Cît trebuie să fie pulsul normal și cum îl poți măsura
Noi.md, 1 martie 2026 21:00
De fiecare dată cînd faci mișcare ai impresia că o să-ți sară inima din piept? S-ar putea ca acest lucru să fie normal și să nu ai niciun motiv de îngrijorare. Iată ce înseamnă un puls normal și cum îl poți măsura, astfel încît să știi cînd trebuie să îți faci griji pentru sănătatea ta.Pulsul normal diferă de la o persoană la alta și este influențat de o serie de factori: vîrsta, activitatea,
• • •
Acum 5 minute
21:30
Agenția pentru Energie Atomică se reunește, luni după atacurile americane şi israeliene asupra Iranului # Noi.md
Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) va organiza, luni, o reuniune extraordinară la cererea Rusiei, în urma atacurilor militare ale Statelor Unite şi Israelului asupra Iranului.Această sesiune specială a Consiliului Guvernatorilor acestei agenţii a ONU cu sediul la Viena va aborda „chestiuni legate de atacurile militare ale Statelor Unite şi Israelului împotriva teritoriului Re
Acum 30 minute
21:00
Acum 2 ore
20:30
Într-un moment simbolic pentru protejarea mediului înconjurător, ministrul Mediului din Republica Moldova, Gheorghe Hajder, a anunțat astăzi lansarea oficială a Campaniei Naționale de Împădurire #GenerațiaPădurii – Primăvara 2026. Campania se extinde, pentru prima dată, dincolo de hotarele țării, cu o acțiune comună ce va include și România.Pe 14 martie 2026, cetățenii din Republica Moldova și
20:00
S-ar părea că nimic nu ar putea păta reputaţia laptelui, care de zeci de ani ocupă poziţii de top în clasamentul produselor folositoare. Cu toate acestea, oamenii de știintă consideră că laptele de vacă nu este chiar atît de folositor cum ne-am deprins să credem.În primul rînd, laptele nu întărește sistemul osos, nu protejează împotriva osteoporozei şi a fracturilor. 20 de ani de observare asu
Acum 4 ore
19:30
Lumea întreagă este cu sufletul la gură. Un gest încărcat de o semnificație terifiantă a avut loc în inima Iranului. Steagul roșu a fost înălțat pe cupola Moscheei Jamkaran din orașul sfînt Qom, scrie spynews.ro.Întreaga omenire traversează clipe de panică totală. În Orient a izbucnit un conflict de proporții, care nu pare să se încheie prea curînd.Recent, a fost ridicat steagul roșu peste
19:00
Pentru a scăpa de sete, pentru a te răcori şi pentru a bea ceva bun, urmează sfaturile de mai jos, prezentate de specialiştii germani în ziarul Bild.1. Cafea - protejează împotriva accidentelor vasculareCofeina inhibă lipirea trombocitelor din organism, acestea fiind foarte importante atunci cînd este vorba de un accident vascular. Se recomandă 1-2 căni pe zi, dacă medicul nu vă interzice
18:30
Vadul-Rașcov, Raionul Șoldănești – După ce a locuit timp de nouă ani în Italia, Denis Pruteanu, un tînăr antreprenor de 26 de ani, s-a întors acasă pentru a-și dezvolta afacerea de familie. Acum, Denis lucrează intens pentru a construi o fermă modernă în satul Vadul-Rașcov, raionul Șoldănești, cu ajutorul Uniunii Europene.Familia Pruteanu deține peste 60 de hectare de pămînt pe care cultivă ce
18:30
Mod de preparare:Peştele curăţat de oase se taie bucăţi, se sărează, se pipărează, se stropeşte cu vin, cu ulei şi se lasă pentru 20-30 minute. Apoi se trece prin faină şi se rumeneşte în ulei. După aceasta se pune în ulcele, se adaugă cartofii tăiaţi feliuţe şi prăjiţi, se presară cu praz mărunţit şi prăjit şi ardei gras tăiat mărunt, se toarnă bulionul, pasta de roşii prăjită. Se adaugă verd
18:00
Diagnostic dificil și tratament limitat: Realitatea pacienților cu boli rare din Republica Moldova # Noi.md
