Mihai Popșoi întreprinde vizite în Germania și Azerbaidjan: întrevederi cu lideri germani și azeri, pe agendă
Radio Moldova, 2 martie 2026 20:30
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, va efectua, în perioada 3–6 martie, vizite oficiale în Germania și Azerbaidjan, la invitația omologilor săi.
Umar Djabrailov, fost senator rus, dat afară din partidul lui Putin, s-ar fi sinucis # Radio Moldova
Umar Djabrailov, un controversat om de afaceri rus care în martie 2000 a candidat la alegerile prezidențiale care l-au adus pe Vladimir Putin la putere, s-a sinucis cu o armă de foc. Acesta a fost găsit într-un hotel din Moscova.
Mărturii la Moldova 1, ale veteranilor din serviciile secrete, care au desfășurat operațiuni în timpul războiului de pe Nistru # Radio Moldova
Moscova a pregătit războiul din regiunea transnistreană începând cu 1989 și mai târziu Rusia s-a implicat clar de partea separatiștilor, i-a înarmat, i-a instruit, și a intrat în război la Tighina. Patrioții din serviciile secrete de la Chișinău au stat cu ochii pe Transnistria și în perioada kaghebeului, când au apărut primele semnale de militarizare. Apoi noul minister al Securității a dezvoltat rețele loiale în spatele frontului și a oferit sprijin pentru forțele naționale. Jurnalistul de la Moldova 1, Radu Osipov, a stat de vorbă cu veteranii din servicii le secrete care au desfășurat operațiuni în timpul războiului.
Investiții elene în R. Moldova: drumuri, căi ferate și energie regenerabilă pe agenda bilaterală # Radio Moldova
Republica Moldova și Grecia și-au reconfirmat interesul pentru aprofundarea cooperării în infrastructură și energie, în cadrul unor întrevederi oficiale care au avut loc la Chișinău. Discuțiile au vizat proiecte concrete de modernizare a rețelelor de transport, dezvoltarea logisticii și investiții în sectorul energetic, inclusiv în surse regenerabile și infrastructura de gaze naturale.
Premierul Munteanu, la 34 de ani la războiul de la Nistru: „Poporul de pe malul stâng are șansa de a se ancora, împreună cu restul țării, în UE” # Radio Moldova
La peste trei decenii de la războiul de la Nistru, oficialii atenționează asupra amplificării „războiului cognitiv” al Federației Ruse împotriva R. Moldova și au cerut retragerea trupelor staționate ilegal pe malul stâng al Nistrului.
Forțele ucrainene au reîntors mai mult teritoriu în februarie decât au ocupat forțele rusești # Radio Moldova
Forțele ucrainene au reîntors, în februarie curent, mai mult teritoriu decât au reușit forțele rusești să ocupe în aceeași perioadă, a anunțat comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Syrskyi, pe 2 martie.
Zborurile de pe aeroporturile din Dubai, reluate limitat. MAE: „Mergeți la aeroport după ce v-a contactat compania aeriană” # Radio Moldova
Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au anunțat reluarea limitată a operațiunilor aeriene pe aeroporturile din Dubai. Potrivit Dubai Airports, începând cu seara zilei de 2 martie, un număr restrâns de zboruri vor opera de pe Aeroportul Internațional Dubai (DXB) și Dubai World Central – Al Maktoum (DWC).
„Nu apărăm privilegii, apărăm justiția”: Pedepsele pentru agresarea magistraților ar putea fi înăsprite # Radio Moldova
Protecția judecătorilor și procurorilor ar putea fi consolidată prin articole distincte în Codul penal și Codul contravențional, însă forma finală a noilor modificări legislative nu a fost încă stabilită. Reprezentanții sistemului judecătoresc au cerut, la consultările publice organizate, pe 2 martie, de Comisia parlamentară juridică, pentru numiri și imunități, incriminări separate pentru amenințarea și agresarea magistraților.
