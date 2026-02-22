Explozie în Lviv soldată cu moartea unei polițiste de 23 de ani
Est Curier, 22 februarie 2026 12:10
Un atac terorist a avut loc în orașul Lviv, Ucraina, în noaptea de 21-22 februarie 2026, soldat cu moartea unei tinere polițiste și cu distrugerea mai multor vehicule, conform procuraturii regionale din Lviv și relatării agenției UNN. Incidentul s-a petrecut după un apel la linia de urgență „102” despre un jaf într-un magazin situat pe … Articolul Explozie în Lviv soldată cu moartea unei polițiste de 23 de ani apare prima dată în Est Curier.
• • •
Alte ştiri de Est Curier
Acum 30 minute
12:10
Un atac terorist a avut loc în orașul Lviv, Ucraina, în noaptea de 21-22 februarie 2026, soldat cu moartea unei tinere polițiste și cu distrugerea mai multor vehicule, conform procuraturii regionale din Lviv și relatării agenției UNN. Incidentul s-a petrecut după un apel la linia de urgență „102” despre un jaf într-un magazin situat pe … Articolul Explozie în Lviv soldată cu moartea unei polițiste de 23 de ani apare prima dată în Est Curier.
Acum 24 ore
14:50
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a anunțat lansarea oficială a platformei eduresurse.md, un portal digital ce găzduiește manuale școlare în format multimedia, adaptate cerințelor educației moderne. Accesul la resurse este gratuit pentru elevi, cadre didactice și toți cei interesați de procesul educațional. Platforma cuprinde o colecție de manuale digitale aliniate curriculumului național, concepute să sprijine … Articolul Platformă nouă pentru elevi și profesori cu manuale interactive online apare prima dată în Est Curier.
Ieri
12:40
Reprezentanți ai câtorva primării din r. Criuleni și Dubăsari au aderat la proiectul PACE Local. Vezi care este miza # Est Curier
Circa 80 de primari și angajați ai primăriilor din toate raioanele țării au participat, la 19 februarie, 2026, la activitatea dedicată Rețelei Ambasadorilor Locali pentru Integrare Europeană, creată la inițiativa Congresului Auorităților Locale din Moldova (CALM), cu sprijinul proiectului moldo-suedez PACE Local: Administrație Publică Locală și Implicare Cetățenească implementat de SALAR International cu suportul Sida. … Articolul Reprezentanți ai câtorva primării din r. Criuleni și Dubăsari au aderat la proiectul PACE Local. Vezi care este miza apare prima dată în Est Curier.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:30
Peste 2,4 tone de biscuiți neconformi, retrași din comerț din cauza unui ulei contaminat # Est Curier
Aproximativ 2,4 tone de biscuiți au fost retrase din circuitul comercial după ce inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au depistat nereguli grave privind materia primă utilizată în procesul de producție. Controlul a fost efectuat în cadrul unor acțiuni de monitorizare și verificare, iar specialiștii au identificat mai multe loturi de produse de cofetărie … Articolul Peste 2,4 tone de biscuiți neconformi, retrași din comerț din cauza unui ulei contaminat apare prima dată în Est Curier.
12:00
Polițiștii de frontieră ai Republicii Moldova au împiedicat o tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat, acțiune suprinsă și oprită la timp în apropierea graniței cu Ucraina, a anunțat astăzi Inspectoratul General al Poliției de Frontieră. Incidentul s-a petrecut la data de 18 februarie, în zona de responsabilitate a Sectorului Poliției de Frontieră Criva, … Articolul Bărbat prins lângă graniță înainte de a traversa ilegal apare prima dată în Est Curier.
11:00
VIDEO// Rețea de asasinate la comandă, destructurată de autoritățile din Moldova și Ucraina # Est Curier
O operațiune comună a ofițerilor Direcției combaterea criminalității organizate din cadrul Inspectoratului Național de Investigații și a procurorilor PCCOCS, în cooperare cu structurile de drept din Ucraina, a dus la anihilarea unei grupări suspectate că pregătea asasinate la comandă pe teritoriul ucrainean. Potrivit datelor anchetei, investigațiile au început după apariția unor informații operative privind planificarea … Articolul VIDEO// Rețea de asasinate la comandă, destructurată de autoritățile din Moldova și Ucraina apare prima dată în Est Curier.
