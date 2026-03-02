Cuțit, amenințări și focuri de avertisment: Omor în capitală
NordNews, 2 martie 2026 09:40
Un conflict izbucnit într-un subsol din sectorul Rîșcani al capitalei s-a încheiat tragic. Un bărbat a fost ucis, iar polițiștii au fost nevoiți să tragă focuri de armă pentru a imobiliza suspectul. Incidentul a avut loc pe 2 martie, după ce oamenii legii au fost alertați despre descoperirea unei persoane decedate într-un bloc de locuit.
Acum 10 minute
09:50
Turiștii blocați în Emiratele Arabe Unite din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu nu vor fi nevoiți să-și părăsească hotelurile. Autoritățile din Dubai și Abu Dhabi au cerut unităților de cazare să prelungească șederile oaspeților care nu pot pleca, iar în unele cazuri costurile vor fi suportate chiar de stat. Decizia vine după perturbările majore ale
Acum 30 minute
09:40
Un conflict izbucnit într-un subsol din sectorul Rîșcani al capitalei s-a încheiat tragic. Un bărbat a fost ucis, iar polițiștii au fost nevoiți să tragă focuri de armă pentru a imobiliza suspectul. Incidentul a avut loc pe 2 martie, după ce oamenii legii au fost alertați despre descoperirea unei persoane decedate într-un bloc de locuit.
09:30
Peste 132 de milioane de dolari trimiși acasă de moldovenii din diaspora în ianuarie, majoritatea în euro # NordNews
Cetățenii Republicii Moldova care muncesc peste hotare au transferat acasă, în luna ianuarie, 132,58 milioane de dolari. Din această sumă, aproape 74 de milioane de dolari au fost expediate prin intermediul sistemelor internaționale de remitere a banilor, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei. Statistica arată că 80,1% dintre transferuri au fost efectuate în
09:30
Războiul din Orientul Mijlociu a intrat în a treia zi cu atacuri intense asupra Teheranului, riposte iraniene în mai multe state din Golf și avertismente că conflictul ar putea dura săptămâni. Israelul și Statele Unite continuă operațiunile militare împotriva Iranului, în timp ce autoritățile de la Teheran anunță că nu vor negocia cu Washingtonul, iar
Acum o oră
09:10
Astăzi se împlinesc 34 de ani de la izbucnirea conflictului armat de pe Nistru, una dintre cele mai dureroase pagini din istoria recentă a Republicii Moldova. La 2 martie 1992, tensiunile dintre autoritățile constituționale de la Chișinău și liderii separatiști din regiunea transnistreană au degenerat într-un conflict armat soldat cu sute de morți și
Acum 12 ore
22:10
Maia Sandu și Alexandru Munteanu au participat la deschiderea ediției jubiliare a Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor” 2026 # NordNews
Președinta Maia Sandu, alături de premierul Alexandru Munteanu, a participat la inaugurarea celei de-a 60-a ediții a Festivalul Internațional de Muzică „Mărțișor". Evenimentul a avut loc pe 1 martie, la Palatul Național „Nicolae Sulac"din Chișinău. Ediția jubiliară, organizată sub genericul „Bucuria de a fi împreună", a debutat cu lansarea musicalului „Maria Mirabela", producție care a deschis oficial seria manifestărilor
Acum 24 ore
19:20
La 1 martie 1837, în satul Humulești din Ținutul Neamțului, se năștea Ion Creangă, unul dintre cei mai îndrăgiți scriitori ai literaturii române. Autorul „Amintirilor din copilărie" rămâne, la aproape două secole distanță, vocea autentică a satului românesc din Moldova și a copilăriei universale. Creangă a fost nu doar prozator, ci și diacon și învățător.
