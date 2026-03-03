VIDEO // Vasile Costiuc, despre scandalul biletului din Italia: M-a pupat Dumnezeu într-o ureche și l-am uitat într-un buzunar
Omniapres, 3 martie 2026 09:10
Liderul Partidului „Democrația Acasă", Vasile Costiuc, susține că scandalul legat de presupusa amendă pentru un bilet de autobuz în Italia este „un fals ordinar" și o tentativă de a distrage atenția opiniei publice de la problemele reale din Republica Moldova. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la Unimedia.info. Costiuc afirmă că a […]
Statele Unite își îndeamnă cetățenii să părăsească „imediat” 14 țări din Orientul Mijlociu # Omniapres
Statele Unite le-au cerut cetăţenilor lor din aproape tot Orientul Mijlociu „să plece imediat" din regiune, cu zboruri comerciale, din cauza riscurilor asociate războiului împotriva Iranului, notează AFP, preluată de digi24.ro. Avertismentul se aplică pentru 14 ţări din regiune, inclusiv Egipt, Arabia Saudită, Irak şi Siria, conform unui aviz publicat pe X de secretarul de […]
Horoscop 3 martie 2026. O zodie primește o recompensă în bani, altele recuperează sume restante # Omniapres
Luna Plină aduce clarificări, reglaje de situație și vești care pot schimba direcția unor planuri mai vechi. Pentru unele zodii se anunță recuperări de bani sau chiar recompense financiare, în timp ce altele trebuie să insiste pentru a-și primi drepturile. Este o zi în care munca depusă începe să fie recunoscută, iar deciziile legate de […]
O moldoveanca, rămasă blocată în Dubai, a transmis redacției Omniapres mai multe mesaje video și a povestit detaliat despre dificultățile întâmpinate în încercarea de a părăsi regiunea, după ce spațiul aerian al Emiratelor Arabe Unite a fost închis. Potrivit tinerei, în momentul în care a devenit clar că zborurile nu vor fi reluate prea curând, […]
Vreme schimbătoare în următoarele 24 de ore. Potrivit prognozei pentru intervalul 2 martie, ora 20:00 – 3 martie, ora 20:00, cerul va fi variabil pe întreg teritoriul țării, iar temperaturile vor indica valori apropiate de normalul perioadei. Pe parcursul nopții nu sunt așteptate precipitații semnificative, însă în orele dimineții, izolat, se va forma ceață. Ziua, […]
CEC dă undă verde referendumului privind demiterea primarului din Sadîc, după ce a fost filmat agresând o femeie # Omniapres
Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova a stabilit pentru data de 17 mai desfășurarea referendumului local privind revocarea primarului comunei Sadîc, raionul Cantemir. Decizia vine după ce instituția a confirmat întrunirea numărului necesar de semnături colectate de grupul de inițiativă constituit anterior. Prin hotărârea CEC din 22 decembrie 2025, a fost creat un grup format […]
VIDEO // Victoria Furtună, mesaj la 34 de ani de la conflictul de pe Nistru: „Memoria celor pierduți ne obligă la maturitate” # Omniapres
Președintele Partidului „Moldova Mare", Victoria Furtună, a transmis un mesaj la împlinirea a 34 de ani de la conflictul armat de pe Nistru, subliniind că evenimentele din 1992 rămân o dramă vie pentru numeroase familii din Republica Moldova. „Se împlinesc 34 de ani de la tragedia de pe Nistru. Nu este doar o pagină de […]
Prețul gazului în Europa sare cu aproape 50% după atacurile asupra instalațiilor din Qatar: ce înseamnă scumpirile pentru Republica Moldova # Omniapres
Prețurile gazelor naturale în Europa au explodat luni, după ce compania energetică de stat din Qatar, QatarEnergy, a anunțat suspendarea producției de gaze naturale lichefiate (GNL) în urma unor atacuri cu drone iraniene asupra a două instalații majore de procesare. Compania a precizat că a oprit producția de GNL și a produselor conexe după ce […]
