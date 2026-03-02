Certificatul medical devine 100% digital în R. Moldova. Angajații nu mai trebuie să ducă hârtia la serviciu
Ziar.md, 2 martie 2026 12:50
Începând cu 1 martie 2026, certificatele de concediu medical nu mai sunt eliberate pe hârtie. Documentul este emis exclusiv în format digital, prin noul „Portal al certificatelor de concediu medical”, lansat de Ministerul Sănătății ș
Acum 5 minute
13:10
Războiul din Orientul Mijlociu a intrat în a treia zi, escaladarea continuând cu atacuri masive în Iran, Israel, Liban și statele din Golf. După uciderea liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, într-o operațiune americană-israeliană, conflictul s-a
Acum 30 minute
12:50
12:40
Muncitorii continuă să repare străzile din Chișinău. Traficul pe șoseaua Muncești este sistat până vineri # Ziar.md
Peste 30 de echipe specializate și sute de muncitori continuă, luni, lucrările de reparație a străzilor din Chișinău. Echipele sunt mobilizate în toate sectoarele capitalei. Muncitorii lucrează simultan pe artere principale și secundare pentru a
Acum 2 ore
12:10
DOC/ Laptele importat din Ucraina va fi verificat integral la frontieră în contextul scandalului cu metronidazol # Ziar.md
Toate loturile de lapte în vrac importate din Ucraina vor fi supuse unor controale stricte, pentru a preveni intrarea pe piață a produselor contaminate cu metronidazol. Un ordin în acest sens a fost semnat de directorul general al Agenției Naționale pentru Siguran&
12:00
MIA Plăți Instant, disponibil acum și pentru transferuri B2B: companiile pot plăti instant, 24/7 # Ziar.md
Începând de astăzi, 2 martie 2026, sistemul MIA Plăți Instant, creat și gestionat de Banca Națională a Moldovei (BNM), poate fi utilizat și pentru transferuri între companii (Business to Business - B2B). Serviciul este disponibil prin
11:40
Tarifele la rutele raionale și interraionale se calculează după reguli noi. Metodologia a intrat în vigoare de la 1 martie # Ziar.md
Din 1 martie 2026, transportul rutier de persoane pe rute regulate în trafic raional și interraional intră sub o metodologie nouă de calcul a tarifelor, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 698 din 15 octombrie 2025 și publicată în
11:30
Două fete au fost salvate de la înec după ce s-au prăbușit sub gheața lacului din parcul „Valea Trandafirilor” din municipiul Chișinău, în seara zilei de 1 martie 2026, în jurul orei 18:
Acum 4 ore
11:00
VIDEO/ Veteranul care a arborat primul tricolor la Coșnița își amintește de Război: „Nu sunt erou, sunt un om...” # Ziar.md
Astăzi, 2 martie 2026, când Republica Moldova comemorează eroii căzuți în conflictul armat de la Nistru, Armata Națională a publicat un material video dedicat unuia dintre veteranii acelui război – Anatol Croitoru. Avea puț
11:00
Ion Ceban acuză: Mihai Popșoi vrea să fie primar la Durlești, se recurge la „atacuri raider” - Reacția PAS # Ziar.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a calificat perchezițiile recente de la Primăria Durlești drept un „atac raider” coordonat de primele persoane în stat, susținând că scopul real este preluarea instituției
10:30
Urmăriți în direct ceremonia organizată cu prilejul comemorării eroilor căzuți în conflictul armat de la Nistru. La eveniment participă conducerea Republicii Moldova, veterani, familii ale celor căzuți și cetăț
10:00
O rețea de exploatare sexuală care racola și obliga tinere, inclusiv adolescente, să întrețină relații sexuale contra cost a fost destructurată de polițiștii moldoveni. În urma acțiunii, șase tineri cu
09:50
Peste 132 de milioane de dolari au ajuns acasă în doar o lună. Euro, moneda preferată a diasporei # Ziar.md
În prima lună a anului 2026, cetățenii Republicii Moldova care muncesc peste hotare au transferat acasă 132,58 milioane de dolari, dintre care aproape 74 de milioane prin sistemele oficiale de remiteri, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Majoritatea
09:30
