Von der Leyen cere să se lucreze „fără încetare” pentru a preveni „extinderea” conflictului în Orientul Mijlociu
Noi.md, 2 martie 2026 14:30
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut luni "să se lucreze fără încetare" pentru a preveni "extinderea" conflictului în Orientul Mijlociu, relatează AFP.Șefa executivului european a condamnat "în termenii cei mai duri" "atacurile iresponsabile" comise de Iran și aliații săi, inclusiv cele care au vizat o rafinărie de petrol saudită și o bază aeriană britanică din Cipru, tr
• • •
Acum 15 minute
14:30
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare informează că, din 2 martie 2026, fermierii pot aplica la cel de-al 5-lea apel de granturi din cadrul Proiectului AGGRI.Programul oferă sprijin pentru investiții în sectoarele bovin, ovin și caprin, destinate producției de lapte și carne, precum și în exploatațiile de porcine și păsări, pentru întărirea măsurilor de biosecuritate. sînt eligibile
14:30
14:30
Primarul mun. Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că a fost creat Comitetul pentru Planificare, Monitorizare și Evaluare Strategică, un pas esențial pentru a asigura o relație solidă cu Parlamentul, în special, în contextul reformelor actuale care se referă la administrația publică și intenția de a închide peste 600 de primării.Ion Ceban a precizat că noul grup de lucru va supraveghea riguros achiz
14:30
Centrul Național Anticorupție prezintă sinteza acțiunilor desfășurate săptămîna trecută pe domeniile combaterii corupției și recuperării bunurilor infracționale.Zeci de percheziții au avut loc în mai multe primării din țară într-un dosar de delapidare a fondurilor destinate construcției rețelelor de apă și canalizare în opt raioane, finanțate prin Programul Național „Satul European”. Este inve
Acum o oră
14:00
Primarul General al municipiului Chișinău, Ion Ceban, informează că, în prezent, peste 30 de echipe de drumari, cu sute de muncitori, intervin pe toate străzile Capitalei pentru remedierea carosabilului afectat de condițiile meteo din această iarnă.Potrivit edilului, lucrările se desfășoară în regim continuu, fără zile de odihnă și inclusiv pe timp de noapte. „Avem o situație ieșită din comun
14:00
Comisia Electorală Centrală a aprobat Planul de organizare și desfășurare a certificării formării/specializării în domeniul electoral în sesiunea 2026.Conform documentului, pe 3 martie 2026 începe perioada de certificare. În perioada 3 martie – 1 septembrie 2026 se va desfășura campania de informare și instruire privind sesiunea de certificare.{{866884}}Examenele de certificare se vor desf
Acum 2 ore
13:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat luni, 2 martie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 3 martie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,84 lei/litru (+9 bani), iar al motorinei standard – 20,87 lei/litru (+15 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 2021, ANR
13:30
Un grup de turiști moldoveni nu poate să se întoarcă acasă din Emiratele Arabe Unite, Israel și alte țări din Orientul Mijlociu.Motivul a fost anularea și amînarea unei serii de zboruri din cauza tensiunilor crescînde din regiune și a restricțiilor impuse traficului aerian. Despre aceasta a informat Asociația Patronală a Industriei Turismului din Moldova (APIT).{{867890}}Asociația a sublin
13:30
Certificatul de concediu medical este eliberat exclusiv în format digital, începînd cu data de 1 martie 2026.Noua platformă digitală are scopul de a moderniza procesul de constatare a incapacității temporare de muncă, prin digitalizarea emiterii, gestionării și transmiterii certificatelor medicale. Documentele sînt eliberate de medicii de familie și de medicii specialiști exclusiv în format el
13:30
Un străin a fost escortat de către angajații Inspectoratului General pentru Migrație pînă în țara de origine, după ce a fost descoperit pe teritoriul Republicii Moldova în ședere ilegală.Este vorba despre un cetățean al Republicii Azerbaidjan, în vîrstă de 48 de ani, care are antecedente penale grave, inclusiv condamnări pentru vătămări corporale severe și tentativă de omor în unul dintre stat
13:00
După ce reprezentanți ai PAS au criticat intervențiile efectuate pe strada Bucovina și au indicat în mod eronat administrația responsabilă, Primarul General, Ion Ceban, a intervenit public pentru a clarifica situația.„Strada Bucovina aparține orașului Stăuceni. Este vorba despre tronsonul cu lungimea de 2,0 km, cu suprafață din beton-ciment, fără trotuare, situat între str. Calea Orheiului/R6