Irina Vlah, cu adresare către ministrul Culturii: Vă propun să analizaţi cu maximă atenţie posibilitatea de a da în folosinţă bisericile comunităţilor locale # Omniapres
800 de parohii din întreaga Moldovă pot ajunge în centrul unei redistribuiri periculoase. Dacă instanța va lăsa bisericile în administrarea statului, există un risc real ca soarta lor să fie decisă fără a ține cont de opinia credincioșilor, fiind transferate către o altă mitropolie. Atenționarea vine din partea Irinei Vlah, președintele partidului „Inima Moldovei". Ea […]
Kievul amenință cu restricții pentru vinurile moldovenești, după interdicția la carnea de pasăre # Omniapres
Ministerul Economiei de la Kiev anunță că Guvernul Ucrainei pregătește un proiect de hotărâre prin care ar putea fi introdus un regim de licențiere a importurilor de struguri, vin și alcool din Republica Moldova. Potrivit instituției, măsura este analizată ca răspuns la acțiunile considerate discriminatorii ale părții moldovenești și are drept scop protejarea intereselor economice […]
Certificatele medicale, eliberate exclusiv online din 1 martie: peste 200 emise în prima zi # Omniapres
Certificatele de concediu medical nu mai sunt eliberate pe hârtie. Începând cu 1 martie 2026, acestea sunt emise exclusiv în format digital, prin noul Portal al certificatelor de concediu medical (PCCM), lansat de Ministerul Sănătății al Republicii Moldova și Agenția de Guvernare Electronică. Pacientul se prezintă la medic pentru inițierea concediului, însă nu mai este […]
Influenceri moldoveni blocați în Dubai. Suma uriașă achitată de o blogeriță pentru drumul spre casă # Omniapres
Vacanța din Dubai s-a transformat într-o cursă contracronometru pentru revenirea acasă pentru influencerița Jenika Guțu. Tânăra trebuia să ajungă astăzi în Republica Moldova, însă zborul i-a fost anulat pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Tensiunile au explodat după ce Israel a lansat un atac „preventiv" asupra Iran, inclusiv în capitala Teheran. Ulterior, președintele american […]
Uneori, marile schimbări în viață se strecoară spontan, într-o zi obișnuită și îți rescriu destinul în câteva secunde. Așa s-a întâmplat și în cazul Iuliei Buzu din Chișinău, care a câștigat 1 000 000 de lei cu un bilet al Loteriei Naționale, notează Ziua.md. Vestea a luat-o prin surprindere, dar nu complet nepregătită. Iulia spune […]
Atenție, imagini cu impact emoțional! Act de cruzime filmat la Bălți: câine de luptă, folosit pentru a ataca un animal fără stăpân # Omniapres
Un bărbat din Bălți este acuzat că și-a instigat intenționat câinele de luptă să atace un câine fără stăpân, potrivit unui videoclip apărut pe rețelele sociale, care a stârnit un val de indignare, scrie point.md. Imaginile, filmate într-o curte din municipiu, arată cum bărbatul își îndeamnă animalul să se năpustească asupra unui câine comunitar. Internauții […]
Carburanții se scumpesc: ANRE asigură că nu există riscuri de aprovizionare pe fondul crizei din Golf # Omniapres
Scumpiri la carburanți pe fondul tensiunilor din zona Golfului Persic. Într-un comunicat, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță că evenimentele recente din regiune au influențat cotațiile internaționale ale petrolului și produselor petroliere, odată cu deschiderea burselor din 2 martie 2026. Potrivit ANRE, perturbările raportate în transportul maritim prin Strâmtoarea Hormuz – rută strategică […]
Primarul din Durlești și viceprimarul, arestați pentru 30 de zile în dosarul înstrăinării ilegale a terenurilor # Omniapres