10:40
Sectorul apicol din Republica Moldova are un potențial remarcabil de dezvoltare. În prezent, în țară activează peste 9 mii de apicultori autorizați, iar mai mult de 3 mii dintre aceștia sunt înregistrați ca entitate juridică – o dovadă clară că apicultura devine tot mai mult o afacere organizată și orientată spre piață. Pentru a susține … Articolul Sprijin financiar de până la 150.000 de euro pentru apicultori apare prima dată în Est Curier.
19 februarie 2026
20:20
Controale stricte și toleranță zero pentru comercianții online care încalcă regulile privind datele personale # Est Curier
Centrul Național pentru Protecția Consumatorilor (CNPC) a emis o avertizare oficială adresată tuturor operatorilor de comerț electronic, anunțând intensificarea controalelor privind modul în care sunt colectate și utilizate datele cu caracter personal ale utilizatorilor. Instituția transmite că respectarea normelor de confidențialitate nu mai reprezintă doar o obligație formală, ci o condiție esențială pentru menținerea activității … Articolul Controale stricte și toleranță zero pentru comercianții online care încalcă regulile privind datele personale apare prima dată în Est Curier.
19:30
VIDEO// Salvatorii și pompierii IGSU au intervenit în peste 80 de situații într-o singură zi # Est Curier
În ultimele 24 de ore, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au realizat 85 de misiuni în toată țara, ca urmare a condițiilor meteorologice dificile și a unor situații de risc pentru populație. Majoritatea apelurilor primite au vizat deblocarea și tractarea mijloacelor de transport derapate de pe drumuri înghețate sau alunecoase, acestea reprezentând 42 … Articolul VIDEO// Salvatorii și pompierii IGSU au intervenit în peste 80 de situații într-o singură zi apare prima dată în Est Curier.
15:40
Moldova Curată: „Părinții, avertizori de integritate: „Arma” împotriva taxelor ilegale din grădinițe” # Est Curier
Colectările de bani în grădinițe rămân unul dintre cele mai sensibile subiecte din sistemul educațional preșcolar, motiv pentru care unele autorități locale au început să îi îndemne direct pe părinți să raporteze asemenea practici. Deși nu sunt angajați ai instituțiilor de învățământ, părinții sunt considerați, fără echivoc, avertizori de integritate. Acest statut a început să … Articolul Moldova Curată: „Părinții, avertizori de integritate: „Arma” împotriva taxelor ilegale din grădinițe” apare prima dată în Est Curier.
15:10
În debutul ședinței Parlamentului din 19 februarie 2026, mai multe inițiative ale deputaților din opoziție au fost puse la vot în vederea completării ordinii de zi, dar de fiecare dată numărul de voturi n-a fost suficient pentru a fi puse în discuție. Printre acestea au fost propunerea vicepreședintelui Parlamentului, Vlad Batrâncea, deputat PSRM, de a … Articolul Ședința Parlamentului din 19 februarie. Inițiativele opoziției și o moțiune de cenzură apare prima dată în Est Curier.
15:10
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a confirmat astăzi, 19 februarie 2026, un caz de infecție cu virusul variolei maimuței (MPXV), adus în Republica Moldova de o persoană care a prezentat simptome sugestive și a fost testată pozitiv în laboratorul de referință al ANSP. Potrivit autorităților, pacientul s-a adresat pentru asistență medicală cu slăbiciune generală, … Articolul Primul caz de variola maimuței confirmat în Republica Moldova apare prima dată în Est Curier.
12:50
O amplă rețea transfrontalieră de trafic de droguri a fost dezmembrată în urma unei operațiuni coordonate între autoritățile din Republica Moldova, Ucraina și Polonia, după captura și condamnarea unui curier implicat în contrabandă de substanțe stupefiante. Investigatori ai Serviciului Vamal, Direcției Antidrog a Inspectoratului Național de Investigații și procurori de la Procuratura pentru Combaterea Criminalității … Articolul Condamnarea unui curier în Moldova a dus la destructurarea unei rețele internaționale apare prima dată în Est Curier.
