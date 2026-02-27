Cercetătoarele din Republica Moldova, premiate de Ministerul Educației și Cercetării pentru excelență în știință și promovarea egalității de gen
Ziarul National, 27 februarie 2026 19:00
Douăzeci și opt de cercetătoare din universități și institute de cercetare din Republica Moldova au fost distinse cu diplome de onoare din partea M...
• • •
Acum 30 minute
19:00
Acum 2 ore
18:00
Profesorii vor putea lucra de acasă în vacanțele elevilor, cel mult două zile pe săptămână la școală # Ziarul National
În perioada vacanțelor elevilor, cadrele didactice își vor desfășura activitatea în regim de muncă la distanță. Directorul instituției de învățămân...
Acum 4 ore
17:00
Ministerul Energiei caută firme pentru investiții majore în modernizarea sistemelor de termoficare din Chișinău și Bălți # Ziarul National
Ministerul Energiei al Republicii Moldova invită agenții economici locali și internaționali să participe la licitațiile și procedurile de achiziții...
17:00
Coreea de Sud relaxează restricțiile și permite Google Maps să funcționeze complet, sub reguli stricte de securitate # Ziarul National
După ani de contestații și apeluri, Google a primit în sfârșit o aprobare condiționată pentru a exporta din Coreea de Sud informații geografice de ...
17:00
OpenAI atrage 110 miliarde de dolari de la Amazon, Nvidia și SoftBank, în una dintre cele mai mari finanțări private din istorie # Ziarul National
OpenAI a anunțat vineri dimineață că a atras finanțări private în valoare totală de 110 miliarde de dolari, demarând astfel una dintre cele mai mar...
16:00
MEC lansează consultări publice asupra noii Concepții a disciplinei „Limba rusă” în școlile cu predare în limba română # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării invită comunitatea educațională și toți factorii interesați să participe la discuțiile publice dedicate Concepți...
Acum 6 ore
15:00
Autoritățile de la Chișinău infirmă existența unui embargo ucrainean asupra vinurilor moldovenești # Ziarul National
27 februarie 2026, Chișinău - Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță că, la această dată, nu este instituit niciun embargo asupra ...
14:00
Bărbat de 39 de ani, trimis în judecată pentru omor după o beție la Narcologie, în Codru # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Centru, a finalizat urmărirea penală și a trimis în instanța de judecată cauza penală privind învinuirea...
Acum 8 ore
13:00
Tânără dependentă de Instagram și YouTube își acuză în instanță copilăria „răpită” de rețelele sociale în primul proces major contra Meta și Google # Ziarul National
O tânără care a intentat proces împotriva companiilor Meta și Google, invocând natura lor presupus adictivă, le-a spus juraților că anii copilăriei...
13:00
Experiența Republicii Moldova în remedierea la matematică, model de bune practici prezentat la un workshop strategic la Iași # Ziarul National
Programul național de remediere la matematică și campania „Matematica de la egal la egal” din Republica Moldova au fost prezentate în România, în c...
12:00
INVESTIGAȚIE // Rețeaua FSB în politica de la Chișinău: Cum coordona un locotenent-colonel rus acțiunile a doi moldoveni pentru a influența alegerile # Ziarul National
Doi moldoveni, care dețin și cetățenia Federației Ruse, au fost implicați într-o operațiune complexă de influențare politică și socială în Rep...
Acum 12 ore
11:15
Polonia pregătește interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 15 ani și amenzi pentru platformele care nu verifică vârsta utilizatorilor # Ziarul National
Polonia intenţionează să introducă o nouă legislaţie care să interzică accesul copiilor sub 15 ani la reţelele sociale şi să facă platformele respo...
11:15
Interes sporit pentru certificarea competențelor de comunicare în limba română: peste 900 de candidați înscriși la examenul din februarie–martie 2026 # Ziarul National
În premieră pentru sistemul educațional din Republica Moldova, în zilele de 28 februarie și 1 martie 2026 va fi organizat examenul de evaluare a co...
