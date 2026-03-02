Referendum local pentru revocarea primarului din Sadîc, programat în luna mai
Moldpres, 2 martie 2026 11:20
Locuitorii comunei Sadîc, raionul Cantemir, sunt așteptați la urne pe 17 mai 2026 pentru a decide, prin referendum local, revocarea primarului, transmite MOLDPRES.Decizia a fost adoptată de Comisia Electorală Centrală /CEC/, care a anunțat că referendumul va avea...
Acum 5 minute
11:30
MAE: Nicio victimă printre cetățenii moldoveni în statele afectate de conflictele din Orientul Mijlociu # Moldpres
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova anunță că nu au fost înregistrate victime sau persoane rănite în rândul cetățenilor moldoveni aflați în statele afectate de conflictele din Orientul Mijlociu. Instituția anunță că Celula de Cri...
Acum 15 minute
11:20
Acum 30 minute
11:10
VIDEO // Circa 200 de tineri din școlile cu predare în limbile minorităților naționale și-au evaluat competențele de comunicare în limba română # Moldpres
Primii 200 de tineri din școlile cu predare în limbile minorităților naționale au susținut examenul de certificare a competențelor de comunicare în limba română, informează MOLDPRES.Examenul a fost desfășurat, în premieră, în perioada ...
11:10
LIVE // Mitingul de comemorare a eroilor căzuți în Războiul pentru Independența Republicii Moldova # Moldpres
Un miting de comemorare a eroilor căzuți în Războiul pentru Independența Republicii Moldova din 1992 se desfășoară la Complexul Memorial „Eternitate”. Ziua Recunoștinței și Comemorării a început cu depuneri de flori la mon...
Acum o oră
11:00
Incident în parc: două tinere aproape de înec după ce au mers pe gheața lacului „Valea Trandafirilor” # Moldpres
Două fete, în vârstă de 11 și 12 ani, au fost salvate de la înec de salvamarii Stației de salvare pe apă nr. 5, după ce s-au prăbușit sub gheața lacului din parcul „Valea Trandafirilor” din capitală, comunică MOLDPRES.Potrivit Inspecto...
10:40
FOTO // Expoziția „Povestea mâinilor creatoare” semnată de Natalia Cangea, prezentată la Muzeul de Etnografie din Chișinău # Moldpres
Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală găzduiește expoziția „Povestea mâinilor creatoare. Piese din fibre vegetale”, semnată de meșterul popular Natalia Cangea. Evenimentul reunește o colecție de lucrări realizate manual din fibre vegetale:...
Acum 2 ore
10:30
Agenția Servicii Publice (ASP) a recepționat circa 309 mii de cereri de perfectare a noii cărți de identitate, lansate în aprilie 2025, care urmează să înlocuiască treptat actualul buletin de identitate, informează MOLDPRES.Potrivit Agenției Servicii Publ...
10:30
VIDEO // Șase bărbați arestați după destructurarea unei rețele care exploata sexual minore și tinere # Moldpres
Șase bărbați, cu vârste între 20 și 30 de ani, au fost reținuți cu sprijinul angajaților „Fulger” și plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, după ce au exploatat sexual minore și tinere. Doi dintre suspecți fuseseră deja reținuți...
10:20
Certificatul de concediu medical devine exclusiv digital în Republica Moldova, începând cu data de 1 martie # Moldpres
Certificatul de concediu medical va fi eliberat exclusiv în format digital în Republica Moldova, începând cu data de 1 martie 2026. Măsura a fost anunțată de Ministerul Sănătății și Agenția de Guvernare Electronică, odată cu lansarea Sistemului ...
09:50
Persoanele obligate să declare averea și interesele personale mai au la dispoziție o lună pentru a depune declarațiile anuale, termenul-limită fiind 31 martie inclusiv, informează MOLDPRESPotrivit Autorității Naționale de Integritate, declarația de avere și i...
09:50
Bloomberg: Prețurile gazelor în Europa ar putea crește cu până la 130% în cazul blocării strâmtorii Ormuz # Moldpres
Prețurile gazelor naturale în Europa ar putea înregistra o creștere de până la 130% dacă strâmtoarea Ormuz va fi blocată timp de o lună, relatează Bloomberg, cu referire la un raport al Goldman Sachs, transmite MOLDPRES.Potrivit analizei citate,...
09:40
Un bărbat a fost înjunghiat mortal într-un subsol din capitală. Suspectul, imobilizat cu focuri de armă # Moldpres
Un bărbat de 61 de ani a fost înjunghiat mortal într-un subsol al unui bloc de locuit din sectorul Râșcani al capitalei. Presupusul autor al crimei, un bărbat de 39 de ani, a fost reținut de poliție după ce a amenințat oamenii legii cu un cuțit și a fos...