13:00
În condițiile în care seceta, grindina sau înghețurile pot distruge într-o singură zi investiții de sute de mii de lei, polița de asigurare în agricultură nu mai este o opțiune, ci o necesitate.Asigurările în agricultură au devenit, în 2026, singurul instrument real de protecție a capitalului investit și a muncii fermierului. O spune Sergiu Grîjancovschi, un agricultori care gestionează 650 de
13:00
Începînd de astăzi, 2 martie 2026, toate lucrările topogeodezice executate pe teritoriul Republicii Moldova vor fi înregistrate obligatoriu în Sistemul Informațional Geografic de Stat „Registrul de Stat al Lucrărilor Topogeodezice” (SI RLTG), anunță Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru.Lansarea sistemului marchează un pas important în digitalizarea domeniului geodeziei și cartografiei, pr
Acum 4 ore
12:30
Postul Mare schimbă nu doar meniul, ci și obiceiurile cetățenilor în ceea ce privește cumpărăturile.O delicatesă în acest sezon sînt urzicile, foarte căutate în perioada Postului Mare. Pișcă nu doar în timpul gătitului, dar și cînd e vorba de prețul lor - 200 de lei pentru un kilogram.{{866814}}Totuși, legumele și boboasele rămîn produsele de bază pentru mesele de post. În schimb, la tarab
12:00
Vizitatorii blocați în Emiratele Arabe Unite din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu vor putea rămîne în hoteluri fără riscul de a fi evacuați, după ce autoritățile din Dubai și Abu Dhabi au emis directive speciale pentru protejarea turiștilor care au avut de suferit de pe urma perturbărilor de călătorie.Potrivit publicației Gulf News, hotelurile au fost obligate să prelungească șederile o
12:00
Sistemul MIA Plăți Instant poate fi utilizat, începînd de astăzi, 2 martie 2026, de companii, pentru efectuarea transferurilor instant între persoane juridice (Business to Business – B2B), prin canalele de internet și mobile banking puse la dispoziție de prestatorii de servicii de plată.Noua opțiune reprezintă un pas important în modernizarea infrastructurii naționale de plăți și în sprijinire
11:30
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova (MAE) informează că Celula de Criză a MAE activează în regim permanent, în contextul evoluțiilor de securitate din Orientul Mijlociu.Situația regională rămîne complexă și volatilă, cu atacuri repetate cu rachete și drone, iar în anumite zone spațiul aerian este închis sau afectat, notează Noi.md.{{867823}}Potrivit informațiilor confirmate
11:30
Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilii despre modificarea plafonului pentru înregistrarea obligatorie în calitate de plătitor al taxei pe valoarea adăugată (TVA), urmare a publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a Legii nr. 12/2026 pentru modificarea Codului fiscal.Astfel, începînd cu 01 martie 2026, plafonul livrărilor impozabile pentru determinarea obligației de înr
11:30
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a avertizat OCN „MOGO LOANS” SRL să execute prescripțiile stabilite prin Hotărîrea nr. 28/3 din 9 iunie 2025, adoptată în urma unui control efectuat la creditor.Prin hotărîrea respectivă, autoritatea de supraveghere a dispus, în principal, restituirea către consumatori a tuturor plăților încasate într-o serie de contracte de credit (dobînzi, comisio
11:00
Сomitetul Paralimpic din Republica Moldova l-a desemnat pe Ion Basoc cel mai bun sportiv paralimpic al anului 2025 din țara noastră. Anunțul a fost făcut în cadrul Galei Paralimpice, la care a participat și secretarul de stat pe domeniul sportului, Sergiu Gurin.Reprezentantul Ministerului Educației și Cercetării a reafirmat, cu această ocazie, sprijinul necondiționat al ministerului de profil
11:00
Două tinere au fost salvate de la înec de salvamari, după ce s-au prăbușit sub gheața unui bazin acvatic. Incidentul a fost înregistrat în seara zilei de 01 martie 2026, în jurul orei 18:40 la lacul din parcul „Valea Trandafirilor” din municipiul Chișinău.Potrivit informațiilor înregistrate, un grup format din patru tinere se afla la plimbare în parc, iar la un moment dat acestea au decis să m
11:00
