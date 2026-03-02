Astăzi se împlinesc 34 de ani de la izbucnirea conflictului armat de pe Nistru
Noi.md, 2 martie 2026 08:00
Astăzi se împlinesc 34 de ani de la izbucnirea conflictului armat pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova.În această zi, acum 31 de ani, a început conflictul armat de pe Nistru, care a durat patru luni. Acesta a lăsat un bilanț negru în istoria țării noastre. Potrivit datelor oficiale, în conflict au participat peste 30 de mii de persoane. 300 de militari ș
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 30 minute
08:00
Șefa statului, Maia Sandu, a participat la inaugurarea celei de-a 60-a ediții a Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor”, care a avut loc la 1 martie, la Palatul Național „Nicolae Sulac” din Chișinău. În cadrul evenimentului a fost lansat musicalul „Maria Mirabela”.Ediția jubiliară, cu sloganul „Bucuria de a fi împreună”, se desfășoară în perioada 1–12 martie și include 25 de spectacole
08:00
Șapte persoane au fost rănite duminică seara în regiunea Ierusalim în urma atacurilor cu rachete iraniene, potrivit pompierilor israelieni, notează AFP.'Pompierii din districtul Ierusalim intervin în prezent la locul impactului situat pe un drum (...) în regiunea Ierusalim', indică un comunicat al Serviciului medical național de urgență.'Șapte persoane cu răni de grade diferite au fost eva
08:00
Acum o oră
07:30
Astăzi, pe întreg teritoriul republicii se așteaptă cer variabil. Conform datelor sinopticilor, în timpul zilei precipitații nu se prevăd.Vîntul va sufla din sud-vest, slab pînă la moderatZiua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +13... +15°C.În centru se așteaptă +11...+13°C, iar în nord termometrele vor indica în jur de +7... +10°C.
07:30
La începutul săptămînii de muncă leul moldovenesc a mai slăbit puțin față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul zilelor de odihnă el cedat monedei unice europene circa 2,5 bani, iar dolarului american – aproape 2 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 2 martie un curs oficial de schimb valutar egal cu 20,2257 lei pentru un euro (+2,31 bani) și 1
Acum 2 ore
06:30
Reintegrarea Republicii Moldova trebuie privită ca un pas strategic esențial pentru consolidarea securității naționale și a suveranității statului.Despre acest lucru a vorbit Victor Marahovschi, Secretar General al Partidului Politic Alianța „MOLDOVENII”, în cadrul mesei rotunde „Perspectivele reintegrării Republicii Moldova”.{{867748}}În debutul intervenției sale, Marahovschi a atras aten
Acum 4 ore
05:00
Măslinele verzi sunt un deliciu mediteranean, aducând un plus de savoare multor mîncăruri, salate şi gustări de vară. Măslinul, pe numele său oficial Olea europea, este un arbore originar din Siria şi din zonele de litoral ale Turciei, foarte răspândit în jurul Mării Mediterane, unde era cultivat chiar şi cu 5000 de ani în urmă.Măslinele verzi au un conţinut ridicat de grăsimi, însă grăsimile
04:30
O extindere a conflictului din Orientul Mijlociu ar putea provoca cea mai gravă perturbare a pieței de gaze de la invazia rusească în Ucraina, care a dat peste cap comerțul global în urmă cu patru ani, transmite Bloomberg.Vecinii Iranului, precum Qatarul, se numără printre cei mai importanți furnizori mondiali de gaze, iar regiunea este, de asemenea, o rută vitală de aprovizionare, în condiții
Acum 6 ore
03:30
