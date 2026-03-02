Un bărbat a fost înjunghiat mortal într-un subsol din capitală. Suspectul, imobilizat cu focuri de armă
Moldpres, 2 martie 2026 09:40
Un bărbat de 61 de ani a fost înjunghiat mortal într-un subsol al unui bloc de locuit din sectorul Râșcani al capitalei. Presupusul autor al crimei, un bărbat de 39 de ani, a fost reținut de poliție după ce a amenințat oamenii legii cu un cuțit și a fos...
• • •
Acum 10 minute
09:50
Persoanele obligate să declare averea și interesele personale mai au la dispoziție o lună pentru a depune declarațiile anuale, termenul-limită fiind 31 martie inclusiv, informează MOLDPRESPotrivit Autorității Naționale de Integritate, declarația de avere și i...
09:50
Bloomberg: Prețurile gazelor în Europa ar putea crește cu până la 130% în cazul blocării strâmtorii Ormuz # Moldpres
Prețurile gazelor naturale în Europa ar putea înregistra o creștere de până la 130% dacă strâmtoarea Ormuz va fi blocată timp de o lună, relatează Bloomberg, cu referire la un raport al Goldman Sachs, transmite MOLDPRES.Potrivit analizei citate,...
Acum 30 minute
09:40
09:40
Echipele mobile de medici specialiști vor oferi consultații stomatologice gratuite copiilor din raionul Hâncești, informează MOLDPRES.Potrivit Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), în perioada 2-4 martie, medicii specialiști se vor afl...
09:40
Sistemul MIA Plăți Instant poate fi utilizat, începând de astăzi, 2 martie 2026, de companii, pentru efectuarea transferurilor instant între persoane juridice (Business to Business – B2B), prin canalele de internet și mobile banking puse la d...
09:40
FOTO // Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a efectuat o vizită de lucru în raionul Criuleni # Moldpres
La sfârșitul săptămânii trecute, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a efectuat, o vizită de lucru în raionul Criuleni. Șeful legislativului a discutat cu reprezentanții autorităților publice locale, a vizitat proiecte de infrastructură implementat...
Acum o oră
09:10
Agenda Festivalului „Mărțișor” 2026 // 2 martie, evenimente la Sala cu Orgă, Filarmonică și Palatul Național # Moldpres
Chișinăul găzduiește noi concerte în cadrul Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor 2026”, unul dintre cele mai importante evenimente culturale ale începutului de primăvară. Publicul este invitat la spectacole susținute de artiști din R...
09:10
Preţul petrolului a trecut de 80 de dolari per baril, după izbucnirea războiului în Orientul Mijlociu # Moldpres
Cotaţia ţiţeiului Brent cu livrare în luna aprilie a crescut cu 14% la deschiderea burselor asiatice, ajungând la 82,37 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel începând din ianuarie 2025, iar ţiţeiul american West Texas Intermediate (WTI) a înreg...
09:00
Secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, Ali Larijani, a declarat luni dimineață că republica islamică nu va negocia cu SUA, după ce în spațiul public apăruseră unele informații care păreau să indice o anumită disponibilitate a Tehera...
Acum 2 ore
08:50
Luna martie începe cu aprecierea ușoară a monedei unice europene și a dolarului american, potrivit ratelor oficiale de schimb valutar anunțate de Banca Națională a Moldovei (BNM), informează MOLDPRES. Astfel, euro se scumpește cu doi bani și costă 20 de l...
08:40
Consolidarea securității și aprofundarea cooperării bilaterale se află pe agenda discuțiilor dintre deputați de la Chișinău și o delegație de parlamentari din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, aflată în vizită oficială în Republica Mol...
08:20
Președintele american Donald Trump, vorbind cu mai multe media duminică, a descris o operațiune 'de patru săptămâni' în Iran, a menționat moartea a '48 de lideri iranieni' și a avertizat că sunt posibile pierderi americane suplimentare după ce...
Acum 12 ore
22:20
Președinta Republicii Moldova a participat la inaugurarea Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor” # Moldpres
Șefa statului, Maia Sandu, a participat la inaugurarea celei de-a 60-a ediții a Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor”, care a avut loc la 1 martie, la Palatul Național „Nicolae Sulac” din Chișinău. În cadrul evenimentului a fost l...
Acum 24 ore
20:50
Aeroportul „Eugen Doga” din Chișinău, în acorduri de vals: omagiu adus marelui compozitor # Moldpres
Aeroportul Internațional din Chișinău i-a adus un omagiu maestului Eugen Doga al cărui nume îl poartă. Prima zi de primăvară a fost transformată într-o adevărată sărbătoare a muzicii și memoriei, transmite MOLDPRES.În spațiul aerogării, creaț...
