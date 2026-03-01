Fructele cu puţine calorii. Poţi să mănînci cîte vrei
1 martie 2026
Fructele au de regula mult zahăr, de aceea nu trebuie consumate seara, dar atunci cînd ții o dietă, este bine să ai în vedere fructele cu puține calorii, pe care să le consumi cu încredere pe toată perioada curei.Fructele sînt absolut necesare în dieta zilnică,chiar și atunci cînd ești la cură de slăbire. Este cunoscut faptul că fructele au mult zahăr,de aceea nu trebuie consumate seara,ci nea

O echipă de cercetători de la Universitatea din Santiago de Compostela a realizat o descoperire revoluționară în domeniul chimiei și al medicinei.Aceștia au găsit o metodă de a transforma metanul și componentele gazului natural în substanțe chimice utile, incluzînd medicamente, deschizînd noi orizonturi pentru o industrie mai sustenabilă. Această descoperire are implicații majore pentru produc
Mîncarea de la fast-food afectează nu numai dinţii şi talia, dar şi creierul, susţin mai mulţi cercetători de la o universitate americană, potrivit The Daily Mail.Consumul de acizi graşi din mîncarea prăjită sau procesată transmite semnale dăunătoare creierului care îşi pierde abilitatea de a controla apetitul. Mai exact, mîncarea de la fast-food afectează capacitatea creierului de a-ţi semnal
Suplimentele cu colagen pot îmbunătăți sănătatea pielii, dar nu sunt o soluție împotriva ridurilor # Noi.md
O cercetare realizată de Universitatea Anglia Ruskin (ARU) a examinat dovezile provenite din 16 recenzii și 113 studii clinice care au implicat aproape 8.000 de pacienți din întreaga lume.Rezultatele arată că suplimentele cu colagen, administrate pe o perioadă lungă de timp, pot îmbunătăți elasticitatea și hidratarea pielii și pot ajuta la reducerea simptomelor artritei, cum ar fi articulațiil
Obișnuiești să mesteci gumă în loc de mîncare? Greșești! Efectele pot fi dăunătoare pentru un astfel de obicei.Guma de mestecat nu ține poftă de mîncare sub control și chiar îndeamnă organismul să ceară alimente junk food.Nutriționiștii la Universitatea de Stat din Ohio au realizat un studiu prin care arată că, guma este dăunătoarea mai ales în curele de slăbire pentru că trezește pofta de dul
În ultimele luni, în clinicile veterinare din Republica Moldova au fost raportate tot mai multe cazuri de pisici cu probleme de comportament și urinare misterioasă. Specialiștii veterinari atrag atenția asupra unei probleme adesea subestimate de proprietari: modul în care gestionează litiera și teritoriul pisicii lor.Potrivit medicilor, atunci când o familie aduce acasă o a doua pisică, atenți
Obiceiul de a roade unghiile este adesea asociat stărilor de anxietate și un mod prin care persoanele anxioase încearcă să se relaxeze.Această teorie a avut sens pînă cînd oamenii de știință au descoperit că anxietatea nu este de fapt cauza principală a acestui mod manifestare a nervozității.Rosul unghiilor ar putea fi o trăsătură specifică persoanelor perfecţioniste. Pornind de la ipoteza
Durata medie de atenție a scăzut semnificativ în ultimele două decenii, de la aproximativ două minute și jumătate la doar 47 de secunde, conform cercetărilor realizate de Gloria Mark, profesor de informatică la University of California, Irvine.Specialiștii explică această schimbare prin influența tehnologiei digitale și a aplicațiilor care sînt concepute pentru a menține utilizatorii conectați
Nimic nu te poate destabiliza mai tare si nu iti poate da peste cap programul de antrenamente decat o gripa sau o raceala.Plecand de la premisa straveche ca e mai bine sa previi decat sa tratezi, persoanele care acorda o mare importanta sportului ar trebui sa stea 3 luni de zile baricadate in casa pentru a nu-si periclita activitatea. De cat sa te feresti sa intri in contact cu oricine ar pute
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Tudora-1 au depistat și documentat o trecere ilegală a frontierei de stat din Ucraina în Republica Moldova, datorită utilizării sistemelor moderne de monitorizare și intervenției prompte a patrulei aflate în serviciu.Cazul a fost depistat în zona de responsabilitate a SPF Tudora-1, la aproximativ 1000 de metri de la linia fron