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) anunță despre executarea finanțării primei tranșe a pensiilor și alocațiilor sociale în valoare de 73 milioane lei pentru luna martie, notează Noi.md.Finanțarea pensiilor și alocațiilor sociale achitate prin intermediul instituțiilor bancare va fi la data de 3 martie, la data de 9 martie urmează a fi finanțate alocațiile nominale de stat și alocațiile
11:00
Secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, Ali Larijani, care a fost consilierul principal al defunctului lider suprem Ayatollah Ali Khamenei, a declarat că Iranul nu va purta negocieri cu Statele Unite.Despre aceasta, Larijani a făcut un comentariu pe rețeaua de socializare X, relatează „Adevărul European”.Larijani a făcut acest comentariu ca răspuns la o știre con
Acum 6 ore
10:30
Astăzi, în Republica Moldova este marcată Ziua Memoriei și Recunoștinței, prilej cu care a fost ținut un minut de reculegere în memoria veteranilor căzuți pentru independența și integritatea teritorială a statului în conflictul armat de pe Nistru din anul 1992.Cu această ocazie, Primarul General al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a transmis un mesaj de recunoștință față de cei care și-au ris
10:30
Probabil că toți sunteți familiarizați cu basmul scriitorului danez Hans Christian Andersen, „Regele gol”. Este o poveste atât pentru copii, cât și pentru adulți. A fost publicată pentru prima dată în 1837, dar intriga în sine este împrumutată dintr-o nuvelă publicată în 1335.Linia basmului este simplă. A fost odată un rege căruia îi plăcea să se îmbrace elegant. Așa că angajează doi șmecheri
10:30
Circulația rutieră va fi întreruptă temporar astăzi, în intervalul orelor 10:00–11:00, pe mai multe artere importante din centrul municipiului Chișinău.Potrivit Poliției, traficul va fi blocat în legătură cu desfășurarea acțiunilor dedicate Zilei comemorării victimelor războiului din 1992 de pe Nistru.Potrivit anunțului autorităților, restricțiile se vor aplica pe următoarele sectoare :
10:30
Patru persoane, inclusiv funcționari ai Primăriei Durlești, vizați într-un dosar de escrocherie cu terenuri publice, au fost plasate în arest preventiv pentru 30 de zile.În cazul altor patru bănuiți a fost aplicată măsura de arest la domiciliu. Informația a fost confirmată, pentru AGORA, de Procuratura Generală.{{867526}}Demersurile procurorilor din cadrul Procuraturii municipiului Chișină
10:30
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a mers cu o vizită de lucru la Orhei, la Colegiul de Medicină și la Spitalul Raional Orhei, notează Noi.md.La Colegiul de Medicină, ministrul a discutat cu echipa de management despre condițiile de studii, necesitățile actuale și oferta educațională.{{866605}}Emil Ceban a subliniat că programele de formare trebuie actualizate constant, în acord cu evoluția
10:00
Bombardamentele continuă în Israel şi Dubai, iar oamenii stau în adăposturi. Sute de conaţionali rămîn blocaţi în aceste ţări iar traficul aerian este blocat.Mai multe zboruri de pe Aeroportul Chişinău spre ţări din Orient cu destinaţia Tel Aviv şi Dubai au fost anulate, cel putin pînă marți. Cursele Chişinău - Sharm el Sheikh şi spre Sri Lanka s-au amînat cu cîteva ore. În timp ce unii moldov
10:00
Plățile pentru indexarea depunerilor bănești ale cetățenilor la Banca de Economii au fost oprite temporar, începînd cu 26 februarie 2026.Potrivit informațiilor comunicate de Ministerul Finanțelor, măsura a fost luată după ce sumele alocate în bugetul de stat pentru anul 2026 au fost epuizate.În temeiul Legea nr. 1530/2002 și al Hotărîrea Guvernului nr. 290/2023, în Legea bugetului de stat
09:30
O delegație a Parlamentului Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord desfășoară, în perioada 1–3 martie, o vizită în Republica Moldova, notează Noi.md.Delegația este condusă de Fabian Hamilton, președinte al Grupului britanic al Uniunii Interparlamentare. Din componența delegației mai fac parte membri ai Camerei Comunelor și ai Camerei Lorzilor.{{863262}}La Parlament, oficialii
09:30
Textul de mai jos este, practic, o rețetă aproape sigură pentru orice proprietar sau manager de business care dorește să își elimine bătaia de cap legată de felicitările de 8 Martie. Vă reamintim: durerea de cap va începe deja săptămâna viitoare, 8 Martie este duminica următoare. Așadar:În ajunul Zilei Internaționale a Femeii, studioul de floristică XOstudio FLOWERS a creat o nouă cole
09:30
