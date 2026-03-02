Omagiu la Fântâna Eroilor: Liceul „Alexandru cel Bun” din Tighina comemorează luptătorii căzuți la Nistru
Eroii căzuți pentru apărarea integrității teritoriale și a independenței Republicii Moldova sunt comemorați și la Fântâna Eroilor din Tighina. În fiecare an, elevii, părinții și profesorii de la Liceul „Alexandru cel Bun” – una dintre cele opt instituții cu predare în limba română din regiunea transnistreană – se adună aici pentru a aduce un omagiu celor care și-au jertfit viața pentru țară.
Peste 100 de cetățeni ai Republicii Moldova aflați în statele din Orientul Mijlociu au contactat misiunile diplomatice pentru asistență consulară sau informații, în contextul escaladării conflictului din regiune, anunță Ministerul Afacerilor Externe (MAE).
Unele zboruri din Dubai, reluate din seara zilei de 2 martie. Recomandările MAE pentru cetățenii moldoveni # Moldova1
Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au anunțat reluarea limitată a operațiunilor aeriene pe aeroporturile din Dubai. Potrivit Dubai Airports, începând cu seara zilei de 2 martie, un număr restrâns de zboruri vor opera de pe Aeroportul Internațional Dubai (DXB) și Dubai World Central – Al Maktoum (DWC).
Procurorii și judecătorii cer incriminări separate pentru amenințarea și agresarea magistraților # Moldova1
Protecția judecătorilor și procurorilor ar putea fi consolidată prin articole distincte în Codul penal și Codul contravențional, însă forma finală a noilor modificări legislative nu a fost încă stabilită. Reprezentanții sistemului judecătoresc au cerut, la consultările publice organizate, pe 2 martie, de Comisia parlamentară juridică, pentru numiri și imunități, incriminări separate pentru amenințarea și agresarea magistraților.
R. Moldova extrage anual zeci de mii de tone de petrol și zeci de mii de metri cubi de gaze: Ce se întâmplă cu acești combustibili # Moldova1
Zeci de mii de tone de petrol și zeci de mii de metri cubi de gaz combustibil sunt extrase anual de pe teritoriul R. Moldova. Datele oficiale arată că, în 2024, din sudul republicii au fost extrase aproximativ 40.5 mii de tone petrol și 51 de mii de metri cubi de gaz combustibil.
Tema despre războiul de acum 34 de ani de la Nistru este predată în clasele a noua, în cadrul disciplinei Istoria românilor și universală, atunci când elevii studiază perioada contemporană și formarea statului R. Moldova. Cătălin Vacarciuc, profesor de Istorie la Liceul „Hyperion” din orașul Durlești, suburbie a Chișinăului, afirmă că astăzi acest eveniment este predat insuficient în școli.
Conflictul din Orient va afecta Europa, inclusiv R. Moldova, spun experții: Va crește costul petrolului # Moldova1
Escaladarea tensiunilor în Orientul Mijlociu riscă să provoace „unde de șoc” pe dimensiunea energetică, iar prima vizată ar putea fi Uniunea Europeană, inclusiv Republica Moldova. Interdependențele economice globale vor aduce scumpiri în lanț după blocarea strâmtorii Ormuz - cel mai important canal petrolier din lume, afirmă expertul în relații internaționale, Grigore Guzun.
Persoanele din stânga Nistrului care au oferit interviuri postului Moldova 1, intimidate de pretinsele autorități de la Tiraspol # Moldova1
Mai multe persoane din stânga Nistrului, care au oferit recent interviuri postului public de televiziune Moldova 1, au fost telefonate de reprezentanți ai așa-numitului minister al securității (mgb) de la Tiraspol.
Starul argentinian Lionel Messi a marcat primele sale goluri în această ediție de campionat din Major League Soccer, liga profesionistă nord-americană de fotbal. În etapa a doua, Inter Miami a învins cu 4:2 în deplasare pe Orlando City în derby-ul statului american Florida. Inter Miami pierduse în prima etapă cu 0:3 pe terenul echipei FC Los Angeles, iar în deplasarea de la Orlando era condusă la pauză cu 0:2.
Războiul din Orientul Mijlociu zguduie piețele: Petrolul se apropie de 100 de dolari per baril, iar gazele europene cresc cu aproape 50% # Moldova1
Prețurile petrolului și gazelor naturale au înregistrat creșteri abrupte luni, 2 martie, după ce atacurile israeliano-americane asupra Iranului și represaliile Teheranului au dus la închiderea unor instalații petroliere și de gaze din Orientul Mijlociu și la blocarea transporturilor prin Strâmtoarea Hormuz - o rută prin care tranzitează aproximativ o cincime din petrolul și gazul lichefiat la nivel mondial.
