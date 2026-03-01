Președinta Republicii Moldova a participat la inaugurarea Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor”
Moldpres, 1 martie 2026 22:20
Șefa statului, Maia Sandu, a participat la inaugurarea celei de-a 60-a ediții a Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor”, care a avut loc la 1 martie, la Palatul Național „Nicolae Sulac” din Chișinău. În cadrul evenimentului a fost l...
• • •
Acum o oră
22:20
Acum 4 ore
20:50
Aeroportul „Eugen Doga” din Chișinău, în acorduri de vals: omagiu adus marelui compozitor # Moldpres
Aeroportul Internațional din Chișinău i-a adus un omagiu maestului Eugen Doga al cărui nume îl poartă. Prima zi de primăvară a fost transformată într-o adevărată sărbătoare a muzicii și memoriei, transmite MOLDPRES.În spațiul aerogării, creaț...
20:40
La 1 martie, bulgarii sărbătoresc un festival tradițional care marchează începutul primăverii. Ei își oferă unii altora talismane speciale roșu-albe, numite martenitsa, urându-și sănătate și prosperitate pe tot parcursul anului. Numită Baba Marta, s...
19:10
„Legenda Mărțișorului”, pe scena din Franța. Victoria Ștefaniuc: „Este o punte spre a fi împreună” # Moldpres
A păstrat valorile și tradițiile naționale chiar și la mii de kilometri distanță și a reușit să ducă „Legenda Mărțișorului” pe marile scene din Franța, transformând firul alb și cel roșu într-o poveste universală despre renaștere, l...
Acum 6 ore
18:10
1992 - Războiul care nu se uită // Vladimir Coica, eroul fără medalii: „Nu te puteai gândi că te vor ucide, am trăit din curaj” # Moldpres
Curajul nu are întotdeauna uniformă, medalii sau recunoaștere oficială. Uneori se naște din dorința de a-ți apăra satul, familia și oamenii apropiați. Pentru Vladimir Coica, războiul de la Nistru a început fără antrenament militar și fără certitudinea z...
Acum 8 ore
16:20
Ambasadorul Alexandr Roitman: Moldovenii din Israel sunt îndemnați să rămână în adăposturi și să evite deplasările # Moldpres
Situația de securitate în Statul Israel rămâne complexă, iar cetățenii Republicii Moldova aflați pe teritoriul acestui stat sunt îndemnați să manifeste maximă prudență. Ambasadorul Republicii Moldova în Israel, Alexandr Roitman, a reiterat ...
Acum 12 ore
14:40
14:30
Mărțișor 2026 // O întâlnire cu emoția copilăriei. Spectacolul „Maria Mirabela – Povestea continuă”, duminică la Palatul Național # Moldpres
Spectacolul „Maria Mirabela – Povestea continuă” va deschide cea de-a 60-a ediție a Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor”, aducând pe scenă, pe 1 și 2 martie, o reîntâlnire cu emoțiile copilăriei. Potrivit organ...
13:30
VIDEO // Operațiune comună Republica Moldova–România: patru persoane, reținute într-un caz de trafic de migranți # Moldpres
În urma unei acțiuni comune a autorităților de frontieră din Poliția de Frontieră a Republicii Moldova și Poliția de Frontieră Română, patru persoane au fost reținute într-un caz de trafic de migranți, iar șase cetățeni străini au fost depistați...
13:20
FOTO // Mărțișorul a trecut frontiera: Călătorii, întâmpinați cu un gest simbolic la punctele de trecere # Moldpres
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova a marcat sosirea primăverii printr-o acțiune simbolică desfășurată la punctele de trecere a frontierei de stat, unde călătorilor le-au fost oferite mărțișoare – semn al renașterii, speranței și începutului de m...
12:00
MAE: Printre cetățenii Republicii Moldova aflați în Israel, Qatar, Emiratele Arabe Unite și Turcia nu au fost înregistrate victime # Moldpres
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova anunță că, potrivit informațiilor transmise de misiunile diplomatice, printre cetățenii Republicii Moldova aflați în Israel, Qatar, Emiratele Arabe Unite și Turcia nu au fost înregistrate victime sau persoane...
11:40
VIDEO // Rețea modernă de transport lansată la Ungheni. Igor Grosu: „Așa trebuie făcute proiectele, gândite strategic, elimininând cash-ul și corupția” # Moldpres
Municipiul Ungheni a inaugurat astăzi oficial noua rețea de transport public urban, în prezența primarului Vitalie Vrabie, a președintelui Parlamentului Igor Grosu și a vicepremierului, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea. Evenimentul...