10:20
Dacă un produs conține uleiuri vegetale, acesta nu are voie să poarte denumirea de „brânză”, „cașcaval”, „unt” sau „lapte”, atenționează ANSA. Conform reglementărilor Hotărârii de Guvern nr. 158/2019 cu privire la aprobarea cerințelor de calitate pentru lapte și produsele lactate, termenul de „brânză” poate fi utilizat exclusiv pentru produsele obținute din lapte, prin coagularea proteinelor și eliminarea zerului. Potrivit … Articolul Nu orice produs alb și granular de pe raft este „brânză” apare prima dată în Est Curier.
18 februarie 2026
18:40
Vezi unde a programat Premier Energy lucrări mâine, 19 februarie, în r. Criuleni și r. Dubăsari # Est Curier
În r. Criuleni și în s. Oxentea din r. Dubăsari, aflate la deservirea companiei Premier Energy Distribution, conform informației publicate pe pagina oficială a distribuitorului, lucrări au fost programate pentru următoarele intervale de timp și în următoarele localități: s. Coşerniţa: str. Coşerniţa, Tinereţii parțial, în intervalul de timp între 09:15-16:30 pentru lucrări de reparaţie a … Articolul Vezi unde a programat Premier Energy lucrări mâine, 19 februarie, în r. Criuleni și r. Dubăsari apare prima dată în Est Curier.
18:40
Autoritățile au instituit restricții temporare pentru transportul de mare tonaj, circulația acestui tip de vehicule fiind sistată pe întreg teritoriul țării începând cu această oră și până la ora 22:00. Măsura a fost luată pentru a permite intervenția eficientă a serviciilor specializate în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, care afectează siguranța traficului rutier. Poliția le solicită … Articolul Circulația transportului de mare tonaj, suspendată temporar la nivel național apare prima dată în Est Curier.
18:20
Poliția avertizează: informații false despre persoane care s-ar prezenta drept angajați MAI # Est Curier
Poliția atrage atenția asupra mesajelor distribuite pe rețelele de socializare și în diverse grupuri online, potrivit cărora persoane necunoscute ar merge din ușă în ușă, pretinzând că sunt angajați ai Ministerului Afacerilor Interne și solicitând date personale pentru a comite ulterior ilegalități. Reprezentanții instituției precizează că, până în prezent, nu au fost înregistrate sesizări oficiale … Articolul Poliția avertizează: informații false despre persoane care s-ar prezenta drept angajați MAI apare prima dată în Est Curier.
14:20
Opt bărbați care pescuiau astăzi, 18.02.2026, pe gheața Nistrului, în zona podului feroviar din Bender, au ajuns în pericol după ce marginea gheții s-a rupt, iar bucata desprinsă a fost purtată de curent zeci de metri în aval, anunță așa-numitele autorități din stânga Nistrului. Patru dintre ei au sărit în apă și au înotat până … Articolul VIDEO//Incident pe Nistru: opt pescari duși de curent pe o bucată de gheață desprinsă apare prima dată în Est Curier.
14:00
Trenul de pe ruta Chișinău-București înregistrează astăzi, 18 februarie 2026, întârzieri semnificative, după ce condițiile meteorologice nefavorabile din România au afectat circulația feroviară, anunță Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova”. Ninsorile abundente, viscolul, temperaturile scăzute și depunerile de zăpadă pe infrastructură au impus restricții de viteză pe mai multe sectoare, unde echipele intervin pentru … Articolul Vremea severă din România provoacă întârzieri majore trenului Chișinău-București apare prima dată în Est Curier.
13:30
Activitatea Aeroportului Internațional Chișinău este afectată de ninsoarea abundentă și viscol, în condițiile în care toate utilajele de deszăpezire intervin continuu pentru menținerea pistei și a platformelor în stare sigură de operare. Două curse aeriene, spre București și Istanbul, au fost anulate, prima din cauza vremii nefavorabile din capitala României, iar a doua la decizia … Articolul Ninsorile perturbă traficul aerian la Chișinău: zboruri anulate și întârzieri apare prima dată în Est Curier.