Primarul „bătăuș” din Sadâc, vizat în mai multe litigii, ar putea fi revocat din funcție. CEC a stabilit data referendumului # Moldova1
Primarul comunei Sadâc, raionul Cantemir, Ilie Porumbescu, ar putea fi revocat din funcție. Comisia Electorală Centrală (CEC) a decis luni, 2 martie, organizarea unui referendum local privind demiterea sa. Scrutinul va avea loc pe 17 mai 2026.
Valeriu Chiveri: Elemente de escaladare a conflictului transnistrean nu există în prezent, dar scenariul nu poate fi exclus în totalitate # Moldova1
După 34 de ani, războiul de pe Nistru încă „sângerează”, iar Republica Moldova mai resimte consecințele acestuia: conflictul rămâne înghețat, cu efecte persistente de securitate, economice și sociale. La momentul actual, nu există elemente de escaladare a conflictului, dar „suntem într-o situație geopolitică dinamică extraordinară și nu putem exclude că acest lucru s-ar putea întâmpla mâine sau într-o perspectivă nu foarte îndelungată”, anticipează vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri.
Arsenal Londra continuă să spere la titlu în Premier League. „Tunarii” au învins-o pe Chelsea Londra pe teren propriu cu 2:1, într-un meci din etapa a 28-a a primei divizii engleze de fotbal.
Memoria războiului de la Nistru rămâne o lecție despre fragilitatea păcii. Astăzi, când Republica Moldova se confruntă cu un test de maturitate democratică, amintirea acelor evenimente trebuie să transforme durerea în vigilență și istoria în apărare. Declarațiile au fost făcute la o conferință științifică organizată pe 2 martie, ziua care marchează începutul Războiului din 1992 pentru apărarea independenței și integrității teritoriale a țării.
Obiceiul Mărțișorului, promovat de copiii din Volovița: „Să bucurăm oamenii, să-și aducă aminte de tradiții” # Moldova1
În timp ce zăpada se topește, iar natura prinde viață din nou, o tradiție veche de secole vestește sosirea primăverii - mărțișorul. Simbol al reînnoirii și al speranței, firul alb-roșu aduce optimism și bucurie în casele oamenilor. La Volovița, raionul Soroca, obiceiul capătă continuitate pentru al doilea an consecutiv, prin implicarea copiilor din localitate.
Meci elecrizant în prima divizii italiană de fotbal. În derby-ul etapei a 27-a, AS Roma și Juventus Torino au remizat la mare luptă cu un scor mai rar întâlnit în Il Calcio - 3:3. „Giallorosi" au condus cu 3:1, însă „bianconeri" n-au lasat garda jos și au izbutit să evite înfrângerea în minutul 90+3. Echipa-gazdă a deschis scorul în minutul 39, când brazilianul Wesley França a marcat cu un șut plasat din interiorul careului mic. Două minute mai târziu, însă, portughezul Francisco Conceição a restabilit egalitatea.
R. Moldova va avea un Consulatul onorific la Hamburg, Germania. Oficiul acestuia va fi inaugurat pe parcursul săptămânii curente, în cadrul vizitei vicepremierului Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe, în Germania.
Circa 600 de angajați ai întreprinderii Calea Ferată din Moldova (CFM) rămân în concendiu forțat până la sfârșitul lunii martie. Măsura, menită să aducă economii la buget, a fost prelungită deja pentru a doua oară. De la sfârșitul lunii decembrie, sute de oameni primesc doar jumătate din salariile care li se cuvin, pentru că nu merg la muncă.
Admiterea 2026 | Universitatea „Ion Creangă” prezintă oferta pentru învățământul la distanță: „Ideal pentru îmbinarea studiilor cu jobul” # Moldova1
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău (UPSC) și-a extins portofoliul de programe disponibile pentru învățământul la distanță. Oferta pentru sesiunea de admitere 2026 acoperă domenii esențiale precum Educația, Psihologia și Asistența socială.
Atacurile Statelor Unite și Israelului în Iran, lansate în urmă cu două zile, s-au soldat cu 555 de morți, anunță luni, 2 martie, Semiluna Roșie iraniană, relatează The Associated Press.
Veteranul Andrei Eremia, la Moldova 1: „Putea fi ca în Ucraina, dacă nu opuneam rezistență totală” # Moldova1
La 34 de ani de la conflictul armat de pe Nistru, Republica Moldova este chemată să-și asume trecutul, să-și cinstească eroii și să vorbească deschis despre sacrificiul celor care au apărat independența țării. Totodată, autoritățile trebuie să le acorde mai multă atenție veteranilor războiului de la Nistru, susțin experții.