10:15
Părinți îngroziți de un „război al școlilor” în Northampton promovat pe rețelele sociale # Ziarul National
Părinții și-au exprimat îngrijorarea după ce un poster distribuit online i-a îndemnat pe elevii din școlile din Northamptonshire să participe la vi...
10:15
Sculptură 3D și inteligență artificială: elevii din Coventry și Warwickshire învață altfel la școală # Ziarul National
Un proiect-pilot care utilizează tehnologia pentru a ajuta elevii să creeze artă 3D a adus artiști rezidenți în trei școli din Coventry și Warwicks...
10:15
Administratorul unei întreprinderi municipale din Anenii Noi, judecat pentru deversarea apelor uzate neepurate în râul Bâc, cu prejudiciu de peste 1,3 milioane lei # Ziarul National
Procuratura Căușeni, Oficiul Anenii Noi, anunță că a transmis în instanța de judecată, pentru examinare în fond, cauza penală în care este învinuit...
09:15
♈️ BerbecDebutul de zi anunță decizii rapide și reacții ferme. O discuție tensionată poate fi tranșată elegant, dacă se păstrează calmul. Oportuni...
07:15
Un semn aparent banal, observat chiar la vârfurile degetelor, poate fi un indicator timpuriu al unor afecțiuni pulmonare serioase. Medicul brita...
Acum 24 ore
05:30
Șeful Anthropic sfidează Pentagonul și refuză să renunțe la garanțiile de siguranță pentru AI # Ziarul National
Compania Anthropic a anunțat că nu va ceda în disputa cu Departamentul Apărării al Statelor Unite (DoD) privind modul în care este utilizată tehnol...
04:30
Compania Meta, care deține Instagram, investighează conturi de pe rețelele sociale generate cu ajutorul inteligenței artificiale, care sexualizează...
03:30
Jack Dorsey concediază aproape jumătate din angajații Block și avertizează că multe companii vor urma același drum # Ziarul National
Jack Dorsey a fost de mult timp un admirator declarat al lui Elon Musk. Acum, se pare că nu doar l-a urmărit, ci și i-a urmat exemplul.Joi, Dorse...
03:30
Netflix se retrage din cursa pentru Warner Bros. Discovery, lăsând Paramount-ul lui Ellison să preia HBO și CNN # Ziarul National
Într-o avalanșă de oferte de zeci și sute de miliarde de dolari, războiul licitațiilor pentru Warner Bros. Discovery s-a încheiat. Paramount, dețin...
03:30
Jack Dorsey concediază aproape jumătate din angajații Block și mizează totul pe inteligența artificială # Ziarul National
Co-fondatorul Twitter, Jack Dorsey, anunță că firma sa de tehnologie Block concediază aproape jumătate din angajați, deoarece inteligența artificia...
03:30
Șeful Anthropic refuză cererea Pentagonului de acces nelimitat la inteligența artificială # Ziarul National
Directorul Anthropic, Dario Amodei, a declarat joi că „nu poate, în mod conștiincios, să se conformeze cererii [Pentagonului]” de a oferi armatei a...
02:30
Tânără dependentă de Instagram și YouTube își acuză în instanță Meta și Google că i-au furat copilăria și i-au distrus sănătatea mintală # Ziarul National
O tânără care dă în judecată companiile Meta și Google, invocând caracterul pretins adictiv al rețelelor de socializare, le-a spus juraților că ani...
01:30
Zelenski anunță o posibilă întâlnire SUA-Ucraina-Rusia la Abu Dhabi, la începutul lui martie, după progresele negocierilor de la Geneva # Ziarul National
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski evocă joi organizarea unei viitoare reuniuni tripartite între Ucraina, Rusia şi Statele Unite ”la început...