Crimă în sectorul Rîșcani al capitalei: un bărbat a fost ucis într-un subsol de bloc. Suspectul, reținut # Ziar.md
Un bărbat de 61 de ani a fost găsit fără viață în subsolul unui bloc de locuit din sectorul Rîșcani al capitalei, după ce, în noaptea trecută, oamenii legii au fost alertați
Acum 6 ore
08:40
Cursul valutar pentru 2 martie: euro și dolarul nu se opresc din creștere! Leul moldovenesc, tot mai slab # Ziar.md
Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru luni, 2 martie 2026, cursurile oficiale de schimb valutar, valabile pentru operațiunile bancare și comerciale din întreaga țară. Euro și dolarul atestă noi creșteri la început de să
08:10
Prognoza meteo pentru 2 martie: Vreme rece la început de primăvară, cu maxime de până la +8°C în sud # Ziar.md
Vremea se menține rece în Republica Moldova la început de martie. Potrivit datelor prezentate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, luni, 2 martie 2026, temperaturile vor fi apropiate de normele climatologice ale perioadei, însă diminețile și nopțile vor ră
Acum 24 ore
22:10
FOTO/ Ungheni își modernizează transportul public, introduce rute noi și renunță la plata în numerar # Ziar.md
Peste 30.000 de locuitori ai municipiului Ungheni și ai localităților învecinate pot circula, începând de astăzi, cu o nouă rețea de transport public urban complet digitalizată. Autobuzele și microbuzele moderne permit plata electronică
21:40
Conducerea Primăriei Durlești a fost plasată în arest pentru 30 de zile în dosarul privind terenuri publice # Ziar.md
Primărița orașului Durlești, Eleonora Șaran, viceprimarul Mihai Enachi și încă două persoane au fost plasate în arest preventiv pentru 30 de zile, în dosarul penal ce vizează presupuse escrocherii cu terenuri publice. Alț
18:40
„Opriți abuzul, nu muzica”. În fața MAI are loc un nou rave protest, de această dată și cu mărțișoare - VIDEO # Ziar.md
În fața Ministerului Afacerilor Interne (MAI) are loc un nou rave protest, de această dată și cu mărțișoare. Acțiunea a început la ora 16:00 și ar urma să dureze pân&
17:40
Trei soldați americani au fost uciși în timpul operației din Iran. Numărul morților din Orientul Mijlociu se ridică la 216 # Ziar.md
Trei soldați americani au fost uciși în timpul operației din Iran, iar alți cinci au fost grav răniți. Informațiile au fost prezentate recent de Comandamentul Central al SUA (CENTCOM). „Alți câ
17:00
Mâine se împlinesc 34 de ani de la războiul care a dezbinat cele două maluri ale Nistrului. Programul manifestațiilor # Ziar.md
Mâine se împlinesc 34 de ani la războiul de pe Nistru, în care au luptat peste 30.000 de moldoveni, iar 321 au decedat. Pentru a cinsti memoria celor care care și-au sacrificat viața pentru apărarea independenței
15:40
„Pod viu” peste Prut: Pe 14 martie, cetățenii de pe cele două maluri vor planta simultan păduri # Ziar.md
Campania națională de împădurire „Generația Pădurii” - Primăvara 2026 va începe pe 14 martie și se va desfășura până pe 14 aprilie. În prima zi, cetă
14:10
Începând cu ziua de astăzi, 1 martie, cetățenii R. Moldova stabiliți în Franța pot preschimba permisul de conducere moldovenesc cu unul francez, fără examene teoretice sau practice. Acest lucru s devenit posibil după
13:20
MAE: Atacurile din Orientul Mijlociu nu s-au soldat cu victime printre cetățenii moldoveni # Ziar.md
Celula de Criză a Ministerului Afacerilor Externe a R. Moldova (MAE) a furnizat informații actualizate privind situația din Orientul Mijlociu. Potrivit autorităților de la Chișinău, niciun cetățean moldovean nu a fost rănit sau
Ieri
11:50
Prima zi a primăverii este mai tristă în acest an, întrucât este prima în care ziua de naștere a compozitorului Eugen Doga este marcată în absența sa. Astăzi, 1 martie, regretatul compozitor ar fi
11:00
Un bărbat fost găsit înjunghiat într-un apartament din Chișinău. Poliția anunță că a reținut un suspect # Ziar.md
Un bărbat a fost găsit înjunghiat într-un apartament din sectorul Botanica al capitalei. Poliția a anunțat că a fost sesizată noaptea trecută, iar un suspect a fost reținut pentru 72 de ore. Preliminar, oamenii legii
10:40