Primarul orașului Durlești, Eleonora Șaran, și viceprimarul Mihai Enachi au fost plasați pentru 30 de zile în penitenciar. Informația a fost confirmată de către ofițerul de presă a Centrului Național Anticorupție (CNA), Angela Cibotaru-Starinschi, scrie realitatea.md. "În dosarul cu Durlești, patru persoane sunt arestate pentru 30 de zile în penitenciar, iar patru sunt plasate în […]
Victoria Furtună critică tăcerea autorităților privind conflictul din Orientul Mijlociu: „Unde este poziția Republicii Moldova?” # Omniapres
Victoria Furtună, președintele Partidului „Moldova Mare", a comentat situația internațională generată de conflictul militar din Orientul Mijlociu și absența unei reacții oficiale clare din partea autorităților de la Chișinău, subliniind că cetățenii trebuie să cunoască poziția statului în momente de criză, scrie telegraph.md. „Nu vom decide noi cine are dreptate în conflictul dintre marile puteri. […]
15 moldoveni au cerut ajutor consular în Orientul Mijlociu, pe fondul escaladării conflictului # Omniapres
15 cetățeni moldoveni au solicitat asistență consulară în statele din Orientul Mijlociu, pe fondul escaladării conflictului din regiune. Alte peste 90 de persoane au contactat misiunile diplomatice pentru informații privind situația de securitate și restricțiile de călătorie, anunță Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova. Cele mai multe cereri de sprijin au fost înregistrate la Ambasada […]
Riadul, poarta de scăpare a bogaților din zona de conflict. Cât costă un zbor către Europa? # Omniapres
Riad a devenit principala rută de evacuare pentru persoanele foarte bogate și directorii de top blocați în statele din Golf, pe fondul intensificării conflictului regional și al atacurilor iraniene asupra unor orașe precum Dubai, Abu Dhabi, Doha și Manama. În condițiile în care majoritatea aeroporturilor din regiune sunt închise sau funcționează cu restricții severe, aeroportul […]
Fără victime printre cetățenii moldovenii: Celula de Criză monitorizează situația din Orientul Mijlociu # Omniapres
Nu sunt înregistrate victime sau persoane rănite în rândul cetățenilor Republicii Moldova aflați în statele afectate de escaladarea situației de securitate din Orientul Mijlociu, anunță Ministerul Afacerilor Externe. Informațiile au fost confirmate de misiunile diplomatice, în contextul atacurilor repetate cu rachete și drone și al restricțiilor impuse în mai multe spații aeriene din regiune. Potrivit […]
Două fete de 11 și 12 ani au fost salvate în ultimul moment de la înec, după ce s-au prăbușit sub gheața lacului din parcul „Valea Trandafirilor" din Chișinău. Incidentul a avut loc în seara zilei de 1 martie 2026, în jurul orei 18:40. Potrivit informațiilor, un grup format din patru tinere se afla la […]
Ex-deputatul Fiodor Gagauz, despre relațiile Chișinău-Comrat: „Chiar acum, autoritățile centrale blochează organizarea alegerilor pentru Adunarea Populară” # Omniapres
Fiodor Gagauz, deputat în Parlamentul Republicii Moldova în perioada 2014-2025, afirmă că, din păcate, de la an la an situația legată de Autonomia Găgăuză degradează tot mai mult. „Centrul, prin declarațiile și acțiunile unor persoane asociate actualei conduceri a Moldovei, cheamă deschis la demontarea competențelor, la lichidarea atribuțiilor autonome ale Găgăuziei. Chiar acum, autoritățile centrale blochează organizarea […]
Agenții economici vor trebui să țină cont de un nou plafon pentru înregistrarea obligatorie în scopuri de TVA, după modificările operate la Codul fiscal prin Legea, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Începând cu 1 martie 2026, pragul livrărilor impozabile care impune înregistrarea ca plătitor al taxei pe valoarea adăugată a fost majorat la […]