Munca în ritmul modern necesită instrumente pe care te poți baza în orice situație. Seria de dispozitive ASUS Expert P a fost concepută tocmai pentru astfel de sarcini: cînd este importantă funcționarea fără întrerupere, performanța ridicată și tehnologiile actuale. În cadrul noii concepții „Partener de încredere pentru afacerea voastră”, modelele comerciale ASUS din 2026 combină capacitățile inte
09:30
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că operațiunea militară împotriva Iranului „progresează foarte bine” și chiar „mai rapid decît se aștepta”, potrivit unor interviuri acordate publicațiilor internaționale.„A fost întotdeauna un proces de patru săptămîni. A fost întotdeauna un proces de aproximativ patru săptămîni, așa că, oricît de puternică ar fi – este o țară mare – va dura patru
09:00
Premierul britanic, Keir Starmer, a anunțat, într-un mesaj video publicat pe Twitter, că Regatul Unit va permite Statelor Unite să utilizeze bazele militare britanice pentru acțiuni defensive în contextul conflictului cu Iranul, relatează BBC.„Partenerii noștri din Golf ne-au cerut să facem mai mult pentru a-i apăra. Avem avioane britanice în aer ca parte a unor operațiuni defensive coordona
09:00
Ambasada Republicii Moldova în Israel a venit cu un apel către cetățenii țării noastre, notează Noi.md."Situația de securitate în Statul Israel rămîne în continuare complexă. Venim cu rugămintea repetată să respectați și în continuare măsurile de precauție.{{867835}}Este imperios necesar să rămînem în continuare în adăposturile antirachetă, să nu părăsim spațiile protejate pînă cînd Comand
09:00
Operațiunea militară americano-israeliană împotriva Iranului a intrat în a treia zi, marcînd o nouă etapă de escaladare. Armata israeliană a continuat atacurile de amploare asupra Teheranului, în timp ce Hezbollah s-a implicat direct în confruntare, lansînd pentru prima dată rachete și drone dinspre Liban către teritoriul israelian.Armata israeliană a anunțat că desfășoară „atacuri la scară
Acum 8 ore
08:30
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a făcut duminică apel la desfășurarea unei „tranziții credibile” în Iran după moartea ghidului suprem Ali Khamenei în timpul loviturilor americano-israeliene, avertizînd cu privire la riscul de escaladare a situației actuale, transmite France Presse, citat de digi24.ro.Miniștrii de externe ai celor 27 de state membre UE, dintre care majoritat
08:30
Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a condamnat ferm atacurile lansate de Iran asupra mai multor state din Orientul Mijlociu și a făcut apel la reținere pentru a preveni o nouă destabilizare a regiunii.Într-un mesaj public, șeful diplomației de la Chișinău a subliniat că Republica Moldova susține respectarea suveranității și integrității teritoriale a statelor afe
08:00
Șefa statului, Maia Sandu, a participat la inaugurarea celei de-a 60-a ediții a Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor”, care a avut loc la 1 martie, la Palatul Național „Nicolae Sulac” din Chișinău. În cadrul evenimentului a fost lansat musicalul „Maria Mirabela”.Ediția jubiliară, cu sloganul „Bucuria de a fi împreună”, se desfășoară în perioada 1–12 martie și include 25 de spectacole
08:00
Șapte persoane au fost rănite duminică seara în regiunea Ierusalim în urma atacurilor cu rachete iraniene, potrivit pompierilor israelieni, notează AFP.'Pompierii din districtul Ierusalim intervin în prezent la locul impactului situat pe un drum (...) în regiunea Ierusalim', indică un comunicat al Serviciului medical național de urgență.'Șapte persoane cu răni de grade diferite au fost eva
08:00
Astăzi se împlinesc 34 de ani de la izbucnirea conflictului armat pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova.În această zi, acum 31 de ani, a început conflictul armat de pe Nistru, care a durat patru luni. Acesta a lăsat un bilanț negru în istoria țării noastre. Potrivit datelor oficiale, în conflict au participat peste 30 de mii de persoane. 300 de militari ș
07:30
Astăzi, pe întreg teritoriul republicii se așteaptă cer variabil. Conform datelor sinopticilor, în timpul zilei precipitații nu se prevăd.Vîntul va sufla din sud-vest, slab pînă la moderatZiua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +13... +15°C.În centru se așteaptă +11...+13°C, iar în nord termometrele vor indica în jur de +7... +10°C.