09:40
Echipele mobile de medici specialiști vor oferi consultații stomatologice gratuite copiilor din raionul Hâncești, informează MOLDPRES.Potrivit Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), în perioada 2-4 martie, medicii specialiști se vor afl...
09:40
Sistemul MIA Plăți Instant poate fi utilizat, începând de astăzi, 2 martie 2026, de companii, pentru efectuarea transferurilor instant între persoane juridice (Business to Business – B2B), prin canalele de internet și mobile banking puse la d...
09:40
FOTO // Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a efectuat o vizită de lucru în raionul Criuleni # Moldpres
La sfârșitul săptămânii trecute, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a efectuat, o vizită de lucru în raionul Criuleni. Șeful legislativului a discutat cu reprezentanții autorităților publice locale, a vizitat proiecte de infrastructură implementat...
Acum 4 ore
09:10
Agenda Festivalului „Mărțișor” 2026 // 2 martie, evenimente la Sala cu Orgă, Filarmonică și Palatul Național # Moldpres
Chișinăul găzduiește noi concerte în cadrul Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor 2026”, unul dintre cele mai importante evenimente culturale ale începutului de primăvară. Publicul este invitat la spectacole susținute de artiști din R...
09:10
Preţul petrolului a trecut de 80 de dolari per baril, după izbucnirea războiului în Orientul Mijlociu # Moldpres
Cotaţia ţiţeiului Brent cu livrare în luna aprilie a crescut cu 14% la deschiderea burselor asiatice, ajungând la 82,37 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel începând din ianuarie 2025, iar ţiţeiul american West Texas Intermediate (WTI) a înreg...
09:00
Secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, Ali Larijani, a declarat luni dimineață că republica islamică nu va negocia cu SUA, după ce în spațiul public apăruseră unele informații care păreau să indice o anumită disponibilitate a Tehera...
08:50
Luna martie începe cu aprecierea ușoară a monedei unice europene și a dolarului american, potrivit ratelor oficiale de schimb valutar anunțate de Banca Națională a Moldovei (BNM), informează MOLDPRES. Astfel, euro se scumpește cu doi bani și costă 20 de l...
08:40
Consolidarea securității și aprofundarea cooperării bilaterale se află pe agenda discuțiilor dintre deputați de la Chișinău și o delegație de parlamentari din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, aflată în vizită oficială în Republica Mol...
08:20
Președintele american Donald Trump, vorbind cu mai multe media duminică, a descris o operațiune 'de patru săptămâni' în Iran, a menționat moartea a '48 de lideri iranieni' și a avertizat că sunt posibile pierderi americane suplimentare după ce...
Acum 24 ore
22:20
Președinta Republicii Moldova a participat la inaugurarea Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor” # Moldpres
Șefa statului, Maia Sandu, a participat la inaugurarea celei de-a 60-a ediții a Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor”, care a avut loc la 1 martie, la Palatul Național „Nicolae Sulac” din Chișinău. În cadrul evenimentului a fost l...
20:50
Aeroportul „Eugen Doga” din Chișinău, în acorduri de vals: omagiu adus marelui compozitor # Moldpres
Aeroportul Internațional din Chișinău i-a adus un omagiu maestului Eugen Doga al cărui nume îl poartă. Prima zi de primăvară a fost transformată într-o adevărată sărbătoare a muzicii și memoriei, transmite MOLDPRES.În spațiul aerogării, creaț...
20:40
La 1 martie, bulgarii sărbătoresc un festival tradițional care marchează începutul primăverii. Ei își oferă unii altora talismane speciale roșu-albe, numite martenitsa, urându-și sănătate și prosperitate pe tot parcursul anului. Numită Baba Marta, s...
19:10
„Legenda Mărțișorului”, pe scena din Franța. Victoria Ștefaniuc: „Este o punte spre a fi împreună” # Moldpres
A păstrat valorile și tradițiile naționale chiar și la mii de kilometri distanță și a reușit să ducă „Legenda Mărțișorului” pe marile scene din Franța, transformând firul alb și cel roșu într-o poveste universală despre renaștere, l...
18:10
1992 - Războiul care nu se uită // Vladimir Coica, eroul fără medalii: „Nu te puteai gândi că te vor ucide, am trăit din curaj” # Moldpres
Curajul nu are întotdeauna uniformă, medalii sau recunoaștere oficială. Uneori se naște din dorința de a-ți apăra satul, familia și oamenii apropiați. Pentru Vladimir Coica, războiul de la Nistru a început fără antrenament militar și fără certitudinea z...
