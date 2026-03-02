VIDEO // Omor în sectorul Rîșcani: bărbat de 61 de ani, găsit fără viață într-un subsol
Omniapres, 2 martie 2026 09:40
Un bărbat de 61 de ani a fost descoperit fără suflare în subsolul unui bloc de pe bulevardul Moscova, din sectorul Rîșcani al Capitalei. Potrivit datelor preliminare, cazul s-a produs noaptea trecută, în jurul orei 21:30, iar victima ar fi fost rănită cu un cuțit, scrie pulsmedia.md. Anchetatorii au stabilit că între victimă și un […] The post VIDEO // Omor în sectorul Rîșcani: bărbat de 61 de ani, găsit fără viață într-un subsol appeared first on Omniapres.
• • •
Alte ştiri de Omniapres
Acum 30 minute
09:40
Un bărbat de 61 de ani a fost descoperit fără suflare în subsolul unui bloc de pe bulevardul Moscova, din sectorul Rîșcani al Capitalei. Potrivit datelor preliminare, cazul s-a produs noaptea trecută, în jurul orei 21:30, iar victima ar fi fost rănită cu un cuțit, scrie pulsmedia.md. Anchetatorii au stabilit că între victimă și un […] The post VIDEO // Omor în sectorul Rîșcani: bărbat de 61 de ani, găsit fără viață într-un subsol appeared first on Omniapres.
Acum o oră
09:10
Marșul Memoriei la Chișinău: Conducerea țării și veteranii aduc omagiu celor căzuți în războiul de pe Nistru # Omniapres
Pe 2 martie, Republica Moldova marchează Ziua Memoriei și Recunoștinței, dedicată eroilor căzuți în conflictul armat din 1992 pentru apărarea independenței și integrității teritoriale a țării. În toate localitățile sunt organizate ceremonii de comemorare, iar la Chișinău programul oficial include un Marș al Memoriei și un miting solemn la Complexul Memorial „Eternitate”. Manifestările din capitală […] The post Marșul Memoriei la Chișinău: Conducerea țării și veteranii aduc omagiu celor căzuți în războiul de pe Nistru appeared first on Omniapres.
09:10
Ministrul de Externe de la Chișinău, reacție la războiul din Orientul Mijlociu: „Moldova condamnă ferm atacurile Iranului” # Omniapres
Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a condamnat atacurile Iranului asupra mai multor state din Orientul Mijlociu. Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, oficialul a făcut apel la reținere pentru a evita o instabilitate suplimentară în regiune. „Republica Moldova condamnă ferm atacurile Iranului asupra suveranității și integrității teritoriale a statelor din Orientul […] The post Ministrul de Externe de la Chișinău, reacție la războiul din Orientul Mijlociu: „Moldova condamnă ferm atacurile Iranului” appeared first on Omniapres.
Acum 4 ore
07:10
Ziua de 2 martie vine cu o combinație de tensiuni și oportunități, care ne obligă să fim mai atenți la felul în care comunicăm, decidem și ne gestionăm resursele. Apar corecții necesare, avertismente care nu trebuie ignorate și situații ce cer răbdare și luciditate. Pentru multe zodii, banii, sănătatea și relațiile profesionale intră într-o zonă […] The post Horoscop 2 martie 2026. Apar corecții necesare în carieră, sănătate și finanțe appeared first on Omniapres.
Ieri
15:00
Concertul lui Ionel Istrati, planificat pe 1 martie, în Ashdod, Israel, a fost anulat din cauza escaladării conflictului militar din regiune. Anunțul a fost făcut de artist pe rețele de socializare, după ce Israel și SUA au atacat în această dimineață Iranul. „Pe 1 martie aveam programat un concert în Ashdod, Israel. Astăzi trebuia să […] The post Ionel Istrati își anulează concertul din Israel din cauza războiului appeared first on Omniapres.
