A fost modificat plafonul pentru înregistrarea obligatorie în calitate de plătitor TVA
Noi.md, 2 martie 2026 11:30
Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilii despre modificarea plafonului pentru înregistrarea obligatorie în calitate de plătitor al taxei pe valoarea adăugată (TVA), urmare a publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a Legii nr. 12/2026 pentru modificarea Codului fiscal.Astfel, începînd cu 01 martie 2026, plafonul livrărilor impozabile pentru determinarea obligației de înr
• • •
Acum 10 minute
11:30
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova (MAE) informează că Celula de Criză a MAE activează în regim permanent, în contextul evoluțiilor de securitate din Orientul Mijlociu.Situația regională rămîne complexă și volatilă, cu atacuri repetate cu rachete și drone, iar în anumite zone spațiul aerian este închis sau afectat, notează Noi.md.
11:30
11:30
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a avertizat OCN „MOGO LOANS" SRL să execute prescripțiile stabilite prin Hotărîrea nr. 28/3 din 9 iunie 2025, adoptată în urma unui control efectuat la creditor.Prin hotărîrea respectivă, autoritatea de supraveghere a dispus, în principal, restituirea către consumatori a tuturor plăților încasate într-o serie de contracte de credit (dobînzi, comisio
Acum o oră
11:00
Сomitetul Paralimpic din Republica Moldova l-a desemnat pe Ion Basoc cel mai bun sportiv paralimpic al anului 2025 din țara noastră. Anunțul a fost făcut în cadrul Galei Paralimpice, la care a participat și secretarul de stat pe domeniul sportului, Sergiu Gurin.Reprezentantul Ministerului Educației și Cercetării a reafirmat, cu această ocazie, sprijinul necondiționat al ministerului de profil
11:00
Două tinere au fost salvate de la înec de salvamari, după ce s-au prăbușit sub gheața unui bazin acvatic. Incidentul a fost înregistrat în seara zilei de 01 martie 2026, în jurul orei 18:40 la lacul din parcul „Valea Trandafirilor" din municipiul Chișinău.Potrivit informațiilor înregistrate, un grup format din patru tinere se afla la plimbare în parc, iar la un moment dat acestea au decis să m
11:00
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) anunță despre executarea finanțării primei tranșe a pensiilor și alocațiilor sociale în valoare de 73 milioane lei pentru luna martie, notează Noi.md.Finanțarea pensiilor și alocațiilor sociale achitate prin intermediul instituțiilor bancare va fi la data de 3 martie, la data de 9 martie urmează a fi finanțate alocațiile nominale de stat și alocațiile
11:00
Secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, Ali Larijani, care a fost consilierul principal al defunctului lider suprem Ayatollah Ali Khamenei, a declarat că Iranul nu va purta negocieri cu Statele Unite.Despre aceasta, Larijani a făcut un comentariu pe rețeaua de socializare X, relatează „Adevărul European".Larijani a făcut acest comentariu ca răspuns la o știre con
Acum 2 ore
10:30
Astăzi, în Republica Moldova este marcată Ziua Memoriei și Recunoștinței, prilej cu care a fost ținut un minut de reculegere în memoria veteranilor căzuți pentru independența și integritatea teritorială a statului în conflictul armat de pe Nistru din anul 1992.Cu această ocazie, Primarul General al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a transmis un mesaj de recunoștință față de cei care și-au ris
10:30
Probabil că toți sunteți familiarizați cu basmul scriitorului danez Hans Christian Andersen, „Regele gol". Este o poveste atât pentru copii, cât și pentru adulți. A fost publicată pentru prima dată în 1837, dar intriga în sine este împrumutată dintr-o nuvelă publicată în 1335.Linia basmului este simplă. A fost odată un rege căruia îi plăcea să se îmbrace elegant. Așa că angajează doi șmecheri
10:30
Circulația rutieră va fi întreruptă temporar astăzi, în intervalul orelor 10:00–11:00, pe mai multe artere importante din centrul municipiului Chișinău.Potrivit Poliției, traficul va fi blocat în legătură cu desfășurarea acțiunilor dedicate Zilei comemorării victimelor războiului din 1992 de pe Nistru.Potrivit anunțului autorităților, restricțiile se vor aplica pe următoarele sectoare :