VIDEO // „Am cheltuit ultimii 20 de lei cash”. Ministrul cu salariu de circa 50 000 lei propune o lună fără numerar # Omniapres
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, anunță că vrea să renunțe complet la numerar, cel puțin pentru o lună, și să achite toate cheltuielile exclusiv cu cardul bancar. Oficialul spune că inițiativa este un experiment personal, dar și un apel către cetățeni de a adopta plățile electronice. „La noi în popor se zicea că moldoveanul, când nu […]
Un bărbat de 61 de ani a fost descoperit fără suflare în subsolul unui bloc de pe bulevardul Moscova, din sectorul Rîșcani al Capitalei. Potrivit datelor preliminare, cazul s-a produs noaptea trecută, în jurul orei 21:30, iar victima ar fi fost rănită cu un cuțit, scrie pulsmedia.md. Anchetatorii au stabilit că între victimă și un […]
Marșul Memoriei la Chișinău: Conducerea țării și veteranii aduc omagiu celor căzuți în războiul de pe Nistru # Omniapres
Pe 2 martie, Republica Moldova marchează Ziua Memoriei și Recunoștinței, dedicată eroilor căzuți în conflictul armat din 1992 pentru apărarea independenței și integrității teritoriale a țării. În toate localitățile sunt organizate ceremonii de comemorare, iar la Chișinău programul oficial include un Marș al Memoriei și un miting solemn la Complex
Ministrul de Externe de la Chișinău, reacție la războiul din Orientul Mijlociu: „Moldova condamnă ferm atacurile Iranului” # Omniapres
Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a condamnat atacurile Iranului asupra mai multor state din Orientul Mijlociu. Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, oficialul a făcut apel la reținere pentru a evita o instabilitate suplimentară în regiune. „Republica Moldova condamnă ferm atacurile Iranului asupra suveranității și integrității teritoriale a statelor din Orientul […] The post Ministrul de Externe de la Chișinău, reacție la războiul din Orientul Mijlociu: „Moldova condamnă ferm atacurile Iranului” appeared first on Omniapres.
Ziua de 2 martie vine cu o combinație de tensiuni și oportunități, care ne obligă să fim mai atenți la felul în care comunicăm, decidem și ne gestionăm resursele. Apar corecții necesare, avertismente care nu trebuie ignorate și situații ce cer răbdare și luciditate. Pentru multe zodii, banii, sănătatea și relațiile profesionale intră într-o zonă […] The post Horoscop 2 martie 2026. Apar corecții necesare în carieră, sănătate și finanțe appeared first on Omniapres.
Concertul lui Ionel Istrati, planificat pe 1 martie, în Ashdod, Israel, a fost anulat din cauza escaladării conflictului militar din regiune. Anunțul a fost făcut de artist pe rețele de socializare, după ce Israel și SUA au atacat în această dimineață Iranul. „Pe 1 martie aveam programat un concert în Ashdod, Israel. Astăzi trebuia să […] The post Ionel Istrati își anulează concertul din Israel din cauza războiului appeared first on Omniapres.
MAE a activat Celula de Criză și monitorizează permanent situația din Orientul Mijlociu. Avertizări și contacte de urgență pentru cetățenii moldoveni # Omniapres
Ministerul de Externe de la Chișinău anunță că, pe fondul agravării substanțiale a situației de securitate din Orientul Mijlociu, a activat Celula de Criză, care monitorizează permanent evoluțiile și coordonează activitatea misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova din regiune. MAE a transmis recomandări pentru cetățenii moldoveni aflați în statele afectate de escaladare, inclusiv în Israel, Qatar, Emiratele […] The post MAE a activat Celula de Criză și monitorizează permanent situația din Orientul Mijlociu. Avertizări și contacte de urgență pentru cetățenii moldoveni appeared first on Omniapres.
