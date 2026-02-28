FOTO/VIDEO Un hotel de pe insula artificială Palm Jumeirah din Dubai ar fi fost lovit de o rachetă iraniană

Un hotel de cinci stele situat pe celebra insulă artificială din orașul Dubai, Palm Jumeirah, ar fi fost lovit de o rachetă iraniană. După ce pe rețelele sociale au apărut mai multe imagini de la fața locului,

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziar.md