Nu este pentru prima dată cînd specialiştii susţin că un consum zilnic de fructe poate face minuni în prevenirea unor afecţiuni.De exemplu, banalul măr, pe care puţini îl consumă, este un excelent "medicament" în lupta cu multe boli, unele care pot fi fatale, transmite telegrafonline.ro.Dacă toţi britanicii de peste 50 de ani ar mînca un măr pe zi, în această ţară ar putea fi evitate în fi
Într-o escaladare majoră a conflictului, Statele Unite și Israelul au lansat sâmbătă dimineața o operațiune militară amplă împotriva Iranului, marcând o intensificare a confruntărilor care durează deja de mai multe zile.Potrivit autorităților americane, operațiunea este descrisă ca „masivă și în desfășurare”, cu atacuri care vizează instalațiile nucleare și strategice ale Teheranului.Ca
La cererea cetăţeanului Republicii Moldova, în Registrul de stat al populației pot fi actualizate datele persoanei care nu atrag după sine schimbarea documentului (ex. date despre părinţi, copii, apartenenţa la cetăţenia altui stat).Dacă la cererea serviciului pentru eliberarea cărții de identitate, inclusiv provizorii, persoana nu este înregistrată sau datele cu caracter personal ale acesteia
Aceste fructe de pădure de culoare roşiatică sunt originare din China şi sunt folosite de mult timp în medicina tradiţională pentru îmbunătăţirea vederii, prevenirea diabetului, a hipertensiunii arteriale, întărirea sistemului imunitar şi pentru a ameliora simptomele de oboseală.Deşi există prea puţine studii clinice pe subiecţi umani care să le dovedească eficienţa, fructele de goji au dovedi
Iranul afirmă că știa de „intențiile” SUA și Israelului de a lansa atacuri, în timp ce negocierile continuă # Noi.md
Ministerul de Externe al Iranului a emis o declarație prin care confirmă că, deși Iranul era conștient de „intențiile” Statelor Unite și ale Israelului de a lansa atacuri asupra unor ținte iraniene, țara a continuat să participe la negocieri diplomatice. Potrivit declarației, atacurile au avut loc în timp ce Iranul și Statele Unite se aflau în mijlocul unui proces diplomatic intens.„Chiar dacă
„Reintegrarea Republicii Moldova: Prioritate națională și soluții concrete pentru unificarea țării” # Noi.md
Reintegrarea Republicii Moldova trebuie să devină prioritatea națională numărul unu și să nu mai fie tratată ca un slogan de partid, a declarat Dumitru Roibu, președinte al Partidului Politic Alianța „MOLDOVENII”, în cadrul Mesei Rotunde „Perspectivele reintegrării Republicii Moldova”, dedicată soluționării problemei transnistrene.În cadrul evenimentului, participanții au abordat aspecte const
Nutriționiștii sugerează să înlocuim carnea cu ciupercile, pentru a scăpa repede şi fără a afecta organismul de kilogramele în plus.În timpul experimentului, voluntarii își preparau bucate din ciuperci, ignorînd carnea. Şi în cinci săptămîni au pierdut şapte kilograme.Cauza este că ciupercile sînt un produs cu conţinut scăzut de calorii şi pot fi consumate în cantităţi mari, fără nici un p
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a anunțat că, deși proiectul unei linii feroviare directe între Chișinău și Aeroportul Internațional nu se va putea materializa din cauza dificultăților tehnice, autoritățile au găsit o soluție intermediară pentru îmbunătățirea transportului către aeroport.„Din cauza diferenței de nivel prea mari între calea ferată existentă ș
Cercetătorii au descoperit că cinci zile de lucru în fața unui ecran timp de aproximativ șase ore pe zi pot avea același efect asupra pielii ca 25 de minute de stat în soare la amiază fără nicio protecție.Shyamalar Gunatheesan, dermatolog la Skin and Cancer Foundation, a avertizat că efectele negative asupra sănătății pe care le au dispozitivele cu ecrane echivalează cu daunele provocate de so
Cod roșu pentru Planetă: Pragul de încălzire de 1,5°C a fost depășit timp de 12 luni consecutive # Noi.md
Planeta se încălzește mult mai rapid decît arătau estimările anterioare, iar mecanismele naturale care au menținut echilibrul climatic timp de milenii încep să dea semne de instabilitate. Aceasta este concluzia alarmantă a unui nou studiu publicat în revista One Earth, care avertizează că ne apropiem rapid de un prag critic.Cercetătorii de la Oregon State University arată că temperatura me
Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a condamnat, într-o convorbire telefonică cu omologul său iranian, Abbas Araghchi, atacul armat lansat de Statele Unite și Israel asupra Iranului, potrivit unui comunicat al Ministerului rus de Externe, citat de presa rusă.„Lavrov a condamnat atacul armat neprovocat al Statelor Unite și Israelului asupra Iranului, care încalcă principiile și normele drep
