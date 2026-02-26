Alertă falsă la Aeroportul din Chișinău: activitatea a fost reluată
Omniapres, 26 februarie 2026 18:00
Alerta semnalată la Aeroportul Internațional „Eugen Doga" – Chișinău nu s-a confirmat, după ce echipele specializate au finalizat toate verificările de securitate. Potrivit autorităților, activitatea aeroportului a fost reluată în regim normal, iar pasagerii își pot continua călătoriile fără restricții. Reprezentanții Poliției de Frontieră, în cooperare cu celelalte structuri responsabile de securitate, menționează că măsurile
• • •
Alte ştiri de Omniapres
Acum 30 minute
18:00
Acum 2 ore
17:20
Șoseaua Muncești din sectorul Botanica va intra în lucrări de reparație în următoarele zile, unde mai multe echipe de drumari vor interveni concomitent, în funcție de condițiile meteorologice. Autoritățile anunță că lucrările se vor desfășura continuu pe întreaga porțiune a drumului, începând de duminică. Pentru a permite intervenții mai operative, circulația rutieră va fi restricționată
Acum 4 ore
16:10
Medicamentele cu levamisol, utilizate contra parazitozelor, ar putea dispărea din farmacii # Omniapres
Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale anunță că la nivel european a fost recomandată retragerea autorizațiilor de punere pe piață pentru medicamentele care conțin levamisol, după o reevaluare a siguranței acestora. Decizia vine în urma unei analize realizate de Comitetul de siguranță al Agenției Europene a Medicamentului, care a concluzionat că substanța poate provoca o reacție
15:40
Numirea lui Herman von Hebel și Bernard Lavigne în Comisia de evaluare a procurorilor a picat la vot în Parlament # Omniapres
Proiectul de hotărâre privind desemnarea lui Herman von Hebel și Bernard Lavigne în componența Comisiei de evaluare externă a integrității etice și financiare a procurorilor nu a acumulat suficiente voturi în Parlament și, prin urmare, nu a fost adoptat. Inițiativa a fost susținută de 53 de deputați, în condițiile în care pentru aprobare erau necesare cel puțin 61 de voturi, adică
15:30
Igor Dodon, liderul fracțiunii socialiștilor din Parlamentul Republicii Moldova, afirmă că Maia Sandu și PAS folosesc războiul din Ucraina ca instrument politic. Politicianul a subliniat că, pe parcursul ultimilor patru ani, ei justifică prin război toate eșecurile din politica internă, economie și domeniul social, precum și presiunile asupra opoziției, cenzura în mass-media și tergiversarea procesului
14:30
Suspectul de organizarea omorului la o terasă din Chișinău, trimis înapoi în penitenciar # Omniapres
Cetățeanul turc Hassan Toper, acuzat de complicitate în omorul comis în iulie 2024, la o terasă din Chișinău, a revenit după gratii. Decizia a fost pronunțată de Curtea de Apel. Informația a fost confirmată pentru TV8 de către purtătorul de cuvânt al PCCOCS, Emil Gaitur. Bănuitul va fi plasat în arest preventiv pentru 30 de zile,
Acum 6 ore
14:10
VIDEO // Partidul Nostru cere transparență: ”Energocom este o întreprindere monstru: prețurile se țin în secret, profitul se face pe seama cetățenilor” # Omniapres
Calculele arată că tariful la gazele naturale trebuia redus mai devreme. Pe parcursul anului, prețurile pe piețele internaționale au scăzut, iar întreprinderea de stat Energocom ține în secret prețul de achiziție al gazelor naturale. Între timp populația plătea pentru gaz la tarife foarte ridicate în cele mai reci luni ale anului. Declarația îi aparține lui
13:40
VIDEO // Tâlhărie ca în filme la Strășeni: doi tineri arestați, al treilea – în căutare internațională # Omniapres
Doi tineri de 21 și 23 de ani au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind suspectați de comiterea unei tâlhării. Un al treilea suspect, cu vârsta de 25 de ani, a fost anunțat în căutare internațională. Potrivit materialelor cauzei penale, în noiembrie 2024, pe timp de noapte, cei trei, având fețele
13:20
Victoria Furtună cere demiterea Maiei Sandu și moratoriu pe 25 de ani la grațierea condamnaților pentru droguri # Omniapres