20:40
La 1 martie, bulgarii sărbătoresc un festival tradițional care marchează începutul primăverii. Ei își oferă unii altora talismane speciale roșu-albe, numite martenitsa, urându-și sănătate și prosperitate pe tot parcursul anului. Numită Baba Marta, s...
19:10
„Legenda Mărțișorului”, pe scena din Franța. Victoria Ștefaniuc: „Este o punte spre a fi împreună” # Moldpres
A păstrat valorile și tradițiile naționale chiar și la mii de kilometri distanță și a reușit să ducă „Legenda Mărțișorului” pe marile scene din Franța, transformând firul alb și cel roșu într-o poveste universală despre renaștere, l...
18:10
1992 - Războiul care nu se uită // Vladimir Coica, eroul fără medalii: „Nu te puteai gândi că te vor ucide, am trăit din curaj” # Moldpres
Curajul nu are întotdeauna uniformă, medalii sau recunoaștere oficială. Uneori se naște din dorința de a-ți apăra satul, familia și oamenii apropiați. Pentru Vladimir Coica, războiul de la Nistru a început fără antrenament militar și fără certitudinea z...
16:20
Ambasadorul Alexandr Roitman: Moldovenii din Israel sunt îndemnați să rămână în adăposturi și să evite deplasările # Moldpres
Situația de securitate în Statul Israel rămâne complexă, iar cetățenii Republicii Moldova aflați pe teritoriul acestui stat sunt îndemnați să manifeste maximă prudență. Ambasadorul Republicii Moldova în Israel, Alexandr Roitman, a reiterat ...
14:40
14:30
Mărțișor 2026 // O întâlnire cu emoția copilăriei. Spectacolul „Maria Mirabela – Povestea continuă”, duminică la Palatul Național # Moldpres
Spectacolul „Maria Mirabela – Povestea continuă” va deschide cea de-a 60-a ediție a Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor”, aducând pe scenă, pe 1 și 2 martie, o reîntâlnire cu emoțiile copilăriei. Potrivit organ...
13:30
VIDEO // Operațiune comună Republica Moldova–România: patru persoane, reținute într-un caz de trafic de migranți # Moldpres
În urma unei acțiuni comune a autorităților de frontieră din Poliția de Frontieră a Republicii Moldova și Poliția de Frontieră Română, patru persoane au fost reținute într-un caz de trafic de migranți, iar șase cetățeni străini au fost depistați...
13:20
FOTO // Mărțișorul a trecut frontiera: Călătorii, întâmpinați cu un gest simbolic la punctele de trecere # Moldpres
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova a marcat sosirea primăverii printr-o acțiune simbolică desfășurată la punctele de trecere a frontierei de stat, unde călătorilor le-au fost oferite mărțișoare – semn al renașterii, speranței și începutului de m...
12:00
MAE: Printre cetățenii Republicii Moldova aflați în Israel, Qatar, Emiratele Arabe Unite și Turcia nu au fost înregistrate victime # Moldpres
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova anunță că, potrivit informațiilor transmise de misiunile diplomatice, printre cetățenii Republicii Moldova aflați în Israel, Qatar, Emiratele Arabe Unite și Turcia nu au fost înregistrate victime sau persoane...
11:40
VIDEO // Rețea modernă de transport lansată la Ungheni. Igor Grosu: „Așa trebuie făcute proiectele, gândite strategic, elimininând cash-ul și corupția” # Moldpres
Municipiul Ungheni a inaugurat astăzi oficial noua rețea de transport public urban, în prezența primarului Vitalie Vrabie, a președintelui Parlamentului Igor Grosu și a vicepremierului, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea. Evenimentul...
11:30
Semnificația Postului Mare, explicată de părintele Vlad Mihăilă: perioadă de curățire spirituală, pocăință și pregătire pentru Înviere # Moldpres
Postul Mare reprezintă o perioadă de șase săptămâni dedicată pregătirii spirituale pentru Paștele creștin ortodox, fiind considerat unul dintre cele mai importante momente din anul bisericesc. Potrivit preotului Vlad Mihăilă, Postul Mare are o profundă semnifica...
11:00
VIDEO // Președinta Maia Sandu invită cetățenii să descopere „Legenda Mărțișorului”. Mesajele oficialilor de 1 martie # Moldpres
Primăvara începe cu simbolul vieții și al renașterii. Cu prilejul sărbătorii Mărțișorului, purtătoare a unor tradiții milenare, oficialii de la conducerea țării au transmis mesaje de felicitare pe rețelele de socializare, subliniind că sacrificiul și bunăta...
