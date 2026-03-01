Trei militari SUA au fost uciși în acțiune, în timpul operațiunii militare din Iran. Alți cinci au fost grav răniți. Anunțul oficial al armatei americane
ProTV.md, 1 martie 2026 17:40
Trei militari SUA au fost uciși în acțiune, în timpul operațiunii militare din Iran. Alți cinci au fost grav răniți. Anunțul oficial al armatei americane
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 15 minute
18:10
Ploaie de goluri în mai multe partide din campionatul Angliei. Brentford a condus cu 3 la 0, a fost egalată, dar a învins, Liverpool a spulberat formația West Ham - VIDEO # ProTV.md
Ploaie de goluri în mai multe partide din campionatul Angliei. Brentford a condus cu 3 la 0, a fost egalată, dar a învins, Liverpool a spulberat formația West Ham - VIDEO
Acum 30 minute
18:00
Fostul președinte iranian Mahmoud Ahmadinejad, ucis într-un atac aerian asupra Teheranului # ProTV.md
Fostul președinte iranian Mahmoud Ahmadinejad, ucis într-un atac aerian asupra Teheranului
Acum o oră
17:50
Armata islamică din Iran amenință că va lansa ”cea mai devastatoare operațiune ofensivă" împotriva SUA. Răspunsul lui Trump # ProTV.md
Armata islamică din Iran amenință că va lansa ”cea mai devastatoare operațiune ofensivă" împotriva SUA. Răspunsul lui Trump
17:40
Trei militari SUA au fost uciși în acțiune, în timpul operațiunii militare din Iran. Alți cinci au fost grav răniți. Anunțul oficial al armatei americane # ProTV.md
Trei militari SUA au fost uciși în acțiune, în timpul operațiunii militare din Iran. Alți cinci au fost grav răniți. Anunțul oficial al armatei americane
17:30
Scena internațională șocată de intervenția militară americano-israeliană în Iran. A fost declanșată o serie de reacții în lanț - de la scumpirea petrolului și blocarea Strâmtorii Ormuz - VIDEO # ProTV.md
Scena internațională șocată de intervenția militară americano-israeliană în Iran. A fost declanșată o serie de reacții în lanț - de la scumpirea petrolului și blocarea Strâmtorii Ormuz - VIDEO
Acum 2 ore
17:20
The Economist: Ali Khamenei a fost ucis, iar Donald Trump nu și-a terminat treaba
17:20
Flavio Cobolli a devenit campion, după victoria în fața lui Frances Tiafoe - VIDEO
17:00
Tanc petrolier atacat în strâmtoarea Hormuz din Golful Persic - VIDEO
16:40
Culisele operațiunii de eliminare a ayatollahului Ali Khamenei. CIA a aflat informația care a schimbat planul atacului (NYT) # ProTV.md
Culisele operațiunii de eliminare a ayatollahului Ali Khamenei. CIA a aflat informația care a schimbat planul atacului (NYT)
16:30
Presa rusă: un moldovean și-ar fi înjunghiat mortal iubita. Ea aflase că bărbatul este căsătorit și l-a părăsit. # ProTV.md
Presa rusă: un moldovean și-ar fi înjunghiat mortal iubita. Ea aflase că bărbatul este căsătorit și l-a părăsit.