Autoritatea Aeronautică Civilă: spațiul aerian din mai multe țări din Orientul Mijlociu, închis. Zborurile pot suferi modificări majore în următoarele 72 de ore # Omniapres
Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova a participat la reuniunea Celulei Europene de Coordonare a Crizelor în Aviație (EACCC), organizată în dimineața zilei de 28 februarie, dedicată crizei din Orientul Mijlociu. Se confirmă că următoarele Regiuni de Informare a Zborului (FIR) sunt închise ca urmare a activității militare din regiune: Iran, Israel, Irak, partea sudică […] The post Autoritatea Aeronautică Civilă: spațiul aerian din mai multe țări din Orientul Mijlociu, închis. Zborurile pot suferi modificări majore în următoarele 72 de ore appeared first on Omniapres.
Moldovenii care se află în Israel sunt rugați să rămână în siguranță, în apropierea nemijlocită a adăposturilor antirachetă și să urmeze cu strictețe instrucțiunile Comandamentului Frontului Intern. Anunțul vine din partea Ambasadei Republicii Moldova în Israel, scrie TV8. Astăzi, 28 februarie, începând cu ora 08.00 în Statul Israel a fost instituită starea de urgență imediată, […] The post Moldovenii din Israel, chemați să stea în adăposturi appeared first on Omniapres.
Confirmat de autorități: Stare de urgență în Israel. Moldovenii, îndemnați să respecte instrucțiunile # Omniapres
Ministerul Afacerilor Externe informează că pe întreg teritoriul Statului Israel a fost instituită starea de urgență imediată, în contextul operațiunilor militare împotriva Iranului. Activitățile non-esențiale sunt suspendate, instituțiile publice și private nu sunt funcționale, iar spațiul aerian rămâne închis, inclusiv Aeroportul Internațional Ben Gurion. Restricțiile sunt valabile până luni, 2 martie 2026, ora 20:00, cu […] The post Confirmat de autorități: Stare de urgență în Israel. Moldovenii, îndemnați să respecte instrucțiunile appeared first on Omniapres.
Președintele american Donald Trump a confirmat că Statele Unite au inițiat campania militară împotriva Iranului. ”Cu puțin timp în urmă, Statele Unite au început o campanie militară de amploare în Iran. Obiectivul nostru e să protejăm poporul american, prin eliminarea pericolului iminent din partea regimului iranian. Sunt implicate trupe, bazele americane și aliații noștri”, a […] The post Trump confirmă loviturile asupra Iranului: ”Obiectivul este eliminarea regimului” appeared first on Omniapres.
Israelul a anunțat că a lansat sâmbătă un atac preventiv împotriva Iranului, împingând Orientul Mijlociu într-o nouă confruntare militară și diminuând și mai mult speranțele pentru o soluție diplomatică la disputa de lungă durată a Teheranului cu Occidentul privind programul nuclear, scrie Reuters. „Statul Israel a lansat un atac preventiv împotriva Iranului pentru a elimina […] The post Israelul a atacat Iranul. Ar fi implicate și Statele Unite ale Americii appeared first on Omniapres.
Victoria Furtună salută reluarea dialogului Chișinău–Tiraspol: „Orice contact este mai bun decât o pauză, dacă este orientat spre rezultat” # Omniapres
Președinta Partidului Politic „Moldova Mare”, Victoria Furtună, a salutat reluarea dialogului direct între Chișinău și Tiraspol după o pauză de un an, proces pe care îl califică important, dar numai dacă discuțiile vor fi orientate spre rezultate concrete. Lidera formațiunii a subliniat că prioritățile dialogului trebuie să fie clare și axate pe interesele cetățenilor de […] The post Victoria Furtună salută reluarea dialogului Chișinău–Tiraspol: „Orice contact este mai bun decât o pauză, dacă este orientat spre rezultat” appeared first on Omniapres.