10:30
Patru persoane, inclusiv funcționari ai Primăriei Durlești, vizați într-un dosar de escrocherie cu terenuri publice, au fost plasate în arest preventiv pentru 30 de zile.În cazul altor patru bănuiți a fost aplicată măsura de arest la domiciliu. Informația a fost confirmată, pentru AGORA, de Procuratura Generală.Demersurile procurorilor din cadrul Procuraturii municipiului Chișină
10:30
Emil Ceban, la Orhei: "Formarea și planificarea resurselor umane rămîn esențiale" # Noi.md
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a mers cu o vizită de lucru la Orhei, la Colegiul de Medicină și la Spitalul Raional Orhei, notează Noi.md.La Colegiul de Medicină, ministrul a discutat cu echipa de management despre condițiile de studii, necesitățile actuale și oferta educațională.Emil Ceban a subliniat că programele de formare trebuie actualizate constant, în acord cu evoluția
10:00
Bombardamentele continuă în Israel şi Dubai, iar oamenii stau în adăposturi. Sute de conaţionali rămîn blocaţi în aceste ţări iar traficul aerian este blocat.Mai multe zboruri de pe Aeroportul Chişinău spre ţări din Orient cu destinaţia Tel Aviv şi Dubai au fost anulate, cel putin pînă marți. Cursele Chişinău - Sharm el Sheikh şi spre Sri Lanka s-au amînat cu cîteva ore. În timp ce unii moldov
10:00
Plățile pentru indexarea depunerilor bănești ale cetățenilor la Banca de Economii au fost oprite temporar, începînd cu 26 februarie 2026.Potrivit informațiilor comunicate de Ministerul Finanțelor, măsura a fost luată după ce sumele alocate în bugetul de stat pentru anul 2026 au fost epuizate.În temeiul Legea nr. 1530/2002 și al Hotărîrea Guvernului nr. 290/2023, în Legea bugetului de stat
Acum 4 ore
09:30
O delegație a Parlamentului Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord desfășoară, în perioada 1–3 martie, o vizită în Republica Moldova, notează Noi.md.Delegația este condusă de Fabian Hamilton, președinte al Grupului britanic al Uniunii Interparlamentare. Din componența delegației mai fac parte membri ai Camerei Comunelor și ai Camerei Lorzilor.La Parlament, oficialii
09:30
Textul de mai jos este, practic, o rețetă aproape sigură pentru orice proprietar sau manager de business care dorește să își elimine bătaia de cap legată de felicitările de 8 Martie. Vă reamintim: durerea de cap va începe deja săptămâna viitoare, 8 Martie este duminica următoare. Așadar:În ajunul Zilei Internaționale a Femeii, studioul de floristică XOstudio FLOWERS a creat o nouă cole
09:30
Munca în ritmul modern necesită instrumente pe care te poți baza în orice situație. Seria de dispozitive ASUS Expert P a fost concepută tocmai pentru astfel de sarcini: cînd este importantă funcționarea fără întrerupere, performanța ridicată și tehnologiile actuale. În cadrul noii concepții „Partener de încredere pentru afacerea voastră”, modelele comerciale ASUS din 2026 combină capacitățile inte
09:30
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că operațiunea militară împotriva Iranului „progresează foarte bine" și chiar „mai rapid decît se aștepta", potrivit unor interviuri acordate publicațiilor internaționale.„A fost întotdeauna un proces de patru săptămîni. A fost întotdeauna un proces de aproximativ patru săptămîni, așa că, oricît de puternică ar fi – este o țară mare – va dura patru
09:00
Premierul britanic, Keir Starmer, a anunțat, într-un mesaj video publicat pe Twitter, că Regatul Unit va permite Statelor Unite să utilizeze bazele militare britanice pentru acțiuni defensive în contextul conflictului cu Iranul, relatează BBC.„Partenerii noștri din Golf ne-au cerut să facem mai mult pentru a-i apăra. Avem avioane britanice în aer ca parte a unor operațiuni defensive coordona
09:00
Ambasada Republicii Moldova în Israel a venit cu un apel către cetățenii țării noastre, notează Noi.md."Situația de securitate în Statul Israel rămîne în continuare complexă. Venim cu rugămintea repetată să respectați și în continuare măsurile de precauție.Este imperios necesar să rămînem în continuare în adăposturile antirachetă, să nu părăsim spațiile protejate pînă cînd Comand
09:00
