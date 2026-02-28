Liderul suprem iranian ar fi fost asasinat la Teheran
Ziar.md, 28 februarie 2026 22:50
Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, ar fi fost asasinat într-un atac israelian asupra Teheranului, corpul său neînsuflețit fiind găsit sub dărâmături. Acest lucru este raportat de publicațiile israeliene The Times of Israel
• • •
ACTTUALIZARE (22:54) Președintele american Donald Trump a comentat informațiile privind asasinatul liderului iranian pentru NBC News. „Credem că aceasta este o informație corectă”, a declarat liderul SUA, precizând că „majoritatea celor care iau toate deciziile
FOTO/VIDEO Un hotel de pe insula artificială Palm Jumeirah din Dubai ar fi fost lovit de o rachetă iraniană # Ziar.md
Un hotel de cinci stele situat pe celebra insulă artificială din orașul Dubai, Palm Jumeirah, ar fi fost lovit de o rachetă iraniană. După ce pe rețelele sociale au apărut mai multe imagini de la fața locului,
Atenție! Circulația pe strada Nicolae Testemițanu din capitală va fi parțial sistată pe 1 martie # Ziar.md
Mâine, 1 martie, circulația rutieră pe o porțiune a străzii Nicolae Testemițanu din capitală va fi parțial sistată. Restricția se va aplica în perimetrul străzilor Gheorghe Cașu –
Experții Fondului Monetar Internațional (FMI) consideră că economia R. Moldova își revine după multiplele șocuri, însă mai persistă riscuri care afectează creșterea economică. Printre principalele vulnerabilități se număr&
MAE a activat Celula de Criză, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Informații și recomandări pentru moldoveni # Ziar.md
Ministerul Afacerilor Externe al R. Moldova (MAE) a activat Celula de Criză, în contextul agravării substanțiale a situației de securitate din Orientul Mijlociu. Responsabilii din cadrul structurii guvernamentale de urgență monitorizează permanent evoluțiile și coordonează
Mai multe țări din Orientul Mijlociu și-au închis total sau parțial spațiul aerian. Precizările AAC # Ziar.md
Autoritatea Aeronautică Civilă a R. Moldova (AAC) a anunțat că a participat în această dimineață la reuniunea Celulei Europene de Coordonare a Crizelor în Aviație, organizată în contextul crizei din Orientul Mijlociu. Potrivit instituției,
Stare de urgență în Israel până pe 2 martie inclusiv. Cetățenii moldoveni, rugați să stea lângă adăposturile antirachetă # Ziar.md
Începând cu ora 08:00, pe întreg teritoriul Israelului a fost instituită stare de urgență imediată, în contextul operațiunilor militare împotriva Iranului. Toate activitățile non-esențiale sunt interzise, instituțiile publice și
Ministrul Apărării din Israel, Israel Katz, a anunțat în această dimineață că țara sa a lansat un atac „preventiv” împotriva Iranului, pentru a elimina amenințările la adresa securității statului
Iarnă ne părăsește pe o notă pozitivă, la propriu. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, astăzi, 28 februarie, maximele vor varia între +5°C și +9°C . Cerul va fi variabil în toată ț
Ministerul Afacerilor Externe recomandă evitarea călătoriilor neesențiale în Israel, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al riscului crescut de escaladare a situației de securitate. Chiar dacă autoritățile israeliene nu au impus măsuri
AIEA: Ucraina și Rusia ar fi ajuns la un armistițiu temporar la centrala nucleară de la Zaporojie # Ziar.md
Rusia și Ucraina ar fi ajuns la un acord pentru un „armistițiu local” în zona Centralei Nucleare Zaporojie, ocupată de forțele ruse, pentru a permite restaurarea unei linii electrice de rezervă esențiale, a anunțat Agenț