Ziua aduce întâlniri mult așteptate, invitații spontane și ocazia de a ne reconecta cu oamenii dragi, într-o atmosferă care ajută la refacerea echilibrului emoțional. PEȘTI O să vă bucurați de prezența unor oameni de care v-a fost dor și o să petreceți ore bune împreună, că aveți multe de povestit și cine știe când vă […] The post Horoscop 28 februarie 2026. Zodiile se reunesc cu prietenii și își reîncarcă energia appeared first on Omniapres.
Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii Republicii Moldova care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Statul Israel asupra deteriorării potențiale a situației de securitate din regiune, pe fondul evoluțiilor recente din Orientul Mijlociu și al riscurilor sporite de escaladare. Autoritățile israeliene nu au dispus măsuri suplimentare de protecție civilă, totodată adăposturile antirachetă de uz […] The post Moldovenii, îndemnați să evite călătoriile în Israel appeared first on Omniapres.
Complicele fostului primar de Boldurești, condamnat la doi ani de închisoare și anunțat în căutare # Omniapres
Ion Andronache, complicele fostului primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, a fost condamnat la doi ani de închisoare, dintre care șase luni urmează să fie executate în penitenciar, iar restul pedepsei a fost suspendat parțial. Andronache l-a ajutat pe Ciochină să ascundă implicarea mașinii sale în accidentul din februarie 2024, în care a murit un adolescent […] The post Complicele fostului primar de Boldurești, condamnat la doi ani de închisoare și anunțat în căutare appeared first on Omniapres.
Perioada de privatizare a locuințelor atribuite de către stat ar putea fi extinsă cu încă trei ani, până la 31 mai 2029, potrivit unui proiect de lege propus pentru consultări publice de către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Inițiativa vizează ajustarea cadrului normativ în domeniul locuințelor și intervine asupra a două legi-cheie: Legea cu privire […] The post Termenul de privatizare a locuințelor de stat ar putea fi prelungit până în 2029 appeared first on Omniapres.
Un sondaj realizat de compania IMAS arată că președinții Belarusului și Federației Ruse se bucură de cel mai înalt nivel de încredere în rândul cetățenilor Republicii Moldova, notează Novosti24.md. Potrivit datelor prezentate, în topul liderilor străini în care moldovenii au cea mai mare încredere se află președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, și președintele Rusiei, Vladimir Putin. […] The post Sondaj IMAS: Lukașenko și Putin, în topul încrederii moldovenilor appeared first on Omniapres.
Poliția, în alertă din cauza unor îndemnuri pe rețele de socializare la proteste, pe 25 martie # Omniapres
Poliția anunță că verifică mesajele lansate pe rețelele de socializare, însoțite de imagini video, prin care cetățenii sunt îndemnați să participe la un protest antiguvernamental pe 25 martie. Potrivit oamenilor legii, până în acest moment, autoritățile nu au fost notificate oficial de vreun organizator cu privire la desfășurarea unei astfel de acțiuni publice. „În contextul […] The post Poliția, în alertă din cauza unor îndemnuri pe rețele de socializare la proteste, pe 25 martie appeared first on Omniapres.
Ruta suburbană nr. 18, redirecționată temporar din cauza lucrărilor de pe șoseaua Muncești # Omniapres
Primăria municipiului Chișinău informează că, începând cu ziua de sâmbătă, 28.02.2025, se modifică temporar itinerarul rutei suburbane de autobuz nr. 18 „str. Ismail – sat. Revaca” (inclusiv 18A și 18B), în legătură cu intervențiile programate pentru reabilitarea părții carosabile de pe șoseaua Muncești. Itinerarul rutei nr. 18 (inclusiv 18A și 18B) se modifică după cum […] The post Ruta suburbană nr. 18, redirecționată temporar din cauza lucrărilor de pe șoseaua Muncești appeared first on Omniapres.