Sezonul caiselor este pe cale sa inceapa. Aceste fructe gustoase sînt si extraordinar de sanatoase.Nu degeaba se numara printre delicatesele de sezon. Si pentru ca sînt destul de mici o caisa nu are decat 17 calorii. O portie de caise proaspete are 74 de calorii si contine:– 3 g fibre, 2g proteine,– 60% din necesarul tau zilnic de vitamina A,– 26% din necesarul tau zilnic de vitami
03:00
Iată ce să mănînci dimineața ca să nu-ți mai fie foame pînă la cină.Ouăle sînt extrem de hrănitoare. Dacă duci o luptă împotriva kilogramelor în plus, cel mai bine ar fi să le prepari cu legume înăbușite, pentru ca micul dejun să-ți ofere o cantitate mare din nutrienții necesar bunei funcționări a organismului.Falafelul este și el o opțiune bună. Aceste chiftele au un conţinut ridicat de p
02:30
Unul dintre cele mai verzi orașe din Europa impresionează prin peisaje ce amintesc de un parc național # Noi.md
Capitala Norvegiei, Oslo, a cîștigat recent un sondaj, fiind desemnată cel mai verde oraș din Europa.Cunoscut pentru parcurile sale frumoase și atmosfera relaxată, orașul a obținut scoruri mari pentru calitatea aerului, spațiile verzi și parcurile publice.Conform cercetărilor, călătorii aleg tot mai mult orașele care combină explorarea cu relaxarea în aer liber și în spațiile verzi. Acest
Acum 8 ore
02:00
Deşi unele studii arată că este extrem de sănătos să bem mai multe ceşti de cafea pe zi, alţi specialişti susţin că acest obicei este periculos.Ce înseamnă "prea multă cafea"?Medicii spun că prea multă cafea înseamnă 4 sau mai multe ceşti pe zi, conform mayoclinic.org.Dacă bei atît de multă cafea în doar 24 de ore, te poţi confrunta cu: insomnie stări de agitaţie dureri de st
01:30
Trei soldați americani au murit duminică dimineață în luptă. Alți cinci sînt grav răniți. Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a confirmat pierderile pe platforma X, citează CNN.„Alți cîțiva au suferit răni ușoare și sînt în curs de a fi repuși în serviciu”, a scris CENTCOM. „Operațiunile militare majore continuă.”Identitatea soldaților nu a fost dezvăluită. Armata americană va comunica
01:00
Omega 6 sînt acizi grași esențiali pentru sănătatea omului, însă organismul uman nu-i poate produce. De aceea, este important să îi iei din alimentație. Alături de acizii grași Omega 3, aceștia ajută la buna funcționare a creierului, la păstrarea memoriei, la dezvoltarea normală a întreg organismului.De ce avem nevoie de Omega 6:Se pare că administrarea de acizi grași Omega 3 și Omega 6 ar
00:30
Jucătorul italian de tenis Flavio Cobolli, clasat pe locul 20 în clasamentul ATP, a câștigat turneul de tenis pe terenuri de zgură ATP-500 de la Acapulco (Mexic). În finală, el l-a învins pe americanul Francis Tiafoe, numărul 28 în clasamentul ATP, cu scorul de 7:6 (7:4), 6:4.Meciul a durat 2 ore și 9 minute. În această partidă, Cobolli a reușit 9 servicii directe, a comis 2 duble greșeli și a
Acum 12 ore
00:00
Unele alimentele pastrate in frigider isi pierd din continutul nutritional, savoare si gust, atunci cand sunt pastrate la frigider.Specialistii in nutritie sunt de parere ca alimentele pot fi pastrate la rece doar pentru o perioada scurta de timp, nu pe termen lung.Blogul cleaneatingonline.com trece in revista cinci alimente care nu ar trebui bagate in frigider si motivele pentru care aces
1 martie 2026
23:30
Cum ar putea conflictul din Orientul Mijlociu să afecteze prețurile petrolului: Primele reacții ale pieței # Noi.md
Piețele energetice globale se confruntă cu unul dintre cele mai mari șocuri din ultimele decenii, după atacurile comune ale Statelor Unite și Israelului asupra Iranului și răspunsul cu rachete al Teheranului asupra statelor din Golful Persic.Regiunea în cauză produce aproximativ 20% din petrolul mondial, iar simpla amenințare asupra exporturilor este suficientă pentru a provoca tulburări semni
