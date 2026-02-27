Mesaje virale pe TikTok cu un „Protest în centrul Chișinăului”. Poliția avertizează asupra posibilelor provocări
Ziar.md, 27 februarie 2026 16:00
În ultimele zile, pe platforma TikTok circulă mai multe videoclipuri în care cetățenii sunt îndemnați să participe la un „protest anti-guvernare” anunțat pentru 25 martie, în Piața Marii Adunări Naț
Acum 5 minute
16:20
Atenție, călători! Circulația rutieră pe șoseaua Muncești va fi sistată, iar itinerarul rutei nr. 18 va fi modificat temporar # Ziar.md
Începând din 28 februarie, itinerarul rutei suburbane de autobuz nr. 18 „str. Ismail – satul Revaca” (inclusiv 18A și 18B) va fi modificat temporar. Schimbarea vine din cauza lucrărilor de reabilitare a carosabilului de pe șoseaua Muncești, informează
Acum 15 minute
16:10
Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al R. Moldova (SIS), Alexandru Bălan, a fost trimis în judecată de către procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT)
16:10
Dialog direct cu autoritățile din Zona de Securitate: Vicepremierul Valeriu Chiveri, în vizită de lucru la Căușeni # Ziar.md
Consolidarea cooperării cu administrațiile publice locale și identificarea soluțiilor pentru problemele comunităților din Zona de Securitate au fost principalele obiective ale vizitei de lucru efectuate în raionul Căușeni de către viceprim-ministrul pentru reintegrare
Acum 30 minute
16:00
Acum o oră
15:30
ANTA constată peste 20 de încălcări în prima zi a campaniei de monitorizare a transportului rutier de persoane # Ziar.md
Inspectorii Agenției Naționale Transport Auto (ANTA) au constatat 21 de încălcări ale legislației contravenționale în prima zi a campaniei de monitorizare a transportului rutier de pasageri, desfășurată pe 26 februarie 2026. Ac&
15:30
Se pregătesc clădiri noi pentru instanțele din Orhei, Cahul, Căușeni și Edineț. Studiile de fezabilitate au fost finalizate # Ziar.md
Mai multe instanțe de judecată din țară urmează să funcționeze în clădiri moderne, adaptate cerințelor actuale. Ministerul Justiției, prin Agenția Digitalizare în Justiție și Administrare Judecătoreasc&
Acum 2 ore
15:10
Fostul primar de Boldurești a fost condamnat la șapte ani de închisoare în dosarul privind accidentarea mortală a adolescentului Mihăiță Beșliu, în vârstă de 14 ani. Totodată, Ion Andronache, acuzat de complicitate
15:10
Scriitoare din Republica Moldova, printre finaliștii Premiului Uniunii Europene pentru Literatură # Ziar.md
Scriitoarea din Republica Moldova, Paula Erizanu, este una dintre finalistele ediției 2026 a Premiul Uniunii Europene pentru Literatură (EUPL) cu volumul „Aicea-i și raiul, și iadul. Republica Moldova: un veac de istorie trăită”. Ea va concura cu autori din alte
15:00
Fostul primar de Boldurești a fost condamnat la șapte ani de închisoare în dosarul privind accidentarea mortală a adolescentului Mihăiță Beșliu, în vârstă de 14 ani. Procurorii au solicitat nouă ani de
14:50
În weekend vor fi organizate primele două examene de evaluare a competențelor de comunicare în limba română # Ziar.md
În perioada 28 februarie - 1 martie, în R. Moldova vor fi organizate primele două examene de evaluare a competențelor de comunicare în limba română. La aceste sesiuni vor participa 200 de elevi din clasa a XII-a, însă testarea
14:50
Funcționarii vamali ai Aeroportului Internațional Chișinău, împreună cu polițiștii de frontieră, au intervenit pentru a preveni o tentativă de transport ilicit al mijloacelor bănești, depistată la controlul de rutin&
Acum 4 ore
14:20
Serviciul Fiscal de Stat a început un program de verificare și conformare fiscală pentru saloanele de înfrumusețare, frizerii și cosmetologii, inclusiv pentru cei care își promovează serviciile online. Scopul autorității este să se asigure că
13:40
Primăvara începe cu noi scumpiri la carburanți - iată cât vor costa motorina și benzina în weekend # Ziar.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit noile prețuri maxime de comercializare a produselor petroliere principale de tip standard, aplicabile pentru perioada 28 februarie - 2 martie 2026. Potrivit comunicatului ANRE, benzina cu cifra octanică 95 va fi
