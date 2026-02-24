Japonia scoate la vânzare case abandonate chiar și la prețul de 0 euro
HotNews, 24 februarie 2026 18:50
În Japonia, numeroase locuințe abandonate din zonele rurale sunt scoase la vânzare la prețuri simbolice, unele chiar și cu 0 euro sau 10 dolari. Autoritățile locale încearcă astfel să combată depopularea satelor și orașelor mici, însă achiziția unei case nu garantează automat dreptul de ședere în țară. Fenomenul locuințelor abandonate a devenit o problemă majoră
• • •
Alte ştiri de HotNews
Acum 30 minute
18:50
Acum 8 ore
11:40
VIDEO | Premierul Alexandru Munteanu: „Pe 24 februarie 2022 m-au trezit exploziile la Kiev” # HotNews
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a declarat că începutul războiului din Ucraina l-a surprins la Kiev, unde s-a trezit în dimineața de 24 februarie 2022 odată cu primele explozii. La patru ani de la declanșarea invaziei ruse, șeful Guvernului a reiterat condamnarea fermă a agresiunii și sprijinul pentru o pace justă, bazată pe dreptul internațional.
Acum 12 ore
10:00
Ion Ceban: „Reforma APL propusă de PAS vine să lichideze 600 de primării. O asemenea decizie trebuie supusă unui REFERENDUM național” # HotNews
Partidul Mișcarea Alternativă Națională (MAN) se pronunță împotriva planului guvernării PAS de reorganizare administrativ-teritorială, care duce la lichidarea a circa 600 de primării din Republica Moldova. Declarația a fost făcută, în cadrul unei conferințe de presă, de către președintele partidului MAN, Ion Ceban, care a atras atenția asupra riscurilor majore pe care această reformă le
09:50
Președintele Partidului „Moldova Mare", Victoria Furtună, a transmis un mesaj la împlinirea a patru ani de la declanșarea războiului din Ucraina, subliniind contrastul dintre semnificația zilei de 24 februarie și realitatea conflictului. Lidera politică a lansat un apel public pentru transformarea acestei date într-un simbol al păcii și solidarității. Președintele Partidului „Moldova Mare", Victoria Furtună,
09:10
VIDEO | Maia Sandu: Mulțumim că ați ținut Rusia departe de țara noastră și ați protejat Europa # HotNews
Președinta Moldovei, Maia Sandu, a transmis un mesaj de solidaritate cu Ucraina la patru ani de la invazia declanșată de Rusia. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis marți un mesaj de solidaritate cu Ucraina, la patru ani de la începutul războiului declanșat de Rusia. Mesajul a fost publicat pe pagina sa de X, unde
08:30
Ion Ceban, la patru ani de război, Chișinăul a fost și rămâne un oraș al solidarității: Peste 54.000 de refugiați ucraineni se află în Chișinău # HotNews
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a marcat împlinirea a patru ani de la declanșarea războiului din Ucraina, reiterând condamnarea agresiunii și subliniind rolul Capitalei în gestionarea crizei refugiaților. Potrivit edilului, peste 54.000 de cetățeni ucraineni cu statut de protecție temporară se află în prezent în Chișinău. Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban,
07:00
Horoscop 24 februarie – TAUR – o să vă asociați cu niște oameni ca să mai câștigați niște bani # HotNews
Horoscop 24 februarie – O zi frumoasă. O să ne vedem de treburile noastre și o să empatizăm cu cei din jur și poate le dăm și lor o mână de ajutor. PEȘTI O agendă încărcată în perioada asta, v-ați propus mai multe de făcut și o să păstrați ritmul până le dați de capăt
Ieri
14:20
Alexei Paniș: Grațierea traficanților de droguri a devenit o practică sistemică. Este nevoie de o comisie de anchetă! # HotNews
Juristul Alexei Paniș a declarat, în cadrul unei conferințe, că grațierea recentă a unui condamnat pentru trafic de droguri nu este un caz izolat, ci face parte dintr-un șir mai lung de decizii similare. „Grațierea cetățeanului Șepeli este doar un episod dintr-un lung șir de grațieri a persoanelor condamnate pentru comiterea infracțiunilor de trafic de