23:00
Există alimente-cheie care nu ar trebui să lipsească din alimentaţia ta de zi cu zi. Şi asta pentru că, datorită ingredientelor pe care le conţin, acestea au efecte vizibile la nivelul pielii, care devine mai elastică, radioasă, pe scurt, întinerită.Întinereşti dacă mănînci afinele. Delicioasele şi sănătoasele afine conţin o cantitate foarte mare de antioxidanţi, atît de importanţi în „lupta"
22:30
Dumitru Roibu: „Reintegrarea nu mai poate fi o prioritate a unui partid, dar prioritatea numărul unu a țării” # Noi.md
Reintegrarea trebuie să devină prioritatea numărul unu a statului și tratată ca un proiect național de lungă durată, a declarat Dumitru Roibu, președintele Partidul Politic Alianța „MOLDOVENII”, în cadrul mesei rotunde „Reintegrarea Moldovei”, organizată de partid pe 28 februarie.„Reintegrarea nu mai poate fi o prioritate a unui partid, nu mai poate fi un slogan, ci trebuie să fie prioritatea
22:00
Numeroase studii au arătat că, dacă incluzi sucurile naturale în alimentație, îți îmbunătățești considerabil sănătatea și capacitatea de concentrare. Află care sunt cele mai sănătoase sucuri.1. Sucul de morcoviSucul de morcovi se numără printre cele mai sănătoase băuturi naturale, pe care ți se poți face acasă. Este gustos, iar un pahar conține aproximativ 80 de calorii. În plus, sucul de
21:30
Agenția pentru Energie Atomică se reunește, luni după atacurile americane şi israeliene asupra Iranului # Noi.md
Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) va organiza, luni, o reuniune extraordinară la cererea Rusiei, în urma atacurilor militare ale Statelor Unite şi Israelului asupra Iranului.Această sesiune specială a Consiliului Guvernatorilor acestei agenţii a ONU cu sediul la Viena va aborda „chestiuni legate de atacurile militare ale Statelor Unite şi Israelului împotriva teritoriului Re
21:00
De fiecare dată cînd faci mișcare ai impresia că o să-ți sară inima din piept? S-ar putea ca acest lucru să fie normal și să nu ai niciun motiv de îngrijorare. Iată ce înseamnă un puls normal și cum îl poți măsura, astfel încît să știi cînd trebuie să îți faci griji pentru sănătatea ta.Pulsul normal diferă de la o persoană la alta și este influențat de o serie de factori: vîrsta, activitatea,
20:30
Într-un moment simbolic pentru protejarea mediului înconjurător, ministrul Mediului din Republica Moldova, Gheorghe Hajder, a anunțat astăzi lansarea oficială a Campaniei Naționale de Împădurire #GenerațiaPădurii – Primăvara 2026. Campania se extinde, pentru prima dată, dincolo de hotarele țării, cu o acțiune comună ce va include și România.Pe 14 martie 2026, cetățenii din Republica Moldova și
20:00
S-ar părea că nimic nu ar putea păta reputaţia laptelui, care de zeci de ani ocupă poziţii de top în clasamentul produselor folositoare. Cu toate acestea, oamenii de știintă consideră că laptele de vacă nu este chiar atît de folositor cum ne-am deprins să credem.În primul rînd, laptele nu întărește sistemul osos, nu protejează împotriva osteoporozei şi a fracturilor. 20 de ani de observare asu
19:30
Lumea întreagă este cu sufletul la gură. Un gest încărcat de o semnificație terifiantă a avut loc în inima Iranului. Steagul roșu a fost înălțat pe cupola Moscheei Jamkaran din orașul sfînt Qom, scrie spynews.ro.Întreaga omenire traversează clipe de panică totală. În Orient a izbucnit un conflict de proporții, care nu pare să se încheie prea curînd.Recent, a fost ridicat steagul roșu peste
Acum 24 ore
19:00