14:30
MAE a activat Celula de Criză și monitorizează permanent situația din Orientul Mijlociu. Avertizări și contacte de urgență pentru cetățenii moldoveni # Omniapres
Ministerul de Externe de la Chișinău anunță că, pe fondul agravării substanțiale a situației de securitate din Orientul Mijlociu, a activat Celula de Criză, care monitorizează permanent evoluțiile și coordonează activitatea misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova din regiune. MAE a transmis recomandări pentru cetățenii moldoveni aflați în statele afectate de escaladare, inclusiv în Israel, Qatar, Emiratele […] The post MAE a activat Celula de Criză și monitorizează permanent situația din Orientul Mijlociu. Avertizări și contacte de urgență pentru cetățenii moldoveni appeared first on Omniapres.
14:20
Autoritatea Aeronautică Civilă: spațiul aerian din mai multe țări din Orientul Mijlociu, închis. Zborurile pot suferi modificări majore în următoarele 72 de ore # Omniapres
Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova a participat la reuniunea Celulei Europene de Coordonare a Crizelor în Aviație (EACCC), organizată în dimineața zilei de 28 februarie, dedicată crizei din Orientul Mijlociu. Se confirmă că următoarele Regiuni de Informare a Zborului (FIR) sunt închise ca urmare a activității militare din regiune: Iran, Israel, Irak, partea sudică […] The post Autoritatea Aeronautică Civilă: spațiul aerian din mai multe țări din Orientul Mijlociu, închis. Zborurile pot suferi modificări majore în următoarele 72 de ore appeared first on Omniapres.
10:00
Moldovenii care se află în Israel sunt rugați să rămână în siguranță, în apropierea nemijlocită a adăposturilor antirachetă și să urmeze cu strictețe instrucțiunile Comandamentului Frontului Intern. Anunțul vine din partea Ambasadei Republicii Moldova în Israel, scrie TV8. Astăzi, 28 februarie, începând cu ora 08.00 în Statul Israel a fost instituită starea de urgență imediată, […] The post Moldovenii din Israel, chemați să stea în adăposturi appeared first on Omniapres.
10:00
Confirmat de autorități: Stare de urgență în Israel. Moldovenii, îndemnați să respecte instrucțiunile # Omniapres
Ministerul Afacerilor Externe informează că pe întreg teritoriul Statului Israel a fost instituită starea de urgență imediată, în contextul operațiunilor militare împotriva Iranului. Activitățile non-esențiale sunt suspendate, instituțiile publice și private nu sunt funcționale, iar spațiul aerian rămâne închis, inclusiv Aeroportul Internațional Ben Gurion. Restricțiile sunt valabile până luni, 2 martie 2026, ora 20:00, cu […] The post Confirmat de autorități: Stare de urgență în Israel. Moldovenii, îndemnați să respecte instrucțiunile appeared first on Omniapres.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:50
Președintele american Donald Trump a confirmat că Statele Unite au inițiat campania militară împotriva Iranului. ”Cu puțin timp în urmă, Statele Unite au început o campanie militară de amploare în Iran. Obiectivul nostru e să protejăm poporul american, prin eliminarea pericolului iminent din partea regimului iranian. Sunt implicate trupe, bazele americane și aliații noștri”, a […] The post Trump confirmă loviturile asupra Iranului: ”Obiectivul este eliminarea regimului” appeared first on Omniapres.
09:30
Israelul a anunțat că a lansat sâmbătă un atac preventiv împotriva Iranului, împingând Orientul Mijlociu într-o nouă confruntare militară și diminuând și mai mult speranțele pentru o soluție diplomatică la disputa de lungă durată a Teheranului cu Occidentul privind programul nuclear, scrie Reuters. „Statul Israel a lansat un atac preventiv împotriva Iranului pentru a elimina […] The post Israelul a atacat Iranul. Ar fi implicate și Statele Unite ale Americii appeared first on Omniapres.
