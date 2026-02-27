Polonia vrea să interzică accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani: Platformele riscă amenzi
TV8, 27 februarie 2026 19:10
Polonia vrea să interzică accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani: Platformele riscă amenzi
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
19:10
Acum o oră
18:40
18:30
Acum 2 ore
17:40
Acum 4 ore
17:10
16:20
16:10
15:50
15:40
15:40
Acum 6 ore
15:20
15:10
15:10
14:50
14:50
14:50
14:40
14:40
14:10
13:50
Acum 8 ore
13:20
12:50
12:50
12:30
12:20
11:50
Acum 12 ore
11:20
11:00
11:00
10:30
10:20
10:00
10:00
09:50
09:30
09:20
08:40
07:40
07:10
Acum 24 ore
23:10
22:50
22:40
22:10
22:10
21:40
21:10
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.