Acum 4 ore
16:20
Seară magică pentru bijuteria Barcelonei, Lamine Yamal. Fotbalistul a devenit cel mai tânăr jucător ce atinge 100 de contribuții de gol în carierea sa - VIDEO # ProTV.md
Seară magică pentru bijuteria Barcelonei, Lamine Yamal. Fotbalistul a devenit cel mai tânăr jucător ce atinge 100 de contribuții de gol în carierea sa - VIDEO
16:10
Momentul în care o rachetă balistică iraniană lovește un oraș de lângă Ierusalim. Opt persoane au fost ucise. Imagini cu urmările atacului - VIDEO # ProTV.md
Momentul în care o rachetă balistică iraniană lovește un oraș de lângă Ierusalim. Opt persoane au fost ucise. Imagini cu urmările atacului - VIDEO
15:50
LIVE TEXT. A doua zi de război. Israelul lovește centrul Teheranului. Iranul anunță „cea mai feroce operațiune ofensivă”. Explozii în mai multe țări. „Zeci de lideri iranieni, uciși” # ProTV.md
LIVE TEXT. A doua zi de război. Israelul lovește centrul Teheranului. Iranul anunță „cea mai feroce operațiune ofensivă”. Explozii în mai multe țări. „Zeci de lideri iranieni, uciși”
15:50
Analiză: Cum influențează războiul din Orientul Mijlociu piața petrolului: la ce se pot aștepta românii legat de prețul benzinei # ProTV.md
Analiză: Cum influențează războiul din Orientul Mijlociu piața petrolului: la ce se pot aștepta românii legat de prețul benzinei
15:50
Riposta Iranului: opt oameni au murit duminică în Israel într-un atac cu rachetă. Trei oameni uciși în UAE și unul în Kuwait. Zeci de răniți, sute de rachete și drone lansate - VIDEO # ProTV.md
Riposta Iranului: opt oameni au murit duminică în Israel într-un atac cu rachetă. Trei oameni uciși în UAE și unul în Kuwait. Zeci de răniți, sute de rachete și drone lansate - VIDEO
15:40
Ce înseamnă că s-a ridicat steagul roșu peste cupola Moscheei Jamkaran din Iran. Nu este deloc un semn bun # ProTV.md
Ce înseamnă că s-a ridicat steagul roșu peste cupola Moscheei Jamkaran din Iran. Nu este deloc un semn bun
15:40
Lider suprem interimar la Teheran: ayatollahul Alireza Arafi va prelua temporar atribuțiile lui Ali Khamenei # ProTV.md
Lider suprem interimar la Teheran: ayatollahul Alireza Arafi va prelua temporar atribuțiile lui Ali Khamenei
15:30
Ambasadorul RM în Israel: Rămâneți în continuare în adăposturile antirachetă, nu părăsiți spațiile protejate # ProTV.md
Ambasadorul RM în Israel: Rămâneți în continuare în adăposturile antirachetă, nu părăsiți spațiile protejate
14:40
Președintele Iranului: Răzbunarea morții lui Ali Khamenei este „dreptul și datoria legitimă a țării” # ProTV.md
Președintele Iranului: Răzbunarea morții lui Ali Khamenei este „dreptul și datoria legitimă a țării”
14:40
Cum arată Tel Avivul după rachetele lansate de Iran - FOTO
14:30
Războiul afectează Formula 1. Staff-ul Ferrari e blocat în Qatar din cauza atacurilor cu rachete! Celelalte echipe au probleme mari în a ajunge în Australia # ProTV.md
Războiul afectează Formula 1. Staff-ul Ferrari e blocat în Qatar din cauza atacurilor cu rachete! Celelalte echipe au probleme mari în a ajunge în Australia
14:30
Surpriză uriașă la Merida! A 7-a tenismenă a lumii, eliminată de o jucătoare născută în Moldova din afara Top 50! Premiera bifată + moment înduioșător # ProTV.md
Surpriză uriașă la Merida! A 7-a tenismenă a lumii, eliminată de o jucătoare născută în Moldova din afara Top 50! Premiera bifată + moment înduioșător
Acum 6 ore
14:00
