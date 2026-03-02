Un bărbat a fost înjunghiat mortal într-un subsol din capitală. Suspectul, imobilizat cu focuri de armă

Un bărbat de 61 de ani a fost înjunghiat mortal într-un subsol al unui bloc de locuit din sectorul Râșcani al capitalei. Presupusul autor al crimei, un bărbat de 39 de ani, a fost reținut de poliție după ce a amenințat oamenii legii cu un cuțit și a fos...

