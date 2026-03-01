Clipe de panică pentru moldovenii aflați în Orientul Mijlociu, în special în Israel. Aceștia s-au refugiat rapid în buncăre. Ce povestesc conaționalii noștri care se află acolo: „E mare frica și e grav”- VIDEO

ProTV.md, 1 martie 2026 20:50

Clipe de panică pentru moldovenii aflați în Orientul Mijlociu, în special în Israel. Aceștia s-au refugiat rapid în buncăre. Ce povestesc conaționalii noștri care se află acolo: „E mare fica și e grav"- VIDEO

Acum 10 minute
21:20
Acum 30 minute
21:10
21:00
Acum o oră
20:50
Clipe de panică pentru moldovenii aflați în Orientul Mijlociu, în special în Israel. Aceștia s-au refugiat rapid în buncăre. Ce povestesc conaționalii noștri care se află acolo: „E mare frica și e grav”- VIDEO
Acum 2 ore
20:30
20:30
20:20
20:10
20:10
20:00
19:50
19:50
19:40
Acum 4 ore
19:30
19:10
19:00
18:50
18:40
18:30
18:10
18:00
17:50
17:40
Acum 6 ore
17:30
17:20
17:20
17:00
16:40
16:30
16:20
16:10
15:50
15:50
15:50
15:40
15:40
Acum 8 ore
15:30
14:40
14:40
14:30
14:30
14:00
13:50
13:40
Acum 12 ore
13:30
13:20
13:20
13:20
12:10
11:30