Fostul primar de Boldurești, condamnat la 7 ani de închisoare pentru că a lovit moratl cu mașina un adolescent # Omniapres
Fostul primar din Boldurești, Nicanor Ciochină, a fost condamnat la 7 ani de închisoare, pentru că a accidentat mortal un adolescent de 14 ani și a părăsit locul faptei. Decizia a fost pronunțată de judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Ulterior el ar fi încercat să însceneze un alt accident, pentru a evita răspunderea penală. Pe parcursul […] The post Fostul primar de Boldurești, condamnat la 7 ani de închisoare pentru că a lovit moratl cu mașina un adolescent appeared first on Omniapres.
Zaharova îl ironizează pe Popșoi: „Mai bine geamantan fără mâner decât mâner fără geamantan!” # Omniapres
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a reacționat la declarațiile ministrului Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, care a comparat Comunitatea Statelor Independente (CSI) cu „un geamantan fără mâner”. În cadrul unui briefing de presă, Zaharova a comentat afirmația șefului diplomației de la Chișinău, potrivit căreia apartenența la CSI nu […] The post Zaharova îl ironizează pe Popșoi: „Mai bine geamantan fără mâner decât mâner fără geamantan!” appeared first on Omniapres.
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) anunță că, la această dată, nu există niciun embargo aplicat vinurilor din Republica Moldova pe piața ucraineană, în pofida informațiilor apărute recent în spațiul public. Precizarea vine după ce presa de la Kiev a relatat că Guvernul Ucrainei ar fi pregătit un proiect de hotărâre privind modificarea unei decizii […] The post Ministerul Agriculturii: Nu există embargo asupra vinurilor moldovenești în Ucraina appeared first on Omniapres.
Prețurile la carburanți cresc la final de februarie, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Pentru perioada 28 februarie – 2 martie 2026, benzina COR 95 va fi comercializată la un preț maximal de 23,75 lei/litru, în creștere cu 8 bani, iar motorina standard va ajunge la 20,72 lei/litru, cu 13 bani mai mult […] The post Benzina și motorina se scumpesc la sfârșit de februarie. Explicația ANRE appeared first on Omniapres.
Primăria Chișinău lansează un nou proiect de infrastructură menit să îmbunătățească accesul către Aeroportul Internațional Chișinău. Direcția Mobilitate Urbană urmează să semneze un acord de colaborare cu Administrația de Stat a Drumurilor și Calea Ferată din Moldova pentru amenajarea unui sens giratoriu și a unei platforme speciale pentru îmbarcarea și debarcarea pasagerilor care se deplasează […] The post Sens giratoriu și platformă pentru pasageri, planificate în zona aeroportului appeared first on Omniapres.
Opt persoane, inclusiv edilul din Durlești, reținute de CNA într-un dosar privind înstrăinarea ilegală a terenurilor # Omniapres
Primărița orașului Durlești, Eleonora Șaran, se numără printre persoanele reținute într-un dosar privind presupusa delapidare și înstrăinare ilegală a unor terenuri publice. Acțiunile au avut loc în dimineața zilei de 27 februarie, în urma perchezițiilor desfășurate la sediul Primăriei. Operațiunea a fost realizată de ofițerii Centrul Național Anticorupție, într-o anchetă ce vizează o presupusă schemă […] The post Opt persoane, inclusiv edilul din Durlești, reținute de CNA într-un dosar privind înstrăinarea ilegală a terenurilor appeared first on Omniapres.
Șeful unei întreprinderi din Anenii Noi, trimis în judecată pentru poluarea râului Bâc. Prejudiciul ajunge la 1,3 milioane de lei # Omniapres
Un administrator al unei întreprinderi municipale din raionul Anenii Noi a fost trimis în judecată, fiind acuzat că ar fi permis deversarea apelor uzate neepurate în râul Râul Bâc, fapt ce ar fi provocat un prejudiciu de peste 1,3 milioane de lei mediului. Cauza penală a fost expediată în instanță de Procuratura Căușeni, Oficiul Anenii […] The post Șeful unei întreprinderi din Anenii Noi, trimis în judecată pentru poluarea râului Bâc. Prejudiciul ajunge la 1,3 milioane de lei appeared first on Omniapres.