Performanță uriașă a tenismenei spaniole cu origini moldovenești, Cristina Bucșă. Sportiva născută la Chișinău a cucerit primul ei titlu WTA. Ea a învins-o pe poloneza Magdalena Frech în 3 seturi în finala competiției din orașul mexican Merida.
Șapte fete, inclusiv trei minore, forțate să presteze servicii sexuale în apartamente închiriate în Chișinău # Moldova1
Șapte fete din familii social-vulnerabile, inclusiv trei minore, au fost exploatate sexual de către șase bărbați. Victimele, cu vârste cuprinse între 15 și 20 de ani, au fost ademenite cu presupuse câștiguri considerabile de bani, însă, prin înșelăciune, au fost obligate să presteze servicii sexuale în mai multe apartamente închiriate din Chișinău.
Veteran, la 34 de ani de la războiul de pe Nistru: „Am un singur regret - că militarii ruși staționează ilegal în R. Moldova” # Moldova1
Atunci când a izbucnit războiul de pe Nistru, Republica Moldova nu avea o armată bine instruită și dotată. Zeci de mii de polițiști, militari și voluntari au plecat pe front înarmați doar cu ce aveau la îndemână, aruncându-se în lupte crâncene pentru a opri tancurile și blindatele armatei ruse. Victor Buliga avea 28 de ani când a început conflictul.
Echipa la care este legitimat moldoveanul Vadim Rață va juca în play-off-ul Superligii românești de fotbal # Moldova1
FC Argeș Pitești este ultima echipă calificată în play-off-ul Superligii românești de fotbal. În etapa a 29-a, echipa condusă de Bogdan Andone și la care este legitimat moldoveanul Vadim Rață, a învins cu 1:0 în deplasare pe Dinamo Bucuești. Este pentru oară când o echipă nou-promovată ajunge în Top-6, și tot în premieră, campioana en-titre va juca în play-out.
MAE: 15 cetățeni moldoveni au solicitat asistență consulară în Orientul Mijlociu. Zeci de apeluri pentru informații # Moldova1
Peste 100 de cetățeni ai Republicii Moldova aflați în statele din Orientul Mijlociu au contactat misiunile diplomatice pentru asistență consulară sau informații, în contextul escaladării conflictului din regiune, anunță Ministerul Afacerilor Externe (MAE).
Miting la 34 de ani de la conflictul de la Nistru: „Agresiunea nu a dispărut, și-a schimbat doar metodele” # Moldova1
La peste trei decenii de la războiul de la Nistru, președinta Maia Sandu a declarat că libertatea Republicii Moldova „a venit cu un preț greu”, iar pacea și democrația sunt din nou amenințate. Șefa statului a afirmat, la mitingul solemn organizat de Ziua Memoriei și Recunoștinței, că atât în 1992, în Republica Moldova, cât și astăzi în Ucraina, agresorul este Rusia, iar țara noastră continuă să se confrunte cu un „război cognitiv”, purtat prin propagandă și dezinformare.
Două fete cu vârste de 11 și, respectiv, 12 ani, au căzut sub gheața de pe lacul din parcul „Valea Trandafirilor” din Chișinău. Copilele au fost scoase din apă de salvamari și nu au avut de suferit.
„Eliminăm complet hârtia”: Certificatele de concediu medical, eliberate exclusiv în format digital, începând din martie # Moldova1
Pacienții din R. Moldova nu mai trebuie să meargă la medic pentru a-și ridica certificatele de concediu medical. Începând cu 1 martie 2026, acestea nu mai sunt eliberate pe suport de hârtie, ci exclusiv în format digital, iar angajatorii au acces la platforma esanatate.gov.md. Sistemul informațional „Portalul certificatelor de concediu medical” a fost lansat oficial, pe 2 martie.
Consilierii municipali, convocați pentru data de 12 martie să mai facă o tentativă de a vota bugetul Chișinăului # Moldova1
Consilierii din capitală sunt așteptați la o nouă ședință a Consiliului Municipal Chișinău (CMC), stabilită pentru data de 12 martie. Pe ordinea de zi a ședinței vor figura mai multe subiecte stringente pentru Chișinău, inclusiv bugetul municipal pentru anul 2026.
