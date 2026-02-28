Lipsă cronică de profesori în școlile din R. Moldova
28 februarie 2026
Școlile din Republica Moldova continuă să se confrunte cu un deficit semnificativ de cadre didactice, fiind înregistrate aproximativ 1.300 de funcții vacante. Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a declarat că, deși situația s-a îmbunătățit în ultimii ani, problema persistă și rămîne o provocare majoră pentru sistemul educațional din țară.„În urmă cu doi-trei ani, sistemul de învă
Într-o perioadă în care educația se află sub presiunea unui deficit constant de cadre, un număr tot mai mare de tineri aleg să își înceapă carierele didactice în școlile și grădinițele din Republica Moldova. Anul de studii 2025-2026 a adus 426 de tineri specialiști în instituțiile educaționale ale țării, dintre care cei mai mulți (89) au optat pentru funcția de învățător în clasele primare.C
Fostul premier Dorin Recean deține în prezent și funcția de membru al Consiliului pentru dezvoltare strategică al Universității Tehnice a Moldovei (UTM), în calitate de delegat al Ministerului Educației și Cercetării (MEC). Anunțul a fost făcut de ministrul Dan Perciun, în cadrul Podcastului Lorenei de la Pro TV.Potrivit ministrului, Recean făcea parte din această structură și înainte de a dev
Sub sloganul „eficienței”, Guvernul pregătește o desființare pe scară largă a administrației locale. 89% – anume atîtea administrații locale ar putea dispărea de pe harta țării noastre în viitorul apropiat. Guvernul numește acest proces „amalgamare voluntară” și „calea către eficiență”.Dar de ce experții și politicienii locali folosesc din ce în ce mai des alte cuvinte: „centralizare ascunsă”,
Gropi, pierderi și promisiuni: peste 60 de mii de oameni afectați de starea drumului din Ferapontievca # Noi.md
Traseul Comrat–Ceadîr-Lunga, care face legătura cu frontiera ucraineană, se află de ani buni într-o stare avansată de degradare.Cele mai grave probleme sînt înregistrate în satul Ferapontievca, pe un segment de aproximativ 2,2 kilometri, unde circulația, atît pentru transportul de persoane, cît și pentru camioane, este îngreunată. În această iarnă, carosabilul s-a deteriorat și mai mult.Dr
Deputați și copii au întîmpinat împreună primăvara la Parlament, în cadrul unui atelier de confecționare a mărțișoarelor – simboluri ale reînnoirii, speranței și tradițiilor strămoșești, incluse în patrimoniul cultural imaterial al umanității UNESCO.La activitate au participat copiii de la Camera Copiilor, precum și copii cu nevoi speciale, însoțiți de părinți. Alături de ei s-au aflat Președi
La sfîrșitul săptămînii trecute, reprezentanții Centrului de Excelență NATO pentru Managementul Crizelor au efectuat o vizită de familiarizare la Direcția regională Est a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.Scopul principal al vizitei a fost de a explora modul de organizare și funcționare a subdiviziunilor regionale și tactice, precum și de a evidenția experiențele acumulate în ge
Intervenții de reparație continuă pe străzile din Chișinău: muncitorii acționează concomitent pe mai multe artere # Noi.md
Serviciile municipale și drumarii din Chișinău continuă și astăzi lucrările de reparație pe drumurile capitalei. Echipele de muncitori intervin simultan pe mai multe artere importante, pentru a remedia abaterile tehnologice identificate la construcția unor tronsoane de drum.Astfel, lucrările de reparație vizează străzi din diferite sectoare ale Chișinăului, printre care bulevardele Dacia (dr
Aderare la UE: Republica Moldova, aproape de deschiderea negocierilor tehnice pe ultimele trei clustere # Noi.md
Republica Moldova ar putea începe în curînd negocierile tehnice pentru ultimele trei grupuri de capitole ale acquis-ului Uniunii Europene, a declarat viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, aflată într-o vizită de lucru la Bruxelles, la 26 și 27 februarie.Potrivit oficialului, această etapă ar marca încheierea fazei inițiale a cadrului de negociere pentru toate cele