19:20
,,Unirea” se face prin împădurire. Republica Moldova și România plantează simultan păduri pe ambele maluri ale Prutului # NordNews
Republica Moldova și România vor planta, pe 14 martie, păduri simultan pe ambele maluri ale Prutului, într-o acțiune comună de mediu lansată oficial astăzi la Sculeni. Campania Națională de Împădurire #GenerațiaPădurii – Primăvara 2026 marchează, pentru prima dată, o extindere peste hotar a inițiativei. Anunțul a fost făcut de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, care a
17:30
Dacă în orașele mari și centrele raionale venirea primăverii este marcată prin concerte și târguri, în satele din nord atmosfera rămâne una liniștită. În Corlăteni, raionul Rîșcani, întâi martie a fost o zi petrecută la biserică și în familie. „Acasă, cu copii și nepoții le cumperi câte un cadou, îi inviți la tine și ei
16:00
Municipiul Bălți și orașul polonez Płock marchează în acest an 25 de ani de colaborare bilaterală, un parteneriat care, potrivit autorităților, a generat în timp proiecte comune în domeniile tineretului, culturii și sportului. Declarațiile au fost făcute de primarul orașului Płock, Andrzej Nowakowski, aflat în prima sa vizită oficială la Bălți. Edilul polonez a mărturisit
15:30
Alireza Arafi a fost desemnat duminică, 1 martie, membru jurist al Consiliului de Conducere al Iranului, organism care va îndeplini funcția de lider suprem până la alegerea unui succesor permanent de către Adunarea Experților, informează agenția ISNA, citată de Reuters. Arafi, membru cleric al Consiliului Gardienilor, va face parte din Consiliul de Conducere temporar alături
15:10
Republica Moldova a dat start, pe 1 martie, campaniei naționale de împădurire „Primăvara 2026", una dintre cele mai ample acțiuni ecologice organizate până acum. În premieră, plantările vor avea loc simultan în Republica Moldova și România, marcând o inițiativă comună de protejare a mediului pe ambele maluri ale Prutului. Lansarea oficială a avut loc în
14:50
VIDEO „Cu TINEri, Bălți e Altfel!” Capitala de nord își asumă rolul de hub al politicilor de tineret # NordNews
Sute de tineri din municipiul Bălți și din regiunea de nord a Republicii Moldova, alături de oficiali, profesori, reprezentanți ai organizațiilor de tineret și parteneri internaționali, au participat la lansarea Programului „Bălți – Capitala Tineretului 2026", care are motto-ul „Cu TINEri, Bălțiul e Altfel!". Inițiativa va beneficia de un buget de patru milioane de lei
14:30
De la 1 martie, permisele de conducere moldovenești pot fi preschimbate în Franța fără examene # NordNews
Cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Franța pot preschimba, începând cu 1 martie, permisul de conducere moldovenesc cu unul francez fără a susține examene teoretice sau practice. Măsura a devenit posibilă după finalizarea procedurilor interne necesare pentru aplicarea acordului bilateral semnat între autoritățile de la Chișinău și Paris. Facilitatea se aplică permiselor de conducere din categoria
Ieri
08:20
Regatul Danemarcei a oferit un lot de echipamente pentru pompieri în valoare de aproximativ 600 de mii de euro Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în cadrul proiectului multianual „Inițiativa daneză pentru protecția civilă în Moldova 2025–2028". Donația a fost recepționată pe 27 februarie 2026, la sediul IGSU din Chișinău. Lotul include 150 de aparate
00:00
Consiliul de Securitate al ONU s-a reunit de urgență după atacurile SUA–Israel asupra Iranului # NordNews
Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite se întrunește de urgență la New York, după ce Statele Unite și Israel au lansat lovituri asupra Iranului, într-o escaladare majoră a tensiunilor din Orientul Mijlociu, transmite Reuters. Ședința este prezidată de Marea Britanie, care deține în această perioadă președinția rotativă a Consiliului. Convocarea reuniunii a fost solicitată de
28 februarie 2026
23:40
Președinte american Donald Trump a declarat pentru presa din SUA că, în opinia sa, liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, este mort, transmite Reuters. Într-un interviu acordat NBC News, Trump a spus: „Considerăm că aceasta este o informație corectă", referindu-se la relatările potrivit cărora Khamenei ar fi murit. Întrebat cine ar putea să-i succeadă lui