Tentativă de scoatere ilicită din R. Moldova a peste 5,5 milioane de țigarete, documentată de PCCOCS și vameși # Ziar.md
Procurorii PCCOCS, împreună cu inspectorii vamali și cei de frontieră, documentează o tentativă de scoatere ilegală a unei cantități considerabile de produse din tutun din Republica Moldova. Potrivit materialelor cauzei, pe direcția de ieșire din ț
Pompierii moldoveni își întăresc protecția în misiuni. Danemarca susține R. Moldova cu echipamente moderne # Ziar.md
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a primit prima donație de echipamente în cadrul proiectului „Inițiativa daneză pentru protecția civilă în Moldova 2025-2028”. Evenimentul a avut loc la sediul IGSU din Chiș
Val de nemulțumiri după reevaluarea imobilelor: mii de proprietari contestă noile valori cadastrale # Ziar.md
La o lună de la lansarea consultărilor publice privind rezultatele evaluării generale a bunurilor imobile, aproape 2.900 de proprietari au depus contestații, invocând erori în datele cadastrale și neclarități privind metodologia aplicată. Procesul, coordonat
VIDEO/ R. Moldova lansează „Generația ALPHA”, un serial despre bullying și discriminare în școli # Ziar.md
În Republica Moldova va fi lansat primul serial socio-educativ dedicat copiilor și adolescenților. „Generația ALPHA” este o producție autohtonă din cinci episoade te și abordează teme precum bullying-ul și cyberbullying, violență domestică ș
Raisa Ciurel, după condamnarea lui Nicanor Ciochină: „Plec mândră acasă, însă Mihăiță tot nu este acasă” # Ziar.md
Mama adolescentului tamponat mortal acum doi ani în comuna Boldurești a spus că este mulțumită de faptul că Nicanor Ciochină a fost condamnat la șapte ani de închisoare și pleacă acasă mândră de
Atenție, călători! Circulația rutieră pe șoseaua Muncești va fi sistată, iar itinerarul rutei nr. 18 va fi modificat temporar # Ziar.md
Începând din 28 februarie, itinerarul rutei suburbane de autobuz nr. 18 „str. Ismail – satul Revaca” (inclusiv 18A și 18B) va fi modificat temporar. Schimbarea vine din cauza lucrărilor de reabilitare a carosabilului de pe șoseaua Muncești, informează
Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al R. Moldova (SIS), Alexandru Bălan, a fost trimis în judecată de către procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT)
Dialog direct cu autoritățile din Zona de Securitate: Vicepremierul Valeriu Chiveri, în vizită de lucru la Căușeni # Ziar.md
Consolidarea cooperării cu administrațiile publice locale și identificarea soluțiilor pentru problemele comunităților din Zona de Securitate au fost principalele obiective ale vizitei de lucru efectuate în raionul Căușeni de către viceprim-ministrul pentru reintegrare
Mesaje virale pe TikTok cu un „Protest în centrul Chișinăului”. Poliția avertizează asupra posibilelor provocări # Ziar.md
În ultimele zile, pe platforma TikTok circulă mai multe videoclipuri în care cetățenii sunt îndemnați să participe la un „protest anti-guvernare” anunțat pentru 25 martie, în Piața Marii Adunări Naț
ANTA constată peste 20 de încălcări în prima zi a campaniei de monitorizare a transportului rutier de persoane # Ziar.md
Inspectorii Agenției Naționale Transport Auto (ANTA) au constatat 21 de încălcări ale legislației contravenționale în prima zi a campaniei de monitorizare a transportului rutier de pasageri, desfășurată pe 26 februarie 2026. Ac&
Se pregătesc clădiri noi pentru instanțele din Orhei, Cahul, Căușeni și Edineț. Studiile de fezabilitate au fost finalizate # Ziar.md