Rezultate sondaj Noi.md: Ce se poate face pentru a evita blackout-urile și consecințele acestora? # Noi.md
Majoritatea cititorilor portalului Noi.md consideră că reluarea achiziționării energiei electrice de la CHE Moldovenească ar fi cea mai eficientă soluție pentru a preveni eventualele blackout-uri și consecințele acestora.Datele reies dintr-un sondaj realizat pe portalul de știri Noi.md, la comanda MLD-Media, în perioada 9 februarie – 24 februarie 2026.La întrebarea „Ce se poate face
Kaja Kallas avertizează că situația din Orientul Mijlociu este „periculoasă” și cere protejarea civililor # Noi.md
Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a tras un semnal de alarmă sâmbătă, avertizând că „ultimele evoluții din Orientul Mijlociu sunt periculoase” în contextul escaladării confruntărilor dintre Iran, Israel și Statele Unite ale Americii. Oficialul european a subliniat că protejarea civililor trebuie să fie o prioritate, mai ales în contextul actual de instabilitate regională.„Regimul
Alerte de călătorie în Orientul Mijlociu: ce trebuie să știe și moldovenii aflați în regiune # Noi.md
Mai multe state au emis alerte urgente de călătorie pentru cetățenii lor aflați în Orientul Mijlociu, pe fondul escaladării tensiunilor militare dintre Iran, Israel și Statele Unite.Ministerul britanic de Externe le-a cerut sîmbătă cetățenilor din Bahrain, Kuweit, Qatar și Emiratele Arabe Unite să se adăpostească imediat, după relatări privind atacuri cu rachete care au urmat loviturilor ameri
Deputatul Dinu Plîngău consideră că este necesară revizuirea Codului Penal în ceea ce privește infracțiunile comise împotriva minorilor, în contextul sentinței pronunțate pe numele lui Nicanor Ciochină. Invitat la emisiunea „Întreabă Ghețu” de la TV8, Plîngău a declarat că pedeapsa aplicată este prea blîndă raportată la gravitatea faptei.„Este o sentință cu o pedeapsă mult prea blîndă pentru
Ești pregătit pentru noile reguli de călătorie în UE? Poliția de frontieră vine cu informații # Noi.md
Poliția de Frontieră continuă campania de informare privind Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene, și reamintește cetățenilor că începînd cu data de 2 martie 2026, acesta va deveni operațional și la punctele de trecere a frontierei:- Leușeni-Albița;- Sculeni-Sculeni;- Leova-Bumbăta;- Giurgiulești-Galați, portuar și feroviar;- Ungheni-Iași, feroviar.Sistemul EES s
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova informează cetățenii că, în contextul deteriorării semnificative a situației de securitate din regiune, Celula de Criză a Ministerului este activă și monitorizează în permanență evoluțiile, coordonând activitatea misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova.Informații esențiale pentru cetățeniStatul Israel Rămâneți în adăposturile
Evoluțiile din Iran sînt extrem de îngrijorătoare, afirmă președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, într-o declarație comună, dată publicității sîmbătă pe site-ul Comisiei Europene, după atacurile comune ale Israelului și SUA asupra Iranului.'Rămînem în contact strîns cu partenerii noștri din regiune', subliniază cei doi lideri, re
Dan Perciun exclude cursa pentru Primăria Chișinău: „Am mandatul de ministru de dus la capăt” # Noi.md
După ce în spațiul public au circulat zvonuri că actualul ministru al Educației și Cercetării, Dan Perciun, ar putea fi candidatul PAS la Primăria Chișinău la următoarele alegeri, oficialul a infirmat categoric această ipoteză, subliniind că își dorește să ducă la bun sfîrșit mandatul de ministru și să finalizeze proiectele începute în educație.„Nu voi fi. Nu voi fi și nici nu îmi doresc. Pent
Perturbări în trafic aerian în Republica Moldova din cauza închiderii spațiilor aeriene din Orientul Mijlociu # Noi.md
Traficul aerian din Republica Moldova este afectat de închiderea spațiilor aeriene în mai multe țări din Orientul Mijlociu, din cauza tensiunilor și activităților militare din regiune. În prezent, spațiile aeriene ale Iranului, Israelului, Irakului, Bahrainului, Dohei, Kuweitului și Omanului sînt închise.Aceasta înseamnă că zborurile care trec prin aceste zone ar putea fi anulate sau redirecți