Cu o reacția la scandalul privind grațierea traficanților de droguri a venit și președintele Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, care a propus câteva proiecte pentru deputați. Potrivit ei, aceste idei ar fi îndreptate către apărarea celor vulnerabili. „Când mamele cu cinci copii nu sunt grațiate pentru infracțiuni ușoare sau mai puțin grave, dar se acordă
13:10
”Au vrut să mă mituiască”. Mama fostei șefe a Procuraturii Anticorupție comentează decorarea sa de către Maia Sandu # Omniapres
Mama fostei șefe a Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, Elena Dragalin, lansează acuzații grave la adresa conducerii statului. Într-o serie de postări, ea susține că ar fi fost decorată de președinta Maia Sandu, după care ar fi urmat imediat apeluri telefonice cu mesaje menite să o determine pe ea și pe fiica sa „să reducă din
13:10
Adriana Ochișanu rupe tăcerea și vine acuzații explozive: „Sunau la spital să afle dacă nu a murit Cristi” # Omniapres
Interpreta Adriana Ochişanu a vorbit recent, în cadrul emisiunii „Online Story by Cornelia lonescu", despre seria de acuzații în care a fost implicată familia sa în ultimul timp. Artista a dezvăluit că ar fi avut parte de presiuni și intimidări. „Am să pun la dispoziția oamenilor multe lucruri pe care vreau să le afle și
12:40
Peste 166 de mii de persoane au beneficiat, în luna ianuarie, de medicamente și dispozitive medicale compensate, eliberate prin Sistemul informațional automatizat eRețeta. Datele au fost prezentate de Compania Națională de Asigurări în Medicină, care anunță că a transferat farmaciilor contractate aproximativ 102 milioane de lei pentru produsele compensate – cu circa patru milioane de
Acum 8 ore
12:10
Trei polițiști din Chișinău au fost surprinși într-o ipostază mai puțin obișnuită: nu dirijau traficul, ci astupau gropi. Scena a avut loc pe podul de pe strada Ismail, unde, în loc de fluier și baston reflectorizant, oamenii legii au pus mâna pe lopeți. Imaginile, filmate de martori și distribuite pe rețelele de socializare, au stârnit
11:40
Parlamentul a adoptat o Declarație de susținere a independenței, suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei, cu ocazia împlinirii a patru ani de la invazia militară la scară largă a Ucrainei de către Federația Rusă. Proiectul de hotărâre, inițiat de un grup de deputați din Fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate", a fost votat de 65
11:10
PAS, pe primul loc în preferințele alegătorilor. Cinci formațiuni ar intra în Parlament, în caz de anticipate # Omniapres
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) ar ocupa prima poziție în preferințele electoratului, potrivit unui sondaj realizat de IMAS la comanda portalului Independent News din România. Cercetarea arată că formațiunea de guvernare ar acumula 40,8% din voturile respondenților deciși. Pe locul al doilea s-ar clasa Partidul Socialiștilor
10:40
Ministra Muncii, despre moțiunea simplă a opoziției: „Sunt pregătită să merg în Parlament” # Omniapres
Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, anunță că este pregătită să meargă în Parlament pentru a răspunde moțiunii simple inițiate de deputații Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, care îi contestă activitatea și îi cer demisia. Oficiala susține că domeniul pe care îl gestionează este unul esențial pentru populație și că rezultatele din ultimii ani
Acum 12 ore
10:10
Sondaj IMAS: Guvernul Munteanu nu trece testul în ochii moldovenilor. Majoritatea îi dau note între 1 și 5 # Omniapres
Aproape 55 la sută dintre cetățenii moldoveni nu îi dau Guvernului Munteanu o notă „de trecere". Potrivit unui sondaj făcut public de IMAS Moldova, 21 la sută dintre respondenți au notat cu 1 activitatea Guvernului, 7 la sută i-au dat nota 2, puțin peste 10 la sută i-au dat nota 3 și 4, iar aproape
09:40
„Herman vam!” – reacție acidă din opoziție la candidatura lui von Hebel pentru Comisia de evaluare a procurorilor # Omniapres
