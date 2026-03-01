Conflictul din Orientul Mijlociu lovește din plin și lumea sportului. Naționala Iranului ia în calcul boicotul Cupei Mondiale, programate vara în SUA, Canada și Mexic
ProTV.md, 1 martie 2026 21:40
Conflictul din Orientul Mijlociu lovește din plin și lumea sportului. Naționala Iranului ia în calcul boicotul Cupei Mondiale, programate vara în SUA, Canada și Mexic
• • •
Gruparea Inter Milano și-a consolidat poziția de lideră în Serie A - VIDEO
În a doua zi, explozii puternice au zguduit din nou Teheranul, iar lovituri au fost raportate în apropierea unor clădiri guvernamentale și sedii ale forțelor de securitate - VIDEO # ProTV.md
În a doua zi, explozii puternice au zguduit din nou Teheranul, iar lovituri au fost raportate în apropierea unor clădiri guvernamentale și sedii ale forțelor de securitate - VIDEO
Conflictul din Orientul Mijlociu lovește din plin și lumea sportului. Naționala Iranului ia în calcul boicotul Cupei Mondiale, programate vara în SUA, Canada și Mexic
Văzut din satelit. Portul din Dubai, atacat de avioane și drone iraniene
Pe ce dată trebuia să aibă loc atacul comun SUA-Israel împotriva Iranului și de ce s-a răzgândit Trump (Surse Axios)
Șoseaua Muncești, din sectorul Botanica al capitalei a intrat în reparație parțială. Mai multe echipe de drumari au plombat gropile, care au distrus drumul - VIDEO
Clipe de panică pentru moldovenii aflați în Orientul Mijlociu, în special în Israel. Aceștia s-au refugiat rapid în buncăre. Ce povestesc conaționalii noștri care se află acolo: „E mare frica și e grav”- VIDEO
Soarta titlului din Germania, practic, s-a decis în derby-ul dintre Bayern Munchen și Borussia Dortmund - VIDEO
De ce spun criticii că războiul lui Trump în Iran poate fi „cea mai proastă decizie de politică externă din istorie”
Moldoveanca Cristina Bucșa - marea surpriză a turneului WTA 500 de la Merida. Tenismena de 28 de ani a învins-o pe marea favorită, Jasmine Paolini - VIDEO
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Daniela Andreev - 01.03.2026
După moartea liderului suprem al Iranului în mai multe orașe ale țării s-au înregistrat reacții diametral opuse. Unii cetățeni au ieșit în stradă- au celebrat vestea și au cântat sau au aprins artificii, în timp ce alții și-au arătat furia - VIDEO
Prima reacție a Chinei după moartea ayatollahului Ali Khamenei. „O încălcare gravă a suveranităţii şi a securităţii Iranului”
Israelul mobilizează 100.000 de rezerviști pentru ofensiva contra Iranului. Anunțul IDF
Loviturile iraniene nu s-au oprit, au fost vizate ținte militare și obiective civile. În Israel, cel puțin zece oameni au murit în urma atacurilor cu rachete, iar aeroportul din Dubai a fost ținta loviturilor - VIDEO
Donald Trump, dispus să negocieze cu noii lideri ai Iranului: „Vor să discute și eu am fost de acord”
Reunire de urgență după atacurile SUA–Israel asupra Iranului. Secretarul General al ONU, Antonio Guterres, a cerut oprirea luptelor - VIDEO
Gropile de pe drumurile naționale dar și locale au scos oamenii la proteste. Localnicii din nordul și sudul țării se plâng că nu pot ieși din sate din cauza asta - VIDEO
Melodiile sale nemuritoare au răsunat din nou, iar publicul l-a aplaudat pe Eugen Doga. Maestrul a fost comemorat la Aeroportul Internațional Chișinău - VIDEO
Trump afirmă că 48 de lideri iranieni au fost uciși în atacurile americane și israeliene. „Nimeni nu poate crede”
Liderul suprem al Iranului, ayatolahul Ali Khamenei a fost ucis în timpul operațiunii militare desfășurate de Statele Unite și Israel - VIDEO