12:20
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, critică decizia președintelui Republicii Moldova de a grația persoane despre care susține că ar fi coordonat scheme de amploare legate de droguri. Edilul acuză existența unei „verticale a puterii" care trebuie să-și asume responsabilitatea și solicită inițierea unei comisii parlamentare de anchetă. Primarul general al municipiului Chișinău, Ion
12:10
Președinta Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a declarat că suveranitatea Republicii Moldova nu se rezumă la un principiu constituțional, ci reprezintă „o emoție vie a unității pentru țară". Mesajul a fost transmis în cadrul conferinței naționale „Să stăm strajă la hotare, să păzim acest pământ", unde lidera formațiunii a pledat pentru echilibru politic și consolidarea
11:50
Irina Vlah solicită alocarea a 1,5% din PIB pentru drumuri și redistribuirea fondurilor din bugetele ministerelor: „Oamenii plătesc pentru o decizie greșită” # HotNews
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei", afirmă că „adevărata cauză a drumurilor distruse nu este deloc iarna aspră. În 2026, autoritățile au redus finanțarea pentru drumuri cu 800 de milioane de lei. Pentru această decizie nechibzuită plătesc acum oamenii – cu mașini avariate, accidente și riscuri zilnice pentru viață". În context, ea lansat un
11:30
VIDEO | Ion Ceban anunță intervenții masive pe drumurile din Chișinău, afectate de vremea din ultimele luni # HotNews
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, anunță că, începând din această săptămână, serviciile municipale vor interveni masiv pentru repararea drumurilor deteriorate în urma condițiilor climatice din ultimele două luni. Edilul face apel la înțelegerea și atenția locuitorilor, întrucât lucrările vor avea loc simultan în toate sectoarele Capitalei. Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban,
11:20
Domnica Manole a transmis un mesaj cu prilejul a 31 de ani de la înființarea Curții Constituționale a Republicii Moldova # HotNews
Curtea Constituțională a Republicii Moldova a fost înființată oficial pe 23 februarie 1995, la Chișinău, ca unică autoritate de jurisdicție constituțională, independentă de orice altă autoritate publică. Aceasta a fost creată în baza Constituției și a Legii cu privire la Curtea Constituțională, având rolul de a garanta supremația Constituției. Domnica Manole, Președinta Curții Constituționale, a
11:00
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră „Aeroportul Internațional Chișinău", în comun cu funcționarii vamali, au contracarat o tentativă de scoatere ilicită a mijloacelor financiare în valută străină din țară. Cazul a avut loc pe ruta Chișinău – Dubai, după ce, în timpul formalităților de control, a fost identificat un nerezident, în vârstă
09:40
BREAKING NEWS! Acțiuni de urmărire penală privind delapidarea fondurilor europene prin proiecte de infrastructură # HotNews
CNA și procurorii desfășoară acțiuni de urmărire penală, inclusiv percheziții și ridicări de acte, în mai multe primării din centrul, nordul și sudul țării, precum și la un operator economic, într-un dosar ce vizează delapidarea fondurilor naționale și externe destinate infrastructurii drumurilor și construcției rețelelor de apeduct și canalizare. Potrivit informațiilor oficiale, dosarul vizează acte
08:40
ULTIMA ORĂ | Instituția prezidențială: În baza acestei recomandări și în conformitate cu atribuțiile legale, Decretul privind acordarea unei grațieri a fost semnat # HotNews