Educație în română și recunoștință pentru eroi: Luptătorii căzuți la Nistru, comemorați la Liceul „Alexandru cel Bun” din Tighina # Radio Moldova
Eroii căzuți pentru apărarea integrității teritoriale și a independenței Republicii Moldova sunt comemorați și la Fântâna Eroilor din Tighina. În fiecare an, elevii, părinții și profesorii de la Liceul „Alexandru cel Bun” – una dintre cele opt instituții cu predare în limba română din regiunea transnistreană – se adună aici pentru a aduce un omagiu celor care și-au jertfit viața pentru țară.
Extracția de petrol și gaze rămâne limitată în R. Moldova: Ce volume de petrol și gaze extragem anual # Radio Moldova
Zeci de mii de tone de petrol și zeci de mii de metri cubi de gaz combustibil sunt extrase anual de pe teritoriul R. Moldova. Datele oficiale arată că, în 2024, din sudul republicii au fost extrase aproximativ 40.5 mii de tone petrol și 51 de mii de metri cubi de gaz combustibil.
Profesor de Istorie: „Războiul de pe Nistru e tratat succint în manuale, cu puține ore alocate” # Radio Moldova
Tema despre războiul de acum 34 de ani de la Nistru este predată în clasele a noua, în cadrul disciplinei Istoria românilor și universală, atunci când elevii studiază perioada contemporană și formarea statului R. Moldova. Cătălin Vacarciuc, profesor de Istorie la Liceul „Hyperion” din orașul Durlești, suburbie a Chișinăului, afirmă că astăzi acest eveniment este predat insuficient în școli.
Grigore Guzun, despre conflictul din Orientul Mijlociu: Interdependențele economice globale vor aduce scumpiri în lanț # Radio Moldova
Escaladarea tensiunilor în Orientul Mijlociu riscă să provoace „unde de șoc” pe dimensiunea energetică, iar prima vizată ar putea fi Uniunea Europeană, inclusiv Republica Moldova. Interdependențele economice globale vor aduce scumpiri în lanț după blocarea strâmtorii Ormuz - cel mai important canal petrolier din lume, afirmă expertul în relații internaționale, Grigore Guzun.
Expert: Efectele întrevederii de la Tiraspol vor fi vizibile doar după aplicarea măsurilor anunțate de autorități # Radio Moldova
Mai multe persoane din stânga Nistrului, care au oferit recent interviuri postului public de televiziune Moldova 1, au fost telefonate de reprezentanți ai așa-numitului minister al securității (mgb) de la Tiraspol.
Strâmtoarea Ormuz, aproape blocată: Petrolul, mai scump cu 13%, gazele - cu până la 50% # Radio Moldova
Prețurile petrolului și gazelor naturale au înregistrat creșteri abrupte luni, 2 martie, după ce atacurile israeliano-americane asupra Iranului și represaliile Teheranului au dus la închiderea unor instalații petroliere și de gaze din Orientul Mijlociu și la blocarea transporturilor prin Strâmtoarea Ormuz - o rută prin care tranzitează aproximativ o cincime din petrolul și gazul lichefiat la nivel mondial.
Starul argentinian Lionel Messi a marcat primele sale goluri în această ediție de campionat din Major League Soccer, liga profesionistă nord-americană de fotbal. În etapa a doua, Inter Miami a învins cu 4:2 în deplasare pe Orlando City în derby-ul statului american Florida. Inter Miami pierduse în prima etapă cu 0:3 pe terenul echipei FC Los Angeles, iar în deplasarea de la Orlando era condusă la pauză cu 0:2.
Primarul din Sadâc, între acuzații de huliganism și votul comunității: Referendumul de revocare a acestuia, aprobat de CEC # Radio Moldova
Primarul comunei Sadâc, raionul Cantemir, Ilie Porumbescu, ar putea fi revocat din funcție. Comisia Electorală Centrală (CEC) a decis luni, 2 martie, organizarea unui referendum local privind demiterea sa. Scrutinul va avea loc pe 17 mai 2026.
Fondul de convergență pentru reintegrarea R. Moldova, creat până la 1 august 2026. Chiveri: „Vom realiza proiecte sociale și de infrastructură” # Radio Moldova
După 34 de ani, războiul de pe Nistru încă „sângerează”, iar Republica Moldova mai resimte consecințele acestuia: conflictul rămâne înghețat, cu efecte persistente de securitate, economice și sociale. La momentul actual, nu există elemente de escaladare a conflictului, dar „suntem într-o situație geopolitică dinamică extraordinară și nu putem exclude că acest lucru s-ar putea întâmpla mâine sau într-o perspectivă nu foarte îndelungată”, anticipează vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri.