11:30
Semnificația Postului Mare, explicată de părintele Vlad Mihăilă: perioadă de curățire spirituală, pocăință și pregătire pentru Înviere # Moldpres
Postul Mare reprezintă o perioadă de șase săptămâni dedicată pregătirii spirituale pentru Paștele creștin ortodox, fiind considerat unul dintre cele mai importante momente din anul bisericesc. Potrivit preotului Vlad Mihăilă, Postul Mare are o profundă semnifica...
11:00
VIDEO // Președinta Maia Sandu invită cetățenii să descopere „Legenda Mărțișorului”. Mesajele oficialilor de 1 martie # Moldpres
Primăvara începe cu simbolul vieții și al renașterii. Cu prilejul sărbătorii Mărțișorului, purtătoare a unor tradiții milenare, oficialii de la conducerea țării au transmis mesaje de felicitare pe rețelele de socializare, subliniind că sacrificiul și bunăta...
Acum 24 ore
09:50
VIDEO // Campania națională de plantare 2026 a fost lansată la Sculeni: 3.000 de hectare vor fi împădurite în această primăvară # Moldpres
Campania națională de împădurire „Primăvara 2026” a fost lansată oficial în raionul Ungheni, la Sculeni, în cadrul unei conferințe de presă susținute de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, și directorul Agenției Moldsilva, Nicolae Munteanu...
09:10
Mărțișorul readuce primăvara în inimi: tradiție milenară și festival de muzică, la 1 martie, la Chișinău # Moldpres
Primăvara își face simțită prezența în Republica Moldova prin îndrăgitul simbol ale identității naționale, Mărțișorul. La 1 martie, tradiția revine în prim-plan, iar la Chișinău este inaugurat Festivalul Internațional de Muzică „Măr...
09:10
Agenda Festivalului „Mărțișor” 2026 // Evenimente culturale încep la Chișinău și în toată țara # Moldpres
Primăvara începe în Republica Moldova cu cea de-a 60-a ediție a Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor”, organizată sub sloganul „Bucuria de a fi împreună”. Evenimentele se va desfășura în perioada 1–12 mart...
09:10
Iranul confirmă moartea ayatollahului Ali Khamenei. Conducerea interimară, preluată de un triumvirat # Moldpres
Teheranul a confirmat duminică moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, ucis în cadrul operațiunii militare desfășurate de Israel și United States. Anunțul a fost făcut de televiziunea de stat iraniană, după ce informația fusese comunicată ...
Ieri
22:50
„Târgul de Primăvară” a adus farmecul culturii chineze la Chișinău. Ambasadoarea Chinei, Dong Zhihua: „Să continuăm schimburile și cooperările culturale” # Moldpres
Locuitorii capitalei au descoperit farmecul și diversitatea culturii chineze în cadrul „Târgului de Primăvară – Festivalul Tradițiilor Chinezești”, dedicat Anului Nou chinezesc și organizat de Institutul Confucius din cadrul Universității Lib...
22:10
VIDEO // „Cum am putea face viața și mai comodă fără cash”. Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, invită cetățenii să facă plăți electronice # Moldpres
Ministrul Finanțelor, Adrian Gavriliță, lansează o provocare publică pentru cetățeni: utilizarea exclusivă a plăților electronice timp de cel puțin o lună. Oficialul spune că inițiativa își propune să încurajeze tranziția către o economie mai transpa...
20:00
Noul sistem de supraveghere a frontierei, prezentat la Tudora-1. Accent pe intervenție rapidă și managementul crizelor # Moldpres
La Sectorul Poliției de Frontieră Tudora-1 a fost prezentat un nou sistem de supraveghere a frontierei, bazat pe tehnologii moderne de monitorizare și pe capacități de intervenție rapidă, care permite depistarea mai promptă a eventualelor încălcări ale regimului f...
17:00
Biblioteca Națională a Republicii Moldova invită publicul să descopere expoziția tematică „Eternă și frumoasă, măria sa FEMEIA”, un omagiu adus rolului și contribuțiilor femeilor în istorie și societate, transmite MOLDPRES.Expoziția propune viz...
17:00
Urșii Gordo și Florencia, care au ajuns la Belitsa din Argentina, se adaptează bine la noua lor casă. În prezent se află în adăposturile interioare, sunt calmi, mănâncă normal, dorm pe timpul nopții și nu manifestă agresivitate în timpul zilei, ...
16:50
09:00 Lansarea campaniei naționale de împădurire „Primăvare 2026”, conferință de presă susținută de Gheorghe Hajder, Ministrul Mediului, și Nicolae Munteanu, Directorul Agenției „Moldsilva”. Blindești, comuna Sculeni, raionul...
15:40
Locurile sfinte din Israel sunt închise pentru vizitatori în conformitate cu directivele naţionale privind starea de urgenţă, a anunţat sâmbătă poliţia israeliană, transmite MOLDPRES cu referire la G4Media.ro.Decizia afectează pelerinii și turiști...