Moldovenii din zonele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu, îndemnați să rămână în adăposturi și să evite deplasările neesențiale # Moldova1
Cetățenii Republicii Moldova aflați în Israel, Qatar, Emiratele Arabe Unite (EAU), Liban sau Iran sunt îndemnați să rămână în locuri sigure, să evite deplasările neesențiale și să mențină legătura cu misiunile diplomatice, în contextul agravării situației de securitate din Orientul Mijlociu. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță că Celula de Criză activează în regim permanent și monitorizează evoluțiile din regiune.
Primăvara începe cu un omagiu pentru Eugen Doga: „A fost și este eternitate, cântecele lui încă trăiesc” # Moldova1
Ziua de 1 martie nu este doar prima zi de primăvară, ci și ziua în care s-a născut regretatul compozitor Eugen Doga. Astăzi, numeroși admiratori ai creației sale i-au adus un omagiu. La Aeroportul Internațional Chișinău, pasagerii au avut parte de un moment emoționant: perechi de dansatori au valsat în acordurile inconfundabile ale marelui compozitor, iar elevii Școlii de Arte „Eugen Doga” au depus flori la mormântul maestrului.
Au luptat pentru țară în 1992, apoi pentru o locuință: Cum și-au făcut dreptate 56 de veterani, instalându-se în „blocul deputaților” # Moldova1
În 1992, au luptat pentru integritatea teritorială a Republicii Moldova, iar statul le-a promis sprijin, inclusiv locuințe. Numai că, în timp ce veteranii rămâneau fără un acoperiș deasupra capului, statul construia de zor, în inima Chișinăului, apartamente pentru deputați. Sătui să fie mințiți, 56 de veterani și-au făcut singuri dreptate - s-au instalat, inițial ilegal, în apartamentele pe care urmau să le ocupe legislatorii chiar în spatele clădirii Parlamentului.
„Atac raider”: Primarul Ceban nu crede acuzațiilor din dosarul delapidării orașului Durlești de terenuri # Moldova1
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, acuză Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) că ar încerca să preia „prin atac raider” Primăria Durlești și să impună în fruntea instituției un reprezentant al formațiunii. Declarațiile au fost lansate pe 2 martie, la ședința Primăriei Chișinău, după plasarea în arest preventiv a primăriței de Durlești, Eleonora Șaran, și a viceprimarului Mihai Enachi, într-un dosar care vizează delapidarea localității de terenuri publice.
Toate loturile de lapte în vrac importate din Ucraina vor fi supuse unor verificări minuțioase, pentru a preveni intrarea pe piață a produselor contaminate cu metronidazol. Un ordin în acest sens a fost semnat de administrația Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
NOU | Companiile din R. Moldova pot efectua transferuri prin MIA Plăți Instant, din 2 martie: Comisionul perceput # Moldova1
Companiile din R. Moldova pot efectua, începând cu data de 2 martie, transferuri instant între persoane juridice (Business-to-Business – B2B) prin intermediul sistemului MIA Plăți Instant, cu un comision de maximul 40 de lei per tranzacție.
Germania și Italia, țări-lidere privind numărul de zboruri operate de pe aeroportul din Chișinău # Moldova1
Extinderea terminalului Aeroportului Internațional „Eugen Doga” - Chișinău rămâne o prioritate strategică pentru administrația instituției, în acest moment fiind în curs de finalizare documentația tehnică. Modernizarea și lărgirea spațiului vor aduce condiții mai bune pentru pasageri, în contextul în care, în 2025, aerogara a înregistrat un ritm de creștere de peste zece ori mai mare decât media europeană, iar numărul călătorilor este în continuă ascendență.
Modificări la depunerea actelor pentru șederile în scop de muncă: Procedura se aplică din 2 martie # Moldova1
Inspectoratul General pentru Migrație (IGM) introduce, începând cu 2 martie, o procedură temporară care vizează cetățenii străini aflați în proces de obținere sau prelungire a dreptului de ședere în scop de muncă în Republica Moldova.
Autoritățile din Dubai și Abu Dhabi au cerut hotelurilor să prelungească șederile pentru oaspeți: Cine suportă costurile # Moldova1
Autoritățile din Dubai și Abu Dhabi au cerut hotelurilor să prelungească șederile pentru oaspeții care nu pot pleca din cauza situației din Orientul Mijlociu, într-o mișcare coordonată pentru a proteja vizitatorii internaționali afectați de perturbările de călătorie, informează Gulf News.
Moldovenii de peste hotare au trimis acasă peste 132 mln. de dolari în ianuarie: Majoritatea transferurilor - în euro # Moldova1
Cetățenii R. Moldova care muncesc peste hotare au trimis acasă, în prima lună a anului curent, 132 de milioane 580 de mii de dolari, inclusiv aproape 74 de milioane prin sistemele de remiteri de bani.