08:40
Victoria Furtună salută reluarea dialogului Chișinău–Tiraspol: „Orice contact este mai bun decât o pauză, dacă este orientat spre rezultat” # Omniapres
Președinta Partidului Politic „Moldova Mare”, Victoria Furtună, a salutat reluarea dialogului direct între Chișinău și Tiraspol după o pauză de un an, proces pe care îl califică important, dar numai dacă discuțiile vor fi orientate spre rezultate concrete. Lidera formațiunii a subliniat că prioritățile dialogului trebuie să fie clare și axate pe interesele cetățenilor de […] The post Victoria Furtună salută reluarea dialogului Chișinău–Tiraspol: „Orice contact este mai bun decât o pauză, dacă este orientat spre rezultat” appeared first on Omniapres.
08:10
Ziua aduce întâlniri mult așteptate, invitații spontane și ocazia de a ne reconecta cu oamenii dragi, într-o atmosferă care ajută la refacerea echilibrului emoțional. PEȘTI O să vă bucurați de prezența unor oameni de care v-a fost dor și o să petreceți ore bune împreună, că aveți multe de povestit și cine știe când vă […] The post Horoscop 28 februarie 2026. Zodiile se reunesc cu prietenii și își reîncarcă energia appeared first on Omniapres.
27 februarie 2026
20:10
Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii Republicii Moldova care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Statul Israel asupra deteriorării potențiale a situației de securitate din regiune, pe fondul evoluțiilor recente din Orientul Mijlociu și al riscurilor sporite de escaladare. Autoritățile israeliene nu au dispus măsuri suplimentare de protecție civilă, totodată adăposturile antirachetă de uz […] The post Moldovenii, îndemnați să evite călătoriile în Israel appeared first on Omniapres.
17:40
Complicele fostului primar de Boldurești, condamnat la doi ani de închisoare și anunțat în căutare # Omniapres
Ion Andronache, complicele fostului primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, a fost condamnat la doi ani de închisoare, dintre care șase luni urmează să fie executate în penitenciar, iar restul pedepsei a fost suspendat parțial. Andronache l-a ajutat pe Ciochină să ascundă implicarea mașinii sale în accidentul din februarie 2024, în care a murit un adolescent […] The post Complicele fostului primar de Boldurești, condamnat la doi ani de închisoare și anunțat în căutare appeared first on Omniapres.
16:40
Perioada de privatizare a locuințelor atribuite de către stat ar putea fi extinsă cu încă trei ani, până la 31 mai 2029, potrivit unui proiect de lege propus pentru consultări publice de către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Inițiativa vizează ajustarea cadrului normativ în domeniul locuințelor și intervine asupra a două legi-cheie: Legea cu privire […] The post Termenul de privatizare a locuințelor de stat ar putea fi prelungit până în 2029 appeared first on Omniapres.
16:10
Un sondaj realizat de compania IMAS arată că președinții Belarusului și Federației Ruse se bucură de cel mai înalt nivel de încredere în rândul cetățenilor Republicii Moldova, notează Novosti24.md. Potrivit datelor prezentate, în topul liderilor străini în care moldovenii au cea mai mare încredere se află președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, și președintele Rusiei, Vladimir Putin. […] The post Sondaj IMAS: Lukașenko și Putin, în topul încrederii moldovenilor appeared first on Omniapres.
15:50
Poliția, în alertă din cauza unor îndemnuri pe rețele de socializare la proteste, pe 25 martie # Omniapres
Poliția anunță că verifică mesajele lansate pe rețelele de socializare, însoțite de imagini video, prin care cetățenii sunt îndemnați să participe la un protest antiguvernamental pe 25 martie. Potrivit oamenilor legii, până în acest moment, autoritățile nu au fost notificate oficial de vreun organizator cu privire la desfășurarea unei astfel de acțiuni publice. „În contextul […] The post Poliția, în alertă din cauza unor îndemnuri pe rețele de socializare la proteste, pe 25 martie appeared first on Omniapres.