În capitală continuă reparația drumurilor. Pe unele străzi se aplică restricții de circulație # Ziar.md
Circulația rutieră în perimetrul străzilor Gheorghe Cașu – Constantin Vârnav din capitală este sistată până la ora 22:00. O restricție similară se aplică pe parcursul întregii zile de ast&
10:10
Primăvară în calendar, primăvară afară. Prima zi a lunii martie aduce cer senin și maxime de +15°C # Ziar.md
Primăvara începe în forță. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, astăzi, 1 martie, maximele vor varia între +5°C și +15°C . Cerul va fi predominant senin în toată țara, iar vântul va sufla
09:40
Iranul a confirmat asasinatul ayatollahului Ali Khamenei și a anunțat că Israelul și SUA vor plăti pentru asta # Ziar.md
Iranul a confirmat că ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis în urma unor lovituri israeliene și americane. Mass-media de la Teheran a relatat că liderul suprem iranian „își îndeplinea atribuțiile și se afla la locul să
28 februarie 2026
23:10
Liderul suprem iranian ar fi fost asasinat la Teheran. Donald Trump: „Credem că este o informație corectă” # Ziar.md
ACTTUALIZARE (22:54) Președintele american Donald Trump a comentat informațiile privind asasinatul liderului iranian pentru NBC News. „Credem că aceasta este o informație corectă”, a declarat liderul SUA, precizând că „majoritatea celor care iau toate deciziile
22:50
Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, ar fi fost asasinat într-un atac israelian asupra Teheranului, corpul său neînsuflețit fiind găsit sub dărâmături. Acest lucru este raportat de publicațiile israeliene The Times of Israel
21:20
FOTO/VIDEO Un hotel de pe insula artificială Palm Jumeirah din Dubai ar fi fost lovit de o rachetă iraniană # Ziar.md
Un hotel de cinci stele situat pe celebra insulă artificială din orașul Dubai, Palm Jumeirah, ar fi fost lovit de o rachetă iraniană. După ce pe rețelele sociale au apărut mai multe imagini de la fața locului,
16:20
Atenție! Circulația pe strada Nicolae Testemițanu din capitală va fi parțial sistată pe 1 martie # Ziar.md
Mâine, 1 martie, circulația rutieră pe o porțiune a străzii Nicolae Testemițanu din capitală va fi parțial sistată. Restricția se va aplica în perimetrul străzilor Gheorghe Cașu –
16:00
Experții Fondului Monetar Internațional (FMI) consideră că economia R. Moldova își revine după multiplele șocuri, însă mai persistă riscuri care afectează creșterea economică. Printre principalele vulnerabilități se număr&
15:00
MAE a activat Celula de Criză, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Informații și recomandări pentru moldoveni # Ziar.md
Ministerul Afacerilor Externe al R. Moldova (MAE) a activat Celula de Criză, în contextul agravării substanțiale a situației de securitate din Orientul Mijlociu. Responsabilii din cadrul structurii guvernamentale de urgență monitorizează permanent evoluțiile și coordonează
13:20
Mai multe țări din Orientul Mijlociu și-au închis total sau parțial spațiul aerian. Precizările AAC # Ziar.md
Autoritatea Aeronautică Civilă a R. Moldova (AAC) a anunțat că a participat în această dimineață la reuniunea Celulei Europene de Coordonare a Crizelor în Aviație, organizată în contextul crizei din Orientul Mijlociu. Potrivit instituției,
Mai mult de 2 zile în urmă
11:50
Stare de urgență în Israel până pe 2 martie inclusiv. Cetățenii moldoveni, rugați să stea lângă adăposturile antirachetă # Ziar.md
Începând cu ora 08:00, pe întreg teritoriul Israelului a fost instituită stare de urgență imediată, în contextul operațiunilor militare împotriva Iranului. Toate activitățile non-esențiale sunt interzise, instituțiile publice și
11:00
Ministrul Apărării din Israel, Israel Katz, a anunțat în această dimineață că țara sa a lansat un atac „preventiv” împotriva Iranului, pentru a elimina amenințările la adresa securității statului
10:10
Iarnă ne părăsește pe o notă pozitivă, la propriu. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, astăzi, 28 februarie, maximele vor varia între +5°C și +9°C . Cerul va fi variabil în toată ț