Arsenal Londra continuă să spere la titlu în Premier League. „Tunarii” au învins-o pe Chelsea Londra pe teren propriu cu 2:1, într-un meci din etapa a 28-a a primei divizii engleze de fotbal.
Cei 34 de ani de la războiul de la Nistru: Lecție despre fragilitatea păcii și reziliența societății # Radio Moldova
Memoria războiului de la Nistru rămâne o lecție despre fragilitatea păcii. Astăzi, când Republica Moldova se confruntă cu un test de maturitate democratică, amintirea acelor evenimente trebuie să transforme durerea în vigilență și istoria în apărare. Declarațiile au fost făcute la o conferință științifică organizată pe 2 martie, ziua care marchează începutul Războiului din 1992 pentru apărarea independenței și integrității teritoriale a țării.
Tradiția de a purta mărțișoare nu se pierde în nordul țării, datorită copiilor din Volovița: „Vrem să bucurăm oamenii” # Radio Moldova
În timp ce zăpada se topește, iar natura prinde viață din nou, o tradiție veche de secole vestește sosirea primăverii - mărțișorul. Simbol al reînnoirii și al speranței, firul alb-roșu aduce optimism și bucurie în casele oamenilor. La Volovița, raionul Soroca, obiceiul capătă continuitate pentru al doilea an consecutiv, prin implicarea copiilor din localitate.
Meci elecrizant în prima divizii italiană de fotbal. În derby-ul etapei a 27-a, AS Roma și Juventus Torino au remizat la mare luptă cu un scor mai rar întâlnit în Il Calcio - 3:3. „Giallorosi" au condus cu 3:1, însă „bianconeri" n-au lasat garda jos și au izbutit să evite înfrângerea în minutul 90+3. Echipa-gazdă a deschis scorul în minutul 39, când brazilianul Wesley França a marcat cu un șut plasat din interiorul careului mic. Două minute mai târziu, însă, portughezul Francisco Conceição a restabilit egalitatea.
R. Moldova va avea un Consulatul onorific la Hamburg, Germania. Oficiul acestuia va fi inaugurat pe parcursul săptămânii curente, în cadrul vizitei vicepremierului Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe, în Germania.
Șomajul tehnic la CFM, prelungit: 600 de angajați rămân în concendiu forțat până la sfârșitul lunii martie # Radio Moldova
Circa 600 de angajați ai întreprinderii Calea Ferată din Moldova (CFM) rămân în concendiu forțat până la sfârșitul lunii martie. Măsura, menită să aducă economii la buget, a fost prelungită deja pentru a doua oară. De la sfârșitul lunii decembrie, sute de oameni primesc doar jumătate din salariile care li se cuvin, pentru că nu merg la muncă.
Costuri mai mici, flexibilitate mai mare: Universitatea Pedagogică „Ion Creangă” și-a extins programele pentru învățământul la distanță # Radio Moldova
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău (UPSC) și-a extins portofoliul de programe disponibile pentru învățământul la distanță. Oferta pentru sesiunea de admitere 2026 acoperă domenii esențiale precum Educația, Psihologia și Asistența socială.
Atacurile Statelor Unite și Israelului în Iran, lansate în urmă cu două zile, s-au soldat cu 555 de morți, anunță luni, 2 martie, Semiluna Roșie iraniană, relatează The Associated Press.
La 34 de ani de la războiul de pe Nistru, veteranii cer mai mult sprijin: „Putea fi ca în Ucraina, dacă nu opuneam rezistență” # Radio Moldova
La 34 de ani de la conflictul armat de pe Nistru, Republica Moldova este chemată să-și asume trecutul, să-și cinstească eroii și să vorbească deschis despre sacrificiul celor care au apărat independența țării. Totodată, autoritățile trebuie să le acorde mai multă atenție veteranilor războiului de la Nistru, susțin experții.