13:20
Comuna Negureni ar urma să formeze o entitate administrativă cu șapte localități învecinate # Ziar.md
Consiliul local Negureni a votat ieri inițierea procesului de amalgamare voluntară cu șapte localități învecinate. Conform deciziei, comuna Negureni urmează să formeze o entitate administrativă cu comuna Chițcanii Vechi, comuna Târșiței,
13:10
Peste 3.300 de persoane sunt urmărite penal într-o operațiune Europol la care a participat și R. Moldova # Ziar.md
O amplă operațiune coordonată de Europol (Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Aplicarea Legii) a dus la urmărirea penală a 3.354 de persoane implicate în rețele de criminalitate farmaceutică. Acțiunea, desfăș
12:50
Primăria Chișinău va construi un sens giratoriu și o platformă pentru transportul către aeroport # Ziar.md
Direcția Mobilitate Urbană a Primăriei Chișinău urmează să semneze astăzi un acord cu Administrația de Stat a Drumurilor și Calea Ferată din Moldova pentru amenajarea unui sens giratoriu și a unei platforme
12:40
Vinul moldovenesc nu este blocat în Ucraina. Ministerul respinge informațiile despre embargo # Ziar.md
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) dă asigurări că, în prezent, vinurile din Republica Moldova pot fi exportate în continuare în Ucraina. Nu există niciun embargo și nicio interdicție oficială aplicată produselor vitivinicole moldovenești.
Acum 6 ore
11:40
SUA prelungește termenul pentru vânzarea activelor Lukoil, pe fondul negocierilor privind Ucraina # Ziar.md
Statele Unite au decis să prelungească termenul-limită pentru potențialii cumpărători ai unor active internaționale ale companiei ruse Lukoil, în contextul negocierilor privind războiul din Ucraina, transmite Reuters. Oficiul pentru Controlul Activelor Străine al SUA
11:30
Profesor suspendat după un presupus caz de abuz asupra unei eleve, într-o școală din nordul țării # Ziar.md
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță că s-a autosesizat după apariția informațiilor despre un presupus caz de abuz sexual comis de un profesor asupra unei eleve, într-o instituție de învăță
11:30
Fostul vicepremier al R. Moldova, Nicolae Andronati, a fost omorât în regiunea transnistreană # Ziar.md
Fostul vicepremier Nicolae Andronati, semnatar al Declarației de Independență a R. Moldova, a fost omorât în stânga Nistrului. Informația a fost raportată de PulsMedia.MD și confirmată de ofițera de presă a
11:10
Portalul EVO adună toate numerele de urgență într-un singur loc. Cetățenii pot găsi rapid unde să sune în caz de criză # Ziar.md
Toate numerele de urgență din Republica Moldova pot fi găsite într-un singur loc. Portalul guvernamental integrat EVO a fost completat cu o nouă secțiune dedicată „Numerelor de urgență”, care reunește, pentru prima dată, toate
11:00
Administratorul unei întreprinderi municipale din Anenii Noi, trimis în judecată pentru poluarea râului Bîc # Ziar.md
Administratorul unei întreprinderi municipale din Anenii Noi a fost trimis pe banca acuzaților pentru poluarea râului Bîc. În perioada anilor 2024–2025, acesta ar fi admis, în procesul de prestare a serviciilor către consumatori, deversarea apelor uzate neepurate
Acum 8 ore
10:00
Fostul primar din Boldurești, Nicanor Ciochină, își va afla astăzi sentința în dosarul privind accidentarea mortală a adolescentului Mihăiță Beșliu, în vârstă de 14 ani. Ședința
10:00
Percheziții matinale la Primăria Durlești: edilul și alți funcționari, vizați într-un dosar privind terenuri publice # Ziar.md
În această dimineață, ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) au desfășurat percheziții la sediul Primăriei orașului Durlești, într-un dosar penal ce vizează presupuse infracțiuni legate de
09:10
Leul moldovenesc continuă să se deprecieze față de moneda europeană. Potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei (BNM), astăzi, 27 februarie, un euro costă la 20,20 lei, cu peste doi bani mai mult decât pe 26
08:50
Vremea se încălzește din nou. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, astăzi, 7 februarie, maximele vor varia între +1°C și +6°C, iar cerul va fi variabil în toată țara. Vântul va sufla slab