Retrageri diplomatice și avertismente internaționale pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu # Noi.md
Guvernul britanic a decis retragerea temporară a personalului ambasadei sale din Teheran, invocînd „informații privind riscurile regionale”. Măsura vine într-un context de securitate tensionat în Orientul Mijlociu, după ce ambasadorul Statelor Unite în Israel le-a recomandat angajaților să părăsească teritoriul israelian, iar China și Franța au emis avertismente pentru cetățenii lor aflați în zonă
Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului (SNSC) transmite că cererile SUA-Israel sunt „meschine”, iar astfel de acțiuni sunt „lașe”.„Inamicul” a presupus în mod eronat că poporul iranian „se va supune cererilor lor meschine prin astfel de acțiuni lașe”, spune SNSC.SNSC a declarat că forțele armate iraniene au început deja măsurile de represalii și s-a angajat să „țină la curent
Nori de fum și explozii în Tel Aviv și Ierusalim — Israel și Iran, într‑o confruntare militară extinsă # Noi.md
Un nor dens de fum a fost observat astăzi deasupra orașului Tel Aviv, iar sirenele de alarmă au răsunat la nivel național, după ce Iranul a lansat o primă valuri de rachete și drone ca ripostă la atacurile militare israeliene și americane asupra teritoriului său, conform relatărilor agențiilor internaționale de presă.Locuitorii din Ierusalim și Tel Aviv au raportat explozii puternice în mai mu
Într-un mesaj postat pe rețelele sociale, interpretul moldovean Ionel Istrati a anunțat că a fost nevoit să își anuleze concertul programat pe 1 martie în orașul Ashdod, Israel, din cauza escaladării conflictului militar din regiune.Anunțul a fost făcut în contextul operațiunii militare lansate de autoritățile israeliene, care a început astăzi, în coordonare cu Statele Unite, împotriva Iranulu
Autoritățile militare și mass‑media internaționale raportează un nou episod major de escaladare în Orientul Mijlociu, după lansarea de rachete iraniene asupra bazelor militare ale Statelor Unite din regiune.Informațiile inițiale indică faptul că rachete balistice lansate de Teheran au vizat instalații americane, inclusiv baze navale și aeriene, în urma unei serii de lovituri coordonate ale Sta
„Pot spune oficial că este un criminal” — reacția mamei adolescentului ucis la Boldurești, după condamnarea lui Ciochină # Noi.md
Raisa Ciurel, mama adolescentului Mihail Beșliu, decedat în urma unui accident rutier produs în februarie 2024 la Boldurești, a reacționat public după ce fostul primar al localității, Nicanor Ciochină, a fost condamnat la șapte ani de închisoare cu executare.Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, femeia a descris sentința drept un act de dreptate pentru fiul său și a reiterat acuza
Stare de urgență în Israel: moldovenii, îndemnați să rămînă în adăposturi. Spațiul aerian, închis # Noi.md
Stare de urgență în Statul Israel. Ambasada Republicii Moldova în Israel anunță că cetățenii moldoveni aflați pe teritoriul israelian sînt îndemnați să rămînă în siguranță, în apropierea nemijlocită a adăposturilor antirachetă și să respecte cu strictețe instrucțiunile autorităților locale.Potrivit misiunii diplomatice, astăzi, 28 februarie, începînd cu ora 08:00, a fost instituită starea de
Donald Trump anunță începerea unei operațiuni militare în Iran: „Obiectivul este să apărăm poporul american” # Noi.md
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat că SUA au început o operațiune militară în Iran. Declarația a fost făcută într-un videoclip publicat pe rețelele sociale, în care liderul de la Casa Albă a precizat că obiectivul intervenției este „apărarea poporului american”.„Obiectivul nostru este să apărăm poporul american prin eliminarea amenințărilor iminente venite din partea regimu
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: Mărțișor Trail Run 2026 - 1 Martie 2026, 10:00 GHIOCEL TRAIL 2026 - 1 Martie 2026, 09:00, Parcul "Valea Morilor" Pop Up Shop - 1 Martie 2026, 10:00 - 18:00, Artcor (str. 31 august 1989, 137
Fostul adjunct al SIS, Alexandru Balan, trimis în judecată în România pentru tentativă de trădare # Noi.md