23:00
Ayatollahul iranian Ali Khamenei ar fi fost ucis în urma unor lovituri aeriene comune americano-israeliene asupra Teheranului, sâmbătă dimineață, potrivit unor oficiali israelieni și mai multor relatări din presa israeliană și internațională, transmite euronews.com Conform postului israelian Channel 12, o fotografie cu trupul lui Khamenei ar fi fost prezentată premierului israelian Benjamin Netanyahu după ce
22:30
Poliția din Austria renunță la maşinile electrice pentru patrule, probleme de autonomie și încărcare # NordNews
Autoritățile austriece au decis să oprească proiectul de utilizare a mașinilor electrice în serviciile de poliție, după ce testele practice au relevat că acestea întâmpină dificultăți majore în condițiile operaționale actuale, scrie Kurier.at. În cadrul proiectului TRON, initiat în 2023, poliția a încercat folosirea unor modele electrice, inclusiv VW ID.3, VW ID.4 și un
22:10
Aproape 130 de liceeni și studenți din jurisdicția Episcopiei de Bălți beneficiază de burse în anul de învățământ 2025–2026. Programul este destinat tinerilor cu rezultate bune la învățătură, proveniți din familii cu venituri modeste. Anunțul a fost făcut de Episcopia de Bălți într-o postare publicată pe pagina oficială de Facebook. „Episcopia de Bălți continuă să
21:10
FOTO La Otaci va fi inaugurat un monument în memoria preoților deportați în Siberia și a generalului Stan Poetaș # NordNews
La intrare în orașul Otaci, pe 13 martie va fi dezvelit un monument dedicat preoților din județul Soroca deportați în Siberia în perioada sovietică, precum și generalului Stan Poetaș, a anunțat Asociația Monumentum. Monumentul, realizat sub forma unui crucifix de 5 metri din piatră de calcar, este însoțit de pereți și stâlpi conectați prin lanțuri
21:00
MEC lansează Decada Memoriei și Recunoștinței. Conferință științifică și activități în școli dedicate eroilor căzuți la Nistru # NordNews
Ministerul Educației și Cercetării anunță lansarea Decadei Memoriei și Recunoștinței, organizată cu prilejul marcării, la 2 martie, a Zilei Memoriei și Recunoștinței, dedicată eroilor căzuți pentru independența Republicii Moldova în conflictul armat de la Nistru din 1992. Deschiderea oficială va avea loc printr-o conferință științifică programată pentru 2 martie, care va reuni istorici, profesori, reprezentanți
20:20
Irina Shayk, în centrul unui val de critici după ce a evitat să comenteze războiul din Ucraina la Festivalul de la Sanremo # NordNews
Irina Shayk, supermodelul rus cunoscută la nivel internațional, a stârnit o controversă puternică după ce a refuzat să comenteze despre războiul dintre Rusia și Ucraina într-o conferință de presă la Festivalul de la Sanremo din Italia, relatează publicația UNIAN. Pe scena unuia dintre cele mai importante evenimente muzicale din Europa, unde a fost prezentă ca
20:20
Cristiano Ronaldo (41 de ani) s-ar putea întoarce în fotbalul spaniol pentru a încheia cariera de jucător, după ce a făcut un pas important către revenirea în La Liga, scrie Digi Sport. Portughezul a devenit recent acționar minoritar al clubului spaniol UD Almeria, echipă din liga a doua, și, potrivit publicației, există discuții ca el
20:00
Cooperare moldo-poloneză: Alexandr Petkov și Andrzej Nowakowski discută extinderea parteneriatului dintre Bălți și Płock # NordNews
Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a avut astăzi, 28 februarie 2026, o întrevedere oficială cu Andrzej Nowakowski, primarul orașului Płock, aflat în prima sa vizită la Bălți. Potrivit Primăriei, discuțiile s-au concentrat pe consolidarea relațiilor de cooperare dintre Bălți și Płock, în baza Acordului de colaborare ce vizează domeniile culturii, științei, învățământului, sportului, ocrotirii sănătății,
19:50
Mierea de salcâm și mierea de pădure, recunoscute pentru culoarea lor deschisă, respectiv închisă, sunt adesea considerate „mierea care nu se zaharisește niciodată". În realitate, spun specialiștii în apicultură, aproape orice miere naturală poate cristaliza. Diferența ține de compoziția chimică și de modul de păstrare. Ce determină cristalizarea Cristalizarea este un proces natural prin care
19:40
Vladimir Putin a convocat Consiliul de Securitate după atacurile SUA și Israelului asupra Iranului # NordNews