Israelul lovește din nou Teheranul, Hezbollah intră în conflict: escaladare majoră în regiune # Noi.md
Operațiunea militară americano-israeliană împotriva Iranului a intrat în a treia zi, marcînd o nouă etapă de escaladare. Armata israeliană a continuat atacurile de amploare asupra Teheranului, în timp ce Hezbollah s-a implicat direct în confruntare, lansînd pentru prima dată rachete și drone dinspre Liban către teritoriul israelian.Armata israeliană a anunțat că desfășoară „atacuri la scară
08:30
Ursula von der Leyen face apel pentru o „tranziție credibilă” în Iran: „Riscul de escaladare este real” # Noi.md
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a făcut duminică apel la desfășurarea unei „tranziții credibile" în Iran după moartea ghidului suprem Ali Khamenei în timpul loviturilor americano-israeliene, avertizînd cu privire la riscul de escaladare a situației actuale, transmite France Presse, citat de digi24.ro.Miniștrii de externe ai celor 27 de state membre UE, dintre care majoritat
08:30
Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a condamnat ferm atacurile lansate de Iran asupra mai multor state din Orientul Mijlociu și a făcut apel la reținere pentru a preveni o nouă destabilizare a regiunii.Într-un mesaj public, șeful diplomației de la Chișinău a subliniat că Republica Moldova susține respectarea suveranității și integrității teritoriale a statelor afe
08:00
Șefa statului, Maia Sandu, a participat la inaugurarea celei de-a 60-a ediții a Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor", care a avut loc la 1 martie, la Palatul Național „Nicolae Sulac" din Chișinău. În cadrul evenimentului a fost lansat musicalul „Maria Mirabela".Ediția jubiliară, cu sloganul „Bucuria de a fi împreună", se desfășoară în perioada 1–12 martie și include 25 de spectacole
08:00
Șapte persoane au fost rănite duminică seara în regiunea Ierusalim în urma atacurilor cu rachete iraniene, potrivit pompierilor israelieni, notează AFP.'Pompierii din districtul Ierusalim intervin în prezent la locul impactului situat pe un drum (...) în regiunea Ierusalim', indică un comunicat al Serviciului medical național de urgență.'Șapte persoane cu răni de grade diferite au fost eva
08:00
Astăzi se împlinesc 34 de ani de la izbucnirea conflictului armat pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova.În această zi, acum 31 de ani, a început conflictul armat de pe Nistru, care a durat patru luni. Acesta a lăsat un bilanț negru în istoria țării noastre. Potrivit datelor oficiale, în conflict au participat peste 30 de mii de persoane. 300 de militari ș
Acum 6 ore
07:30
Astăzi, pe întreg teritoriul republicii se așteaptă cer variabil. Conform datelor sinopticilor, în timpul zilei precipitații nu se prevăd.Vîntul va sufla din sud-vest, slab pînă la moderatZiua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +13... +15°C.În centru se așteaptă +11...+13°C, iar în nord termometrele vor indica în jur de +7... +10°C.
07:30
La începutul săptămînii de muncă leul moldovenesc a mai slăbit puțin față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul zilelor de odihnă el cedat monedei unice europene circa 2,5 bani, iar dolarului american – aproape 2 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 2 martie un curs oficial de schimb valutar egal cu 20,2257 lei pentru un euro (+2,31 bani) și 1
06:30
Reintegrarea Republicii Moldova trebuie privită ca un pas strategic esențial pentru consolidarea securității naționale și a suveranității statului.Despre acest lucru a vorbit Victor Marahovschi, Secretar General al Partidului Politic Alianța „MOLDOVENII", în cadrul mesei rotunde „Perspectivele reintegrării Republicii Moldova".În debutul intervenției sale, Marahovschi a atras aten
Acum 8 ore
05:00
Măslinele verzi sunt un deliciu mediteranean, aducând un plus de savoare multor mîncăruri, salate şi gustări de vară. Măslinul, pe numele său oficial Olea europea, este un arbore originar din Siria şi din zonele de litoral ale Turciei, foarte răspândit în jurul Mării Mediterane, unde era cultivat chiar şi cu 5000 de ani în urmă.Măslinele verzi au un conţinut ridicat de grăsimi, însă grăsimile
04:30