15:00
1992 - Războiul care nu se uită // „Am venit să îmi apăr satul”. Povestea polițistului din Pohrebea decorat cu Ordinul „Ștefan cel Mare” # Moldpres
Ilie Ilievici avea 27 de ani când a revenit acasă, în Republica Moldova. Făcuse armata sovietică la Nijnii Taghil, Rusia, și a refuzat să rămână acolo, în pofida unor oferte tentante. Era specializat în rachete strategice și comunicații. Toc...
14:40
Celula de Criză a MAE, activată pe fondul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu. Recomandări urgente pentru cetățeni și date de contact ale ambasadelor # Moldpres
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova anunță că, în contextul agravării substanțiale a situației de securitate din Orientul Mijlociu, Celula de Criză este activată și monitorizează permanent evoluțiile din regiune, coordonând activitatea misiu...
12:40
Ministra de Externe a României, Oana Țoiu, oferă detalii despre solicitările românilor de repatriere din Israel # Moldpres
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat sâmbătă că, în acest moment, este mic numărul românilor care solicită repatrierea din Israel, transmite MOLDPRES cu referire la Agerpres.„Au venit cereri în prima parte a zilei și avem o ...
12:30
Trecere ilegală a frontierei, documentată de polițiști: Un ucrainean a încercat să intre pe jos în R. Moldova # Moldpres
Un cetățean ucrainean în vârstă de 31 de ani este documentat după ce a traversat ilegal frontiera de stat din Ucraina în Republica Moldova. Incidentul a avut loc în zona de responsabilitate a Sectorului Poliției de Frontieră Tudora-1, transmite MOLDP...
11:10
Stare de urgență în Israel. Ambasadorul Alexandr Rotman îndeamnă cetățenii să rămână în apropierea adăposturilor # Moldpres
Alexandr Rotman, ambasadorul Republicii Moldova în Statului Israel, a transmis un mesaj oficial către cetățenii moldoveni aflați în această țară, în contextul deteriorării situației de securitate, transmite MOLDPRES.Potrivit diplomatului, astăzi, 2...
10:50
Israel și SUA lansează atacuri preventive asupra Iranului: tensiuni majore în Orientul Mijlociu # Moldpres
Într-o escaladare dramatică a tensiunilor din Orientul Mijlociu, Israelul a anunțat sâmbătă lansarea unui atac preventiv asupra Iranului, măsură coordonată cu Statele Unite, care a declanșat o reacție internațională puternică și a ridicat semne de î...
10:00
Scriitoarea din Republica Moldova, Paula Erizanu, printre finaliștii la Premiul Uniunii Europene pentru Literatură # Moldpres
Scriitoarea și jurnalista din Republica Moldova, Paula Erizanu, a fost selectată în etapa finală a ediției 2026 a Premiul Uniunii Europene pentru Literatură (EUPL). Autoarea concurează cu volumul „Aicea-i și raiul, și iadul. Republica Moldova: un veac de istor...
09:40
Un tramvai a deraiat și a lovit o clădire vineri în centrul orașului Milano, nordul Italiei, provocând moartea unei persoane și rănirea altor patruzeci, a declarat un purtător de cuvânt al serviciului de pompieri, transmite MOLDPRES cu referire la Agerpres...
09:30
Economia Republicii Moldovei își revine după multiplele șocuri. FMI prognozează o creștere de 2,3% în anul curent # Moldpres
Economia Republicii Moldovei își revine după multiplele șocuri însă mai persistă riscuri care afectează creșterea economică, acestea fiind generate de războiul din Ucraina. Aceasta este concluzia experților Fondului Monetar Internațional (FMI), care se...
27 februarie 2026
23:20
FOTO // ANOFM a premiat cei mai buni angajatori ai anului 2025. Raisa Dogaru: „Prin cooperare între stat și angajatori putem construi o piață a muncii competitivă” # Moldpres
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a premiat astăzi treisprezece cei mai buni angajatori ai anului 2025. Aceștia s-au remarcat prin colaborarea activă cu subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (STOFM) și implementarea practici...
Mai mult de 2 zile în urmă
20:40
VIDEO // Președintele Parlamentului, Igor Grosu: „Până în 2029 trebuie să avem toate drumurile din țară într-o stare bună și foarte bună” # Moldpres
Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a efectuat o vizită pe drumul regional G72, recent reparat, care face legătura între localitățile Brănești și Criuleni. Oficialul a apreciat calitatea lucrărilor și a subliniat importanța modernizării in...
20:30
1992 - Războiul care nu se uită // Povestea unui polițist de pe Nistru: „Iintrau cu mașina blindată în sat și împușcau” # Moldpres
Putea fi evitat războiul de la Nistru din 1992? „Nu cred”, afirmă Mihai Rotari, fost polițist al Comisariatului din Dubăsari. „Tensiunile începuseră cu mult mai devreme”, își amintește veteranul despre cea mai tristă perioadă din viaț...