Extinderea terminalului Aeroportului Chișinău, prioritate strategică pe fondul creșterii numărului de pasageri # Moldova1
Extinderea terminalului Aeroportului Internațional „Eugen Doga” - Chișinău rămâne o prioritate strategică pentru administrația instituției, în acest moment fiind în curs de finalizare documentația tehnică. Modernizarea și lărgirea spațiului vor aduce condiții mai bune pentru pasageri, în contextul în care, în 2025, aerogara a înregistrat un ritm de creștere de peste zece ori mai mare decât media europeană, iar numărul călătorilor este în continuă ascendență.
În condițiile în care seceta, grindina sau înghețurile pot distruge într-o singură zi investiții de sute de mii de lei, polița de asigurare în agricultură nu mai este o opțiune, ci o necesitate. Asigurare pentru culturi și animale implică și costuri semnificative. Pentru a-i motiva pe fermieri, statul acoperă 70% din prima de asigurare.
The Economist: războiul din Iran ar putea provoca cel mai mare șoc petrolier din ultimii ani # Moldova1
Prețurile ar urma să crească brusc pe termen scurt, dar și ar putea rămâne la niveluri ridicate pentru o perioadă nedeterminată, notează The Economist. În vara anului 2025, la doar câteva ore după atacurile asupra Iranului, prețul petrolului de tip Brent a crescut cu 7%, ajungând la 74 de dolari pe baril - o creștere considerabilă, dar nu uriașă.
Expoziție aniversară: 30 de ani de creații din fibre vegetale ale Nataliei Cangea, lucrări expuse la Chișinău # Moldova1
Mai multe creații realizate din fibre vegetale au fost expuse la Muzeul Național de Etnografie, cu prilejul împlinirii a trei decenii de activitate a remarcabilei meșterițe populare Natalia Cangea. Evenimentul a reunit piese lucrate manual din materiale ecologice, care evidențiază măiestria, rafinamentul și atașamentul artistei față de tradițiile autentice. Prin migală și creativitate, autoarea transformă fibrele naturale în adevărate opere de artă, contribuind la promovarea și valorificarea patrimoniului cultural.
Israelul extinde ofensiva asupra Iranului și lovește Hezbollah în Liban. Primele victime americane, confirmate # Moldova1
Israelul a lansat noi lovituri aeriene asupra Teheranului și și-a extins campania militară prin atacuri împotriva pozițiilor Hezbollah din Liban, în timp ce președintele SUA, Donald Trump, a indicat că ofensiva americano-israeliană ar putea continua „săptămâni întregi”. Potrivit Reuters, conflictul, declanșat după atacurile SUA și Israelului asupra Iranului de sâmbătă, 28 februarie, riscă să se transforme într-o confruntare regională de amploare, cu impact major asupra piețelor petroliere și traficului aerian global.
Ziua Memoriei și Recunoștinței | 34 de ani de la începutul conflictului armat de pe Nistru # Moldova1
Pe 2 martie 2026, se împlinesc 34 de ani de la declanșarea în 1992 a acțiunilor de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova. Aproximativ 30 de mii de militari, polițiști și voluntari au luat parte la conflictul armat, peste 300 de persoane și-au pierdut viața în timpul luptelor, iar alte zeci sunt date dispărute până astăzi. Pe parcursul acestor ani au avut loc negocieri în diverse formate, dar conflictul transnistrean nu a fost soluționat.
Corespondență Dan Alexe | Belgia și Franța încep să intercepteze și să confiște petroliere-fantomă rusești # Moldova1
Pentru prima oară, Belgia, cu sprijinul Franței, a oprit și rechiziționat o navă suspectată că ar aparține flotei fantomă rusești. Petrolierul Ethera, oprit duminică de militarii belgieni, arbora pavilion guineean și se află pe lista navelor sancționate de Uniunea Europeană, ca parte a flotei fantomă folosite de Rusia pentru a eluda sancțiunile internaționale.
Municipiul Bălți, Capitala Tineretului 2026. Timp de un an va beneficia de sprijin pentru dezvoltare # Moldova1
Municipiul Bălți a fost desemnat Capitala Tineretului 2026. Timp de un an, Bălțiul va beneficia de sprijin în dezvoltarea politicilor de tineret, inclusiv de sprijin metodologic și logistic în implementarea unor activități diverse activități. În centrul lor, vor fi activiști, voluntari și alți locuitori care își doresc dezvoltarea comunității. Bugetul este de patru milioane de lei.