O extindere a conflictului din Orientul Mijlociu ar putea provoca cea mai gravă perturbare a pieței de gaze de la invazia rusească în Ucraina, care a dat peste cap comerțul global în urmă cu patru ani, transmite Bloomberg.Vecinii Iranului, precum Qatarul, se numără printre cei mai importanți furnizori mondiali de gaze, iar regiunea este, de asemenea, o rută vitală de aprovizionare, în condiții
Acum 12 ore
03:30
Sezonul caiselor este pe cale sa inceapa. Aceste fructe gustoase sînt si extraordinar de sanatoase.Nu degeaba se numara printre delicatesele de sezon. Si pentru ca sînt destul de mici o caisa nu are decat 17
03:00
Iată ce să mănînci dimineața ca să nu-ți mai fie foame pînă la cină.Ouăle sînt extrem de hrănitoare. Dacă duci o luptă împotriva kilogramelor în plus, cel mai bine ar fi să le prepari cu legume înăbușite, pentru ca micul dejun să-ți ofere o cantitate mare din nutrienții necesar bunei funcționări a organismului.Falafelul este și el o opțiune bună. Aceste chiftele au un conţinut ridicat de p
02:30
Unul dintre cele mai verzi orașe din Europa impresionează prin peisaje ce amintesc de un parc național # Noi.md
Capitala Norvegiei, Oslo, a cîștigat recent un sondaj, fiind desemnată cel mai verde oraș din Europa.Cunoscut pentru parcurile sale frumoase și atmosfera relaxată, orașul a obținut scoruri mari pentru calitatea aerului, spațiile verzi și parcurile publice.Conform cercetărilor, călătorii aleg tot mai mult orașele care combină explorarea cu relaxarea în aer liber și în spațiile verzi. Acest
02:00
Deşi unele studii arată că este extrem de sănătos să bem mai multe ceşti de cafea pe zi, alţi specialişti susţin că acest obicei este periculos.Ce înseamnă "prea multă cafea"?Medicii spun că prea multă cafea înseamnă 4 sau mai multe ceşti pe zi, conform mayoclinic.org.Dacă bei atît de multă cafea în doar 24 de ore, te poţi confrunta cu: insomnie stări de agitaţie dureri de st
01:30
Trei soldați americani au murit duminică dimineață în luptă. Alți cinci sînt grav răniți. Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a confirmat pierderile pe platforma X, citează CNN.„Alți cîțiva au suferit răni ușoare și sînt în curs de a fi repuși în serviciu”, a scris CENTCOM. „Operațiunile militare majore continuă.”Identitatea soldaților nu a fost dezvăluită. Armata americană va comunica
01:00
Omega 6 sînt acizi grași esențiali pentru sănătatea omului, însă organismul uman nu-i poate produce. De aceea, este important să îi iei din alimentație. Alături de acizii grași Omega 3, aceștia ajută la buna funcționare a creierului, la păstrarea memoriei, la dezvoltarea normală a întreg organismului.De ce avem nevoie de Omega 6:Se pare că administrarea de acizi grași Omega 3 și Omega 6 ar
00:30
Jucătorul italian de tenis Flavio Cobolli, clasat pe locul 20 în clasamentul ATP, a câștigat turneul de tenis pe terenuri de zgură ATP-500 de la Acapulco (Mexic). În finală, el l-a învins pe americanul Francis Tiafoe, numărul 28 în clasamentul ATP, cu scorul de 7:6 (7:4), 6:4.Meciul a durat 2 ore și 9 minute. În această partidă, Cobolli a reușit 9 servicii directe, a comis 2 duble greșeli și a
00:00
Unele alimentele pastrate in frigider isi pierd din continutul nutritional, savoare si gust, atunci cand sunt pastrate la frigider.Specialistii in nutritie sunt de parere ca alimentele pot fi pastrate la rece doar pentru o perioada scurta de timp, nu pe termen lung.Blogul cleaneatingonline.com trece in revista cinci alimente care nu ar trebui bagate in frigider si motivele pentru care aces
1 martie 2026
23:30
Cum ar putea conflictul din Orientul Mijlociu să afecteze prețurile petrolului: Primele reacții ale pieței # Noi.md
Piețele energetice globale se confruntă cu unul dintre cele mai mari șocuri din ultimele decenii, după atacurile comune ale Statelor Unite și Israelului asupra Iranului și răspunsul cu rachete al Teheranului asupra statelor din Golful Persic.Regiunea în cauză produce aproximativ 20% din petrolul mondial, iar simpla amenințare asupra exporturilor este suficientă pentru a provoca tulburări semni
23:00
