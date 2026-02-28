De ce mierea de salcâm și cea de pădure se cristalizează mai greu

14:50

Polițiștii din Briceni documentează un caz de practicare ilegală a activității de întreprinzător, depistat în orașul Lipcani. Un bărbat în vârstă de 55 de ani este suspectat că ar fi păstrat și comercializat produse din tutun fără acte de proveniență și fără autorizație legală. Potrivit informațiilor oferite de oamenii legii, în urma perchezițiilor efectuate la [...] Articolul VIDEO Comerț ilegal cu țigări la Lipcani: 1.500 de pachete fără acte, ridicate de polițiștii din Briceni apare prima dată în NordNews.