Pentru a scăpa de sete, pentru a te răcori şi pentru a bea ceva bun, urmează sfaturile de mai jos, prezentate de specialiştii germani în ziarul Bild.1. Cafea - protejează împotriva accidentelor vasculareCofeina inhibă lipirea trombocitelor din organism, acestea fiind foarte importante atunci cînd este vorba de un accident vascular. Se recomandă 1-2 căni pe zi, dacă medicul nu vă interzice
18:30
Vadul-Rașcov, Raionul Șoldănești – După ce a locuit timp de nouă ani în Italia, Denis Pruteanu, un tînăr antreprenor de 26 de ani, s-a întors acasă pentru a-și dezvolta afacerea de familie. Acum, Denis lucrează intens pentru a construi o fermă modernă în satul Vadul-Rașcov, raionul Șoldănești, cu ajutorul Uniunii Europene.Familia Pruteanu deține peste 60 de hectare de pămînt pe care cultivă ce
18:30
Mod de preparare:Peştele curăţat de oase se taie bucăţi, se sărează, se pipărează, se stropeşte cu vin, cu ulei şi se lasă pentru 20-30 minute. Apoi se trece prin faină şi se rumeneşte în ulei. După aceasta se pune în ulcele, se adaugă cartofii tăiaţi feliuţe şi prăjiţi, se presară cu praz mărunţit şi prăjit şi ardei gras tăiat mărunt, se toarnă bulionul, pasta de roşii prăjită. Se adaugă verd
18:00
Diagnostic dificil și tratament limitat: Realitatea pacienților cu boli rare din Republica Moldova # Noi.md
În Republica Moldova, aproximativ 2.500 de pacienți sînt diagnosticați cu boli rare, dintre care mai mult de jumătate sînt copii.Cu toate acestea, doar 10% dintre aceștia reușesc să beneficieze de tratamentul necesar, iar problema începe adesea chiar de la diagnostic. Sistemul medical din țară nu dispune de suficiente capacități pentru identificarea acestor afecțiuni rare, iar probe medicale
17:30
În Republica Moldova sînt trei monede dedicate simbolurilor primăverii, emise de Banca Națională a Moldovei (BNM). Este vorba de două monede comemorative „Sărbătorile, cultura, tradițiile Moldovei” și moneda „Cartea Roșie a Republicii Moldova”.Monedă comemorativă din seria „Cartea Roșie a Republicii Moldova”, a fost pusă în circulație din 20 decembrie 2019. Valoare nominală: 50 de lei, metal -
17:30
Patru persoane găsite în urma unei acțiuni comune între polițiștii de frontieră din Moldova și România # Noi.md
În urma unei acțiuni comune desfășurate între polițiștii de frontieră din Republica Moldova și autoritățile de frontieră din România, au fost găsite patru persoane implicate în trafic de migranți. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 28 februarie 2026, în apropierea localității Costuleni, raionul Ungheni, pe malul rîului Prut.O patrulă mixtă, dotată cu tehnică de ultimă generație, a obs
16:30
Cantonamentul SENSHI 2026 la Varna, Bulgaria: 420 de luptători din 27 de țări antrenați de legendele sporturilor de contact # Noi.md
Varna, Bulgaria – SENSHI 2026, cantonamentul internațional de arte marțiale, a reunit 420 de sportivi din 27 de țări, dovedind încă o dată că artele marțiale unesc culturi, stiluri și mentalități diferite sub idealul performanței absolute. Evenimentul a fost marcat de o energie extraordinară, disciplină riguroasă și un spirit de campion care a caracterizat fiecare sesiune de pregătire.Sportivi
16:30
Iran: Mai multe explozii auzite duminică la Teheran; armata israeliană anunță că lovește 'în inima' orașului # Noi.md
Mai multe explozii au fost auzite duminică la Teheran, în timp ce armata israeliană a anunțat în jurul orei 08:15 GMT că lovește 'în inima Teheranului', relatează AFP.Exploziile au fost auzite în nordul Teheranului și o coloană de fum era vizibilă deasupra unei clădiri, a observat un jurnalist, care a precizat că ținta nu este vizibilă în acest stadiu.Armata israeliană a anunțat duminică c
16:00