În Republica Moldova, aproximativ 2.500 de pacienți sînt diagnosticați cu boli rare, dintre care mai mult de jumătate sînt copii.Cu toate acestea, doar 10% dintre aceștia reușesc să beneficieze de tratamentul necesar, iar problema începe adesea chiar de la diagnostic. Sistemul medical din țară nu dispune de suficiente capacități pentru identificarea acestor afecțiuni rare, iar probe medicale
Acum 6 ore
17:30
În Republica Moldova sînt trei monede dedicate simbolurilor primăverii, emise de Banca Națională a Moldovei (BNM). Este vorba de două monede comemorative „Sărbătorile, cultura, tradițiile Moldovei” și moneda „Cartea Roșie a Republicii Moldova”.Monedă comemorativă din seria „Cartea Roșie a Republicii Moldova”, a fost pusă în circulație din 20 decembrie 2019. Valoare nominală: 50 de lei, metal -
17:30
Patru persoane găsite în urma unei acțiuni comune între polițiștii de frontieră din Moldova și România # Noi.md
În urma unei acțiuni comune desfășurate între polițiștii de frontieră din Republica Moldova și autoritățile de frontieră din România, au fost găsite patru persoane implicate în trafic de migranți. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 28 februarie 2026, în apropierea localității Costuleni, raionul Ungheni, pe malul rîului Prut.O patrulă mixtă, dotată cu tehnică de ultimă generație, a obs
16:30
Cantonamentul SENSHI 2026 la Varna, Bulgaria: 420 de luptători din 27 de țări antrenați de legendele sporturilor de contact # Noi.md
Varna, Bulgaria – SENSHI 2026, cantonamentul internațional de arte marțiale, a reunit 420 de sportivi din 27 de țări, dovedind încă o dată că artele marțiale unesc culturi, stiluri și mentalități diferite sub idealul performanței absolute. Evenimentul a fost marcat de o energie extraordinară, disciplină riguroasă și un spirit de campion care a caracterizat fiecare sesiune de pregătire.Sportivi
16:30
Iran: Mai multe explozii auzite duminică la Teheran; armata israeliană anunță că lovește 'în inima' orașului # Noi.md
Mai multe explozii au fost auzite duminică la Teheran, în timp ce armata israeliană a anunțat în jurul orei 08:15 GMT că lovește 'în inima Teheranului', relatează AFP.Exploziile au fost auzite în nordul Teheranului și o coloană de fum era vizibilă deasupra unei clădiri, a observat un jurnalist, care a precizat că ținta nu este vizibilă în acest stadiu.Armata israeliană a anunțat duminică c
16:00
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a murit, a confirmat presa de stat iraniană, după ce Statele Unite şi Israelul au lansat un atac de amploare asupra Iranului sîmbătă.Presa iraniană de stat a confirmat, sîmbătă-noapte, că liderul suprem iranian - ayatolahul Ali Khamenei - a fost ucis într-un atac americano-israelian.Khamenei, în vîrstă de 86 de ani, a devenit cea mai în
Acum 8 ore
15:30
Activitatea militară intensă din Orientul Mijlociu a dus la perturbări semnificative ale traficului aerian internațional, iar zborurile din și spre Republica Moldova ar putea suferi anulări sau întîrzieri majore în următoarele 72 de ore, în urma închiderii spațiilor aeriene din mai multe țări ale regiunii.În acest context, Centrul Național pentru Protecția Consumatorilor explică situația jurid
15:30
Cuciuc rupe tăcerea despre moartea fiicei sale: „Drogul care ți l-au pus în pahar ți-a luat viața în doar 15 minute” # Noi.md
Igor Cuciuc, artistul renumit din Republica Moldova, a reacționat public la declarațiile Adrianei Ochișanu, care l-a atacat pe soția sa în contextul tragediei care a dus la moartea fiicei sale, Andreea Cuciuc.Într-un mesaj emoționant postat pe rețelele sociale, Cuciuc a afirmat că toți cei care o cunoșteau pe fiica sa știu adevărul despre cum a avut loc incidentul fatal.„Într-o bună zi