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a convocat sâmbătă o reuniune a Consiliului de Securitate pentru a analiza evoluțiile din jurul Iranului, în contextul atacurilor lansate de Statele Unite și Israel. Anunțul a fost făcut de Kremlin, care a precizat că discuțiile au avut loc în format videoconferință. Potrivit purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, reuniunea
19:30
Surse citate de Channel 12 afirmă că Israelul analizează posibilitatea ca liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, să fi fost ucis în urma unor lovituri aeriene recente. Postul vorbește despre „indicii tot mai clare", însă subliniază că nu există, deocamdată, confirmări oficiale. Anterior, aceeași televiziune relata că evaluarea inițială indica faptul că Khamenei ar fi
18:10
177 de ani de la prima lecție de română la Cernăuți. Aron Pumnul și începutul unei catedre istorice # NordNews
Acum
17:10
Favorita la funcția de rector al USM, Otilia Dandara: O universitate trebuie să fie în modernizare permanentă # NordNews
Importanța universităților în societate este în continuă creștere, iar instituțiile de învățământ superior trebuie să țină pasul cu tehnologiile moderne și schimbările sociale. Declarația a fost făcută de prorectorul Universității de Stat din Moldova (USM), Otilia Dandara, transmite Deschide. „Universitatea tot timpul trebuie să fie pe poziții, or asta înseamnă o modernizare permanentă. Chiar și [...] Articolul Favorita la funcția de rector al USM, Otilia Dandara: O universitate trebuie să fie în modernizare permanentă apare prima dată în NordNews.
14:50
Ministerul Afacerilor Externe(MAE) al Republicii Moldova anunță activarea Celulei de Criză, în contextul agravării situației de securitate din Orientul Mijlociu, după atacurile lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului și riposta armatei iraniene cu lovituri balistice asupra teritoriului israelian. Potrivit MAE, structura specială monitorizează permanent evoluțiile din regiune și coordonează activitatea misiunilor diplomatice ale [...] Articolul MAE activează Celula de Criză după atacurile SUA și Israel asupra Iranului apare prima dată în NordNews.
14:00
Statele Unite și Israelul au lansat sâmbătă dimineață un atac împotriva unor obiective din Teheran și din alte orașe din Iran, care a răspuns până în prezent prin lansarea de rachete către teritoriul israelian și baze militare americane din întreaga regiune, fără ca până în acest moment să fi fost raportări de morți sau răniți, [...] Articolul Statele Unite și Israel au lansat atacuri asupra Iranului apare prima dată în NordNews.
13:10
VIDEO Bălți și Botoșani, tot mai aproape de înfrățire. Noi proiecte europene și investiții în infrastructură # NordNews
Cooperarea dintre municipiile Bălți și Botoșani intră într-o nouă etapă. Pe 27 februarie, primarii Alexandr Petkov și Andrei Cosmin au discutat despre inițierea unui acord de înfrățire și despre continuarea proiectelor europene comune, cu accent pe infrastructură, modernizarea drumurilor și reabilitarea spațiilor publice. „Avem proiecte „în oglindă”: ceea ce s-a realizat în municipiul Botoșani s-a [...] Articolul VIDEO Bălți și Botoșani, tot mai aproape de înfrățire. Noi proiecte europene și investiții în infrastructură apare prima dată în NordNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:50
De la un leu până la cincizeci de lei. Atât sunt gata să scoată bălțenii din buzunar pentru simbolul primăverii. În centrul municipiului Bălți a fost deschis un târg dedicat mărțișorului, iar oamenii au venit să cumpere, să admire și să ducă mai departe tradiția. În ajun de 1 Martie, centrul orașului s-a transformat într-o [...] Articolul VIDEO Bălțiul gri întâmpină primăvara cu mărțișorul la piept apare prima dată în NordNews.
18:20
După 24 februarie 2022, 143 de ucraineni au obținut cetățenia Moldovei. Dintre ei, 23 au primit-o prin naturalizare, iar alții 120 au redobândit-o, potrivit unui răspuns oferit redacției Realitatea. Din totalul persoanelor care au devenit cetățeni moldoveni în această perioadă, trei sunt minori. Este vorba despre persoane care au depus cererile după declanșarea conflictului armat. [...] Articolul În 4 ani de război, 143 de ucraineni au primit cetățenia Moldovei apare prima dată în NordNews.
