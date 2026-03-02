O companie de creditare, obligată să întoarcă dobînzile și comisioane

21:00

De fiecare dată cînd faci mișcare ai impresia că o să-ți sară inima din piept? S-ar putea ca acest lucru să fie normal și să nu ai niciun motiv de îngrijorare. Iată ce înseamnă un puls normal și cum îl poți măsura, astfel încît să știi cînd trebuie să îți faci griji pentru sănătatea ta.Pulsul normal diferă de la o persoană la alta și este influențat de o serie de factori: vîrsta, activitatea,