Există alimente-cheie care nu ar trebui să lipsească din alimentaţia ta de zi cu zi. Şi asta pentru că, datorită ingredientelor pe care le conţin, acestea au efecte vizibile la nivelul pielii, care devine mai elastică, radioasă, pe scurt, întinerită.Întinereşti dacă mănînci afinele. Delicioasele şi sănătoasele afine conţin o cantitate foarte mare de antioxidanţi, atît de importanţi în „lupta"
Acum 24 ore
22:30
Dumitru Roibu: „Reintegrarea nu mai poate fi o prioritate a unui partid, dar prioritatea numărul unu a țării” # Noi.md
Reintegrarea trebuie să devină prioritatea numărul unu a statului și tratată ca un proiect național de lungă durată, a declarat Dumitru Roibu, președintele Partidul Politic Alianța „MOLDOVENII”, în cadrul mesei rotunde „Reintegrarea Moldovei”, organizată de partid pe 28 februarie.„Reintegrarea nu mai poate fi o prioritate a unui partid, nu mai poate fi un slogan, ci trebuie să fie prioritatea
22:00
Numeroase studii au arătat că, dacă incluzi sucurile naturale în alimentație, îți îmbunătățești considerabil sănătatea și capacitatea de concentrare. Află care sunt cele mai sănătoase sucuri.1. Sucul de morcoviSucul de morcovi se numără printre cele mai sănătoase băuturi naturale, pe care ți se poți face acasă. Este gustos, iar un pahar conține aproximativ 80 de calorii. În plus, sucul de
21:30
Agenția pentru Energie Atomică se reunește, luni după atacurile americane şi israeliene asupra Iranului # Noi.md
Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) va organiza, luni, o reuniune extraordinară la cererea Rusiei, în urma atacurilor militare ale Statelor Unite şi Israelului asupra Iranului.Această sesiune specială a Consiliului Guvernatorilor acestei agenţii a ONU cu sediul la Viena va aborda „chestiuni legate de atacurile militare ale Statelor Unite şi Israelului împotriva teritoriului Re
21:00
De fiecare dată cînd faci mișcare ai impresia că o să-ți sară inima din piept? S-ar putea ca acest lucru să fie normal și să nu ai niciun motiv de îngrijorare. Iată ce înseamnă un puls normal și cum îl poți măsura, astfel încît să știi cînd trebuie să îți faci griji pentru sănătatea ta.Pulsul normal diferă de la o persoană la alta și este influențat de o serie de factori: vîrsta, activitatea,
20:30
Într-un moment simbolic pentru protejarea mediului înconjurător, ministrul Mediului din Republica Moldova, Gheorghe Hajder, a anunțat astăzi lansarea oficială a Campaniei Naționale de Împădurire #GenerațiaPădurii – Primăvara 2026. Campania se extinde, pentru prima dată, dincolo de hotarele țării, cu o acțiune comună ce va include și România.Pe 14 martie 2026, cetățenii din Republica Moldova și
20:00
S-ar părea că nimic nu ar putea păta reputaţia laptelui, care de zeci de ani ocupă poziţii de top în clasamentul produselor folositoare. Cu toate acestea, oamenii de știintă consideră că laptele de vacă nu este chiar atît de folositor cum ne-am deprins să credem.În primul rînd, laptele nu întărește sistemul osos, nu protejează împotriva osteoporozei şi a fracturilor. 20 de ani de observare asu
19:30
Lumea întreagă este cu sufletul la gură. Un gest încărcat de o semnificație terifiantă a avut loc în inima Iranului. Steagul roșu a fost înălțat pe cupola Moscheei Jamkaran din orașul sfînt Qom, scrie spynews.ro.Întreaga omenire traversează clipe de panică totală. În Orient a izbucnit un conflict de proporții, care nu pare să se încheie prea curînd.Recent, a fost ridicat steagul roșu peste
19:00
Pentru a scăpa de sete, pentru a te răcori şi pentru a bea ceva bun, urmează sfaturile de mai jos, prezentate de specialiştii germani în ziarul Bild.1. Cafea - protejează împotriva accidentelor vasculareCofeina inhibă lipirea trombocitelor din organism, acestea fiind foarte importante atunci cînd este vorba de un accident vascular. Se recomandă 1-2 căni pe zi, dacă medicul nu vă interzice
18:30
Vadul-Rașcov, Raionul Șoldănești – După ce a locuit timp de nouă ani în Italia, Denis Pruteanu, un tînăr antreprenor de 26 de ani, s-a întors acasă pentru a-și dezvolta afacerea de familie. Acum, Denis lucrează intens pentru a construi o fermă modernă în satul Vadul-Rașcov, raionul Șoldănești, cu ajutorul Uniunii Europene.Familia Pruteanu deține peste 60 de hectare de pămînt pe care cultivă ce