16:20
Ambasadorul Alexandr Roitman: Moldovenii din Israel sunt îndemnați să rămână în adăposturi și să evite deplasările # Moldpres
Situația de securitate în Statul Israel rămâne complexă, iar cetățenii Republicii Moldova aflați pe teritoriul acestui stat sunt îndemnați să manifeste maximă prudență. Ambasadorul Republicii Moldova în Israel, Alexandr Roitman, a reiterat ...
14:40
14:30
Mărțișor 2026 // O întâlnire cu emoția copilăriei. Spectacolul „Maria Mirabela – Povestea continuă”, duminică la Palatul Național # Moldpres
Spectacolul „Maria Mirabela – Povestea continuă” va deschide cea de-a 60-a ediție a Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor”, aducând pe scenă, pe 1 și 2 martie, o reîntâlnire cu emoțiile copilăriei. Potrivit organ...
13:30
VIDEO // Operațiune comună Republica Moldova–România: patru persoane, reținute într-un caz de trafic de migranți # Moldpres
În urma unei acțiuni comune a autorităților de frontieră din Poliția de Frontieră a Republicii Moldova și Poliția de Frontieră Română, patru persoane au fost reținute într-un caz de trafic de migranți, iar șase cetățeni străini au fost depistați...
13:20
FOTO // Mărțișorul a trecut frontiera: Călătorii, întâmpinați cu un gest simbolic la punctele de trecere # Moldpres
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova a marcat sosirea primăverii printr-o acțiune simbolică desfășurată la punctele de trecere a frontierei de stat, unde călătorilor le-au fost oferite mărțișoare – semn al renașterii, speranței și începutului de m...
12:00
MAE: Printre cetățenii Republicii Moldova aflați în Israel, Qatar, Emiratele Arabe Unite și Turcia nu au fost înregistrate victime # Moldpres
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova anunță că, potrivit informațiilor transmise de misiunile diplomatice, printre cetățenii Republicii Moldova aflați în Israel, Qatar, Emiratele Arabe Unite și Turcia nu au fost înregistrate victime sau persoane...
11:40
VIDEO // Rețea modernă de transport lansată la Ungheni. Igor Grosu: „Așa trebuie făcute proiectele, gândite strategic, elimininând cash-ul și corupția” # Moldpres
Municipiul Ungheni a inaugurat astăzi oficial noua rețea de transport public urban, în prezența primarului Vitalie Vrabie, a președintelui Parlamentului Igor Grosu și a vicepremierului, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea. Evenimentul...
Ieri
11:30
Semnificația Postului Mare, explicată de părintele Vlad Mihăilă: perioadă de curățire spirituală, pocăință și pregătire pentru Înviere # Moldpres
Postul Mare reprezintă o perioadă de șase săptămâni dedicată pregătirii spirituale pentru Paștele creștin ortodox, fiind considerat unul dintre cele mai importante momente din anul bisericesc. Potrivit preotului Vlad Mihăilă, Postul Mare are o profundă semnifica...
11:00
VIDEO // Președinta Maia Sandu invită cetățenii să descopere „Legenda Mărțișorului”. Mesajele oficialilor de 1 martie # Moldpres
Primăvara începe cu simbolul vieții și al renașterii. Cu prilejul sărbătorii Mărțișorului, purtătoare a unor tradiții milenare, oficialii de la conducerea țării au transmis mesaje de felicitare pe rețelele de socializare, subliniind că sacrificiul și bunăta...
09:50
VIDEO // Campania națională de plantare 2026 a fost lansată la Sculeni: 3.000 de hectare vor fi împădurite în această primăvară # Moldpres
Campania națională de împădurire „Primăvara 2026” a fost lansată oficial în raionul Ungheni, la Sculeni, în cadrul unei conferințe de presă susținute de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, și directorul Agenției Moldsilva, Nicolae Munteanu...
09:10
Mărțișorul readuce primăvara în inimi: tradiție milenară și festival de muzică, la 1 martie, la Chișinău # Moldpres
Primăvara își face simțită prezența în Republica Moldova prin îndrăgitul simbol ale identității naționale, Mărțișorul. La 1 martie, tradiția revine în prim-plan, iar la Chișinău este inaugurat Festivalul Internațional de Muzică „Măr...
09:10
Agenda Festivalului „Mărțișor” 2026 // Evenimente culturale încep la Chișinău și în toată țara # Moldpres
Primăvara începe în Republica Moldova cu cea de-a 60-a ediție a Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor”, organizată sub sloganul „Bucuria de a fi împreună”. Evenimentele se va desfășura în perioada 1–12 mart...