În legătură cu grațierea condamnatului Șepeli Nicolai Andrei, respectiv a revocării ulterioare a decretului de grațiere, comunicăm următoarele: În luna martie 2021, Procuratura Generală a Republicii Moldova a înaintat în adresa Președinției Republicii Moldova solicitarea de a examina, conform competenței, cererile de acordare a grațierii în privința a 6 persoane condamnate în Federația Rusă, inclusiv
08:20
Mediul de afaceri din Ucraina cere măsuri de răspuns la decizia Chişinăului de a interzice produse ucrainene # HotNews
Federația Angajatorilor din Ucraina propune introducerea unor măsuri reciproce împotriva importului de vinuri din Republica Moldova, după ce autorităţile de la Chişinău au închis piața pentru produsele avicole ucrainene, transmite EKONOMICINA PRAVDA, citată de Rador. Într-o adresă oficială, federaţia acuză o presiune sistemică și, în opinia mediului de afaceri, nejustificată din partea Agenției Naționale pentru
08:00
O filială a Academiei Române va fi înființată la Chișinău, aceasta urmând a fi cea de-a patra filială a forului științific românesc. Proiectul de lege care prevede crearea filialei în țara noastră se află pe masa senatorilor români, a declarat pentru Moldpres vicepreședintele Academiei Române, Mircea Dumitru. Noua instituție științifică care va funcționa la Chișinău
07:00
Horoscop 23 februarie – o zi reușită. O să ne vină gândul cel bun și vom face alegerile potrivite, ca să scurtăm drumul spre succes. PEȘTI O să dați drumul proiectelor noi ca să vă puneți planurile în aplicare și să vă bucurați de beneficiile unei munci pe care o faceți cu drag. Se observă
Mai mult de 2 zile în urmă
12:10
Donald Trump a găzduit guvernatorii la Casa Albă: discurs despre economie și un recital spectaculos a violonistei moldoveană Rusanda Panfili # HotNews
Președintele SUA, Donald Trump, o urmărește pe violonista moldoveană Rusanda Panfili interpretând în timpul cinei guvernatorilor din Salonul de Est al Casei Albe, sâmbătă, 21 februarie 2026, la Washington Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a organizat sâmbătă seara o cină oficială pentru guvernatorii americani în East Room a Casa Albă, eveniment la care au participat
09:40
A crezut că a câștigat un iPhone 17 Pro Max, dar în cutie a găsit dulciuri: farsa de la petrecerea firmei # HotNews
Un angajat din sudul Chinei a trăit un adevărat carusel de emoții după ce a fost anunțat drept câștigătorul unui iPhone 17 Pro Max la petrecerea de final de an a companiei. Ajuns acasă, bărbatul a descoperit că în cutia care părea autentică se aflau doar dulciuri și câteva obiecte fără valoare, într-o farsă pusă
08:50
Noua lege a freelancerilor creează confuzii: experții avertizează asupra capcanelor fiscale # HotNews
La aproape două luni de la intrarea în vigoare a regimului fiscal cu rată unică de 15% pentru antreprenorii independenți, apar tot mai multe blocaje în aplicarea Legii privind liber-profesioniștii. Experții semnalează probleme legate de plățile prin platforme internaționale și riscuri de taxare incorectă, care pot genera atât pierderi bugetare, cât și costuri suplimentare pentru
08:30
O procedură estetică, populară în rândul femeilor, ar putea fi interzisă într-o ţară din Europa # HotNews
Parlamentarii britanici cer guvernului interdicția imediată a liftingului brazilian al feselor (BBL), o procedură estetică considerată periculoasă și legată de decese. Comisia pentru Femei și Egalitate de Șanse (WEC) acuză autoritățile că nu acționează suficient de rapid pentru a introduce reglementări clare în privința procedurilor cosmetice nechirurgicale, susținând că lipsa autorizării duce la periclitarea siguranței
07:10
Horoscop 22 februarie – o zi cu vibe pozitiv. E de profitat de timpul liber ca să ne refacem forțele, să ne vedem și cu prietenii, cu rudele, ca să consolidăm relațiile și să ne fie bine împreună. PEȘTI Pareți mai comunicativi și o să puteți repara o relație care înghețase, dacă stați de vorbă