Performanță uriașă a tenismenei spaniole cu origini moldovenești, Cristina Bucșă. Sportiva născută la Chișinău a cucerit primul ei titlu WTA. Ea a învins-o pe poloneza Magdalena Frech în 3 seturi în finala competiției din orașul mexican Merida.
Șase bărbați, reținuți pentru exploatarea sexuală a șapte fete, inclusiv trei minore # Radio Moldova
Șapte fete din familii social-vulnerabile, inclusiv trei minore, au fost exploatate sexual de către șase bărbați. Victimele, cu vârste cuprinse între 15 și 20 de ani, au fost ademenite cu presupuse câștiguri considerabile de bani, însă, prin înșelăciune, au fost obligate să presteze servicii sexuale în mai multe apartamente închiriate din Chișinău.
Peste 100 de moldoveni din Israel, Qatar și Emiratele Arabe Unite au cerut asistență consulară și informații # Radio Moldova
Peste 100 de cetățeni ai Republicii Moldova aflați în statele din Orientul Mijlociu au contactat misiunile diplomatice pentru asistență consulară sau informații, în contextul escaladării conflictului din regiune, anunță Ministerul Afacerilor Externe (MAE).
Regretul unui veteran rănit în războiul de pe Nistru: „Militarii ruși staționează ilegal în R. Moldova” # Radio Moldova
Atunci când a izbucnit războiul de pe Nistru, Republica Moldova nu avea o armată bine instruită și dotată. Zeci de mii de polițiști, militari și voluntari au plecat pe front înarmați doar cu ce aveau la îndemână, aruncându-se în lupte crâncene pentru a opri tancurile și blindatele armatei ruse. Victor Buliga avea 28 de ani când a început conflictul.
Echipa la care este legitimat moldoveanul Vadim Rață va juca în play-off-ul Superligii românești de fotbal # Radio Moldova
FC Argeș Pitești este ultima echipă calificată în play-off-ul Superligii românești de fotbal. În etapa a 29-a, echipa condusă de Bogdan Andone și la care este legitimat moldoveanul Vadim Rață, a învins cu 1:0 în deplasare pe Dinamo Bucuești. Este pentru oară când o echipă nou-promovată ajunge în Top-6, și tot în premieră, campioana en-titre va juca în play-out.
La peste trei decenii de la războiul de la Nistru, președinta Maia Sandu a declarat că libertatea Republicii Moldova „a venit cu un preț greu”, iar pacea și democrația sunt din nou amenințate. Șefa statului a afirmat, la mitingul solemn organizat de Ziua Memoriei și Recunoștinței, că atât în 1992, în Republica Moldova, cât și astăzi în Ucraina, agresorul este Rusia, iar țara noastră continuă să se confrunte cu un „război cognitiv”, purtat prin propagandă și dezinformare.
Două fete cu vârste de 11 și, respectiv, 12 ani, au căzut sub gheața de pe lacul din parcul „Valea Trandafirilor” din Chișinău. Copilele au fost scoase din apă de salvamari și nu au avut de suferit.
Certificatele pentru concediul medical, eliberate doar în format online: Portalul, lansat oficial # Radio Moldova
Pacienții din R. Moldova nu mai trebuie să meargă la medic pentru a-și ridica certificatele de concediu medical. Începând cu 1 martie 2026, acestea nu mai sunt eliberate pe suport de hârtie, ci exclusiv în format digital, iar angajatorii au acces la platforma esanatate.gov.md. Sistemul informațional „Portalul certificatelor de concediu medical” a fost lansat oficial, pe 2 martie.
BNM extinde sistemul MIA Plăți Instant: transferurile între companii, disponibile din 2 martie # Radio Moldova
Companiile din R. Moldova pot efectua, începând cu data de 2 martie, transferuri instant între persoane juridice (Business-to-Business – B2B) prin intermediul sistemului MIA Plăți Instant, cu un comision de maximum 40 de lei per tranzacție.
Spații aeriene închise în Israel, Qatar și EAU: MAE prezintă opțiunile de tranzit și evacuare pentru cetățenii R. Moldova # Radio Moldova
Cetățenii Republicii Moldova aflați în Israel, Qatar, Emiratele Arabe Unite (EAU), Liban sau Iran sunt îndemnați să rămână în locuri sigure, să evite deplasările neesențiale și să mențină legătura cu misiunile diplomatice, în contextul agravării situației de securitate din Orientul Mijlociu.