13:30
Din 2026, angajatorii pot oferi salariaților bani pentru pachete turistice, pe care să le folosească în interiorul Republicii Moldova, adică la pensiunile turistice din țara noastră. Pentru anul 2026, Guvernul își propune să fie înregistrați în calitate de beneficiari ai tichetelor de vacanță aproximativ 20000 de salariați. La 18 februarie, Ministerul Culturii a pus în … Articolul Tichete de vacanță pentru turism intern: prevederile regulamentului apare prima dată în Est Curier.
11:40
Doi frați din Chișinău, care ar fi cerut prin amenințarea cu moartea suma de €9000 de la un bărbat cu care au jucat poker (joc de noroc interzis în Moldova) sunt cercetați penal, anunță PCOCCS. Frații gemeni, cu vârsta de 29 de ani, ar fi pretins că victima le-ar datora această sumă, după ce ar … Articolul Frați gemeni – arestați pentru șantajarea unui bărbat apare prima dată în Est Curier.
11:20
Guvernul a aprobat lista bunurilor pe care cetățenii le pot importa, la repatriere, fără taxe vamale (doc) # Est Curier
Guvernul a aprobat, în ședința de azi, lista bunurilor personale, pe care cetățenii care se repatriază pentru a se stabili cu traiul, le pot introduce pe teritoriul Republicii Moldova, cu scutire de la plata drepturilor de import. Lista aprobată face parte din mecanismul de aplicare a Legii cu privire la prelungirea facilităților acordate diasporei, a … Articolul Guvernul a aprobat lista bunurilor pe care cetățenii le pot importa, la repatriere, fără taxe vamale (doc) apare prima dată în Est Curier.
10:50
Persoanele care nu au schimbat pneurile automobilelor riscă amenzi cuprinse între 900 și 6 000 de lei, comunică MOLDPRES. Circa 1 200 de șoferi au fost sancționați, de la începutul acestui an, pentru conducerea mijloacelor de transport neechipate pentru sezonul rece. Verificările au fost intensificate pe întreg teritoriul țării. Solicitat de agenție, ofițerul de presă … Articolul Șoferii, care circulă fără pneuri de iarnă, riscă amenzi de până la 6 000 de lei apare prima dată în Est Curier.
17 februarie 2026
17:40
Autoritățile din Republica Moldova vor modifica programul de lucru al instituțiilor publice și vor activa protocoale de intervenție, după ce meteorologii au emis coduri galben și portocaliu de ninsori, lapoviță și intensificări ale vântului, valabile începând din noaptea de marți spre miercuri. Premierul Munteanu a anunțat că ministerele, autoritățile administrative centrale și alte instituții își vor … Articolul Condițiile meteo modifică programul de lucru al instituțiilor apare prima dată în Est Curier.
12:40
O mașină pe fundul lacului Ghidighici, descoperită de un cameraman amator care a filmat cu drona # Est Curier
Scafandrierii din cadrul Inspectoratul General pentru Situații de Urgență au intervenit pe Lacul Ghidighici, unde a fost depistat un autoturism prăbușit sub gheață. IGSU informează, că informația despre mașina de la fundul lacului a fost comunicată la 16 februarie 2026, la ora 17:21, de către un amator, care efectua filmări cu drona deasupra lacului, și … Articolul O mașină pe fundul lacului Ghidighici, descoperită de un cameraman amator care a filmat cu drona apare prima dată în Est Curier.
11:20
Modul în care au fost folosite mijloacele Fondului rutier anul trecut, pentru reparații, dar și pentru a întreține rețeaua drumurilor publice naționale, precum și bugetarea pentru 2026 au fost subiectele examinate în ședința Consiliului Fondului Rutier, prezidată de Prim-ministrul Alexandru Munteanu. În total, pentru executarea lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor publice naționale a … Articolul Trebuie să facem drumuri bune în continuare apare prima dată în Est Curier.
11:20
Sunt stabilite reguli privind circulația, transportul, producerea, prelucrarea și distribuirea produselor din acvacultură, contribuind la prevenirea răspândirii bolilor. „Implementarea acestor reglementări va contribui la prevenirea și controlul bolilor, asigurarea populației cu produse de calitate, reducerea riscurilor de pierderi economice la unitățile de profil și consolidarea controlului lanțului alimentar și a siguranței alimentare”, a menționat ministra … Articolul Reglementări pentru produsele din pește ca să fie fi mai sigure pentru consum apare prima dată în Est Curier.