15:00
„Ambasada Moldovei în Emiratele Arabe Unite: Recomandări importante pentru cetățenii aflați în zonă” # Noi.md
În urma evoluțiilor recente privind situația de securitate din regiune, Ambasada Republicii Moldova în Emiratele Arabe Unite a emis un comunicat prin care recomandă cetățenilor moldoveni aflați pe teritoriul Emiratelor Arabe Unite să manifeste calm, prudență și responsabilitate.Autoritățile îndeamnă cetățenii moldoveni să urmeze cu strictețe instrucțiunile și recomandările autorităților din
15:00
Eliminarea liderului suprem iranian și criza de succesiune – 40 de zile de doliu și escaladarea conflictului internațional # Noi.md
În contextul intensificării operațiunilor militare în Orientul Mijlociu, **Iranul a confirmat oficial moartea liderului suprem Ali Khamenei, în urma unui bombardament coordonat de Statele Unite și Israel, informează mass‑media internațională.Decizia autorităților de la Teheran include decretarea a 40 de zile de doliu național și anunțarea unei conduceri intermediare în perioada de tranziție.
14:30
Prima zi de primăvară începe cu o încălzire a vremii. Temperatura în unele regiuni ale țării va depăși 10 grade Celsius.Astăzi, pe întreg teritoriul republicii se așteaptă cer variabil. Conform datelor meteorologilor, în timpul zilei precipitații nu se prevăd. Vîntul va sufla din sud-vest, slab pînă la moderat Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +12... +15°C.În centru
Acum 24 ore
05:00
Balonarea este o problemă digestivă cauzată cel mai des de alimentație.În afară de dieta nesănătoasă, motivul din spatele acestei neplăceri pot fi băuturile pe care obișnuiești să le bei aproape în fiecare zi. Iată care sînt acestea!{{292157}}Persoanele care suferă de intoleranță la lactoză se confruntă cel mai des cu această problemă, motiv pentru care ele nu ar trebui să consume lapte. L
04:30
În Chișinău s-au păstrat numeroase monumente arhitecturale timpurii, printre care se remarcă monumentul arhitectural din prima jumătate a secolului al XIX-lea – Catedrala Nașterea Domnului.Despre acest lucru a vorbit într-un interviul acordat portalului Noi.md, doctorul în istorie, autoarea monografiei „Populația rusă a orașelor Basarabiei în secolul XIX”, care a lucrat mulți ani la Institutul
04:00
Fructele au de regula mult zahăr, de aceea nu trebuie consumate seara, dar atunci cînd ții o dietă, este bine să ai în vedere fructele cu puține calorii, pe care să le consumi cu încredere pe toată perioada curei.Fructele sînt absolut necesare în dieta zilnică,chiar și atunci cînd ești la cură de slăbire. Este cunoscut faptul că fructele au mult zahăr,de aceea nu trebuie consumate seara,ci nea
03:30
O echipă de cercetători de la Universitatea din Santiago de Compostela a realizat o descoperire revoluționară în domeniul chimiei și al medicinei.Aceștia au găsit o metodă de a transforma metanul și componentele gazului natural în substanțe chimice utile, incluzînd medicamente, deschizînd noi orizonturi pentru o industrie mai sustenabilă. Această descoperire are implicații majore pentru produc
03:00
Mîncarea de la fast-food afectează nu numai dinţii şi talia, dar şi creierul, susţin mai mulţi cercetători de la o universitate americană, potrivit The Daily Mail.Consumul de acizi graşi din mîncarea prăjită sau procesată transmite semnale dăunătoare creierului care îşi pierde abilitatea de a controla apetitul. Mai exact, mîncarea de la fast-food afectează capacitatea creierului de a-ţi semnal
02:30
Suplimentele cu colagen pot îmbunătăți sănătatea pielii, dar nu sunt o soluție împotriva ridurilor # Noi.md