Propunerea majorității Partidul Acțiune și Solidaritate privind desemnarea lui Herman von Hebel în funcția de membru al Comisiei de evaluare externă a integrității etice și financiare a procurorilor a stârnit reacții dure din partea opoziției parlamentare. Ion Chicu, unul dintre liderii Blocului „Alternativa", a reacționat ironic pe rețelele sociale, după anunțul făcut în Parlament. „Herman
09:40
Dosarul în care este judecat Vlad Plahotniuc ridică o problemă care depășește cazul concret și ține de modul în care justiția gestionează cauzele complexe cu componente financiare. În cadrul audierilor, au fost demonstrate lipsa soldurilor la zi, lipsa unor extrase pentru anumite perioade și erori aritmetice exprimate prin neconcordanțe între sumele prezentate de acuzare și
09:10
VIDEO // Igor Grosu: Povara reintegrării nu poate fi suportată doar de cetățenii de pe malul drept # Omniapres
Plata pentru reintegrarea țării nu poate fi pusă exclusiv pe umerii cetățenilor de pe malul drept al Nistrului, iar agenții economici din regiunea transnistreană vor trebui să contribuie prin achitarea taxelor. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Grosu, în cadrul emisiunii „Территория свободы" de la Realitatea TV. „Cheltuielile pentru reintegrare sunt serioase. Nu
07:20
O zi cu discuții lămuritoare, decizii care nu mai pot fi amânate și oportunități ce prind contur. Fie că este vorba despre bani, carieră sau relații, claritatea și curajul vor face diferența. PEȘTI Vă dați întâlnire cu niște oameni care vă propun de multă vreme ceva, dar n-ați avut timp, n-ați fost în formă și
Acum 24 ore
18:40
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a anunțat că peste 800 de lăcașuri de cult cu statut de monument istoric ar putea reveni în proprietatea statului, în urma anulării contractului de folosință semnat în 2003 de către Curtea de Apel Chișinău la sfârșitul anului 2025. Potrivit oficialului, după revenirea în patrimoniul public, edificiile ar putea fi transmise
Ieri
18:10
Odihna de vară pentru copii și adolescenți se va scumpi în 2026. Potrivit unui proiect de hotărâre a Guvernului privind organizarea sezonului estival, tarifele orientative pentru o zi de tabără vor crește, în medie, cu aproximativ 4,7% față de anul trecut, pe fondul inflației și al majorării prețurilor la alimente și servicii, scrie bani.md. Astfel,
17:30
Vasile Costiuc, acționat de Igor Grosu în judecată: „Pentru toate minciunile din campanie” # Omniapres
Igor Grosu l-a atacat pe Vasile Costiuc în judecată. Informația a fost confirmată de către consiliera pentru comunicare a speakerului, Aurica Rusnac-Jardan, scrie realitatea.md. „A fost acționat în judecată pentru toate minciunile la adresa președintelui PAS din campania electorală, a spus pe rețele sociale informații mincinoase privind locuința sa sau conturi bancare. Sunt minciuni și
17:10
Decret semnat de Maia Sandu: cetățenia retrasă pentru nouă persoane din regiunea transnistreană # Omniapres
Președinta Maia Sandu a semnat, pe 25 februarie 2026, decretul privind retragerea cetățeniei Republicii Moldova pentru nouă persoane implicate în activități desfășurate în cadrul structurilor nerecunoscute de pe malul stâng al Nistrului. Potrivit unui comunicat al Președinției, cei vizați au deținut și continuă să dețină funcții în cadrul așa-numitelor entități neconstituționale din regiunea transnistreană. În
16:30
VIDEO // Ministrul Apărării, despre două decese în Armată de la începutul anului: Anchetele interne nu au depistat încălcări # Omniapres
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, susține că anchetele de serviciu inițiate după decesele recente din rândul militarilor nu au scos la iveală abateri privind respectarea normelor de securitate sau modul de mânuire a armei din dotare. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui briefing de presă susținut pe 25 februarie. Potrivit oficialului, verificările interne desfășurate în
16:10
Un bărbat în vârstă de 41 de ani a fost extrădat din Germania în Republica Moldova, fiind acuzat că ar fi abuzat sexual doi copii care nu împliniseră vârsta de 14 ani. Faptele ar fi fost comise în perioada 2013–2014. Extradarea a fost realizată prin intermediul Inspectoratului General al Poliției, prin Direcția cooperare polițienească internațională.