11:20
Graficul seminarelor de instruire cu participarea contribuabililor, organizate de către Direcțiile deservire fiscală, în cadrul cărora vor fi abordate mai multe tematici, a fost publicat. Serviciul Fiscal de stat propune următoarele instruiri : Modificările operate în legislația fiscală în contextul Politicii fiscale pentru anul 2026 Modul de calculare, achitare și declarare a Taxei pe valoarea … Articolul Contabilii sunt invitați la instruiri apare prima dată în Est Curier.
16 februarie 2026
18:00
Companiile Premier Energy și FEE Nord au depus deja solicitări la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) prin care cere majorarea tarifului pentru anul 2026. Potrivit cererii depuse de Premier Energy, tariful pentru consumatorii casnici ar putea crește cu 24 de bani, de la 3,59 lei/kWh la 3,83 lei/kWh. În documentele transmise la ANRE, … Articolul Distribuitori cer scumpirea energiei electrice apare prima dată în Est Curier.
16:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis pentru intervalul de timp 17.02.2026, ora 20 – 18.02.2026, ora 17, Cod portocaliu pentru precipitații puternice, intensificări ale vântului, în cea mai mare parte a teritoriului Republicii Moldova. În zonele vizate, vor cădea precipitații puternice sub formă de ninsoare și lapoviță (20-35 l/m2). COD GALBEN eset anunțat pentru raioanele … Articolul Avertizare meteo: PRECIPITAȚII ȘI VÂNT PUTERNIC. apare prima dată în Est Curier.
15:00
Lista finală va fi cunoscută la mijlocul lunii martie. Vezi ce școli aspiră la blocuri sanitare moderne (doc) # Est Curier
Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală (ONDRL) a publicat lista instituțiilor publice de învățământ preuniversitar, care au aplicat proiecte și așteaptă să fie selectate pentru reabilitarea/modernizarea blocurilor sanitare. Depunerea dosarelor a luat sfârșit la 13 februarie 2026. Din raionul Criuleni, în lista publicată sunt incluse șase entități educaționale, și anume gimnaziile Slobozia-Șușca, Mașcăuți, Cimișeni, … Articolul Lista finală va fi cunoscută la mijlocul lunii martie. Vezi ce școli aspiră la blocuri sanitare moderne (doc) apare prima dată în Est Curier.
12:10
În contextul Galei Sportului 2025, organizată de Ministerul Educației și Cercetării în ianuarie, curent, Sergiu Gurin, secretarul de stat în domeniul tineretului și sportului (MEC) a înmânat diplome celor „care au scris istoria sportului moldovenesc prin muncă, disciplină și exemplu personal, care au pus temelia și au inspirat generații și care au demonstrat să spiritul sportiv nu … Articolul Iaroslav Țurcan, despre lupte libere, performanțe personale și sportul copiilor apare prima dată în Est Curier.
12:10
E sentința anunțată unuia dintre protagoniști unui dosar trimis în judecată de procurorii PCCOCS, ce vizează exploatarea sexuală o unei adolescentă și a două tinere în Moscova, în 2006. Acesta fusese anunțat în căutare, iar în anul 2022 a fost reținut și plasat în arest preventiv, la solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze … Articolul Un bărbat din Orhei a fost condamnat la 11 ani închisoare apare prima dată în Est Curier.
15 februarie 2026
21:00
În fiecare an la 15 februarie, Republica Moldova comemorează retragea trupelor sovietice din războiul din Afganistan, un conflict în care, în perioada1979-1989, au participat peste 12 500 de moldoveni. Au fost incluși în contingentului trupelor sovietice și trimiși în Afganistan, chiar dacă nu erau adaptați nici culturii, nici condițiilor climaterice de acolo. Nu se protesta … Articolul Ziua comemorării, ziua neuitării apare prima dată în Est Curier.
15:10
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) anunță lansarea celui de-al 5-lea apel de granturi din cadrul Proiectului AGGRI, destinat fermierilor din Republica Moldova. Cererile pot fi depuse în perioada 2 martie – 29 mai 2026, transmite MOLDPRES. Apelul vizează sprijinirea fermierilor din sectoare cum ar fi creșterea bovinelor, ovinelor și caprinelor, orientate spre producția de … Articolul Apel nou: Granturi de până la un milion de dolari SUA pentru fermieri apare prima dată în Est Curier.