Mai multe instanțe de judecată din țară urmează să funcționeze în clădiri moderne, adaptate cerințelor actuale. Ministerul Justiției, prin Agenția Digitalizare în Justiție și Administrare Judecătoreasc&
Fostul primar de Boldurești a fost condamnat la șapte ani de închisoare în dosarul privind accidentarea mortală a adolescentului Mihăiță Beșliu, în vârstă de 14 ani. Totodată, Ion Andronache, acuzat de complicitate
Scriitoare din Republica Moldova, printre finaliștii Premiului Uniunii Europene pentru Literatură # Ziar.md
Scriitoarea din Republica Moldova, Paula Erizanu, este una dintre finalistele ediției 2026 a Premiul Uniunii Europene pentru Literatură (EUPL) cu volumul „Aicea-i și raiul, și iadul. Republica Moldova: un veac de istorie trăită”. Ea va concura cu autori din alte
Fostul primar de Boldurești a fost condamnat la șapte ani de închisoare în dosarul privind accidentarea mortală a adolescentului Mihăiță Beșliu, în vârstă de 14 ani. Procurorii au solicitat nouă ani de
În weekend vor fi organizate primele două examene de evaluare a competențelor de comunicare în limba română # Ziar.md
În perioada 28 februarie - 1 martie, în R. Moldova vor fi organizate primele două examene de evaluare a competențelor de comunicare în limba română. La aceste sesiuni vor participa 200 de elevi din clasa a XII-a, însă testarea
Funcționarii vamali ai Aeroportului Internațional Chișinău, împreună cu polițiștii de frontieră, au intervenit pentru a preveni o tentativă de transport ilicit al mijloacelor bănești, depistată la controlul de rutin&
Serviciul Fiscal de Stat a început un program de verificare și conformare fiscală pentru saloanele de înfrumusețare, frizerii și cosmetologii, inclusiv pentru cei care își promovează serviciile online. Scopul autorității este să se asigure că
Primăvara începe cu noi scumpiri la carburanți - iată cât vor costa motorina și benzina în weekend # Ziar.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit noile prețuri maxime de comercializare a produselor petroliere principale de tip standard, aplicabile pentru perioada 28 februarie - 2 martie 2026. Potrivit comunicatului ANRE, benzina cu cifra octanică 95 va fi
Comuna Negureni ar urma să formeze o entitate administrativă cu șapte localități învecinate # Ziar.md
Consiliul local Negureni a votat ieri inițierea procesului de amalgamare voluntară cu șapte localități învecinate. Conform deciziei, comuna Negureni urmează să formeze o entitate administrativă cu comuna Chițcanii Vechi, comuna Târșiței,
Peste 3.300 de persoane sunt urmărite penal într-o operațiune Europol la care a participat și R. Moldova # Ziar.md
O amplă operațiune coordonată de Europol (Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Aplicarea Legii) a dus la urmărirea penală a 3.354 de persoane implicate în rețele de criminalitate farmaceutică. Acțiunea, desfăș
Primăria Chișinău va construi un sens giratoriu și o platformă pentru transportul către aeroport # Ziar.md
Direcția Mobilitate Urbană a Primăriei Chișinău urmează să semneze astăzi un acord cu Administrația de Stat a Drumurilor și Calea Ferată din Moldova pentru amenajarea unui sens giratoriu și a unei platforme
Vinul moldovenesc nu este blocat în Ucraina. Ministerul respinge informațiile despre embargo # Ziar.md
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) dă asigurări că, în prezent, vinurile din Republica Moldova pot fi exportate în continuare în Ucraina. Nu există niciun embargo și nicio interdicție oficială aplicată produselor vitivinicole moldovenești.