27 februarie 2026
18:50
Ministerul Afacerilor Externe recomandă evitarea călătoriilor neesențiale în Israel, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al riscului crescut de escaladare a situației de securitate. Chiar dacă autoritățile israeliene nu au impus măsuri
18:20
AIEA: Ucraina și Rusia ar fi ajuns la un armistițiu temporar la centrala nucleară de la Zaporojie # Ziar.md
Rusia și Ucraina ar fi ajuns la un acord pentru un „armistițiu local” în zona Centralei Nucleare Zaporojie, ocupată de forțele ruse, pentru a permite restaurarea unei linii electrice de rezervă esențiale, a anunțat Agenț
18:00
Tentativă de scoatere ilicită din R. Moldova a peste 5,5 milioane de țigarete, documentată de PCCOCS și vameși # Ziar.md
Procurorii PCCOCS, împreună cu inspectorii vamali și cei de frontieră, documentează o tentativă de scoatere ilegală a unei cantități considerabile de produse din tutun din Republica Moldova. Potrivit materialelor cauzei, pe direcția de ieșire din ț
18:00
Pompierii moldoveni își întăresc protecția în misiuni. Danemarca susține R. Moldova cu echipamente moderne # Ziar.md
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a primit prima donație de echipamente în cadrul proiectului „Inițiativa daneză pentru protecția civilă în Moldova 2025-2028”. Evenimentul a avut loc la sediul IGSU din Chiș
17:30
Val de nemulțumiri după reevaluarea imobilelor: mii de proprietari contestă noile valori cadastrale # Ziar.md
La o lună de la lansarea consultărilor publice privind rezultatele evaluării generale a bunurilor imobile, aproape 2.900 de proprietari au depus contestații, invocând erori în datele cadastrale și neclarități privind metodologia aplicată. Procesul, coordonat
17:30
VIDEO/ R. Moldova lansează „Generația ALPHA”, un serial despre bullying și discriminare în școli # Ziar.md
În Republica Moldova va fi lansat primul serial socio-educativ dedicat copiilor și adolescenților. „Generația ALPHA” este o producție autohtonă din cinci episoade te și abordează teme precum bullying-ul și cyberbullying, violență domestică ș
17:10
Raisa Ciurel, după condamnarea lui Nicanor Ciochină: „Plec mândră acasă, însă Mihăiță tot nu este acasă” # Ziar.md
Mama adolescentului tamponat mortal acum doi ani în comuna Boldurești a spus că este mulțumită de faptul că Nicanor Ciochină a fost condamnat la șapte ani de închisoare și pleacă acasă mândră de
16:20
Atenție, călători! Circulația rutieră pe șoseaua Muncești va fi sistată, iar itinerarul rutei nr. 18 va fi modificat temporar # Ziar.md
Începând din 28 februarie, itinerarul rutei suburbane de autobuz nr. 18 „str. Ismail – satul Revaca” (inclusiv 18A și 18B) va fi modificat temporar. Schimbarea vine din cauza lucrărilor de reabilitare a carosabilului de pe șoseaua Muncești, informează
16:10
Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al R. Moldova (SIS), Alexandru Bălan, a fost trimis în judecată de către procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT)
16:10
Dialog direct cu autoritățile din Zona de Securitate: Vicepremierul Valeriu Chiveri, în vizită de lucru la Căușeni # Ziar.md
Consolidarea cooperării cu administrațiile publice locale și identificarea soluțiilor pentru problemele comunităților din Zona de Securitate au fost principalele obiective ale vizitei de lucru efectuate în raionul Căușeni de către viceprim-ministrul pentru reintegrare
16:00
Mesaje virale pe TikTok cu un „Protest în centrul Chișinăului”. Poliția avertizează asupra posibilelor provocări # Ziar.md
În ultimele zile, pe platforma TikTok circulă mai multe videoclipuri în care cetățenii sunt îndemnați să participe la un „protest anti-guvernare” anunțat pentru 25 martie, în Piața Marii Adunări Naț
15:30
ANTA constată peste 20 de încălcări în prima zi a campaniei de monitorizare a transportului rutier de persoane # Ziar.md
Inspectorii Agenției Naționale Transport Auto (ANTA) au constatat 21 de încălcări ale legislației contravenționale în prima zi a campaniei de monitorizare a transportului rutier de pasageri, desfășurată pe 26 februarie 2026. Ac&