Imagini cu bombardarea unor ținte din „inima Teheranului”, publicate de armata israeliană. Avioane iraniene, distruse și ele - VIDEO # ProTV.md
Imagini cu bombardarea unor ținte din „inima Teheranului”, publicate de armata israeliană. Avioane iraniene, distruse și ele - VIDEO
13:50
Omor într-un apartament din capitală. Un bărbat a fost înjunghiat mortal, iar atacatorul a fugit. Ce spune poliția # ProTV.md
Omor într-un apartament din capitală. Un bărbat a fost înjunghiat mortal, iar atacatorul a fugit. Ce spune poliția
13:40
Omor într-un apartament din capitală. Un bărbat a fost înjunghiat mortal, iar făptașul a fugit. Ce spune poliția # ProTV.md
Omor într-un apartament din capitală. Un bărbat a fost înjunghiat mortal, iar făptașul a fugit. Ce spune poliția
13:30
Două rachete iraniene au fost lansate spre Cipru, anunță Marea Britanie, care are baze militare pe insulă # ProTV.md
Două rachete iraniene au fost lansate spre Cipru, anunță Marea Britanie, care are baze militare pe insulă
13:20
LIVE TEXT. A doua zi de război. Israelul lovește centrul Teheranului. De cealaltă parte, Iranul a anunțat „cea mai feroce operațiune ofensivă”, sirenele sună non-stop în Ierusalim. Încă un lider iranian ucis # ProTV.md
LIVE TEXT. A doua zi de război. Israelul lovește centrul Teheranului. De cealaltă parte, Iranul a anunțat „cea mai feroce operațiune ofensivă”, sirenele sună non-stop în Ierusalim. Încă un lider iranian ucis
13:20
Au încercat să treacă frontiera cu o barcă. Momentul în care migranții traversează: aceștia au fost reținuți - VIDEO # ProTV.md
Au încercat să treacă frontiera cu o barcă. Momentul în care migranții traversează: aceștia au fost reținuți - VIDEO
13:20
Reacția lui Vladimir Putin la moartea ayatollahului Ali Khamenei: „asasinare cinică”
Acum 8 ore
12:10
Printre victimele atacurilor din Orientul Mijlociu nu sunt cetățeni moldoveni. Celula de Criză a MAE monitorizează în continuare situația # ProTV.md
Printre victimele atacurilor din Orientul Mijlociu nu sunt cetățeni moldoveni. Celula de Criză a MAE monitorizează în continuare situația
11:30
Analiza: „SUA au dovedit că sunt singura putere mondială”. Ce riscă și ce câștigă America după războiul din Iran # ProTV.md
Analiza: „SUA au dovedit că sunt singura putere mondială”. Ce riscă și ce câștigă America după războiul din Iran
11:30
Președintele PE, Roberta Metsola, despre eliminarea lui Ali Khamanei: „După 47 de ani, trebuie să fie timpul pentru libertate” # ProTV.md
Președintele PE, Roberta Metsola, despre eliminarea lui Ali Khamanei: „După 47 de ani, trebuie să fie timpul pentru libertate”
11:10
Iranul a atacat o bază aeriană americană din Irak - FOTO
11:00
Celebrul hotel din Dubai, Burj al Arab, a fost lovit de o dronă iraniană
10:50
Iranul declară 40 de zile de doliu după moartea lui Ali Khamenei. Gărzile Revoluției acuză SUA și Israel de terorism # ProTV.md
Iranul declară 40 de zile de doliu după moartea lui Ali Khamenei. Gărzile Revoluției acuză SUA și Israel de terorism
10:30
Sute de oameni au luat cu asalt zona în care se află ambasada americană din Bagdad - VIDEO # ProTV.md
Sute de oameni au luat cu asalt zona în care se află ambasada americană din Bagdad - VIDEO
Acum 12 ore
10:10
De 1 Martie, se poartă mărțișor. Legenda simbolului primăverii într-un filmuleț - VIDEO
10:10
Atacul din Iran: Cum l-au depistat și omorât SUA și Israel pe ayatollahul Khamenei. De obicei, în acel moment, nu se atacă. Cui au arătat fotografia # ProTV.md
