecătoria Strășeni, după ce Curtea de Apel Centru a dispus strămutarea cauzei. Decizia a fost motivată prin faptul că „Rusu Marina activează în sediul Centru al Judecătoriei Chișinău, iar unul din
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.