00:15
Turcia: avionul F-16 prăbușit la granița cu Bulgaria urmărea o urmă radar neidentificată, cauza accidentului rămâne necunoscută # Ziarul National
Avionul de vânătoare F-16 aparţinând armatei turce, care s-a prăbuşit miercuri la scurt timp după decolare, fusese trimis să investigheze o urmă ra...
26 februarie 2026
21:15
Dronă necunoscută bruiată lângă portavionul Charles de Gaulle la Malmö, în timp ce autoritățile suedeze investighează o scurgere de carburant în port # Ziarul National
O dronă necunoscută a fost bruiată în apropierea portavionului francez Charles de Gaulle, miercuri, în timpul unei escale în Suedia, a anunţat joi ...
21:15
Orbán acuză „blocada petrolieră” a Ucrainei și trimite armata să apere infrastructura energetică a Ungariei înainte de alegeri # Ziarul National
Ungaria a acuzat Ucraina că blochează reluarea livrărilor de petrol rusesc prin conducta Drujba şi a mobilizat militari la instalaţiile energetice ...
21:15
Vineri, 27 februarie 2026, Republica Moldova intră într-un scenariu meteo mai liniștit, cu cer variabil spre senin și fără precipitații. Nopțile ră...
20:15
Bumble lansează la nivel global instrumente AI pentru optimizarea profilurilor și fotografiilor de dating # Ziarul National
Bumble a anunțat joi că introduce o serie de funcții bazate pe inteligență artificială, menite să ajute transformarea potrivirilor în conexiuni de ...
20:15
Startupul suedez Einride, evaluat la 1,35 miliarde de dolari, atrage un PIPE de 113 milioane înaintea listării la New York # Ziarul National
Startupul suedez Einride a obținut un PIPE (private investment in public equity) suprasubscris în valoare de 113 milioane de dolari, înaintea debut...
Ieri
19:15
Cisco recunoaște că hackeri exploatează din 2023 o breșă critică din Catalyst SD-WAN, vizând inclusiv infrastructuri critice la nivel global # Ziarul National
Cisco anunță că hackeri exploatează de cel puțin trei ani o vulnerabilitate într-unul dintre cele mai populare produse de rețea ale sale, utilizat ...
19:15
Lavrov anunţă că Rusia nu are termen pentru încheierea războiului din Ucraina, în timp ce la Geneva se pregătesc noi negocieri cu SUA şi Kievul # Ziarul National
Moscova nu are niciun ”termen limită” pentru încheierea Războiului din Ucraina, a anunţat joi ministrul rus de Externe Serghei Lavrov, înaintea une...
18:15
Teama de bătrânețe, legată mai ales de sănătate, ar putea accelera îmbătrânirea biologică la femei, arată un nou studiu # Ziarul National
Sentimentul de anxietate legat de înaintarea în vârstă, în special frica de deteriorare a stării de sănătate, poate face mult mai mult decât să ape...
17:15
Părinții, îndemnați să verifice telefoanele copiilor după apariția trendului „Războiul din Bristol” între școli # Ziarul National
Părinților li se recomandă de către școli să verifice telefoanele copiilor lor, în contextul unui trend de pe rețelele sociale care ar crea o „riva...
17:15
MEC inițiază consultări publice asupra noii Concepții a disciplinei „Limba și literatura rusă” în învățământul general # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării invită comunitatea educațională și toți factorii interesați să participe la discuțiile publice dedicate Concepți...
17:15
Echilibrul pieței cerealelor și reziliența agriculturii, în centrul discuțiilor la Ministerul Agriculturii # Ziarul National
26 februarie 2026, Chișinău - Situația actuală de pe piața cerealelor a fost analizată astăzi în cadrul ședinței Consiliului Economic, desfășurată ...
16:15
MEC oferă premii de 500.000 de lei și granturi de 25.000 de euro pentru extinderea învățământului dual în școlile profesionale din Republica Moldova # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării a acordat câte 500.000 de lei pentru șase instituții de învățământ profesional tehnic care s-au remarcat prin pe...
