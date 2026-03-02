VIDEO // Omor în sectorul Rîșcani: bărbat de 61 de ani, găsit fără viață într-un subsol

10:10

Aproape 55 la sută dintre cetățenii moldoveni nu îi dau Guvernului Munteanu o notă „de trecere". Potrivit unui sondaj făcut public de IMAS Moldova, 21 la sută dintre respondenți au notat cu 1 activitatea Guvernului, 7 la sută i-au dat nota 2, puțin peste 10 la sută i-au dat nota 3 și 4, iar aproape […]