Ieri
09:50
VIDEO // Campania națională de plantare 2026 a fost lansată la Sculeni: 3.000 de hectare vor fi împădurite în această primăvară # Moldpres
Campania națională de împădurire „Primăvara 2026” a fost lansată oficial în raionul Ungheni, la Sculeni, în cadrul unei conferințe de presă susținute de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, și directorul Agenției Moldsilva, Nicolae Munteanu...
09:10
Mărțișorul readuce primăvara în inimi: tradiție milenară și festival de muzică, la 1 martie, la Chișinău # Moldpres
Primăvara își face simțită prezența în Republica Moldova prin îndrăgitul simbol ale identității naționale, Mărțișorul. La 1 martie, tradiția revine în prim-plan, iar la Chișinău este inaugurat Festivalul Internațional de Muzică „Măr...
09:10
Agenda Festivalului „Mărțișor” 2026 // Evenimente culturale încep la Chișinău și în toată țara # Moldpres
Primăvara începe în Republica Moldova cu cea de-a 60-a ediție a Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor”, organizată sub sloganul „Bucuria de a fi împreună”. Evenimentele se va desfășura în perioada 1–12 mart...
09:10
Iranul confirmă moartea ayatollahului Ali Khamenei. Conducerea interimară, preluată de un triumvirat # Moldpres
Teheranul a confirmat duminică moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, ucis în cadrul operațiunii militare desfășurate de Israel și United States. Anunțul a fost făcut de televiziunea de stat iraniană, după ce informația fusese comunicată ...
28 februarie 2026
22:50
„Târgul de Primăvară” a adus farmecul culturii chineze la Chișinău. Ambasadoarea Chinei, Dong Zhihua: „Să continuăm schimburile și cooperările culturale” # Moldpres
Locuitorii capitalei au descoperit farmecul și diversitatea culturii chineze în cadrul „Târgului de Primăvară – Festivalul Tradițiilor Chinezești”, dedicat Anului Nou chinezesc și organizat de Institutul Confucius din cadrul Universității Lib...
22:10
VIDEO // „Cum am putea face viața și mai comodă fără cash”. Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, invită cetățenii să facă plăți electronice # Moldpres
Ministrul Finanțelor, Adrian Gavriliță, lansează o provocare publică pentru cetățeni: utilizarea exclusivă a plăților electronice timp de cel puțin o lună. Oficialul spune că inițiativa își propune să încurajeze tranziția către o economie mai transpa...
20:00
Noul sistem de supraveghere a frontierei, prezentat la Tudora-1. Accent pe intervenție rapidă și managementul crizelor # Moldpres
La Sectorul Poliției de Frontieră Tudora-1 a fost prezentat un nou sistem de supraveghere a frontierei, bazat pe tehnologii moderne de monitorizare și pe capacități de intervenție rapidă, care permite depistarea mai promptă a eventualelor încălcări ale regimului f...
17:00
Biblioteca Națională a Republicii Moldova invită publicul să descopere expoziția tematică „Eternă și frumoasă, măria sa FEMEIA”, un omagiu adus rolului și contribuțiilor femeilor în istorie și societate, transmite MOLDPRES.Expoziția propune viz...
17:00
Urșii Gordo și Florencia, care au ajuns la Belitsa din Argentina, se adaptează bine la noua lor casă. În prezent se află în adăposturile interioare, sunt calmi, mănâncă normal, dorm pe timpul nopții și nu manifestă agresivitate în timpul zilei, ...
16:50
09:00 Lansarea campaniei naționale de împădurire „Primăvare 2026”, conferință de presă susținută de Gheorghe Hajder, Ministrul Mediului, și Nicolae Munteanu, Directorul Agenției „Moldsilva”. Blindești, comuna Sculeni, raionul...
15:40
Locurile sfinte din Israel sunt închise pentru vizitatori în conformitate cu directivele naţionale privind starea de urgenţă, a anunţat sâmbătă poliţia israeliană, transmite MOLDPRES cu referire la G4Media.ro.Decizia afectează pelerinii și turiști...
15:00
1992 - Războiul care nu se uită // „Am venit să îmi apăr satul”. Povestea polițistului din Pohrebea decorat cu Ordinul „Ștefan cel Mare” # Moldpres
Ilie Ilievici avea 27 de ani când a revenit acasă, în Republica Moldova. Făcuse armata sovietică la Nijnii Taghil, Rusia, și a refuzat să rămână acolo, în pofida unor oferte tentante. Era specializat în rachete strategice și comunicații. Toc...