15:15
SUA finanțează cu 130 de milioane de dolari linia electrică Strășeni–Gutinaș pentru a consolida independența energetică a Moldovei # Ziarul National
Accelerarea cooperării pentru construcția liniei electrice aeriene de 400 kV Strășeni–Gutinaș, împreună cu continuarea modernizării Sistemului Elec...
15:15
Instagram va trimite alerte părinților când adolescenții caută repetat termeni despre suicid sau automutilare # Ziarul National
Instagram va începe să‑i alerteze pe părinți atunci când adolescentul lor încearcă în mod repetat, într‑un interval scurt de timp, să caute termeni...
14:45
Instagram va trimite alerte părinților când adolescenții caută conținut despre suicid și auto-vătămare, măsură criticată de experți că „ar putea face mai mult rău decât bine” # Ziarul National
Părinții care folosesc instrumentele de supraveghere pentru copii din Instagram vor primi în curând alerte dacă adolescenții lor caută în mod r...
14:45
ECHITATE după 26 de ani // Parlamentul pune pe picior de egalitate ambele maluri ale Nistrului. Scutirile fiscale aplicate pentru regiunea transnistreană vor fi ELIMINATE: „Să asigurăm echitate la plata impozitelor și competitivitatea produselor” # Ziarul National
Deputații Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) au înregistrat astăzi un proiect de lege menit să corecteze inechitatea și să elimine trepta...
14:45
Parlamentul a votat noile modificări la Codul educației: sprijin pentru elevi și profesori, rețea școlară reorganizată și revenire la note în clasa a IV-a # Ziarul National
Cadrul normativ în domeniul educației a fost revizuit, cu scopul de a îmbunătăți calitatea învățământului și de a consolida sprijinul acordat elevi...
14:15
„Generația ALPHA”, primul serial socio-educativ din Moldova, luptă cu bullyingul și violența în școli # Ziarul National
În Republica Moldova va fi lansat primul serial socio-educativ dedicat copiilor și adolescenților. „Generația ALPHA” este o producție autohtonă car...
14:15
Viceamiralul Fred Kacher, demis fulgerător de la vârful Statului Major Interarme, pe fondul tensiunilor din Pentagon și al pregătirilor pentru un posibil conflict cu Iranul # Ziarul National
Viceamiralul american Fred Kacher a fost demis din funcţia de director al Statului Major Interarme, la scurt timp după ce preluase acest post în...
13:45
Șofer din Chișinău, condamnat la 4 ani de închisoare după ce a urcat beat la volan și a provocat un accident grav # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare într-un caz de încălcare a regulilor de securitate a circulației, ...
13:45
Rusia lansează cel mai mare atac nocturn cu drone şi rachete asupra Ucrainei, în timp ce Kievul negociază la Geneva cu americanii „pachetul de prosperitate” postbelic # Ziarul National
Rusia a lansat în noaptea trecută un atac masiv cu rachete şi drone asupra Ucrainei, lovind clădiri rezidenţiale şi infrastructură critică. Cel puţ...
13:45
Londra neagă suspendarea ratificării acordului pentru Insulele Chagos, în pofida criticilor SUA și ale lui Trump # Ziarul National
Marea Britanie a revenit miercuri asupra informaţiei că ar fi suspendat ratificarea acordului de cedare a suveranităţii asupra arhipelagului Chagos...
12:45
SONDAJ // PAS se menține solid pe PRIMUL loc în preferințele moldovenilor la aproape jumătate de an după alegerile parlamentare. „Aternativa” lui Ceban, Tkaciuk, Chicu și Stoianoglo, DEPĂȘITĂ de formațiunea lui Vasile Costiuc # Ziarul National
SONDAJ // PAS se menține solid pe PRIMUL loc în preferințele moldovenilor la aproape jumătate de an după alegerile parlamentare. „Aternativa” l...