Acum 24 ore
22:20
Două accidente tragice au avut loc în această seară, soldate cu moartea a doi cetățeni. Un pieton și-a pierdut viața într-un accident rutier, iar altul pe calea ferată, lovit de tren. Primul incident s-a petrecut pe strada B&
21:30
Fond de convergență, limba română în școli și acces la Serviciul 112. Ce s-a discutat la întâlnirea Chișinău-Tiraspol # Ziar.md
Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a avut o întrevedere cu Vitalii Ignatiev, reprezentantul politic al administrației transnistrene, aceasta fiind prima reuniune în formatul „1+1” după o pauză de un an și patru luni. Discuțiile au avut loc la
19:30
Drogurile fac ravagii în rândul tinerilor: traficanții folosesc criptomonede și aplicații criptate! Ministra - audiată # Ziar.md
Fenomenul consumului și traficului de droguri în Republica Moldova devine tot mai îngrijorător, afectând în special tinerii. În 2025, autoritățile au documentat 36 de minori implicați în infracțiuni legate de droguri, iar metoda
18:00
Atenție la mesajele false! Escrocii trimit notificări din numele Serviciului Fiscal de Stat despre „blocarea” banilor # Ziar.md
Contribuabilii sunt vizați de o nouă tentativă de escrocherie. Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță că circulă notificări false privind pretinsa reținere temporară a mijloacelor financiare, semnate în numele directoarei instituției Olga Golban. Pretinsul
17:10
Piața cerealelor din R. Moldova sub lupă: importuri, provocări climatice și strategii pentru viitor # Ziar.md
Piața cerealelor din Republica Moldova se află într-o perioadă de analiză atentă, după ce datele recente arată fluxuri consistente de import și o sensibilitate crescută la factorii climatici. În cadrul unei ședințe organizate de Ministerul
17:00
FOTO/ Ucraina își plânge soldații căzuți pe front. Cadavrele a sute de militari au fost aduse în țară # Ziar.md
Cadavrele a 1.oo0 de soldați căzuți în război au fost repatriate în Ucraina, a anunțat pe 26 februarie Centrul de coordonare pentru tratamentul prizonierilor de război din Ucraina. Autoritățile de la Kiev
16:50
Alertă cu bombă la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău. Pasagerii au fost evacuați # Ziar.md
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova anunță că, la această oră, la Aeroportul Internațional Eugen Doga Chișinău a fost semnalată o alertă de minare. Polițiștii de frontieră au intervenit
Ieri
16:20
Deputații au acceptat demisia șefului Consiliului Concurenței. Grosu: „Lucrurile în această instituție nu s-au mișcat” # Ziar.md
Demisia lui Alexei Gherțescu, directorul Consiliului Concurenței, a fost aprobată de 55 de deputați, în ședința Parlamentului, din 26 februarie. Acesta a depus cererea de demisie pe 20 februarie curent, invocând motive personale. Hotărâ
16:10
Energocom își schimbă sediul pentru clienți în capitală. Unde trebuie să se adreseze consumatorii # Ziar.md
Furnizorul central de energie electrică și gaze naturale din Republica Moldova S.A. Energocom anunță deschiderea propriului Centru de relații cu clienții în municipiul Chișinău, începând cu 2 martie 2026. Odată cu lansarea
15:50
40% dintre blocuri au accesul blocat pentru autospeciale - IGSU atrage atenția printr-o campanie de informare # Ziar.md
Accesul autospecialelor de intervenție este blocat sau restricționat la circa 40% dintre clădirile înalte și la 39% dintre blocurile cu mansardă, potrivit datelor oficiale. În acest context alarmant, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a
15:50
Statul alocă 15,5 milioane de lei pentru finalizarea lucrărilor de renovare și amenajare a Gimnaziului nr. 6 din Bălți # Ziar.md
Guvernul alocă 15,5 milioane de lei pentru finalizarea lucrărilor de renovare și amenajare a Gimnaziului nr. 6 din municipiul Bălți, frecventat de 1.100 de elevi. Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord, SRL „Clemantin” și
15:40
FOTO/ După peste trei decenii de așteptare, Teatrul „B.P. Hașdeu” din Cahul se apropie de deschiderea noului sediu # Ziar.md
După mai bine de trei decenii de așteptare, Teatrul „B. P. Hasdeu” din Cahul ar putea să-și deschidă în curând ușile noului sediu. În acest sens, pe 26 februarie a fost semnat contractul de
