Mihai Popșoi întreprinde vizite în Germania și Azerbaidjan: întrevederi cu lideri germani și azeri, pe agendă

Presa din RM acordă spațiu evenimentelor din Orientul Mijlociu și siguranței cetățenilor moldoveni aflați în zona de risc. Între timp, publicațiile naționale readuc în actualitate consecințele și contextul războiului de pe Nistru, la 34 de ani de la izbucnirea acestuia. Din presă mai aflăm cum decurg lucrările la Podul de Flori de la Ungheni, dar și ce obiective au stabilit autoritățile pentru creșterea suprafețelor verzi în R. Moldova, care are o rată de împădurire semnificativ sub media UE.