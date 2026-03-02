Consulatul onorific al R. Moldova la Hamburg, inaugurat în această săptămână

12:10

La peste trei decenii de la războiul de la Nistru, președinta Maia Sandu a declarat că libertatea Republicii Moldova „a venit cu un preț greu”, iar pacea și democrația sunt din nou amenințate. Șefa statului a afirmat, la mitingul solemn organizat de Ziua Memoriei și Recunoștinței, că atât în 1992, în Republica Moldova, cât și astăzi în Ucraina, agresorul este Rusia, iar țara noastră continuă să se confrunte cu un „război cognitiv”, purtat prin propagandă și dezinformare.