15:10
VIDEO/ „Ziar.md explică”, ediția a doua: Ce înseamnă „cluster de negocieri” în procesul de aderare la Uniunea Europeană # Ziar.md
Ziar.md continuă proiectul video „Ziar.md explică: Scurt și clar despre…”, dedicat prezentării subiectelor de actualitate într-un limbaj simplu și accesibil. În cea de-a doua ediție, jurnalistul Octav Tarlapan abordează un termen tot mai des
15:00
FOTO/ Mai puține mașini în centru: În 2026, Primăria va construi parcări la periferie - cât vor plăti șoferii # Ziar.md
Primăria municipiului Chișinău a prezentat astăzi detalii extinse despre proiectele parcărilor de captare de tip „park‑and‑ride” (n.red. parchează și continuă), care urmează să fie construite la principalele intr&
14:40
Asasinatul din sectorul Rîșcani al capitalei: Presupusul complice revine în arest preventiv # Ziar.md
Presupusul complice la asasinatul comis la o terasă din sectorul Rîșcani al capitalei, Toper Hassan, revine după gratii. Curtea de Apel Centru a admis astăzi recursul procurorilor din cadrul Procuraturii Pentru Combaterea Criminalității și Cauze Speciale (PCCOCS) și
14:30
FOTO/ Biscuiți cu acizi grași trans urmau să ajungă pe rafturile magazinelor. ANSA a intervenit # Ziar.md
Un lot de biscuiți de import, care urmau să fie comercializați pe piața Republicii Moldova, a fost retras și nimicit, în urma controalelor efectuate de inspectorii Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). În
14:00
Drumarii continuă să intervină pe mai multe tronsoane din țară. Se repară gropile cu asfalt rece # Ziar.md
Lucrările de plombare cu mixtură asfaltică la rece sunt în plină desfășurare pe mai multe drumuri din țară afectate de gropi. Intervențiile sunt temporare și au scopul de a îmbunătăți
13:30
Școlile mici se reorganizează, iar tinerii profesori vor primi indemnizații. Ce prevăd noile modificări la Codul educației # Ziar.md
Educația din Republica Moldova urmează să treacă printr-o serie de schimbări care vizează, în primul rând, sprijinirea elevilor și a cadrelor didactice. Parlamentul a adoptat în lectura a doua modificările la Codul educației
13:20
La Tiraspol se desfășoară prima reuniune în formatul „1+1”, după o pauză de aproape un an: „Îi invităm pe colegi la Chișinău” # Ziar.md
La sediul misiunii Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) din orașul Tiraspol se desfășoară prima reuniune în formatul „1+1”, după o pauză de aproape un an. Totodată, este prima î
13:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit prețurile maxime de referință pentru principalele produse petroliere de tip standard, aplicabile începând cu data de 27 februarie 2026. Conform datelor oficiale, benzina standard 95 va avea
12:20
VIDEO/ Opoziția a depus moțiune simplă împotriva ministrei Muncii. Natalia Plugaru, chemată să dea explicații în Parlament # Ziar.md
Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, urmează să fie audiată în Parlament, după ce deputații din opoziție au depus o moțiune simplă asupra politicilor ministerului. Moțiunea a fost prezentată de deputata
12:20
Măsuri economice pentru apropierea malurilor Nistrului: ce se schimbă pentru firmele din regiune - anunțul lui Grosu # Ziar.md
Autoritățile de la Chișinău au anunțat că vor începe eliminarea graduală a facilităților fiscale și vamale acordate agenților economici din regiunea transnistreană, ca parte a unui plan de apropiere economică
12:00
Medicamentele care conțin levamisol ar putea fi interzise. Moldovenii, îndemnați să raporteze reacțiile adverse # Ziar.md
Comitetul pentru evaluarea riscurilor în materie de farmacovigilență al Agenției Europene pentru Medicamente (PRAC) a recomandat recent retragerea autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor care conțin levamisol, în urma unei reevaluări a siguran&
11:40
VIDEO/ Parlamentul R. Moldova a adoptat o Declarație de susținere a Ucrainei, la patru ani de la invazia rusă la scară largă # Ziar.md
Parlamentul Republicii Moldova a adoptat o Declarație prin care reconfirmă sprijinul pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, la patru ani de la declanșarea invaziei militare la scară largă a Federației Ruse. Documentul a fost votat