15:40
Un elev de opt ani din clasa întâi a Liceului „Natalia Gheorghiu" din municipiul Chișinău a ajuns la spital cu comoție cerebrală, după ce ar fi fost împins de doi colegi și s-ar fi lovit cu capul de podeaua de beton, pe 24 februarie 2026. Familia susține că administrația școlii ar fi avut cunoștință despre
15:00
Guvernul a aprobat Programul Fondului rutier pentru anul 2026, care prevede alocarea a 1,82 miliarde de lei pentru întreținerea și reparația celor 5 993 de kilometri de drumuri publice naționale. Potrivit autorităților, prioritatea rămâne menținerea drumurilor sigure și funcționale pe termen lung, lucrările urmând să fie planificate în baza evaluării tehnice a rețelei rutiere. Din
14:40
Deputatul și liderul Partidului „Democrația Acasă", Vasile Costiuc, anunță că a fost sancționat contravențional cu o amendă de 3 000 de lei, în urma unei plângeri depuse de președintele Parlamentului, Igor Grosu. Potrivit lui Costiuc, acesta s-a prezentat la poliție pentru întocmirea
14:00
Neregulile semnalate de pasageri au determinat declanșarea unor controale ample în transportul rutier de persoane, care se vor desfășura în perioada 26 februarie – 12 martie 2026, pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Acțiunile vizează operatorii care prestează servicii regulate de transport contra cost și conducătorii auto implicați în aceste activități. Măsura vine după ce autoritățile […] The post Rute regulate sub control: încep verificările în toată Moldova appeared first on Omniapres.
13:30
Executivul a operat, în ședința de astăzi, mai multe modificări în structurile administrației publice centrale, vizând atât numiri în funcții de conducere, cât și o demisie. Cabinetul de miniștri a aprobat numirea lui Dumitru Vreju în funcția de secretar de stat la Ministerul Justiției. Totodată, Nicolae Vutcariov a fost desemnat director al Inspectoratului de Stat […] The post Remanieri la Guvern: numiri noi la Justiție, Muncă și agenții naționale appeared first on Omniapres.
13:10
Doi primari, inclusiv unul de la PAS, vizați în dosarul „Satul European”: procurorii cer arestarea a patru persoane # Omniapres
Procurorii au solicitat arestarea preventivă a patru persoane învinuite în dosarul ce vizează fapte de corupție și delapidarea fondurilor naționale și externe destinate proiectelor de infrastructură. Demersurile urmează să fie examinate astăzi, 25 februarie, în instanța de la Bălți. Cauza penală vizează utilizarea frauduloasă a mijloacelor financiare alocate prin Fondul Național de Dezvoltare Regională și […] The post Doi primari, inclusiv unul de la PAS, vizați în dosarul „Satul European”: procurorii cer arestarea a patru persoane appeared first on Omniapres.
12:40
Deputat PN, despre acordul dintre stat și ONG-ul condus de Natalia Gavrilița: ”O mutare a reformelor „în mâinile societății civile apropiate puterii” # Omniapres
Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, critică modul în care actuala guvernare gestionează reformele, acuzând o „externalizare” a actului de guvernare către organizații neguvernamentale apropiate puterii. Potrivit acestuia, în timp ce cetățenii așteaptă soluții concrete pentru problemele economice, creșterea prețurilor și lipsa locurilor de muncă, Cancelaria de Stat semnează memorandumuri cu organizația „Parteneriate pentru Noua Economie”, […] The post Deputat PN, despre acordul dintre stat și ONG-ul condus de Natalia Gavrilița: ”O mutare a reformelor „în mâinile societății civile apropiate puterii” appeared first on Omniapres.
12:20
Natalia Gavrilița revine la Guvern, dar ca lider de ONG: organizația sa va „oferi expertiză” pentru proiectele finanțate de UE # Omniapres
Fostul premier, Natalia Gavrilița, revine la Guvern. De data asta în calitate de șefă a unei organizații neguvernamentale. Cancelaria de Stat și Asociația Obștească „Parteneriate pentru Noua Economie” (PNE), condusă de fostul prim-ministru, au semnat un memorandum de colaborare pentru „sprijinirea implementării Mecanismului de reformă și creștere pentru Republica Moldova”, notează Ziua.md. Potrivit unui comunicat […] The post Natalia Gavrilița revine la Guvern, dar ca lider de ONG: organizația sa va „oferi expertiză” pentru proiectele finanțate de UE appeared first on Omniapres.