Alexandru Balan, fost adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova, a fost trimis în judecată de procurorii români, potrivit unui comunicat transmis de parchet la 27 februarie 2026. Informația a fost relatată de Digi24.Balan este acuzat oficial de tentativă la trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată, precum și de divulgare
Naționala de juniori U19 a Moldovei a încheiat cu o victorie dubla amicală disputată împotriva selecționatei similare a Azerbaidjanului.În cel de-al doilea meci, programat pe 27 februarie, echipa condusă de Simion Bulgaru s-a impus cu scorul de 1-0, anunță Federația Moldovenească de Fotbal (FMF), notează Noi.md cu referire la unimedia.Primul meci amical, disputat pe 25 februarie, pe Stadio
Dezbaterea pune în discuție una dintre cele mai importante teme pentru viitorul țării: cum poate fi realizată reintegrarea Republicii Moldova în mod real, echitabil și durabil.În cadrul evenimentului vor fi abordate subiecte precum unificarea legislației, economia statului reîntregit, pensiile, cetățenia, dreptul de proprietate, datoria externă și măsurile necesare pentru apropierea cetățenilo
Autoritățile din Moldova se îndreaptă cu toată viteza spre Uniunea Europeană și, pe multe fronturi, chiar au reușit: prețurile sînt europene, creditele sînt europene, iar unele sate, după cum se menționează pe plăcuța de la intrare, au devenit și ele europene. Doar că drumurile nu pot încă face față viitorului european. După cum a arătat practica, după o iarnă moldovenească, asfaltul de pe
Israelul a lansat sîmbătă dimineață ceea ce autoritățile de la Tel Aviv numesc „un atac preventiv” asupra Iranului, transmit Reuters și BBC News. Atacul are loc pe fondul escaladării tensiunilor regionale și la mai puțin de un an după războiul aerian de 12 zile dintre cele două state, desfășurat în iunie 2025.Potrivit The New York Times, care citează un oficial american, Statele Unite sînt i
Primăvara se apropie cîte puțin — în zilele următoare, temperatura aerului va crește cu cîteva grade.Astăzi, pe întreg teritoriul republicii se așteaptă cer variabil. Conform datelor meteorologilor, în timpul zilei precipitații semnificative nu se prevăd. Izolat pe drumuri se va semnala ghețuș. Vîntul va sufla din sud-vest, slab pînă la moderat.Ziua, în sudul țării temperatura aerului
În ultimul an, benzina A-95 s-a ieftinit în Moldova cu aproximativ 60 de bani per litru, sau cu 2,3%, iar prețul motorinei fără denumire comercială a scăzut cu aproximativ 40 de bani per litru, sau cu 2%.Acest lucru reiese din analiza prețului maxim al principalelor produse petroliere de tip standard, care a fost stabilit de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică pe 27 februarie
Centrul European pentru Reziliență Democratică, criticat dur: "Va impune cenzură, mai ales, la alegeri" # Noi.md
Într-o reuniune a Consiliului Afaceri Generale, miniștrii Uniunii Europene (UE) au fost invitați să marcheze începutul activității Centrului European pentru Reziliență Democratică. Deși a fost anunțat drept un instrument de combatere a acțiunilor străine de manipulare, a ingerințelor străine și a dezinformării, această entitate a reușit deja să stîrnească mai multe critici dure, notează Noi.md.
Danemarca, prima ţară din UE care a eradicat transmiterea HIV şi a sifilisului de la mamă la copil # Noi.md
Danemarca a devenit prima ţară din Uniunea Europeană care a eliminat transmiterea HIV şi a sifilisului de la mamă la copil, a anunţat vineri Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS).„Eliminarea transmiterii semnifică testarea şi tratarea a cel puţin 95 de femei însărcinate din 100 şi menţinerea noilor infectări la nou-născuţi sub pragul de 50 la 100.000 de naşteri”, a precizat Hans Kluge, direct
Soarele revine treptat la starea de depresie, în ciuda apariției a două grupuri active de pete pe partea vizibilă a stelei.Potrivit Oxu.Az, acest lucru a fost anunțat de Laboratorul de astronomie solară al Institutului de Cercetări Spațiale al Academiei Ruse de Științe.Laboratorul a remarcat că nici măcar apariția a două grupuri active nu a reușit să scoată Soarele din starea de depresie.