Stomatologii au propus un nou mod de a păstra dinţii sănătoşi şi a preveni apariția cariilor dentare.Specialiștii recomandă să alegem alimentele solide – anume ele contribuie la prevenirea cariilor dentare. În calitate de opţiuni au fost propuse carnea uscată şi oasele, care trebuie roase aşa cum făceau strămoşii noştri.Ei consumau puțină mîncare moale și nu aveau așa probleme cu cavitatea
Școlile din Republica Moldova continuă să se confrunte cu un deficit semnificativ de cadre didactice, fiind înregistrate aproximativ 1.300 de funcții vacante. Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a declarat că, deși situația s-a îmbunătățit în ultimii ani, problema persistă și rămîne o provocare majoră pentru sistemul educațional din țară.„În urmă cu doi-trei ani, sistemul de învă
Într-o perioadă în care educația se află sub presiunea unui deficit constant de cadre, un număr tot mai mare de tineri aleg să își înceapă carierele didactice în școlile și grădinițele din Republica Moldova. Anul de studii 2025-2026 a adus 426 de tineri specialiști în instituțiile educaționale ale țării, dintre care cei mai mulți (89) au optat pentru funcția de învățător în clasele primare.C
Fostul premier Dorin Recean deține în prezent și funcția de membru al Consiliului pentru dezvoltare strategică al Universității Tehnice a Moldovei (UTM), în calitate de delegat al Ministerului Educației și Cercetării (MEC). Anunțul a fost făcut de ministrul Dan Perciun, în cadrul Podcastului Lorenei de la Pro TV.Potrivit ministrului, Recean făcea parte din această structură și înainte de a dev
Sub sloganul „eficienței”, Guvernul pregătește o desființare pe scară largă a administrației locale. 89% – anume atîtea administrații locale ar putea dispărea de pe harta țării noastre în viitorul apropiat. Guvernul numește acest proces „amalgamare voluntară” și „calea către eficiență”.Dar de ce experții și politicienii locali folosesc din ce în ce mai des alte cuvinte: „centralizare ascunsă”,
Gropi, pierderi și promisiuni: peste 60 de mii de oameni afectați de starea drumului din Ferapontievca # Noi.md
Traseul Comrat–Ceadîr-Lunga, care face legătura cu frontiera ucraineană, se află de ani buni într-o stare avansată de degradare.Cele mai grave probleme sînt înregistrate în satul Ferapontievca, pe un segment de aproximativ 2,2 kilometri, unde circulația, atît pentru transportul de persoane, cît și pentru camioane, este îngreunată. În această iarnă, carosabilul s-a deteriorat și mai mult.Dr
Deputați și copii au întîmpinat împreună primăvara la Parlament, în cadrul unui atelier de confecționare a mărțișoarelor – simboluri ale reînnoirii, speranței și tradițiilor strămoșești, incluse în patrimoniul cultural imaterial al umanității UNESCO.La activitate au participat copiii de la Camera Copiilor, precum și copii cu nevoi speciale, însoțiți de părinți. Alături de ei s-au aflat Președi
La sfîrșitul săptămînii trecute, reprezentanții Centrului de Excelență NATO pentru Managementul Crizelor au efectuat o vizită de familiarizare la Direcția regională Est a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.Scopul principal al vizitei a fost de a explora modul de organizare și funcționare a subdiviziunilor regionale și tactice, precum și de a evidenția experiențele acumulate în ge
Intervenții de reparație continuă pe străzile din Chișinău: muncitorii acționează concomitent pe mai multe artere # Noi.md
Serviciile municipale și drumarii din Chișinău continuă și astăzi lucrările de reparație pe drumurile capitalei. Echipele de muncitori intervin simultan pe mai multe artere importante, pentru a remedia abaterile tehnologice identificate la construcția unor tronsoane de drum.Astfel, lucrările de reparație vizează străzi din diferite sectoare ale Chișinăului, printre care bulevardele Dacia (dr
Aderare la UE: Republica Moldova, aproape de deschiderea negocierilor tehnice pe ultimele trei clustere # Noi.md
Republica Moldova ar putea începe în curînd negocierile tehnice pentru ultimele trei grupuri de capitole ale acquis-ului Uniunii Europene, a declarat viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, aflată într-o vizită de lucru la Bruxelles, la 26 și 27 februarie.Potrivit oficialului, această etapă ar marca încheierea fazei inițiale a cadrului de negociere pentru toate cele