09:10
Iranul confirmă moartea ayatollahului Ali Khamenei. Conducerea interimară, preluată de un triumvirat # Moldpres
Teheranul a confirmat duminică moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, ucis în cadrul operațiunii militare desfășurate de Israel și United States. Anunțul a fost făcut de televiziunea de stat iraniană, după ce informația fusese comunicată ...
28 februarie 2026
22:50
„Târgul de Primăvară” a adus farmecul culturii chineze la Chișinău. Ambasadoarea Chinei, Dong Zhihua: „Să continuăm schimburile și cooperările culturale” # Moldpres
Locuitorii capitalei au descoperit farmecul și diversitatea culturii chineze în cadrul „Târgului de Primăvară – Festivalul Tradițiilor Chinezești”, dedicat Anului Nou chinezesc și organizat de Institutul Confucius din cadrul Universității Lib...
22:10
VIDEO // „Cum am putea face viața și mai comodă fără cash”. Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, invită cetățenii să facă plăți electronice # Moldpres
Ministrul Finanțelor, Adrian Gavriliță, lansează o provocare publică pentru cetățeni: utilizarea exclusivă a plăților electronice timp de cel puțin o lună. Oficialul spune că inițiativa își propune să încurajeze tranziția către o economie mai transpa...
20:00
Noul sistem de supraveghere a frontierei, prezentat la Tudora-1. Accent pe intervenție rapidă și managementul crizelor # Moldpres
La Sectorul Poliției de Frontieră Tudora-1 a fost prezentat un nou sistem de supraveghere a frontierei, bazat pe tehnologii moderne de monitorizare și pe capacități de intervenție rapidă, care permite depistarea mai promptă a eventualelor încălcări ale regimului f...
17:00
Biblioteca Națională a Republicii Moldova invită publicul să descopere expoziția tematică „Eternă și frumoasă, măria sa FEMEIA”, un omagiu adus rolului și contribuțiilor femeilor în istorie și societate, transmite MOLDPRES.Expoziția propune viz...
17:00
Urșii Gordo și Florencia, care au ajuns la Belitsa din Argentina, se adaptează bine la noua lor casă. În prezent se află în adăposturile interioare, sunt calmi, mănâncă normal, dorm pe timpul nopții și nu manifestă agresivitate în timpul zilei, ...
16:50
09:00 Lansarea campaniei naționale de împădurire „Primăvare 2026”, conferință de presă susținută de Gheorghe Hajder, Ministrul Mediului, și Nicolae Munteanu, Directorul Agenției „Moldsilva”. Blindești, comuna Sculeni, raionul...
15:40
Locurile sfinte din Israel sunt închise pentru vizitatori în conformitate cu directivele naţionale privind starea de urgenţă, a anunţat sâmbătă poliţia israeliană, transmite MOLDPRES cu referire la G4Media.ro.Decizia afectează pelerinii și turiști...
15:00
1992 - Războiul care nu se uită // „Am venit să îmi apăr satul”. Povestea polițistului din Pohrebea decorat cu Ordinul „Ștefan cel Mare” # Moldpres
Ilie Ilievici avea 27 de ani când a revenit acasă, în Republica Moldova. Făcuse armata sovietică la Nijnii Taghil, Rusia, și a refuzat să rămână acolo, în pofida unor oferte tentante. Era specializat în rachete strategice și comunicații. Toc...
14:40
Celula de Criză a MAE, activată pe fondul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu. Recomandări urgente pentru cetățeni și date de contact ale ambasadelor # Moldpres
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova anunță că, în contextul agravării substanțiale a situației de securitate din Orientul Mijlociu, Celula de Criză este activată și monitorizează permanent evoluțiile din regiune, coordonând activitatea misiu...
12:40
Ministra de Externe a României, Oana Țoiu, oferă detalii despre solicitările românilor de repatriere din Israel # Moldpres
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat sâmbătă că, în acest moment, este mic numărul românilor care solicită repatrierea din Israel, transmite MOLDPRES cu referire la Agerpres.„Au venit cereri în prima parte a zilei și avem o ...
12:30
Trecere ilegală a frontierei, documentată de polițiști: Un ucrainean a încercat să intre pe jos în R. Moldova # Moldpres
Un cetățean ucrainean în vârstă de 31 de ani este documentat după ce a traversat ilegal frontiera de stat din Ucraina în Republica Moldova. Incidentul a avut loc în zona de responsabilitate a Sectorului Poliției de Frontieră Tudora-1, transmite MOLDP...