15:40
Ruta suburbană nr. 18, redirecționată temporar din cauza lucrărilor de pe șoseaua Muncești # Omniapres
Primăria municipiului Chișinău informează că, începând cu ziua de sâmbătă, 28.02.2025, se modifică temporar itinerarul rutei suburbane de autobuz nr. 18 „str. Ismail – sat. Revaca” (inclusiv 18A și 18B), în legătură cu intervențiile programate pentru reabilitarea părții carosabile de pe șoseaua Muncești. Itinerarul rutei nr. 18 (inclusiv 18A și 18B) se modifică după cum […] The post Ruta suburbană nr. 18, redirecționată temporar din cauza lucrărilor de pe șoseaua Muncești appeared first on Omniapres.
15:40
Fostul primar de Boldurești, condamnat la 7 ani de închisoare pentru că a lovit moratl cu mașina un adolescent # Omniapres
Fostul primar din Boldurești, Nicanor Ciochină, a fost condamnat la 7 ani de închisoare, pentru că a accidentat mortal un adolescent de 14 ani și a părăsit locul faptei. Decizia a fost pronunțată de judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Ulterior el ar fi încercat să însceneze un alt accident, pentru a evita răspunderea penală. Pe parcursul […] The post Fostul primar de Boldurești, condamnat la 7 ani de închisoare pentru că a lovit moratl cu mașina un adolescent appeared first on Omniapres.
14:40
Zaharova îl ironizează pe Popșoi: „Mai bine geamantan fără mâner decât mâner fără geamantan!” # Omniapres
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a reacționat la declarațiile ministrului Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, care a comparat Comunitatea Statelor Independente (CSI) cu „un geamantan fără mâner”. În cadrul unui briefing de presă, Zaharova a comentat afirmația șefului diplomației de la Chișinău, potrivit căreia apartenența la CSI nu […] The post Zaharova îl ironizează pe Popșoi: „Mai bine geamantan fără mâner decât mâner fără geamantan!” appeared first on Omniapres.
14:10
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) anunță că, la această dată, nu există niciun embargo aplicat vinurilor din Republica Moldova pe piața ucraineană, în pofida informațiilor apărute recent în spațiul public. Precizarea vine după ce presa de la Kiev a relatat că Guvernul Ucrainei ar fi pregătit un proiect de hotărâre privind modificarea unei decizii […] The post Ministerul Agriculturii: Nu există embargo asupra vinurilor moldovenești în Ucraina appeared first on Omniapres.
13:40
Prețurile la carburanți cresc la final de februarie, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Pentru perioada 28 februarie – 2 martie 2026, benzina COR 95 va fi comercializată la un preț maximal de 23,75 lei/litru, în creștere cu 8 bani, iar motorina standard va ajunge la 20,72 lei/litru, cu 13 bani mai mult […] The post Benzina și motorina se scumpesc la sfârșit de februarie. Explicația ANRE appeared first on Omniapres.
13:10
Primăria Chișinău lansează un nou proiect de infrastructură menit să îmbunătățească accesul către Aeroportul Internațional Chișinău. Direcția Mobilitate Urbană urmează să semneze un acord de colaborare cu Administrația de Stat a Drumurilor și Calea Ferată din Moldova pentru amenajarea unui sens giratoriu și a unei platforme speciale pentru îmbarcarea și debarcarea pasagerilor care se deplasează […] The post Sens giratoriu și platformă pentru pasageri, planificate în zona aeroportului appeared first on Omniapres.