Rezultate sondaj Noi.md: Ce se poate face pentru a evita blackout-urile și consecințele acestora? # Noi.md
Majoritatea cititorilor portalului Noi.md consideră că reluarea achiziționării energiei electrice de la CHE Moldovenească ar fi cea mai eficientă soluție pentru a preveni eventualele blackout-uri și consecințele acestora.Datele reies dintr-un sondaj realizat pe portalul de știri Noi.md, la comanda MLD-Media, în perioada 9 februarie – 24 februarie 2026.La întrebarea „Ce se poate face
Kaja Kallas avertizează că situația din Orientul Mijlociu este „periculoasă” și cere protejarea civililor # Noi.md
Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a tras un semnal de alarmă sâmbătă, avertizând că „ultimele evoluții din Orientul Mijlociu sunt periculoase” în contextul escaladării confruntărilor dintre Iran, Israel și Statele Unite ale Americii. Oficialul european a subliniat că protejarea civililor trebuie să fie o prioritate, mai ales în contextul actual de instabilitate regională.„Regimul
Alerte de călătorie în Orientul Mijlociu: ce trebuie să știe și moldovenii aflați în regiune # Noi.md
Mai multe state au emis alerte urgente de călătorie pentru cetățenii lor aflați în Orientul Mijlociu, pe fondul escaladării tensiunilor militare dintre Iran, Israel și Statele Unite.Ministerul britanic de Externe le-a cerut sîmbătă cetățenilor din Bahrain, Kuweit, Qatar și Emiratele Arabe Unite să se adăpostească imediat, după relatări privind atacuri cu rachete care au urmat loviturilor ameri
Deputatul Dinu Plîngău consideră că este necesară revizuirea Codului Penal în ceea ce privește infracțiunile comise împotriva minorilor, în contextul sentinței pronunțate pe numele lui Nicanor Ciochină. Invitat la emisiunea „Întreabă Ghețu” de la TV8, Plîngău a declarat că pedeapsa aplicată este prea blîndă raportată la gravitatea faptei.„Este o sentință cu o pedeapsă mult prea blîndă pentru
Ești pregătit pentru noile reguli de călătorie în UE? Poliția de frontieră vine cu informații # Noi.md
Poliția de Frontieră continuă campania de informare privind Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene, și reamintește cetățenilor că începînd cu data de 2 martie 2026, acesta va deveni operațional și la punctele de trecere a frontierei:- Leușeni-Albița;- Sculeni-Sculeni;- Leova-Bumbăta;- Giurgiulești-Galați, portuar și feroviar;- Ungheni-Iași, feroviar.Sistemul EES s
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova informează cetățenii că, în contextul deteriorării semnificative a situației de securitate din regiune, Celula de Criză a Ministerului este activă și monitorizează în permanență evoluțiile, coordonând activitatea misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova.Informații esențiale pentru cetățeniStatul Israel Rămâneți în adăposturile
Evoluțiile din Iran sînt extrem de îngrijorătoare, afirmă președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, într-o declarație comună, dată publicității sîmbătă pe site-ul Comisiei Europene, după atacurile comune ale Israelului și SUA asupra Iranului.'Rămînem în contact strîns cu partenerii noștri din regiune', subliniază cei doi lideri, re
Dan Perciun exclude cursa pentru Primăria Chișinău: „Am mandatul de ministru de dus la capăt” # Noi.md
După ce în spațiul public au circulat zvonuri că actualul ministru al Educației și Cercetării, Dan Perciun, ar putea fi candidatul PAS la Primăria Chișinău la următoarele alegeri, oficialul a infirmat categoric această ipoteză, subliniind că își dorește să ducă la bun sfîrșit mandatul de ministru și să finalizeze proiectele începute în educație.„Nu voi fi. Nu voi fi și nici nu îmi doresc. Pent
Perturbări în trafic aerian în Republica Moldova din cauza închiderii spațiilor aeriene din Orientul Mijlociu # Noi.md
Traficul aerian din Republica Moldova este afectat de închiderea spațiilor aeriene în mai multe țări din Orientul Mijlociu, din cauza tensiunilor și activităților militare din regiune. În prezent, spațiile aeriene ale Iranului, Israelului, Irakului, Bahrainului, Dohei, Kuweitului și Omanului sînt închise.Aceasta înseamnă că zborurile care trec prin aceste zone ar putea fi anulate sau redirecți
Retrageri diplomatice și avertismente internaționale pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu # Noi.md