20:20
20:00
Moldelectrica a finalizat evaluarea ofertelor financiare pentru achiziția capacităților de echilibrare # Moldpres
Întreprinderea de Stat Moldelectrica a anunțat finalizarea etapei de evaluare a ofertelor financiare depuse în cadrul procedurii de licitație destinată achiziției capacităților de echilibrare de la potențiali furnizori de servicii de echilibrare, transmite MOLD...
19:50
Secretarul de stat american Marco Rubio va efectua o vizită în Israel pentru discuții privind Iranul și priorități regionale # Moldpres
Secretarul de stat american, Marco Rubio, va efectua la începutul săptămânii viitoare o vizită în Israel, în perioada 2–3 martie, pentru a purta discuții legate de Iran, precum și alte priorități regionale, a anunțat Departamentul de Stat al ...
19:30
VIDEO // Investiție strategică în sectorul avicol: O nouă fabrică de furaje, unică în Moldova, se construiește cu sprijinul financiar al UE # Moldpres
Republica Moldova face un pas important spre modernizarea industriei agroalimentare și alinierea la standardele comunitare prin edificarea unei noi fabrici de furaje de ultimă generație. Proiectul, considerat unic pe piața locală datorită tehnologiilor implementate, este re...
19:20
ADR Nord își consolidează dialogul european pentru dezvoltare regională prin stabilirea unui parteneriat cu asociaţia EURADA de la Bruxelles # Moldpres
Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord face un pas strategic în extinderea cooperării internaționale și integrarea în rețelele europene de profil. Instituția anunță consolidarea dialogului european pentru dezvoltare regională în urma unei înt...
19:00
Modernizarea sistemului național de laboratoare pentru siguranța alimentelor: Chișinăul și Uniunea Europeană au stabilit foaia de parcurs # Moldpres
Guvernul Republicii Moldova, în colaborare strânsă cu Delegația Uniunii Europene, a lansat oficial procesul de coordonare intersectorială pentru reforma și dezvoltarea sistemului național de laboratoare în domeniul siguranței alimentelor. O ședință intr...
18:50
Moldova accelerează tranziția către o economie verde: Sistemul modern de monitorizare a emisiilor va deveni funcțional până la sfârșitul anului # Moldpres
Republica Moldova își intensifică ferm eforturile pentru adoptarea unor mecanisme moderne de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES), un pas considerat indispensabil de către autorități pentru asigurarea tranziției țării către o economie sustenabilă, ...
18:30
Un monument în memoria preoților deportați în Siberia și a generalului Stan Poetaș va fi inaugurat la Otaci # Moldpres
La Otaci va fi inaugurat, pe 13 martie, un monument dedicat preoților din județul Soroca deportați în Siberia, precum și generalului Stan Poetaș. Anunțul a fost făcut de Asociația Monumentum, inițiatoarea proiectului, transmite mOLDPRES cu referire la basilica.ro....
18:30
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al Republicii Moldova informează cetățenii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Statul Israel asupra deteriorării potențiale a situației de securitate din regiune, pe fondul evoluțiilor recente din...
18:20
Un studiu recent realizat pe șoareci și oameni sugerează că bărbații pot avea un sistem imunitar mai bine echipat pentru a bloca durerea, ceea ce ar putea explica frecvența mai mare a durerii cronice la femei, informează Reuters.Cercetătorii au descoperit că anumite...
18:10
Investiție majoră în infrastructura de mediu din raionul Nisporeni: ADR Centru lansează licitația pentru construcția unei stații de epurare la Vărzăreşti # Moldpres
Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Centru anunță un pas decisiv în modernizarea serviciilor publice din centrul Republicii Moldova prin inițierea procedurii de achiziție publică pentru lucrările de construcție a unei Stații regionale de Epurare și extinderea s...
17:40
FOTO // Lucrări în plină desfășurare la Podul de Flori de la Ungheni. Construcția avansează simultan pe ambele maluri ale râului Prut # Moldpres
Construcția Podului de Flori de la Ungheni, o lucrare de infrastructură vitală pentru conectarea rutieră dintre România și Republica Moldova, avansează rapid, lucrările fiind în plină desfășurare pe ambele maluri ale râului Prut. Această structură, p...
16:50
Evoluțiile pe piața internă și relațiile externe, discutate de vicepremiera Cristina Gherasimov la Bruxelles # Moldpres
Evoluțiile înregistrate în implementarea măsurilor din Clusterele 2 și 6 – Piața internă și Relații externe – ale Republicii Moldova au fost discutate astăzi la Bruxelles de viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, î...