12:30
Opt persoane, inclusiv edilul din Durlești, reținute de CNA într-un dosar privind înstrăinarea ilegală a terenurilor # Omniapres
Primărița orașului Durlești, Eleonora Șaran, se numără printre persoanele reținute într-un dosar privind presupusa delapidare și înstrăinare ilegală a unor terenuri publice. Acțiunile au avut loc în dimineața zilei de 27 februarie, în urma perchezițiilor desfășurate la sediul Primăriei. Operațiunea a fost realizată de ofițerii Centrul Național Anticorupție, într-o anchetă ce vizează o presupusă schemă […] The post Opt persoane, inclusiv edilul din Durlești, reținute de CNA într-un dosar privind înstrăinarea ilegală a terenurilor appeared first on Omniapres.
12:10
Șeful unei întreprinderi din Anenii Noi, trimis în judecată pentru poluarea râului Bâc. Prejudiciul ajunge la 1,3 milioane de lei # Omniapres
Un administrator al unei întreprinderi municipale din raionul Anenii Noi a fost trimis în judecată, fiind acuzat că ar fi permis deversarea apelor uzate neepurate în râul Râul Bâc, fapt ce ar fi provocat un prejudiciu de peste 1,3 milioane de lei mediului. Cauza penală a fost expediată în instanță de Procuratura Căușeni, Oficiul Anenii […] The post Șeful unei întreprinderi din Anenii Noi, trimis în judecată pentru poluarea râului Bâc. Prejudiciul ajunge la 1,3 milioane de lei appeared first on Omniapres.
11:40
Caz grav într-o școală din nord: elevă, posibil victimă a unui abuz sexual din partea profesorului # Omniapres
O elevă dintr-o instituție de învățământ din nordul Republicii Moldova ar fi fost victima unui presupus abuz sexual comis de un profesor. Cazul a ajuns în atenția Ministerul Educației și Cercetării, care s-a autosesizat și a cerut măsuri imediate. Ministerul a solicitat Direcției raionale de învățământ suspendarea cadrului didactic vizat din funcție pe întreaga durată […] The post Caz grav într-o școală din nord: elevă, posibil victimă a unui abuz sexual din partea profesorului appeared first on Omniapres.
11:10
Percheziții de amploare au loc astăzi în municipiul Chișinău și în suburbii, unde ofițerii Centrul Național Anticorupție, împreună cu procurorii Procuratura municipiului Chișinău, desfășoară aproximativ 50 de descinderi într-un dosar de escrocherie legat de terenuri din Durlești. Ancheta vizează o presupusă schemă prin care administrația publică locală ar fi fost deposedată de mai multe terenuri […] The post Primarul și viceprimarul din Durlești, vizați într-o anchetă de escrocherie cu terenuri appeared first on Omniapres.
10:40
Spațiul online trebuie reglementat mai eficient, însă fără a afecta libertatea de exprimare, consideră deputatul PAS Vasile Grădinaru. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni la Moldova 1, unde parlamentarul a descris mediul digital drept „o junglă” în care regulile sunt aplicate insuficient. „Online este o junglă, o junglă nereglementată, în care fiecare își […] The post VIDEO // Deputat PAS: Online-ul este o junglă și trebuie reglementat mai eficient appeared first on Omniapres.
10:10
Un șofer din Chișinău s-a filmat în timp ce conducea cu aproximativ 200 km/h pe bulevardul Renașterii Naționale din capitală, iar imaginile au fost publicate ulterior pe rețelele sociale. Videoclipul, realizat din interiorul unui automobil BMW, surprinde momentul în care vitezometrul indică o creștere rapidă a vitezei, mult peste limita legală admisă pe un drum […] The post VIDEO // Un șofer de BMW s-a filmat în timp ce gonea cu 200 km/h prin Capitală appeared first on Omniapres.
09:40
Bolea: Statul nu poate rezilia contractele firmei investigate pentru delapidări fără o decizie definitivă a instanței # Omniapres
Statul nu poate rezilia, deocamdată, contractele încheiate cu compania vizată în dosarul privind presupuse delapidări în proiecte de infrastructură, în lipsa unei hotărâri judecătorești definitive. Precizarea a fost făcută de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8. Oficialul a explicat că includerea unei companii pe „lista neagră” […] The post Bolea: Statul nu poate rezilia contractele firmei investigate pentru delapidări fără o decizie definitivă a instanței appeared first on Omniapres.