O cercetare realizată de Universitatea Anglia Ruskin (ARU) a examinat dovezile provenite din 16 recenzii și 113 studii clinice care au implicat aproape 8.000 de pacienți din întreaga lume.Rezultatele arată că suplimentele cu colagen, administrate pe o perioadă lungă de timp, pot îmbunătăți elasticitatea și hidratarea pielii și pot ajuta la reducerea simptomelor artritei, cum ar fi articulațiil
02:00
Obișnuiești să mesteci gumă în loc de mîncare? Greșești! Efectele pot fi dăunătoare pentru un astfel de obicei.Guma de mestecat nu ține poftă de mîncare sub control și chiar îndeamnă organismul să ceară alimente junk food.Nutriționiștii la Universitatea de Stat din Ohio au realizat un studiu prin care arată că, guma este dăunătoarea mai ales în curele de slăbire pentru că trezește pofta de dul
01:30
În ultimele luni, în clinicile veterinare din Republica Moldova au fost raportate tot mai multe cazuri de pisici cu probleme de comportament și urinare misterioasă. Specialiștii veterinari atrag atenția asupra unei probleme adesea subestimate de proprietari: modul în care gestionează litiera și teritoriul pisicii lor.Potrivit medicilor, atunci când o familie aduce acasă o a doua pisică, atenți
01:00
Obiceiul de a roade unghiile este adesea asociat stărilor de anxietate și un mod prin care persoanele anxioase încearcă să se relaxeze.Această teorie a avut sens pînă cînd oamenii de știință au descoperit că anxietatea nu este de fapt cauza principală a acestui mod manifestare a nervozității.Rosul unghiilor ar putea fi o trăsătură specifică persoanelor perfecţioniste. Pornind de la ipoteza
00:30
Durata medie de atenție a scăzut semnificativ în ultimele două decenii, de la aproximativ două minute și jumătate la doar 47 de secunde, conform cercetărilor realizate de Gloria Mark, profesor de informatică la University of California, Irvine.Specialiștii explică această schimbare prin influența tehnologiei digitale și a aplicațiilor care sînt concepute pentru a menține utilizatorii conectați
00:00
Nimic nu te poate destabiliza mai tare si nu iti poate da peste cap programul de antrenamente decat o gripa sau o raceala.Plecand de la premisa straveche ca e mai bine sa previi decat sa tratezi, persoanele care acorda o mare importanta sportului ar trebui sa stea 3 luni de zile baricadate in casa pentru a nu-si periclita activitatea. De cat sa te feresti sa intri in contact cu oricine ar pute
28 februarie 2026
23:30
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Tudora-1 au depistat și documentat o trecere ilegală a frontierei de stat din Ucraina în Republica Moldova, datorită utilizării sistemelor moderne de monitorizare și intervenției prompte a patrulei aflate în serviciu.Cazul a fost depistat în zona de responsabilitate a SPF Tudora-1, la aproximativ 1000 de metri de la linia fron
23:00
Nu este pentru prima dată cînd specialiştii susţin că un consum zilnic de fructe poate face minuni în prevenirea unor afecţiuni.De exemplu, banalul măr, pe care puţini îl consumă, este un excelent "medicament" în lupta cu multe boli, unele care pot fi fatale, transmite telegrafonline.ro.Dacă toţi britanicii de peste 50 de ani ar mînca un măr pe zi, în această ţară ar putea fi evitate în fi
22:30
Într-o escaladare majoră a conflictului, Statele Unite și Israelul au lansat sâmbătă dimineața o operațiune militară amplă împotriva Iranului, marcând o intensificare a confruntărilor care durează deja de mai multe zile.Potrivit autorităților americane, operațiunea este descrisă ca „masivă și în desfășurare”, cu atacuri care vizează instalațiile nucleare și strategice ale Teheranului.Ca
22:30