17:00
România l-a sfidat pe Putin. Ambasadorul român din Rusia a depus flori la locul în care a fost asasinat opozantul rus Boris Nemțov # NordNews
Ambasadorul României în Federația Rusă, Cristian Istrate, a participat vineri la ceremonia de comemorare a opozantului rus Boris Nemțov, asasinat în 2015 la Moscova. Informația a fost confirmată de Ministerul Afacerilor Externe pentru digi24.ro. Evenimentul a avut loc pe podul Bolșoi Moskvorețki, situat în apropierea Kremlinului, locul unde Boris Nemțov a fost împușcat mortal în [...] Articolul România l-a sfidat pe Putin. Ambasadorul român din Rusia a depus flori la locul în care a fost asasinat opozantul rus Boris Nemțov apare prima dată în NordNews.
16:40
Autoritățile chineze au recomandat cetățenilor lor să evite călătoriile în Iran și le-au cerut celor aflați deja în această țară să plece „cât mai curând posibil”, pe fondul deteriorării situației de securitate și al tensiunilor tot mai accentuate dintre Statele Unite și Iran, transmite digi24.ro. Potrivit agențiilor Xinhua și AFP, Departamentul pentru Afaceri Consulare al [...] Articolul Criză în Orientul Mijlociu: China își sfătuiește cetățenii să plece din Iran apare prima dată în NordNews.
16:30
Fost adjunct SIS, acuzat de trădare în România. Va fi judecat la Curtea de Apel București # NordNews
Fostul director-adjunct al Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Balan, a fost trimis în judecată în România, fiind acuzat de trădare. Anunțul a fost făcut vineri de procurorii români, care au precizat că dosarul va fi examinat de Curtea de Apel București. Potrivit anchetatorilor, în perioada în care activa în conducerea SIS, Alexandru Balan ar [...] Articolul Fost adjunct SIS, acuzat de trădare în România. Va fi judecat la Curtea de Apel București apare prima dată în NordNews.
16:20
Naționala Moldovei U-19 a obținut o victorie la limită în fața reprezentativei Azerbaidjanului, scor 1-0, în cel de-al doilea meci amical disputat la Vadul lui Vodă. Golul decisiv a fost marcat în minutul 85 de Ivan Jeju, care a transformat o lovitură liberă și a adus succesul „micilor tricolori” pregătiți de Simion Bulgaru. Partida a [...] Articolul Moldova U-19 învinge Azerbaidjanul cu 1-0 într-un meci amical apare prima dată în NordNews.
16:00
Un bărbat de 53 de ani și-ar fi pus capăt zilelor după ce a fost lovit de un tren, în seara de 26 februarie spre 27 februarie, în apropierea satului Elizaveta, municipiul Bălți. Bărbatul s-a culcat pe șinele de cale ferată, în zona în care locuiește fosta sa soție. Cei care l-au cunoscut susțin că [...] Articolul VIDEO A murit alături de fosta. Bărbat lovit mortal de tren, la Bălți apare prima dată în NordNews.
16:00
Biroul pentru Reintegrare a confirmat moartea fostului viceprim-ministru al Republicii Moldova, Nicolae Andronati, după ce acesta a fost găsit fără viață în gospodăria sa din localitatea Caragaș, potrivit realitatea.md. Potrivit serviciului de presă al instituției, cazul a fost comunicat Inspectoratului de Poliție Bender, care a inițiat măsurile legale necesare. „Pe acest caz a fost sesizat [...] Articolul Crimă în regiunea transnistreană: fost vicepremier, ucis în propria gospodărie apare prima dată în NordNews.
15:30
Pensionarii vor primi primele plăți pentru luna martie începând cu 3 martie, după ce Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a anunțat finanțarea primei tranșe de pensii, în valoare totală de 73 de milioane de lei. Potrivit instituției, banii urmează să fie transferați direct pe cardurile beneficiarilor, iar procesul de achitare va continua etapizat pe [...] Articolul Când intră pensiile și indemnizațiile în martie apare prima dată în NordNews.