Guvernul britanic a decis retragerea temporară a personalului ambasadei sale din Teheran, invocînd „informații privind riscurile regionale”. Măsura vine într-un context de securitate tensionat în Orientul Mijlociu, după ce ambasadorul Statelor Unite în Israel le-a recomandat angajaților să părăsească teritoriul israelian, iar China și Franța au emis avertismente pentru cetățenii lor aflați în zonă
Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului (SNSC) transmite că cererile SUA-Israel sunt „meschine”, iar astfel de acțiuni sunt „lașe”.„Inamicul” a presupus în mod eronat că poporul iranian „se va supune cererilor lor meschine prin astfel de acțiuni lașe”, spune SNSC.SNSC a declarat că forțele armate iraniene au început deja măsurile de represalii și s-a angajat să „țină la curent
Nori de fum și explozii în Tel Aviv și Ierusalim — Israel și Iran, într‑o confruntare militară extinsă # Noi.md
Un nor dens de fum a fost observat astăzi deasupra orașului Tel Aviv, iar sirenele de alarmă au răsunat la nivel național, după ce Iranul a lansat o primă valuri de rachete și drone ca ripostă la atacurile militare israeliene și americane asupra teritoriului său, conform relatărilor agențiilor internaționale de presă.Locuitorii din Ierusalim și Tel Aviv au raportat explozii puternice în mai mu
Într-un mesaj postat pe rețelele sociale, interpretul moldovean Ionel Istrati a anunțat că a fost nevoit să își anuleze concertul programat pe 1 martie în orașul Ashdod, Israel, din cauza escaladării conflictului militar din regiune.Anunțul a fost făcut în contextul operațiunii militare lansate de autoritățile israeliene, care a început astăzi, în coordonare cu Statele Unite, împotriva Iranulu
Autoritățile militare și mass‑media internaționale raportează un nou episod major de escaladare în Orientul Mijlociu, după lansarea de rachete iraniene asupra bazelor militare ale Statelor Unite din regiune.Informațiile inițiale indică faptul că rachete balistice lansate de Teheran au vizat instalații americane, inclusiv baze navale și aeriene, în urma unei serii de lovituri coordonate ale Sta
„Pot spune oficial că este un criminal” — reacția mamei adolescentului ucis la Boldurești, după condamnarea lui Ciochină # Noi.md
Raisa Ciurel, mama adolescentului Mihail Beșliu, decedat în urma unui accident rutier produs în februarie 2024 la Boldurești, a reacționat public după ce fostul primar al localității, Nicanor Ciochină, a fost condamnat la șapte ani de închisoare cu executare.Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, femeia a descris sentința drept un act de dreptate pentru fiul său și a reiterat acuza
Stare de urgență în Israel: moldovenii, îndemnați să rămînă în adăposturi. Spațiul aerian, închis # Noi.md
Stare de urgență în Statul Israel. Ambasada Republicii Moldova în Israel anunță că cetățenii moldoveni aflați pe teritoriul israelian sînt îndemnați să rămînă în siguranță, în apropierea nemijlocită a adăposturilor antirachetă și să respecte cu strictețe instrucțiunile autorităților locale.Potrivit misiunii diplomatice, astăzi, 28 februarie, începînd cu ora 08:00, a fost instituită starea de
Donald Trump anunță începerea unei operațiuni militare în Iran: „Obiectivul este să apărăm poporul american” # Noi.md
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat că SUA au început o operațiune militară în Iran. Declarația a fost făcută într-un videoclip publicat pe rețelele sociale, în care liderul de la Casa Albă a precizat că obiectivul intervenției este „apărarea poporului american”.„Obiectivul nostru este să apărăm poporul american prin eliminarea amenințărilor iminente venite din partea regimu
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: Mărțișor Trail Run 2026 - 1 Martie 2026, 10:00 GHIOCEL TRAIL 2026 - 1 Martie 2026, 09:00, Parcul "Valea Morilor" Pop Up Shop - 1 Martie 2026, 10:00 - 18:00, Artcor (str. 31 august 1989, 137
Fostul adjunct al SIS, Alexandru Balan, trimis în judecată în România pentru tentativă de trădare # Noi.md
Alexandru Balan, fost adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova, a fost trimis în judecată de procurorii români, potrivit unui comunicat transmis de parchet la 27 februarie 2026. Informația a fost relatată de Digi24.Balan este acuzat oficial de tentativă la trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată, precum și de divulgare