La cererea cetăţeanului Republicii Moldova, în Registrul de stat al populației pot fi actualizate datele persoanei care nu atrag după sine schimbarea documentului (ex. date despre părinţi, copii, apartenenţa la cetăţenia altui stat).Dacă la cererea serviciului pentru eliberarea cărții de identitate, inclusiv provizorii, persoana nu este înregistrată sau datele cu caracter personal ale acesteia
22:00
Aceste fructe de pădure de culoare roşiatică sunt originare din China şi sunt folosite de mult timp în medicina tradiţională pentru îmbunătăţirea vederii, prevenirea diabetului, a hipertensiunii arteriale, întărirea sistemului imunitar şi pentru a ameliora simptomele de oboseală.Deşi există prea puţine studii clinice pe subiecţi umani care să le dovedească eficienţa, fructele de goji au dovedi
Ieri
21:30
Iranul afirmă că știa de „intențiile” SUA și Israelului de a lansa atacuri, în timp ce negocierile continuă # Noi.md
Ministerul de Externe al Iranului a emis o declarație prin care confirmă că, deși Iranul era conștient de „intențiile” Statelor Unite și ale Israelului de a lansa atacuri asupra unor ținte iraniene, țara a continuat să participe la negocieri diplomatice. Potrivit declarației, atacurile au avut loc în timp ce Iranul și Statele Unite se aflau în mijlocul unui proces diplomatic intens.„Chiar dacă
21:00
„Reintegrarea Republicii Moldova: Prioritate națională și soluții concrete pentru unificarea țării” # Noi.md
Reintegrarea Republicii Moldova trebuie să devină prioritatea națională numărul unu și să nu mai fie tratată ca un slogan de partid, a declarat Dumitru Roibu, președinte al Partidului Politic Alianța „MOLDOVENII”, în cadrul Mesei Rotunde „Perspectivele reintegrării Republicii Moldova”, dedicată soluționării problemei transnistrene.În cadrul evenimentului, participanții au abordat aspecte const
21:00
Nutriționiștii sugerează să înlocuim carnea cu ciupercile, pentru a scăpa repede şi fără a afecta organismul de kilogramele în plus.În timpul experimentului, voluntarii își preparau bucate din ciuperci, ignorînd carnea. Şi în cinci săptămîni au pierdut şapte kilograme.Cauza este că ciupercile sînt un produs cu conţinut scăzut de calorii şi pot fi consumate în cantităţi mari, fără nici un p
20:30
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a anunțat că, deși proiectul unei linii feroviare directe între Chișinău și Aeroportul Internațional nu se va putea materializa din cauza dificultăților tehnice, autoritățile au găsit o soluție intermediară pentru îmbunătățirea transportului către aeroport.„Din cauza diferenței de nivel prea mari între calea ferată existentă ș
20:00
Cercetătorii au descoperit că cinci zile de lucru în fața unui ecran timp de aproximativ șase ore pe zi pot avea același efect asupra pielii ca 25 de minute de stat în soare la amiază fără nicio protecție.Shyamalar Gunatheesan, dermatolog la Skin and Cancer Foundation, a avertizat că efectele negative asupra sănătății pe care le au dispozitivele cu ecrane echivalează cu daunele provocate de so
19:30
Cod roșu pentru Planetă: Pragul de încălzire de 1,5°C a fost depășit timp de 12 luni consecutive # Noi.md
Planeta se încălzește mult mai rapid decît arătau estimările anterioare, iar mecanismele naturale care au menținut echilibrul climatic timp de milenii încep să dea semne de instabilitate. Aceasta este concluzia alarmantă a unui nou studiu publicat în revista One Earth, care avertizează că ne apropiem rapid de un prag critic.Cercetătorii de la Oregon State University arată că temperatura me
19:00
Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a condamnat, într-o convorbire telefonică cu omologul său iranian, Abbas Araghchi, atacul armat lansat de Statele Unite și Israel asupra Iranului, potrivit unui comunicat al Ministerului rus de Externe, citat de presa rusă.„Lavrov a condamnat atacul armat neprovocat al Statelor Unite și Israelului asupra Iranului, care încalcă principiile și normele drep
19:00
Stomatologii au propus un nou mod de a păstra dinţii sănătoşi şi a preveni apariția cariilor dentare.Specialiștii recomandă să alegem alimentele solide – anume ele contribuie la prevenirea cariilor dentare. În calitate de opţiuni au fost propuse carnea uscată şi oasele, care trebuie roase aşa cum făceau strămoşii noştri.Ei consumau puțină mîncare moale și nu aveau așa probleme cu cavitatea
18:30
Școlile din Republica Moldova continuă să se confrunte cu un deficit semnificativ de cadre didactice, fiind înregistrate aproximativ 1.300 de funcții vacante. Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a declarat că, deși situația s-a îmbunătățit în ultimii ani, problema persistă și rămîne o provocare majoră pentru sistemul educațional din țară.„În urmă cu doi-trei ani, sistemul de învă
18:00
Într-o perioadă în care educația se află sub presiunea unui deficit constant de cadre, un număr tot mai mare de tineri aleg să își înceapă carierele didactice în școlile și grădinițele din Republica Moldova. Anul de studii 2025-2026 a adus 426 de tineri specialiști în instituțiile educaționale ale țării, dintre care cei mai mulți (89) au optat pentru funcția de învățător în clasele primare.C
17:30
Fostul premier Dorin Recean deține în prezent și funcția de membru al Consiliului pentru dezvoltare strategică al Universității Tehnice a Moldovei (UTM), în calitate de delegat al Ministerului Educației și Cercetării (MEC). Anunțul a fost făcut de ministrul Dan Perciun, în cadrul Podcastului Lorenei de la Pro TV.Potrivit ministrului, Recean făcea parte din această structură și înainte de a dev
17:30
Sub sloganul „eficienței”, Guvernul pregătește o desființare pe scară largă a administrației locale. 89% – anume atîtea administrații locale ar putea dispărea de pe harta țării noastre în viitorul apropiat. Guvernul numește acest proces „amalgamare voluntară” și „calea către eficiență”.Dar de ce experții și politicienii locali folosesc din ce în ce mai des alte cuvinte: „centralizare ascunsă”,
17:00
Gropi, pierderi și promisiuni: peste 60 de mii de oameni afectați de starea drumului din Ferapontievca # Noi.md
Traseul Comrat–Ceadîr-Lunga, care face legătura cu frontiera ucraineană, se află de ani buni într-o stare avansată de degradare.Cele mai grave probleme sînt înregistrate în satul Ferapontievca, pe un segment de aproximativ 2,2 kilometri, unde circulația, atît pentru transportul de persoane, cît și pentru camioane, este îngreunată. În această iarnă, carosabilul s-a deteriorat și mai mult.Dr
16:30
Deputați și copii au întîmpinat împreună primăvara la Parlament, în cadrul unui atelier de confecționare a mărțișoarelor – simboluri ale reînnoirii, speranței și tradițiilor strămoșești, incluse în patrimoniul cultural imaterial al umanității UNESCO.La activitate au participat copiii de la Camera Copiilor, precum și copii cu nevoi speciale, însoțiți de părinți. Alături de ei s-au aflat Președi
16:30
La sfîrșitul săptămînii trecute, reprezentanții Centrului de Excelență NATO pentru Managementul Crizelor au efectuat o vizită de familiarizare la Direcția regională Est a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.Scopul principal al vizitei a fost de a explora modul de organizare și funcționare a subdiviziunilor regionale și tactice, precum și de a evidenția experiențele acumulate în ge