15:30
Fostul primar al satului Boldurești, raionul Nisporeni, Nicanor Ciochină, a fost condamnat la 7 ani de închisoare cu executare, în dosarul în care este învinuit că a lovit mortal un copil și a părăsit locul accidentului. Sentința a fost pronunțată pe 27 februarie 2026 de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Instanța a dispus și aplicarea măsurii [...] Articolul Fostul primar din Boldurești, Nicanor Ciochină, condamnat. Complicele, dat în căutare apare prima dată în NordNews.
14:20
Pentru numeroase familii din mediul rural, asigurarea unei temperaturi confortabile în locuință înseamnă efort și cheltuieli considerabile în sezonul rece. Pierderile de căldură prin pereți, acoperiș sau fundație cresc semnificativ consumul de energie. Datorită programului guvernamental Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul Rezidențial din Moldova (FEERM), pentru familia Radu din satul Bănești iarnă aceasta a [...] Articolul O iarnă mai caldă pentru familia Radu din satul Bănești grație programului de stat FEERM apare prima dată în NordNews.
14:00
Funcționarii Serviciului Vamal au documentat două cazuri distincte de tăinuire a bunurilor pasibile declarării, în cadrul controalelor efectuate la frontieră. Primul caz a fost înregistrat după ce un autoturism de model Lexus, condus de un cetățean ucrainean în vârstă de 40 de ani, a fost supus verificărilor vamale. Atât șoferul, cât și pasagerii au declarat [...] Articolul Bijuterii de lux și bunuri cu valoare istorică, depistate la controlul vamal apare prima dată în NordNews.
13:50
Peste 900 de persoane, inclusiv aproximativ 200 de absolvenți de liceu, participă în acest weekend la primul examen de certificare a competențelor de comunicare în limba română organizat în Republica Moldova. La testare iau parte atât adulți, cât și elevi din clasele a X-a – a XII-a. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC), evaluarea vizează [...] Articolul MEC organizează primul examen național de certificare în limba română apare prima dată în NordNews.
13:40
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a recepționat prima donație de echipamente în cadrul proiectului multianual „Inițiativa daneză pentru protecția civilă în Moldova 2025–2028”. Lotul, estimat la aproximativ 600.000 de euro, include aparate autonome de respirat și echipamente individuale de protecție pentru pompieri. Ceremonia oficială a avut loc la sediul IGSU din Chișinău, în [...] Articolul Echipamente moderne pentru pompierii moldoveni, oferite de Danemarca apare prima dată în NordNews.
13:10
Terenuri ale Primăriei Durlești, vândute printr-o schemă suspectă. Opt persoane, reținute # NordNews
Opt persoane au fost reținute pentru 72 de ore în urma a peste 50 de percheziții, care au avut loc vineri, 27 februarie, în municipiul Chișinău și suburbii într-un dosar penal de escrocherie, care vizează presupusa deposedare a Primăriei Durlești de mai multe terenuri valoroase, situate în extravilanul orașului. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul estimat depășește 15 [...] Articolul Terenuri ale Primăriei Durlești, vândute printr-o schemă suspectă. Opt persoane, reținute apare prima dată în NordNews.
13:00
De la începutul războiului, aproximativ 2,4 milioane de refugiați ucraineni au intrat în Republica Moldova, iar circa 150.000 rămân în țară. În contextul necesităților umanitare continue, Danemarca a anunțat alocarea suplimentară a 25 de milioane de euro pentru asistență umanitară destinată Ucrainei și refugiaților ucraineni din Moldova. Sprijin pentru Republica Moldova O parte din fonduri [...] Articolul Danemarca crește sprijinul umanitar pentru Ucraina și pentru refugiații din Moldova apare prima dată în NordNews.
12:50
O elevă din nordul republicii ar fi fost abuzată sexual de un profesor. Cadru didactic a fost suspendat din funcție pe durata investigațiilor, iar accesul acestuia în instituțiile unde predă a fost interzis până la clarificarea situației. Ministerul Educației și Cercetării anunță că s-a autosesizat și a cerut măsuri imediate. În același timp, ministerul a [...] Articolul Minoră din nordul Moldovei, abuzată sexual de un profesor apare prima dată în NordNews.