09:10
Presa: Fost deputat și ex-prim-vicepremier, ucis în propria locuință din stânga Nistrului # Omniapres
Un fost deputat al R.Moldova, dar și fost prim-viceprim-ministru, ar fi fost ucis de către indivizi. Crima a avut loc acum trei zile, la data de 24 februarie curent, în localitatea Caragaș, Slobozia, din stânga Nistrului, scrie PulsMedia.MD cu trimitere la surse. Ar fi vorba despre Nicolae Antronati, în vârstă de 90 de ani. Cadavrul […] The post Presa: Fost deputat și ex-prim-vicepremier, ucis în propria locuință din stânga Nistrului appeared first on Omniapres.
07:10
O zi în care banii, investițiile și deciziile financiare cântăresc mai mult decât de obicei, iar prudența și calculele făcute la timp pot aduce stabilitate pe termen lung. PEȘTI Poate amânați o decizie legată de un contract ca să analizați în perspectivă cum v-ar ajuta, ce beneficii ați avea de pe urma lui și o […] The post Horoscop 27 februarie 2026. Unele zodii primesc bani, altele investesc cu prudență appeared first on Omniapres.
26 februarie 2026
18:00
Alerta semnalată la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău nu s-a confirmat, după ce echipele specializate au finalizat toate verificările de securitate. Potrivit autorităților, activitatea aeroportului a fost reluată în regim normal, iar pasagerii își pot continua călătoriile fără restricții. Reprezentanții Poliției de Frontieră, în cooperare cu celelalte structuri responsabile de securitate, menționează că măsurile […] The post Alertă falsă la Aeroportul din Chișinău: activitatea a fost reluată appeared first on Omniapres.
17:20
Șoseaua Muncești din sectorul Botanica va intra în lucrări de reparație în următoarele zile, unde mai multe echipe de drumari vor interveni concomitent, în funcție de condițiile meteorologice. Autoritățile anunță că lucrările se vor desfășura continuu pe întreaga porțiune a drumului, începând de duminică. Pentru a permite intervenții mai operative, circulația rutieră va fi restricționată […] The post Șoseaua Muncești intră în reparații: trafic restricționat începând de duminică appeared first on Omniapres.
16:10
Medicamentele cu levamisol, utilizate contra parazitozelor, ar putea dispărea din farmacii # Omniapres
Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale anunță că la nivel european a fost recomandată retragerea autorizațiilor de punere pe piață pentru medicamentele care conțin levamisol, după o reevaluare a siguranței acestora. Decizia vine în urma unei analize realizate de Comitetul de siguranță al Agenției Europene a Medicamentului, care a concluzionat că substanța poate provoca o reacție […] The post Medicamentele cu levamisol, utilizate contra parazitozelor, ar putea dispărea din farmacii appeared first on Omniapres.
15:40
Numirea lui Herman von Hebel și Bernard Lavigne în Comisia de evaluare a procurorilor a picat la vot în Parlament # Omniapres
Proiectul de hotărâre privind desemnarea lui Herman von Hebel și Bernard Lavigne în componența Comisiei de evaluare a procurorilor nu a acumulat suficiente voturi în Parlament și, prin urmare, nu a fost adoptat. Inițiativa a fost susținută de 53 de deputați, în condițiile în care pentru aprobare erau necesare cel puțin 61 de voturi, adică […] The post Numirea lui Herman von Hebel și Bernard Lavigne în Comisia de evaluare a procurorilor a picat la vot în Parlament appeared first on Omniapres.