14:40
Celula de Criză a MAE, activată pe fondul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu. Recomandări urgente pentru cetățeni și date de contact ale ambasadelor # Moldpres
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova anunță că, în contextul agravării substanțiale a situației de securitate din Orientul Mijlociu, Celula de Criză este activată și monitorizează permanent evoluțiile din regiune, coordonând activitatea misiu...
12:40
Ministra de Externe a României, Oana Țoiu, oferă detalii despre solicitările românilor de repatriere din Israel # Moldpres
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat sâmbătă că, în acest moment, este mic numărul românilor care solicită repatrierea din Israel, transmite MOLDPRES cu referire la Agerpres.„Au venit cereri în prima parte a zilei și avem o ...
12:30
Trecere ilegală a frontierei, documentată de polițiști: Un ucrainean a încercat să intre pe jos în R. Moldova # Moldpres
Un cetățean ucrainean în vârstă de 31 de ani este documentat după ce a traversat ilegal frontiera de stat din Ucraina în Republica Moldova. Incidentul a avut loc în zona de responsabilitate a Sectorului Poliției de Frontieră Tudora-1, transmite MOLDP...
11:10
Stare de urgență în Israel. Ambasadorul Alexandr Rotman îndeamnă cetățenii să rămână în apropierea adăposturilor # Moldpres
Alexandr Rotman, ambasadorul Republicii Moldova în Statului Israel, a transmis un mesaj oficial către cetățenii moldoveni aflați în această țară, în contextul deteriorării situației de securitate, transmite MOLDPRES.Potrivit diplomatului, astăzi, 2...
10:50
Israel și SUA lansează atacuri preventive asupra Iranului: tensiuni majore în Orientul Mijlociu # Moldpres
Într-o escaladare dramatică a tensiunilor din Orientul Mijlociu, Israelul a anunțat sâmbătă lansarea unui atac preventiv asupra Iranului, măsură coordonată cu Statele Unite, care a declanșat o reacție internațională puternică și a ridicat semne de î...
10:00
Scriitoarea din Republica Moldova, Paula Erizanu, printre finaliștii la Premiul Uniunii Europene pentru Literatură # Moldpres
Scriitoarea și jurnalista din Republica Moldova, Paula Erizanu, a fost selectată în etapa finală a ediției 2026 a Premiul Uniunii Europene pentru Literatură (EUPL). Autoarea concurează cu volumul „Aicea-i și raiul, și iadul. Republica Moldova: un veac de istor...
Mai mult de 2 zile în urmă
09:40
Un tramvai a deraiat și a lovit o clădire vineri în centrul orașului Milano, nordul Italiei, provocând moartea unei persoane și rănirea altor patruzeci, a declarat un purtător de cuvânt al serviciului de pompieri, transmite MOLDPRES cu referire la Agerpres...
09:30
Economia Republicii Moldovei își revine după multiplele șocuri. FMI prognozează o creștere de 2,3% în anul curent # Moldpres
Economia Republicii Moldovei își revine după multiplele șocuri însă mai persistă riscuri care afectează creșterea economică, acestea fiind generate de războiul din Ucraina. Aceasta este concluzia experților Fondului Monetar Internațional (FMI), care se...
27 februarie 2026
23:20
FOTO // ANOFM a premiat cei mai buni angajatori ai anului 2025. Raisa Dogaru: „Prin cooperare între stat și angajatori putem construi o piață a muncii competitivă” # Moldpres
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a premiat astăzi treisprezece cei mai buni angajatori ai anului 2025. Aceștia s-au remarcat prin colaborarea activă cu subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (STOFM) și implementarea practici...
20:40
VIDEO // Președintele Parlamentului, Igor Grosu: „Până în 2029 trebuie să avem toate drumurile din țară într-o stare bună și foarte bună” # Moldpres
Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a efectuat o vizită pe drumul regional G72, recent reparat, care face legătura între localitățile Brănești și Criuleni. Oficialul a apreciat calitatea lucrărilor și a subliniat importanța modernizării in...
20:30
1992 - Războiul care nu se uită // Povestea unui polițist de pe Nistru: „Iintrau cu mașina blindată în sat și împușcau” # Moldpres
Putea fi evitat războiul de la Nistru din 1992? „Nu cred”, afirmă Mihai Rotari, fost polițist al Comisariatului din Dubăsari. „Tensiunile începuseră cu mult mai devreme”, își amintește veteranul despre cea mai tristă perioadă din viaț...
20:20