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a murit, a confirmat presa de stat iraniană, după ce Statele Unite şi Israelul au lansat un atac de amploare asupra Iranului sîmbătă.Presa iraniană de stat a confirmat, sîmbătă-noapte, că liderul suprem iranian - ayatolahul Ali Khamenei - a fost ucis într-un atac americano-israelian.Khamenei, în vîrstă de 86 de ani, a devenit cea mai în
15:30
Activitatea militară intensă din Orientul Mijlociu a dus la perturbări semnificative ale traficului aerian internațional, iar zborurile din și spre Republica Moldova ar putea suferi anulări sau întîrzieri majore în următoarele 72 de ore, în urma închiderii spațiilor aeriene din mai multe țări ale regiunii.În acest context, Centrul Național pentru Protecția Consumatorilor explică situația jurid
15:30
Cuciuc rupe tăcerea despre moartea fiicei sale: „Drogul care ți l-au pus în pahar ți-a luat viața în doar 15 minute” # Noi.md
Igor Cuciuc, artistul renumit din Republica Moldova, a reacționat public la declarațiile Adrianei Ochișanu, care l-a atacat pe soția sa în contextul tragediei care a dus la moartea fiicei sale, Andreea Cuciuc.Într-un mesaj emoționant postat pe rețelele sociale, Cuciuc a afirmat că toți cei care o cunoșteau pe fiica sa știu adevărul despre cum a avut loc incidentul fatal.„Într-o bună zi
15:00
„Ambasada Moldovei în Emiratele Arabe Unite: Recomandări importante pentru cetățenii aflați în zonă” # Noi.md
În urma evoluțiilor recente privind situația de securitate din regiune, Ambasada Republicii Moldova în Emiratele Arabe Unite a emis un comunicat prin care recomandă cetățenilor moldoveni aflați pe teritoriul Emiratelor Arabe Unite să manifeste calm, prudență și responsabilitate.Autoritățile îndeamnă cetățenii moldoveni să urmeze cu strictețe instrucțiunile și recomandările autorităților din
15:00
Eliminarea liderului suprem iranian și criza de succesiune – 40 de zile de doliu și escaladarea conflictului internațional # Noi.md
În contextul intensificării operațiunilor militare în Orientul Mijlociu, **Iranul a confirmat oficial moartea liderului suprem Ali Khamenei, în urma unui bombardament coordonat de Statele Unite și Israel, informează mass‑media internațională.Decizia autorităților de la Teheran include decretarea a 40 de zile de doliu național și anunțarea unei conduceri intermediare în perioada de tranziție.
14:30
Prima zi de primăvară începe cu o încălzire a vremii. Temperatura în unele regiuni ale țării va depăși 10 grade Celsius.Astăzi, pe întreg teritoriul republicii se așteaptă cer variabil. Conform datelor meteorologilor, în timpul zilei precipitații nu se prevăd. Vîntul va sufla din sud-vest, slab pînă la moderat Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +12... +15°C.În centru
Ieri
05:00
Balonarea este o problemă digestivă cauzată cel mai des de alimentație.În afară de dieta nesănătoasă, motivul din spatele acestei neplăceri pot fi băuturile pe care obișnuiești să le bei aproape în fiecare zi. Iată care sînt acestea!{{292157}}Persoanele care suferă de intoleranță la lactoză se confruntă cel mai des cu această problemă, motiv pentru care ele nu ar trebui să consume lapte. L
04:30
În Chișinău s-au păstrat numeroase monumente arhitecturale timpurii, printre care se remarcă monumentul arhitectural din prima jumătate a secolului al XIX-lea – Catedrala Nașterea Domnului.Despre acest lucru a vorbit într-un interviul acordat portalului Noi.md, doctorul în istorie, autoarea monografiei „Populația rusă a orașelor Basarabiei în secolul XIX”, care a lucrat mulți ani la Institutul
04:00