15:30
Igor Dodon, liderul fracțiunii socialiștilor din Parlamentul Republicii Moldova, afirmă că Maia Sandu și PAS folosesc războiul din Ucraina ca instrument politic. Politicianul a subliniat că, pe parcursul ultimilor patru ani, ei justifică prin război toate eșecurile din politica internă, economie și domeniul social, precum și presiunile asupra opoziției, cenzura în mass-media și tergiversarea procesului […] The post Igor Dodon: Maia Sandu și PAS folosesc războiul din Ucraina ca instrument politic appeared first on Omniapres.
14:30
Suspectul de organizarea omorului la o terasă din Chișinău, trimis înapoi în penitenciar # Omniapres
Cetățeanul turc Hassan Toper, acuzat de complicitate în omorul comis în iulie 2024, la o terasă din Chișinău, a revenit după gratii. Decizia a fost pronunțată de Curtea de Apel. Informația a fost confirmată pentru TV8 de către purtătorul de cuvânt al PCCOCS, Emil Gaitur. Bănuitul va fi plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, […] The post Suspectul de organizarea omorului la o terasă din Chișinău, trimis înapoi în penitenciar appeared first on Omniapres.
14:10
VIDEO // Partidul Nostru cere transparență: ”Energocom este o întreprindere monstru: prețurile se țin în secret, profitul se face pe seama cetățenilor” # Omniapres
Calculele arată că tariful la gazele naturale trebuia redus mai devreme. Pe parcursul anului, prețurile pe piețele internaționale au scăzut, iar întreprinderea de stat Energocom ține în secret prețul de achiziție al gazelor naturale. Între timp populația plătea pentru gaz la tarife foarte ridicate în cele mai reci luni ale anului. Declarația îi aparține lui […] The post VIDEO // Partidul Nostru cere transparență: ”Energocom este o întreprindere monstru: prețurile se țin în secret, profitul se face pe seama cetățenilor” appeared first on Omniapres.
13:40
VIDEO // Tâlhărie ca în filme la Strășeni: doi tineri arestați, al treilea – în căutare internațională # Omniapres
Doi tineri de 21 și 23 de ani au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind suspectați de comiterea unei tâlhării. Un al treilea suspect, cu vârsta de 25 de ani, a fost anunțat în căutare internațională. Potrivit materialelor cauzei penale, în noiembrie 2024, pe timp de noapte, cei trei, având fețele […] The post VIDEO // Tâlhărie ca în filme la Strășeni: doi tineri arestați, al treilea – în căutare internațională appeared first on Omniapres.
13:20
Victoria Furtună cere demiterea Maiei Sandu și moratoriu pe 25 de ani la grațierea condamnaților pentru droguri # Omniapres
Cu o reacția la scandalul privind grațierea traficanților de droguri a venit și președintele Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, care a propus câteva proiecte pentru deputați. Potrivit ei, aceste idei ar fi îndreptate către apărarea celor vulnerabili. „Când mamele cu cinci copii nu sunt grațiate pentru infracțiuni ușoare sau mai puțin grave, dar se acordă […] The post Victoria Furtună cere demiterea Maiei Sandu și moratoriu pe 25 de ani la grațierea condamnaților pentru droguri appeared first on Omniapres.
13:10
”Au vrut să mă mituiască”. Mama fostei șefe a Procuraturii Anticorupție comentează decorarea sa de către Maia Sandu # Omniapres
Mama fostei șefe a Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, Elena Dragalin, lansează acuzații grave la adresa conducerii statului. Într-o serie de postări, ea susține că ar fi fost decorată de președinta Maia Sandu, după care ar fi urmat imediat apeluri telefonice cu mesaje menite să o determine pe ea și pe fiica sa „să reducă din […] The post ”Au vrut să mă mituiască”. Mama fostei șefe a Procuraturii Anticorupție comentează decorarea sa de către Maia Sandu appeared first on Omniapres.