SUA prelungește termenul pentru vânzarea activelor Lukoil, pe fondul negocierilor privind Ucraina # Ziar.md
Statele Unite au decis să prelungească termenul-limită pentru potențialii cumpărători ai unor active internaționale ale companiei ruse Lukoil, în contextul negocierilor privind războiul din Ucraina, transmite Reuters. Oficiul pentru Controlul Activelor Străine al SUA
Profesor suspendat după un presupus caz de abuz asupra unei eleve, într-o școală din nordul țării # Ziar.md
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță că s-a autosesizat după apariția informațiilor despre un presupus caz de abuz sexual comis de un profesor asupra unei eleve, într-o instituție de învăță
Fostul vicepremier al R. Moldova, Nicolae Andronati, a fost omorât în regiunea transnistreană # Ziar.md
Fostul vicepremier Nicolae Andronati, semnatar al Declarației de Independență a R. Moldova, a fost omorât în stânga Nistrului. Informația a fost raportată de PulsMedia.MD și confirmată de ofițera de presă a
Portalul EVO adună toate numerele de urgență într-un singur loc. Cetățenii pot găsi rapid unde să sune în caz de criză # Ziar.md
Toate numerele de urgență din Republica Moldova pot fi găsite într-un singur loc. Portalul guvernamental integrat EVO a fost completat cu o nouă secțiune dedicată „Numerelor de urgență”, care reunește, pentru prima dată, toate
Administratorul unei întreprinderi municipale din Anenii Noi, trimis în judecată pentru poluarea râului Bîc # Ziar.md
Administratorul unei întreprinderi municipale din Anenii Noi a fost trimis pe banca acuzaților pentru poluarea râului Bîc. În perioada anilor 2024–2025, acesta ar fi admis, în procesul de prestare a serviciilor către consumatori, deversarea apelor uzate neepurate
Fostul primar din Boldurești, Nicanor Ciochină, își va afla astăzi sentința în dosarul privind accidentarea mortală a adolescentului Mihăiță Beșliu, în vârstă de 14 ani. Ședința
Percheziții matinale la Primăria Durlești: edilul și alți funcționari, vizați într-un dosar privind terenuri publice # Ziar.md
În această dimineață, ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) au desfășurat percheziții la sediul Primăriei orașului Durlești, într-un dosar penal ce vizează presupuse infracțiuni legate de
Leul moldovenesc continuă să se deprecieze față de moneda europeană. Potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei (BNM), astăzi, 27 februarie, un euro costă la 20,20 lei, cu peste doi bani mai mult decât pe 26
Vremea se încălzește din nou. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, astăzi, 7 februarie, maximele vor varia între +1°C și +6°C, iar cerul va fi variabil în toată țara. Vântul va sufla slab
Două accidente tragice au avut loc în această seară, soldate cu moartea a doi cetățeni. Un pieton și-a pierdut viața într-un accident rutier, iar altul pe calea ferată, lovit de tren. Primul incident s-a petrecut pe strada B&
Fond de convergență, limba română în școli și acces la Serviciul 112. Ce s-a discutat la întâlnirea Chișinău-Tiraspol # Ziar.md
Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a avut o întrevedere cu Vitalii Ignatiev, reprezentantul politic al administrației transnistrene, aceasta fiind prima reuniune în formatul „1+1” după o pauză de un an și patru luni. Discuțiile au avut loc la
Drogurile fac ravagii în rândul tinerilor: traficanții folosesc criptomonede și aplicații criptate! Ministra - audiată # Ziar.md
Fenomenul consumului și traficului de droguri în Republica Moldova devine tot mai îngrijorător, afectând în special tinerii. În 2025, autoritățile au documentat 36 de minori implicați în infracțiuni legate de droguri, iar metoda
Atenție la mesajele false! Escrocii trimit notificări din numele Serviciului Fiscal de Stat despre „blocarea” banilor # Ziar.md
Contribuabilii sunt vizați de o nouă tentativă de escrocherie. Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță că circulă notificări false privind pretinsa reținere temporară a mijloacelor financiare, semnate în numele directoarei instituției Olga Golban. Pretinsul
Piața cerealelor din R. Moldova sub lupă: importuri, provocări climatice și strategii pentru viitor # Ziar.md
Piața cerealelor din Republica Moldova se află într-o perioadă de analiză atentă, după ce datele recente arată fluxuri consistente de import și o sensibilitate crescută la factorii climatici. În cadrul unei ședințe organizate de Ministerul
FOTO/ Ucraina își plânge soldații căzuți pe front. Cadavrele a sute de militari au fost aduse în țară # Ziar.md
Cadavrele a 1.oo0 de soldați căzuți în război au fost repatriate în Ucraina, a anunțat pe 26 februarie Centrul de coordonare pentru tratamentul prizonierilor de război din Ucraina. Autoritățile de la Kiev
Alertă cu bombă la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău. Pasagerii au fost evacuați # Ziar.md
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova anunță că, la această oră, la Aeroportul Internațional Eugen Doga Chișinău a fost semnalată o alertă de minare. Polițiștii de frontieră au intervenit