Spațiul aerian rămâne închis. Cetățenii care vor să părăsească Israelul o pot face pe cale terestră. Ambasadorul RM în Israel vine cu actualizări
Ploaie de goluri în mai multe partide din campionatul Angliei. Brentford a condus cu 3 la 0, a fost egalată, dar a învins, Liverpool a spulberat formația West Ham - VIDEO
Fostul președinte iranian Mahmoud Ahmadinejad, ucis într-un atac aerian asupra Teheranului
Armata islamică din Iran amenință că va lansa ”cea mai devastatoare operațiune ofensivă" împotriva SUA. Răspunsul lui Trump
Trei militari SUA au fost uciși în acțiune, în timpul operațiunii militare din Iran. Alți cinci au fost grav răniți. Anunțul oficial al armatei americane
Scena internațională șocată de intervenția militară americano-israeliană în Iran. A fost declanșată o serie de reacții în lanț - de la scumpirea petrolului și blocarea Strâmtorii Ormuz - VIDEO
The Economist: Ali Khamenei a fost ucis, iar Donald Trump nu și-a terminat treaba
Flavio Cobolli a devenit campion, după victoria în fața lui Frances Tiafoe - VIDEO
Tanc petrolier atacat în strâmtoarea Hormuz din Golful Persic - VIDEO
Culisele operațiunii de eliminare a ayatollahului Ali Khamenei. CIA a aflat informația care a schimbat planul atacului (NYT)
Presa rusă: un moldovean și-ar fi înjunghiat mortal iubita. Ea aflase că bărbatul este căsătorit și l-a părăsit.
Seară magică pentru bijuteria Barcelonei, Lamine Yamal. Fotbalistul a devenit cel mai tânăr jucător ce atinge 100 de contribuții de gol în carierea sa - VIDEO
Momentul în care o rachetă balistică iraniană lovește un oraș de lângă Ierusalim. Opt persoane au fost ucise. Imagini cu urmările atacului - VIDEO
LIVE TEXT. A doua zi de război. Israelul lovește centrul Teheranului. Iranul anunță „cea mai feroce operațiune ofensivă”. Explozii în mai multe țări. „Zeci de lideri iranieni, uciși”
Analiză: Cum influențează războiul din Orientul Mijlociu piața petrolului: la ce se pot aștepta românii legat de prețul benzinei
Riposta Iranului: opt oameni au murit duminică în Israel într-un atac cu rachetă. Trei oameni uciși în UAE și unul în Kuwait. Zeci de răniți, sute de rachete și drone lansate - VIDEO
Ce înseamnă că s-a ridicat steagul roșu peste cupola Moscheei Jamkaran din Iran. Nu este deloc un semn bun
Lider suprem interimar la Teheran: ayatollahul Alireza Arafi va prelua temporar atribuțiile lui Ali Khamenei
Ambasadorul RM în Israel: Rămâneți în continuare în adăposturile antirachetă, nu părăsiți spațiile protejate
Președintele Iranului: Răzbunarea morții lui Ali Khamenei este „dreptul și datoria legitimă a țării”
Cum arată Tel Avivul după rachetele lansate de Iran - FOTO
Războiul afectează Formula 1. Staff-ul Ferrari e blocat în Qatar din cauza atacurilor cu rachete! Celelalte echipe au probleme mari în a ajunge în Australia
Surpriză uriașă la Merida! A 7-a tenismenă a lumii, eliminată de o jucătoare născută în Moldova din afara Top 50! Premiera bifată + moment înduioșător
Imagini cu bombardarea unor ținte din „inima Teheranului”, publicate de armata israeliană. Avioane iraniene, distruse și ele - VIDEO
Omor într-un apartament din capitală. Un bărbat a fost înjunghiat mortal, iar atacatorul a fugit. Ce spune poliția
Omor într-un apartament din capitală. Un bărbat a fost înjunghiat mortal, iar făptașul a fugit. Ce spune poliția
Două rachete iraniene au fost lansate spre Cipru, anunță Marea Britanie, care are baze militare pe insulă
LIVE TEXT. A doua zi de război. Israelul lovește centrul Teheranului. De cealaltă parte, Iranul a anunțat „cea mai feroce operațiune ofensivă”, sirenele sună non-stop în Ierusalim. Încă un lider iranian ucis
Au încercat să treacă frontiera cu o barcă. Momentul în care migranții traversează: aceștia au fost reținuți - VIDEO