07:30
La începutul săptămînii de muncă leul moldovenesc a mai slăbit puțin față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul zilelor de odihnă el cedat monedei unice europene circa 2,5 bani, iar dolarului american – aproape 2 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 2 martie un curs oficial de schimb valutar egal cu 20,2257 lei pentru un euro (+2,31 bani) și 1
Acum 12 ore
06:30
Reintegrarea Republicii Moldova trebuie privită ca un pas strategic esențial pentru consolidarea securității naționale și a suveranității statului.Despre acest lucru a vorbit Victor Marahovschi, Secretar General al Partidului Politic Alianța „MOLDOVENII”, în cadrul mesei rotunde „Perspectivele reintegrării Republicii Moldova”.{{867748}}În debutul intervenției sale, Marahovschi a atras aten
05:00
Măslinele verzi sunt un deliciu mediteranean, aducând un plus de savoare multor mîncăruri, salate şi gustări de vară. Măslinul, pe numele său oficial Olea europea, este un arbore originar din Siria şi din zonele de litoral ale Turciei, foarte răspândit în jurul Mării Mediterane, unde era cultivat chiar şi cu 5000 de ani în urmă.Măslinele verzi au un conţinut ridicat de grăsimi, însă grăsimile
04:30
O extindere a conflictului din Orientul Mijlociu ar putea provoca cea mai gravă perturbare a pieței de gaze de la invazia rusească în Ucraina, care a dat peste cap comerțul global în urmă cu patru ani, transmite Bloomberg.Vecinii Iranului, precum Qatarul, se numără printre cei mai importanți furnizori mondiali de gaze, iar regiunea este, de asemenea, o rută vitală de aprovizionare, în condiții
03:30
Sezonul caiselor este pe cale sa inceapa. Aceste fructe gustoase sînt si extraordinar de sanatoase.Nu degeaba se numara printre delicatesele de sezon. Si pentru ca sînt destul de mici o caisa nu are decat 17 calorii. O portie de caise proaspete are 74 de calorii si contine:– 3 g fibre, 2g proteine,– 60% din necesarul tau zilnic de vitamina A,– 26% din necesarul tau zilnic de vitami
03:00
Iată ce să mănînci dimineața ca să nu-ți mai fie foame pînă la cină.Ouăle sînt extrem de hrănitoare. Dacă duci o luptă împotriva kilogramelor în plus, cel mai bine ar fi să le prepari cu legume înăbușite, pentru ca micul dejun să-ți ofere o cantitate mare din nutrienții necesar bunei funcționări a organismului.Falafelul este și el o opțiune bună. Aceste chiftele au un conţinut ridicat de p
02:30
Capitala Norvegiei, Oslo, a cîștigat recent un sondaj, fiind desemnată cel mai verde oraș din Europa.Cunoscut pentru parcurile sale frumoase și atmosfera relaxată, orașul a obținut scoruri mari pentru calitatea aerului, spațiile verzi și parcurile publice.Conform cercetărilor, călătorii aleg tot mai mult orașele care combină explorarea cu relaxarea în aer liber și în spațiile verzi. Acest