21 februarie 2026
21:00
VIDEO | Ion Ceban prezintă bilanțul săptămânii: buget majorat și investiții de miliarde pentru Chișinău # HotNews
Primarul general al Capitalei, Ion Ceban, a prezentat retrospectiva săptămânii curente, anunțând intervenții pe străzile afectate de condițiile meteo și detalii despre bugetul majorat al municipiului pentru anul în curs. Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a prezentat retrospectiva săptămânii curente, anunțând o serie de măsuri și proiecte care vizează infrastructura, bugetul municipal și
12:20
Un bărbat a cumpărat o casă cu 3.500 de euro. Nu se aștepta însă să găsească o adevărată comoară într-unul din sertare # HotNews
Dženan Ćišić, originar din Bosnia și Herțegovina, a plecat în Germania cu gândul să rămână doar trei luni, să câștige niște bani pe șantier și să se întoarcă acasă. Planul inițial nu a avut însă legătură cu ce avea să urmeze, scrie blic.rs. După inundațiile devastatoare din 2014 care au lovit centrul Bosniei, fostul acordeonist
11:00
Spațiul renovat al Clubului Veteranilor din municipiul Bălți a fost inaugurat oficial, oferind seniorilor un loc modern și confortabil pentru întâlniri, comunicare și inițiative comunitare. La eveniment a participat și primarul Alexandr Petkov. În cadrul ceremoniei, edilul a subliniat importanța investiției în generația vârstnică și rolul activ pe care seniorii îl au în viața orașului.
07:10
Horoscop 21 februarie – VĂRSĂTOR – solicitări vin din toate direcțiile să vă duceți la întruniri # HotNews
Horoscop 21 februarie – o zi de acțiune. O să facem mai tot ce am tot amânat ca să obținem beneficiile pentru care ne-am zbătut pe parcursul timpului, ca să ne bucurăm de ele. PEȘTI E animație, poate plecați pe undeva să vă sărbătoriți, că aveți o destinație pe care o vizitați de ceva vreme
20 februarie 2026
17:40
Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii: Recomand ministrului Apărării să își dea demisia, după exemplul colegilor săi de la București # HotNews
Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, a recomandat ministrului Apărării să își dea demisia, invocând situația din sistem și cazurile tragice înregistrate în rândul tinerilor care își satisfac serviciul militar obligatoriu. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni la postul de televiziune TVR Moldova. Berlinschii a subliniat că, deși ministrul beneficiază de susținerea majorității parlamentare,
17:20
Domnica Manole: Justiția constituțională trebuie să rămână independentă, consecventă și ancorată în principii pentru a garanta drepturile cetățenilor # HotNews
Președinta Curtea Constituțională a
15:40
Ion Ceban a discutat cu ambasadorul Germaniei despre proiecte strategice pentru Chișinău și raioanele Călărași și Strășeni # HotNews
Primarul General al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a avut o întrevedere cu Ambasadorul Republicii Federale Germania în Republica Moldova, E.S. Hubert Knirsch, în cadrul căreia au fost abordate proiecte de dezvoltare cu impact major asupra capitalei și regiunilor învecinate. Primarul General al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a avut o întrevedere oficială cu Ambasadorul Republicii Federale […] The post Ion Ceban a discutat cu ambasadorul Germaniei despre proiecte strategice pentru Chișinău și raioanele Călărași și Strășeni first appeared on HotNews.md.
13:30
Jurnalista Natalia Morari a anunțat că s-a despărțit de Veaceslav Platon, tatăl copilului său, Rem. Cei doi au fost în centrul atenției publice în ultimii ani, atât din cauza relației lor „ascunse”, cât și a controverselor din jurul omului de afaceri. The post VIDEO Natalia Morari anunță că s-a despărțit de Veaceslav Platon first appeared on HotNews.md.