12:10
Mai multe percheziții au fost desfășurate într-un dosar penal ce vizează gestionarea frauduloasă a fondurilor publice alocate pentru „Programul Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor”. Descinderile au avut loc la factori de decizie ai Întreprinderii de Stat „Întreprinderea pentru silvicultură Iargara”. Acțiunile sunt efectuate de Centrul Național Anticorupție, în comun cu procurorii și cu […] The post Descinderi la o întreprindere silvică: prejudiciu estimat la 4 milioane de lei appeared first on Omniapres.
11:40
VIDEO // Ministrul Finanțelor: Nu numerarul e problema, ci proveniența banilor. Guvernul respinge eliminarea plafoanelor pentru cash # Omniapres
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, susține că dezbaterea privind eliminarea plafoanelor la tranzacțiile în numerar trebuie purtată pornind de la problema reală – proveniența banilor, nu existența numerarului în sine. Declarațiile au fost făcute în contextul în care Guvernul a avizat negativ proiectul de lege care prevede abrogarea Legii privind efectuarea decontărilor în numerar. Potrivit ministrului, […] The post VIDEO // Ministrul Finanțelor: Nu numerarul e problema, ci proveniența banilor. Guvernul respinge eliminarea plafoanelor pentru cash appeared first on Omniapres.
11:40
Victoria Furtună cere eliminarea din Constituție a prevederilor care permit pierderea suveranității # Omniapres
Președinta partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, propune inițierea unei proceduri legislative pentru eliminarea din Constituția Republicii Moldova a articolului 142, pe care îl consideră o vulnerabilitate majoră pentru statalitate. Declarația a fost făcută în cadrul conferinței „Pacea, suveranitatea și neutralitatea – imperative vitale pentru Republica Moldova”, desfășurată pe 24 februarie. Potrivit Victoriei Furtuna, Republica Moldova […] The post Victoria Furtună cere eliminarea din Constituție a prevederilor care permit pierderea suveranității appeared first on Omniapres.
11:10
VIDEO // Lukoil rămâne furnizor unic la Aeroportul Chișinău. Spoială: Nu ține de competența mea # Omniapres
Directorul Aeroportului Internațional Chișinău, Sergiu Spoială, susține că decizia privind menținerea companiei Lukoil în calitate de furnizor unic de combustibil pe aeroport nu aparține administrației aeroportuare, ci autorităților statului. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la Realitatea TV, unde Spoială a explicat că politica de stat în domeniul aprovizionării cu combustibil pentru […] The post VIDEO // Lukoil rămâne furnizor unic la Aeroportul Chișinău. Spoială: Nu ține de competența mea appeared first on Omniapres.
11:10
Irina Vlah: E timpul să-i aducem pe cei din PAS cu picioarele pe pămînt ca să vadă cum traiesc, de fapt, majoritatea cetățenilor # Omniapres
Irina Vlah, liderul Partidului „Inima Moldovei”, consideră că guvernarea actuală nu știe la modul real cum trăiesc oamenii din Republica Moldova. Într-o postare pe pagina sa, ea spune că, în ultimul timp, diferiţi reprezentanţi ai partidului de guvernare au declarat deschis sau au lăsat să se înţeleagă că ei consideră că oamenii din Republicii Moldova […] The post Irina Vlah: E timpul să-i aducem pe cei din PAS cu picioarele pe pămînt ca să vadă cum traiesc, de fapt, majoritatea cetățenilor appeared first on Omniapres.
10:40
Cel puțin cinci angajați din sistemul silvic urmează să fie demiși în urma depistării unor tăieri ilegale de arbori la Ocolul Silvic Ghidighici, a anunțat ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, în cadrul unei emisiuni difuzate la Moldova 1. Potrivit oficialului, măsurile disciplinare vor fi aplicate la mai multe niveluri ierarhice, nu doar în rândul personalului din […] The post Ministrul Mediului: Cinci persoane vor fi demise după tăierile ilegale de la Ghidighici appeared first on Omniapres.
10:10
O amplă anchetă privind posibile meciuri aranjate în fotbalul românesc a scos la iveală suspiciuni grave de fraudă în domeniul pariurilor sportive. Polițiștii au descins miercuri în București și în șase județe, efectuând 34 de percheziții într-un dosar care vizează partide din Liga a III-a. Potrivit Poliția Română, mai multe persoane din cadrul unui club […] The post Suspiciuni de blat în fotbalul românesc: 34 de percheziții și 21 de persoane audiate appeared first on Omniapres.