„Așteptăm consilierii cu argumente și propuneri”: O nouă ședință a CMC, stabilită pentru 12 martie # Radio Moldova
Consilierii din capitală sunt așteptați la o nouă ședință a Consiliului Municipal Chișinău (CMC), stabilită pentru data de 12 martie. Pe ordinea de zi a ședinței vor figura mai multe subiecte stringente pentru Chișinău, inclusiv bugetul municipal pentru anul 2026.
După ce au luptat la Nistru, și-au făcut dreptate singuri: Cum au ajuns 56 de veterani proprietari de apartamente într-un bloc destinat deputaților # Radio Moldova
În 1992, au luptat pentru integritatea teritorială a Republicii Moldova, iar statul le-a promis sprijin, inclusiv locuințe. Numai că, în timp ce veteranii rămâneau fără un acoperiș deasupra capului, statul construia de zor, în inima Chișinăului, apartamente pentru deputați. Sătui să fie mințiți, 56 de veterani și-au făcut singuri dreptate - s-au instalat, inițial ilegal, în apartamentele pe care urmau să le ocupe legislatorii chiar în spatele clădirii Parlamentului.
Ion Ceban sare în apărarea conducerii Primăriei Durlești, după reținerile în dosarul terenurilor: „Fără precedent pentru R. Moldova” # Radio Moldova
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, acuză Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) că ar încerca să preia „prin atac raider” Primăria Durlești și să impună în fruntea instituției un reprezentant al formațiunii. Declarațiile au fost lansate pe 2 martie, la ședința Primăriei Chișinău, după plasarea în arest preventiv a primăriței de Durlești, Eleonora Șaran, și a viceprimarului Mihai Enachi, într-un dosar care vizează delapidarea localității de terenuri publice.
Revista presei internaționale | Conflictul din Orientul Mijlociu ar putea dura câteva săptămâni; După Siria și Venezuela, Iranul află că nu poate conta pe Rusia # Radio Moldova
Presa internațională comentează pe larg noul conflict izbucnit în Orientul Mijlociu, după ce Iranul a refuzat în mod repetat să încheie un acord privind limitarea programului său nuclear, precum cer Statele Unite. Mai multe publicații descriu impactul conflictului militar atât asupra situației din regiune, cât și asupra economiei globale. Presa de la Kiev remarcă, între timp, efectele pe care le au luptele din Orientul Mijlociu asupra războiului ruso-ucrainean.
Controale stricte pentru laptele importat din Ucraina: Verificări pentru depistarea metronidazolului # Radio Moldova
Toate loturile de lapte în vrac importate din Ucraina vor fi supuse unor verificări minuțioase, pentru a preveni intrarea pe piață a produselor contaminate cu metronidazol. Un ordin în acest sens a fost semnat de administrația Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
Presa din RM acordă spațiu evenimentelor din Orientul Mijlociu și siguranței cetățenilor moldoveni aflați în zona de risc. Între timp, publicațiile naționale readuc în actualitate consecințele și contextul războiului de pe Nistru, la 34 de ani de la izbucnirea acestuia. Din presă mai aflăm cum decurg lucrările la Podul de Flori de la Ungheni, dar și ce obiective au stabilit autoritățile pentru creșterea suprafețelor verzi în R. Moldova, care are o rată de împădurire semnificativ sub media UE.
Inspectoratul General pentru Migrație (IGM) introduce, începând cu 2 martie, o procedură temporară care vizează cetățenii străini aflați în proces de obținere sau prelungire a dreptului de ședere în scop de muncă în Republica Moldova.
Autoritățile din Dubai și Abu Dhabi au cerut hotelurilor să prelungească șederile pentru oaspeți: Cine suportă costurile # Radio Moldova
Autoritățile din Dubai și Abu Dhabi au cerut hotelurilor să prelungească șederile pentru oaspeții care nu pot pleca din cauza situației din Orientul Mijlociu, într-o mișcare coordonată pentru a proteja vizitatorii internaționali afectați de perturbările de călătorie, informează Gulf News.