14 februarie 2026
10:50
Dacă vă întrebați cum de Vlad Filat, fiind căutat de Interpol este prezent prin studiouri tv și nu-i găsit de organele de drept – misterul s-a dezvăluit. Fostul premier anunță pe pagina sa de pe o rețea socială că:„ la data de 15 ianuarie 2026, Interpol a anulat darea în căutare internațională emisă anterior pe … Articolul Nu mai este căutat apare prima dată în Est Curier.
13 februarie 2026
16:10
Plățile pentru salubritate, în unele cazuri, au lăsat cetățenii români fără domicilii și acte de identitate românești valabile # Est Curier
Anularea cărților de identitate românești, acțiune a statului român, care a vizat și peste 100 de mii de cetățeni ai Republicii Moldova cu dublă cetățenie, are la bază o modificare legislativă aplicată din 2023 care vizează evidența populației. Norma legislativă a dus până în prezent la pierderea valabilității cărților de identitate în cazul a peste … Articolul Plățile pentru salubritate, în unele cazuri, au lăsat cetățenii români fără domicilii și acte de identitate românești valabile apare prima dată în Est Curier.
15:00
În ultima perioadă, tot mai multe persoane promovează sau recomandă, în mediul online, medicamente injectabile utilizate pentru scăderea în greutate. Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) vine să explice riscurile administrării medicamentelor neautorizate pentru tratamentul obezității sau folosite cu scop de slăbire. Aceste medicamente sunt destinate, în principal, tratamentului diabetului zaharat de tip 2 și … Articolul Medicamentele pentru slăbit și riscul pentru sănătate apare prima dată în Est Curier.
15:00
Boșcana e printre primii beneficiari ai proiectului „Aprovizionarea descentralizată cu apă potabilă pentru Moldova” # Est Curier
La 13 februarie 2026 primele patru localități selectate în cadrul proiectului „Aprovizionarea descentralizată cu apă potabilă pentru Moldova” au semnat, acordurile de implementare a proiectului. Peste 21 mii de cetățeni din comuna Ciorescu, municipiul Chișinău, orașul Anenii Noi, satul Mereni, raionul Anenii Noi și comuna Boșcana, raionul Criuleni, vor beneficia de acces la apă potabilă … Articolul Boșcana e printre primii beneficiari ai proiectului „Aprovizionarea descentralizată cu apă potabilă pentru Moldova” apare prima dată în Est Curier.
11:10
Al treilea an consecutiv,Ministerul Educației și Cercetării (MEC) (MEC) analizează rata de promovare a absolvenților școlilor auto la examenele organizate de Agenția Servicii Publice (ASP). Evaluarea are la bază o hotărâre de Guvern, care stabilește rata de promovabilitatea drept indicator obligatoriu de performanță pentru menținerea autorizației de funcționare. Astfel, școlile auto trebuie să asigure o … Articolul Raitingul școlilor auto: promovabilitatea drept indicator obligatoriu de performanță apare prima dată în Est Curier.
11:10
Pomenirea celor răposați se face mereu, dar conform canoanelor și tradiției Bisericii Ortodoxe, toate slujbele de pomenire generală a morților se fac sâmbăta, zi dedicată celor adormiți. Pe parcursul anului sunt rânduite și 10 zile speciale de pomenire, inclusiv Moșii de vară și de iarnă. În anul 2026, Moșii de iarnă sunt pomeniți sâmbătă, … Articolul Moșii de iarnă: De ce nu se refuză pomana apare prima dată în Est Curier.
10:10
Prima etapă a lucrărilor de eficientizare energetică a Centrului de plasament temporar pentru persoane vârstnice și cu dizabilități „Alexandra Grajdian” din or. Criuleni a fost discutată, la 9 februarie, cu participarea finanțatorilor, reprezentanților antreprenorului, beneficiarilor, a responsabilului tehnic și proiectantului. Participanții au examinat lucrările deja executate – termoizolarea a trei pereți exteriori, schimbarea unei părți … Articolul Termoizolarea deja a dat primele rezultate apare prima dată în Est Curier.