Cel puțin 12 gropi comune au fost descoperite în apropierea stadionului Akron din zona metropolitană Guadalajara, statul Jalisco, Mexic, una dintre locațiile care va găzdui meciuri la Cupa Mondială 2026.Aceste descoperiri șocante, care au început să iasă la lumină în februarie 2025, au dezvăluit sute de saci cu rămășițe umane, transmite libertatea.roDescoperiri macabre în vecinătatea stadi
Porcieda, un sat abandonat din Cantabria, situat la 10 kilometri de Potes, în Spania, a fost scos la vînzare pentru 380.000 de euro.Localitatea are zece case și o o suprafață totală de 3.000 de metri pătrați, transmite libertatea.roSat de vînzare în inima Parcului Național Picos de EuropaAchiziția de sate pentru a fi reabilitate este o practică întîlnită în special în rîndul persoanelo
Surse antice coreene afirmă că durata ciclurilor solare era anterior cu aproape trei ani mai scurtă decît în prezent. Acest lucru a fost observat în perioada minimului Maunder (1645-1715).În prezent, durata unui astfel de ciclu ajunge la aproximativ unsprezece ani. În această perioadă, se produce o creștere a activității, apoi o scădere și din nou o intensitate ridicată a proceselor pe steaua
În deșertul Chihuahua, situat la granița dintre SUA și Mexic, se află una dintre cele mai mari mistere subterane ale planetei — peșterile Carlsbad.Această rețea enormă, formată de acidul sulfuric în adîncurile Pămîntului, este renumită nu numai pentru dimensiunile sale (sala principală ar putea cuprinde cîteva cartiere urbane), dar și pentru ecosistemul său uimitor.{{866648}}În întunericul
Scutul de gheață al Groenlandei s-a topit întotdeauna vara, însă un nou studiu realizat de Universitatea din Barcelona a arătat că topirile extreme au devenit nu numai mai frecvente, dar și mai intense.În perioada 1950-2023, suprafața afectată de topirea intensă a crescut cu 2,8 milioane de km pătrați la fiecare 10 ani. Volumul de apă topită care se formează în timpul acestor evenimente a cres
Calitatea aerului din China în anul 2025 a fost cea mai bună de la demararea proceselor de măsura # Noi.md
Calitatea aerului din China în anul 2025 a fost cea mai bună de la demararea proceselor de măsurare și înregistrare a datelor. În cadrul unei conferințe de presă organizată de Ministerul chinez al Ecologiei și Mediului au fost prezentate de date privind campania pentru protejarea cerului albastru, scrie romanian.cgtn.com.Astfel, în anul 2025, concentrația medie a particulelor în suspensie PM 2
27 februarie 2026
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a găzduit vizita de raport a coordonatorilor Proiectului „Consolidarea pregătirii medicale în urgențe de etiologie chimică, biologică, radiologică și nucleară (CBRN) și a capacităților de răspuns în țările din Europa de Sud-Est și de Est”, notează Noi.md.Conform agendei de lucru, instituțiile beneficiare din Republica Molodva au prezentat rezult
Companiile locale și internaționale sînt invitate să participe la modernizarea termoficării din Chișinău și Bălți # Noi.md
Companiile locale și internaționale sînt invitate să participe la licitațiile și procedurile de achiziții publice pentru modernizarea sistemelor de încălzire centralizată din Chișinău și Bălți, în cadrul Forumului pentru Eficiența Sistemului de Încălzire Centralizată, desfășurat astăzi în capitală, transmite moldpres.Potrivit Ministerului Energiei, evenimentul a avut drept scop prezentarea pro
În Germania a avut loc un caz neobișnuit, care a fost deja numit „potopul de cartofi”: din cauza unei tranzacții nereușite, un fermier din Leipzig a rămas cu recolta nevîndută – 4000 de tone de cartofi.Pentru a preveni deteriorarea produselor, un ziar din Berlin, în colaborare cu motorul de căutare ecologic Ecosia, a lansat o campanie prin care a organizat distribuirea gratuită a legumelor.
Ministerul Justiției, prin Agenția Digitalizare în Justiție și Administrare Judecătorească (ADJAJ), accelerează procesul de construire a unor sedii noi pentru instanțele de judecată din Orhei, Cahul, Căușeni și Edineț.Studiile de fezabilitate pentru aceste locații au fost finalizate recent, marcînd o etapă importantă în modernizarea infrastructurii judiciare din țară.{{865076}}La Orhei, du
Comitetul Confederal al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a desfășurat o ședință, în cadrul căreia au fost examinate mai multe subiecte ce țin de protecția social-economică a salariaților, notează Noi.md.CNSM a elaborat un set amplu de amendamente la Codul fiscal, orientate spre protejarea veniturilor populației și susținerea salariaților. Propunerile se referpă, între
Cadrele didactice din instituțiile de învățămînt general vor activa, în perioada vacanțelor elevilor, în regim de muncă la distanță.Acest lucru este prevăzut în modificările aprobate la Metodologia privind repartizarea timpului de muncă a personalului didactic, stabilită prin Ordinul nr. 726/2021.Potrivit noilor prevederi, directorii instituțiilor vor putea dispune, prin ordin, organizar
Cel mai mare studiu global, în cadrul căruia au fost analizate mii de înregistrări privind poluarea zonelor de coastă din ultimul deceniu, a arătat că aproape jumătate (46%) din ecosistemele acvatice ale lumii sînt clasificate ca „poluate” sau „extrem de poluate”.Oamenii de știință au folosit un indice universal de curățenie a coastelor (CCI) pentru a compara datele despre starea rîurilor, pla