Atacul din Iran: Cum l-au depistat și omorât SUA și Israel pe ayatollahul Khamenei. De obicei, în acel moment, nu se atacă. Cui au arătat fotografia
10:00
Primăvara ne aduce cer senin și temperaturi calde. Se așteaptă până la 13 grade în capitală. Prognoza meteo # ProTV.md
Primăvara ne aduce cer senin și temperaturi calde. Se așteaptă până la 13 grade în capitală. Prognoza meteo
09:40
Primăvara începea cu Eugen Doga. Maestrul Eugen Doga ar fi împlinit 89 de ani
09:00
Iranul a continuat atacuri masive spre țintele militare americane, dar și în Israel. Un aeroport din Dubai, lovit de o dronă - VIDEO # ProTV.md
Iranul a continuat atacuri masive spre țintele militare americane, dar și în Israel. Un aeroport din Dubai, lovit de o dronă - VIDEO
08:40
Rusia și Turcia condamnă atacurile SUA asupra Iranului: „Act de agresiune și încălcare a suveranității” # ProTV.md
Rusia și Turcia condamnă atacurile SUA asupra Iranului: „Act de agresiune și încălcare a suveranității”
08:30
Donald Trump, către Iran: „Vom lovi cu o forţă nemaiîntâlnită până acum”
08:10
Doliu și sărbătoare pe străzile din Iran după moartea ayatollahului Ali Khamenei - FOTO/VIDEO # ProTV.md
Doliu și sărbătoare pe străzile din Iran după moartea ayatollahului Ali Khamenei - FOTO/VIDEO
08:10
Haos în aviație după atacul asupra Iranului: Sute de mii de pasageri blocați, hub-urile din Dubai și Doha închise # ProTV.md
Haos în aviație după atacul asupra Iranului: Sute de mii de pasageri blocați, hub-urile din Dubai și Doha închise
08:00
LIVE TEXT. A doua zi de război. Iranul a început dimineață „cea mai feroce operațiune ofensivă din istoria sa”, Trump a reacționat imediat. Ce s-a întâmplat peste noapte, ultimele informații # ProTV.md
LIVE TEXT. A doua zi de război. Iranul a început dimineață „cea mai feroce operațiune ofensivă din istoria sa”, Trump a reacționat imediat. Ce s-a întâmplat peste noapte, ultimele informații
08:00
Iranul a anunțat cine este acum la conducere după moartea lui Khamenei
Acum 24 ore
03:30
Un nou scandal între Primăria Chișinău și Ministerul Culturii, iar mărul discordiei este Grădina Publică Ștefan cel Mare. Ion Ceban acuză Ministerul Culturii că pune bețe în roate - VIDEO # ProTV.md
Un nou scandal între Primăria Chișinău și Ministerul Culturii, iar mărul discordiei este Grădina Publică Ștefan cel Mare. Ion Ceban acuză Ministerul Culturii că pune bețe în roate - VIDEO
03:30
Mai multe țări ca Israel, Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Qatar, Kuweit și Oman și-au închis spațiul aerian, iar zborurile prin aceste zone au fost anulate sau redirecționate - VIDEO # ProTV.md
Mai multe țări ca Israel, Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Qatar, Kuweit și Oman și-au închis spațiul aerian, iar zborurile prin aceste zone au fost anulate sau redirecționate - VIDEO
02:20
LIVE TEXT. Ce s-a întâmplat în prima noapte în Iran, după atacul SUA și Israel și după ce Donald Trump a anunțat moartea lui Ali Khamenei. Iranul a atacat aeroporturile din Dubai și Abu Dhabi. Israelul a lansat un nou val de atacuri # ProTV.md
LIVE TEXT. Ce s-a întâmplat în prima noapte în Iran, după atacul SUA și Israel și după ce Donald Trump a anunțat moartea lui Ali Khamenei. Iranul a atacat aeroporturile din Dubai și Abu Dhabi. Israelul a lansat un nou val de atacuri