12 februarie 2026
18:10
73 de școli ar urma să fie reorganizate, dar nici o localitate nu va rămâne fără instituții de învățământ # Est Curier
Ministrul Educației, Dan Perciun, timp de trei ore a prezentat joi, 12 februarie 2026, în Parlament proiectul de lege de modificare a Codului Educației. Conform criteriilor propuse, ar urma să fie reorganizate 73 de școli, dintre care 10 ar urma să fie transformate în grădinițe, 43 în școli primare, iar 17 în școli primare-grădinițe. Numărul … Articolul 73 de școli ar urma să fie reorganizate, dar nici o localitate nu va rămâne fără instituții de învățământ apare prima dată în Est Curier.
12:00
Ruta transnațională a Bisericilor de Lemn din Republica Moldova și România oferă turiștilor ocazia de a explora comori arhitecturale și spirituale, învăluite în istorie și tradiție, în cadrul proiectului european RESPECTS, care promovează turismul religios cultural și sustenabil în regiunile mai puțin dezvoltate, relatează MOLDPRES. Republica Moldova este partener în acest proiect prin intermediul Agenției … Articolul Biserici de lemn din Republica Moldova au fost incluse într-un traseu turistic apare prima dată în Est Curier.
12:00
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au blocat la punctele de control de frontieră un lot masiv de produse de cofetărie neconforme. Este vorba despre aproximativ 5.000 kg de bomboane de import care conțineau o substanță periculoasă, interzisă pe teritoriul Republicii Moldova. În urma verificărilor riguroase efectuate de către inspectorii posturilor de inspecție la … Articolul Cinci tone de bomboane cu aditivi interziși, stopate de inspectorii ANSA apare prima dată în Est Curier.
12:00
În ajunul aniversării a 78-a, Ana Mardari din Ohrincea, Criuleni, și-a redobândit cetățenia Republicii Moldova. Trecută print-un proces de divorț încă în perioada sovietică, femeia nu și-a mai făcut documente, din cauza unor erori în actele de identitate eliberate încă în perioada republicii sovietice. La 10 februarie 2026, după luni de proceduri, Ana Mardari a … Articolul Și-a redobândit cetățenia, la 78 de ani. Vezi povestea Anei Mardari din Ohrincea apare prima dată în Est Curier.
11 februarie 2026
15:00
În speranța accesării fondurilor europene, primăriile se asociază la Gruparea „East Gate” # Est Curier
Mai multe primării și consilii raionale din R. Moldova decid să se asocieze cu Gruparea Europeană de Cooperare Teritorială (GECT) cu denumirea „East Gate”. Deciziile consiliilor locale de aderare sunt publicate pe portalul guvernamental al actelor locale. Tot în ele se stipulează că autoritățile publice locale alocă sume variate de bani, de 820 la 980 … Articolul În speranța accesării fondurilor europene, primăriile se asociază la Gruparea „East Gate” apare prima dată în Est Curier.
15:00
În fiecare zi, în Centrele de Preluare a Apelurilor de Urgență 112, zeci de operatori răspund solicitărilor venite din partea cetățenilor aflați în situații critice. Fiecare apel reprezintă o potențială urgență, iar fiecare secundă contează. Anual, Serviciul 112 preia peste 2 milioane de apeluri, fiecare dintre acestea necesitând atenție sporită, responsabilitate și reacție promptă. În … Articolul 112. Un apel. O decizie. O viață salvată. apare prima dată în Est Curier.
13:50
Gospodăriile pot vinde legal surplusul de lapte, ouă, miere și carne direct din curte, cu respectarea normelor sanitare # Est Curier
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor reamintește cetățenilor care cresc animale în gospodărie că au dreptul legal să comercializeze surplusul de produse alimentare de origine animală, precum lapte, ouă, miere sau carne, direct din propria curte. Măsura vine în sprijinul gospodăriilor nonprofesionale și urmărește să faciliteze accesul consumatorilor la produse autohtone proaspete, eliminând intermediarii și reducând … Articolul Gospodăriile pot vinde legal surplusul de lapte, ouă, miere și carne direct din curte, cu respectarea normelor sanitare apare prima dată în Est Curier.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.