11:40
Elev de 15 ani, transportat la spital după ce ar fi consumat o pastilă într-un liceu din Ungheni # HotNews
Un elev de clasa a IX-a din municipiul Ungheni a fost transportat de urgență la spital după ce i s-a făcut rău în timpul orelor, existând suspiciunea că ar fi consumat o substanță de origine necunoscută. Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele cazului. Incidentul s-a produs recent într-o instituție de învățământ din […] The post Elev de 15 ani, transportat la spital după ce ar fi consumat o pastilă într-un liceu din Ungheni first appeared on HotNews.md.
10:30
VIDEO | Irina Vlah: Despre integrarea europeană a Republicii Moldova se vorbeşte mult, dar, din păcate, nimeni nu vrea să spună adevărul # HotNews
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, spune că „despre integrarea europeană a Republicii Moldova se vorbeşte mult, dar, din păcate, nimeni nu vrea să spună adevărul. Iar acesta este unul cât se poate de clar şi anume că integrarea europeană nu e un obiectiv naţional, aşa cum încearcă să ne convingă guvernarea, ci o […] The post VIDEO | Irina Vlah: Despre integrarea europeană a Republicii Moldova se vorbeşte mult, dar, din păcate, nimeni nu vrea să spună adevărul first appeared on HotNews.md.
10:20
FOTO | Blogger: În mai multe reţele de magazine și benzinării din țară în mod concertat se încalcă grav legislaţia cu privire la tutun # HotNews
Bloggerul Eugen Luchianiuc afirmă că, în mai multe reţele de magazine și benzinării din țară, în mod concertat se încalcă grav legislaţia cu privire la tutun. Într-un articol pe blogul său, acesta a prezentat mai multe fotografii care confirmă acest lucru. „Un prieten jurist/procuror, fumător înrăit, după ceva timp de fumat intens a făcut brusc o […] The post FOTO | Blogger: În mai multe reţele de magazine și benzinării din țară în mod concertat se încalcă grav legislaţia cu privire la tutun first appeared on HotNews.md.
09:50
Renato Usatîi: Ascultând declarațiile ministrului Energiei și ale deputaților de la guvernare, ai impresia că trebuie să începem calendarul din momentul în care PAS a venit la guvernare # HotNews
„Ascultând declarațiile ministrului și ale unor deputați de la guvernare, ai impresia că trebuie să începem calendarul din momentul în care PAS a venit la guvernare și a «adus lumină» în țară — nu de la nașterea lui Isus Hristos!”, a declarat, în glumă, președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, în cadrul dezbaterilor pe marginea moțiunii […] The post Renato Usatîi: Ascultând declarațiile ministrului Energiei și ale deputaților de la guvernare, ai impresia că trebuie să începem calendarul din momentul în care PAS a venit la guvernare first appeared on HotNews.md.
09:00
VIDEO | Ion Ceban anunță investiții majore: Peste 1 miliard de lei alocați pentru educație și servicii sociale în Chișinău # HotNews
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a prezentat mai multe alocări bugetare pentru anul curent, susținând că o serie de programe educaționale și sociale implementate în capitală sunt unice la nivel național. Edilul capitalei a declarat că administrația municipală a prevăzut pentru anul în curs 82,3 milioane de lei pentru întreținerea grupelor cu program […] The post VIDEO | Ion Ceban anunță investiții majore: Peste 1 miliard de lei alocați pentru educație și servicii sociale în Chișinău first appeared on HotNews.md.
07:00
Horoscop 20 februarie – decizii astăzi. O să avem gândul bun să alegem ce e cel mai bine pentru noi și ai noștri, ca să ne știm la adăpost. PEȘTI O să dați zor să vă achitați de obligații ca să puteți pleca pentru o zi, două, pe undeva, ca să vă recreați, să vă […] The post Horoscop 20 februarie – FECIOARĂ – o să recuperați niște bani first appeared on HotNews.md.