09:40
Un elev dintr-un liceu din municipiul Chișinău ar fi ajuns în stare de intoxicație după ce ar fi consumat substanțe interzise. Informația a fost publicată de un canal de Telegram. Potrivit sursei citate, elevul nu ar fi frecventat instituția de învățământ timp de mai multe zile înainte ca să devină cunoscut acest caz. Ministerul Educației […] The post Elev din Chișinău, suspectat de intoxicație cu substanțe interzise: MEC s-a autosesizat appeared first on Omniapres.
09:10
Exportatorii din Republica Moldova vor achita, începând cu 24 februarie 2026, o suprataxă vamală de 10% la importul produselor pe piața Statelor Unite ale Americii. Măsura vine după ce taxa de 25% aplicată anterior mărfurilor moldovenești a fost anulată în urma unei decizii a Curții Supreme a SUA din 20 februarie 2026. Noua suprataxă are […] The post SUA renunță la taxa de 25% pentru Moldova, dar introduce o suprataxă de 10% appeared first on Omniapres.
07:10
O zi dinamică, cu inițiative îndrăznețe și rezultate pe măsură. Avem energie, curaj și susținere pentru a face pași importanți, fie că vorbim despre bani, carieră sau relații. PEȘTI E bine să dați zor să scăpați de restanțe ca să începeți lucruri noi, pentru că aveți idei, resurse și veți da și de sponsori generoși. […] The post Horoscop 25 februarie 2026. Decizii inspirate și bani din surse neașteptate appeared first on Omniapres.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:40
„Energocom” a consumat aproape integral stocurile comerciale de gaze naturale constituite pentru sezonul rece 2025–2026, pentru a face față vârfurilor de consum și a menține stabilitatea aprovizionării pe malul drept al Republicii Moldova. Potrivit datelor companiei, în lunile de iarnă au fost utilizați aproximativ 134 de milioane de metri cubi de gaze, volume provenite din […] The post Energocom a consumat aproape integral stocurile comerciale de gaze în această iarnă appeared first on Omniapres.
17:40
Autoritățile vor continua strategia de reducere a plăților în numerar și de stimulare a tranzacțiilor electronice, iar actualele plafoane nu vor fi majorate. Declarația a fost făcută de deputatul Radu Marian, care a subliniat că Republica Moldova își menține direcția de aliniere la practicile europene. Începând cu 1 aprilie 2025, achiziția imobilelor în numerar între […] The post Cumpărarea apartamentelor cu cash rămâne plafonată la 80 000 de euro appeared first on Omniapres.
17:30
Alocații suspendate pentru un partid politic: va întoarce statului aproape 600 000 de lei # Omniapres
Partidul „Viitorul Moldovei”, condus de Vasile Tarlev, nu va mai primi alocații de la bugetul de stat începând cu luna februarie. Din alocația suspendată urmează să fie reținută suma de circa 587 000 de lei, pentru restituirea fondurilor utilizate ilegal în campania electorală prezidențială din 2024. Decizia a fost aprobată de Comisia Electorale Centrale. Reprezentanții […] The post Alocații suspendate pentru un partid politic: va întoarce statului aproape 600 000 de lei appeared first on Omniapres.
16:10
Preluarea Lukoil de către Carlyle, discutată la Washington de ministrul Energiei, Dorin Junghietu # Omniapres
În cadrul vizitei sale la Washington, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a avut întrevederi cu reprezentanții Grupului Băncii Mondiale cu care a discutat despre progresele și provocările privind proiectele finanțate in Republica Moldova, Linia Independenței Energetice Vulcănești – Chișinău, Proiectul construcției de capacități de cogenerare de înaltă eficiență pe bază de motoare cu ardere internă pe […] The post Preluarea Lukoil de către Carlyle, discutată la Washington de ministrul Energiei, Dorin Junghietu appeared first on Omniapres.
15:40
În Parlament a fost depus un proiect de lege care prevede scutirea de impozitul pe proprietate pentru prima locuință deținută de o persoană fizică. Inițiativa aparține fracțiunii Partidului Democrația Acasă, condus de deputatul Vasile Costiuc. Potrivit proiectului opoziției, de impozit va fi scutită prima locuință aflată în proprietatea sau coproprietatea cetățeanului, cu suprafața de până […] The post Vasile Costiuc propune eliminarea impozitului pe prima casă de până la 150 mp appeared first on Omniapres.