Fructele au de regula mult zahăr, de aceea nu trebuie consumate seara, dar atunci cînd ții o dietă, este bine să ai în vedere fructele cu puține calorii, pe care să le consumi cu încredere pe toată perioada curei.Fructele sînt absolut necesare în dieta zilnică,chiar și atunci cînd ești la cură de slăbire. Este cunoscut faptul că fructele au mult zahăr,de aceea nu trebuie consumate seara,ci nea
03:30
O echipă de cercetători de la Universitatea din Santiago de Compostela a realizat o descoperire revoluționară în domeniul chimiei și al medicinei.Aceștia au găsit o metodă de a transforma metanul și componentele gazului natural în substanțe chimice utile, incluzînd medicamente, deschizînd noi orizonturi pentru o industrie mai sustenabilă. Această descoperire are implicații majore pentru produc
03:00
Mîncarea de la fast-food afectează nu numai dinţii şi talia, dar şi creierul, susţin mai mulţi cercetători de la o universitate americană, potrivit The Daily Mail.Consumul de acizi graşi din mîncarea prăjită sau procesată transmite semnale dăunătoare creierului care îşi pierde abilitatea de a controla apetitul. Mai exact, mîncarea de la fast-food afectează capacitatea creierului de a-ţi semnal
02:30
Suplimentele cu colagen pot îmbunătăți sănătatea pielii, dar nu sunt o soluție împotriva ridurilor # Noi.md
O cercetare realizată de Universitatea Anglia Ruskin (ARU) a examinat dovezile provenite din 16 recenzii și 113 studii clinice care au implicat aproape 8.000 de pacienți din întreaga lume.Rezultatele arată că suplimentele cu colagen, administrate pe o perioadă lungă de timp, pot îmbunătăți elasticitatea și hidratarea pielii și pot ajuta la reducerea simptomelor artritei, cum ar fi articulațiil
02:00
Obișnuiești să mesteci gumă în loc de mîncare? Greșești! Efectele pot fi dăunătoare pentru un astfel de obicei.Guma de mestecat nu ține poftă de mîncare sub control și chiar îndeamnă organismul să ceară alimente junk food.Nutriționiștii la Universitatea de Stat din Ohio au realizat un studiu prin care arată că, guma este dăunătoarea mai ales în curele de slăbire pentru că trezește pofta de dul
01:30
În ultimele luni, în clinicile veterinare din Republica Moldova au fost raportate tot mai multe cazuri de pisici cu probleme de comportament și urinare misterioasă. Specialiștii veterinari atrag atenția asupra unei probleme adesea subestimate de proprietari: modul în care gestionează litiera și teritoriul pisicii lor.Potrivit medicilor, atunci când o familie aduce acasă o a doua pisică, atenți
01:00
Obiceiul de a roade unghiile este adesea asociat stărilor de anxietate și un mod prin care persoanele anxioase încearcă să se relaxeze.Această teorie a avut sens pînă cînd oamenii de știință au descoperit că anxietatea nu este de fapt cauza principală a acestui mod manifestare a nervozității.Rosul unghiilor ar putea fi o trăsătură specifică persoanelor perfecţioniste. Pornind de la ipoteza
00:30
Durata medie de atenție a scăzut semnificativ în ultimele două decenii, de la aproximativ două minute și jumătate la doar 47 de secunde, conform cercetărilor realizate de Gloria Mark, profesor de informatică la University of California, Irvine.Specialiștii explică această schimbare prin influența tehnologiei digitale și a aplicațiilor care sînt concepute pentru a menține utilizatorii conectați
00:00
Nimic nu te poate destabiliza mai tare si nu iti poate da peste cap programul de antrenamente decat o gripa sau o raceala.Plecand de la premisa straveche ca e mai bine sa previi decat sa tratezi, persoanele care acorda o mare importanta sportului ar trebui sa stea 3 luni de zile baricadate in casa pentru a nu-si periclita activitatea. De cat sa te feresti sa intri in contact cu oricine ar pute