19 februarie 2026
20:40
BREAKING NEWS: Hasan Toper, eliberat din penitenciar și plasat în arest la domiciliu, anunță Renato Usatîi # HotNews
Hasan Toper, considerat organizatorul omorului din sectorul Rîșcani al capitalei și extrădat anul trecut din Marea Britanie în Republica Moldova, a fost eliberat din penitenciar și plasat în arest la domiciliu prin decizia Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana. Informația a fost făcută publică de liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi. Hasan Toper, reținut anterior și extrădat din […] The post BREAKING NEWS: Hasan Toper, eliberat din penitenciar și plasat în arest la domiciliu, anunță Renato Usatîi first appeared on HotNews.md.
18:20
Constantin Cuiumju către ministrul Energiei: Ați venit în Parlament nepregătit. Consultați-vă cu adjuncta dvs., care primește în Consiliul de Observatori al Moldovagaz un onorariu de 150 de mii de lei pe lună! # HotNews
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a venit nepregătit în Parlament, potrivit deputatului Partidului Nostru, Constantin Cuiumju, care i-a adresat mai multe întrebări însă toate au rămas fără răspunsuri clare. Deputatul a subliniat că, înainte de a veni în Parlament, ministrul ar fi trebuit să se consulte cu adjuncta sa, care este membră a Consiliului de Observatori […] The post Constantin Cuiumju către ministrul Energiei: Ați venit în Parlament nepregătit. Consultați-vă cu adjuncta dvs., care primește în Consiliul de Observatori al Moldovagaz un onorariu de 150 de mii de lei pe lună! first appeared on HotNews.md.
18:10
UE ar putea solicita retragerea trupelor ruse din Belarus, Georgia, Armenia și Transnistria în cadrul acordului de pace pentru Ucraina # HotNews
Uniunea Europeană ar putea solicita într-un acord de pace pentru Ucraina ca Rusia să-și retragă trupele din Belarus, Georgia, Armenia și Transnistria, conform unui document distribuit de Kaja Kallas. Textul cere, de asemenea, demilitarizarea zonelor ocupate, reparații financiare și acces pentru anchetatori internaționali. UE își exprimă frustrarea față de lipsa reprezentării oficiale în negocierile conduse […] The post UE ar putea solicita retragerea trupelor ruse din Belarus, Georgia, Armenia și Transnistria în cadrul acordului de pace pentru Ucraina first appeared on HotNews.md.
17:50
ULTIMA ORĂ: Ion Ceban acuză întârzierea transferurilor de la Ministerul Finanțelor: „Peste 50 de milioane de lei nu au ajuns la Chișinău” # HotNews
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, acuză întârzierea transferurilor financiare din partea Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova către bugetul municipal, susținând că, de aproape 10 zile, instituția nu ar fi virat sumele prevăzute de legislație, care depășesc 50 de milioane de lei. Edilul Capitalei a declarat că, potrivit cadrului normativ în vigoare și procedurilor […] The post ULTIMA ORĂ: Ion Ceban acuză întârzierea transferurilor de la Ministerul Finanțelor: „Peste 50 de milioane de lei nu au ajuns la Chișinău” first appeared on HotNews.md.
17:30
Președinta Curtea Constituțională a Republicii Moldova, Domnica Manole, a participat la Conferința de analiză post-electorală dedicată scrutinului parlamentar din 2025, eveniment organizat de Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova, unde a subliniat importanța alegerilor libere și corecte pentru funcționarea democrației. Evenimentul, desfășurat la 19 februarie 2026, a avut genericul „Alegerile parlamentare din Republica Moldova, 28 […] The post Domnica Manole a participat la conferința de analiză post-electorală organizată de CEC first appeared on HotNews.md.
15:40
Cancelarul german Friedrich Merz vede puţine perspective pentru o încheiere rapidă, prin negocieri, a războiului în Ucraina, argumentând că acest conflict se va încheia doar atunci când una dintre părţi va fi epuizată militar sau economic, potrivit dpa, conform Agerpres. Când se termină războiul? “În opinia mea, acest război se va termina doar când una […] The post Cancelarul german anunță un scenariu sumbru pentru războiul din Ucraina first appeared on HotNews.md.