13:10
Adriana Ochișanu rupe tăcerea și vine acuzații explozive: „Sunau la spital să afle dacă nu a murit Cristi” # Omniapres
Interpreta Adriana Ochişanu a vorbit recent, în cadrul emisiunii „Online Story by Cornelia lonescu”, despre seria de acuzații în care a fost implicată familia sa în ultimul timp. Artista a dezvăluit că ar fi avut parte de presiuni și intimidări. „Am să pun la dispoziția oamenilor multe lucruri pe care vreau să le afle și […] The post Adriana Ochișanu rupe tăcerea și vine acuzații explozive: „Sunau la spital să afle dacă nu a murit Cristi” appeared first on Omniapres.
12:40
Peste 166 de mii de persoane au beneficiat, în luna ianuarie, de medicamente și dispozitive medicale compensate, eliberate prin Sistemul informațional automatizat eRețeta. Datele au fost prezentate de Compania Națională de Asigurări în Medicină, care anunță că a transferat farmaciilor contractate aproximativ 102 milioane de lei pentru produsele compensate – cu circa patru milioane de […] The post Cel mai scump tratament compensat a depășit 1 100 de lei per pacient appeared first on Omniapres.
12:10
Trei polițiști din Chișinău au fost surprinși într-o ipostază mai puțin obișnuită: nu dirijau traficul, ci astupau gropi. Scena a avut loc pe podul de pe strada Ismail, unde, în loc de fluier și baston reflectorizant, oamenii legii au pus mâna pe lopeți. Imaginile, filmate de martori și distribuite pe rețelele de socializare, au stârnit […] The post VIDEO // „A ajuns poliția să astupe găurile?” Scene virale de pe podul Ismail appeared first on Omniapres.
11:40
Parlamentul a adoptat o Declarație de susținere a independenței, suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei, cu ocazia împlinirii a patru ani de la invazia militară la scară largă a Ucrainei de către Federația Rusă. Proiectul de hotărâre, inițiat de un grup de deputați din Fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate”, a fost votat de 65 […] The post Parlamentul a adoptat Declarația de susținere a Ucrainei: 65 de voturi pentru appeared first on Omniapres.
11:10
PAS, pe primul loc în preferințele alegătorilor. Cinci formațiuni ar intra în Parlament, în caz de anticipate # Omniapres
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) ar ocupa prima poziție în preferințele electoratului, potrivit unui sondaj realizat de IMAS la comanda portalului Independent News din România. Cercetarea arată că formațiunea de guvernare ar acumula 40,8% din voturile respondenților deciși. Pe locul al doilea s-ar clasa Partidul Socialiștilor […] The post PAS, pe primul loc în preferințele alegătorilor. Cinci formațiuni ar intra în Parlament, în caz de anticipate appeared first on Omniapres.
10:40
Ministra Muncii, despre moțiunea simplă a opoziției: „Sunt pregătită să merg în Parlament” # Omniapres
Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, anunță că este pregătită să meargă în Parlament pentru a răspunde moțiunii simple inițiate de deputații Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, care îi contestă activitatea și îi cer demisia. Oficiala susține că domeniul pe care îl gestionează este unul esențial pentru populație și că rezultatele din ultimii ani […] The post Ministra Muncii, despre moțiunea simplă a opoziției: „Sunt pregătită să merg în Parlament” appeared first on Omniapres.
10:10
Sondaj IMAS: Guvernul Munteanu nu trece testul în ochii moldovenilor. Majoritatea îi dau note între 1 și 5 # Omniapres
Aproape 55 la sută dintre cetățenii moldoveni nu îi dau Guvernului Munteanu o notă „de trecere”. Potrivit unui sondaj făcut public de IMAS Moldova, 21 la sută dintre respondenți au notat cu 1 activitatea Guvernului, 7 la sută i-au dat nota 2, puțin peste 10 la sută i-au dat nota 3 și 4, iar aproape […] The post Sondaj IMAS: Guvernul Munteanu nu trece testul în ochii moldovenilor. Majoritatea îi dau note între 1 și 5 appeared first on Omniapres.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.