15:10
BREAKING NEWS: Polonia le cere cetățenilor săi să părăsească imediat Iranul. Evacuarea ar putea ”să nu mai fie posibilă peste câteva ore” # HotNews
Premierul polonez Donald Tusk le cere joi polonezilor care se află în Iran să părăsească această ţară imediat, relatează Reuters. Şeful Guvernului de la Varşvia a subliniat că, din cauza riscului izbucnirii unui conflict armat, evacuarea ar putea să nu mai fie posibilă peste câteva ore. Armata americană este pregătită să atace Iranul în acest […] The post BREAKING NEWS: Polonia le cere cetățenilor săi să părăsească imediat Iranul. Evacuarea ar putea ”să nu mai fie posibilă peste câteva ore” first appeared on HotNews.md.
14:40
Partidul Nostru va propune modificări în lege pentru anularea armatei obligatorii. Renato Usatîi: „Armata, doar în bază de contract!” # HotNews
Renato Usatîi a anunțat că fracțiunea Partidului Nostru va iniția în Parlament modificări legislative pentru ca serviciul militar să fie opțional și bazat pe contract, eliminând recrutarea obligatorie a tinerilor. Deputatul a spus că este sesizat de foarte mulți tineri din țară și din diasporă, care așteaptă aceste modificări. El a subliniat că tinerii care […] The post Partidul Nostru va propune modificări în lege pentru anularea armatei obligatorii. Renato Usatîi: „Armata, doar în bază de contract!” first appeared on HotNews.md.
13:10
Proiect strategic de mediu la Chișinău. Ion Ceban: Începe procedura de finisare a Stației de epurare # HotNews
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat lansarea procedurii de achiziție pentru finalizarea Stației de epurare a apelor uzate, un proiect considerat strategic pentru infrastructura de canalizare și protecția mediului din Capitală. Edilul Capitalei a declarat că reluarea proiectului a fost posibilă după mai mulți ani de eforturi administrative și tehnice, în condițiile […] The post Proiect strategic de mediu la Chișinău. Ion Ceban: Începe procedura de finisare a Stației de epurare first appeared on HotNews.md.
12:40
VIDEO | Renato Usatîi propune „Ora Guvernului” în Parlament pentru ca întrebările și propunerile opoziției să nu mai aștepte săptămâni întregi # HotNews
Președintele fracțiunii Partidului Nostru, Renato Usatîi, a propus introducerea unei sesiuni regulate „Ora Guvernului” în Parlament, de două ori pe săptămână, unde miniștrii să răspundă clar și prompt întrebărilor deputaților, fără a fi nevoie de moțiuni simple și fără tergiversări. El a criticat modul în care fracțiunea majoritară blochează inițiativele opoziției, inclusiv modificările Legii cetățeniei. […] The post VIDEO | Renato Usatîi propune „Ora Guvernului” în Parlament pentru ca întrebările și propunerile opoziției să nu mai aștepte săptămâni întregi first appeared on HotNews.md.
10:30
Guvernul României a aprobat construcția unui nou pod rutier peste râul Prut, între Albița și Leușeni, proiect estimat la 256,9 milioane de lei. Noua infrastructură, cu patru benzi de circulație, va înlocui actualul pod construit în 1954, considerat tehnic necorespunzător. Executivul de la București a aprobat indicatorii tehnico-economici și demararea lucrărilor pentru edificarea unui nou […] The post Pod cu patru benzi între România și Republica Moldova, lucrările vor dura doi ani first appeared on HotNews.md.
09:40
Departamentul de Stat al SUA dezvoltă un portal online care va permite persoanelor din Europa şi din alte părţi să vadă conţinutul interzis de guvernele lor, inclusiv presupuse discursuri de ură şi propagandă teroristă, o măsură pe care Washingtonul o consideră o modalitate de a contracara cenzura, au declarat trei surse familiarizate cu planul citate […] The post SUA lansează un portal online pentru a ocoli cenzura din Europa first appeared on HotNews.md.
