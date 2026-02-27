Crimă în regiunea transnistreană: fost vicepremier, ucis în propria gospodărie
NordNews, 27 februarie 2026 16:00
Biroul pentru Reintegrare a confirmat moartea fostului viceprim-ministru al Republicii Moldova, Nicolae Andronati, după ce acesta a fost găsit fără viață în gospodăria sa din localitatea Caragaș, potrivit realitatea.md. Potrivit serviciului de presă al instituției, cazul a fost comunicat Inspectoratului de Poliție Bender, care a inițiat măsurile legale necesare. „Pe acest caz a fost sesizat [...] Articolul Crimă în regiunea transnistreană: fost vicepremier, ucis în propria gospodărie apare prima dată în NordNews.
• • •
Alte ştiri de NordNews
Acum 5 minute
16:20
Naționala Moldovei U-19 a obținut o victorie la limită în fața reprezentativei Azerbaidjanului, scor 1-0, în cel de-al doilea meci amical disputat la Vadul lui Vodă. Golul decisiv a fost marcat în minutul 85 de Ivan Jeju, care a transformat o lovitură liberă și a adus succesul „micilor tricolori” pregătiți de Simion Bulgaru. Partida a [...] Articolul Moldova U-19 învinge Azerbaidjanul cu 1-0 într-un meci amical apare prima dată în NordNews.
Acum 30 minute
16:00
Un bărbat de 53 de ani și-ar fi pus capăt zilelor după ce a fost lovit de un tren, în seara de 26 februarie spre 27 februarie, în apropierea satului Elizaveta, municipiul Bălți. Bărbatul s-a culcat pe șinele de cale ferată, în zona în care locuiește fosta sa soție. Cei care l-au cunoscut susțin că [...] Articolul VIDEO A murit alături de fosta. Bărbat lovit mortal de tren, la Bălți apare prima dată în NordNews.
16:00
Biroul pentru Reintegrare a confirmat moartea fostului viceprim-ministru al Republicii Moldova, Nicolae Andronati, după ce acesta a fost găsit fără viață în gospodăria sa din localitatea Caragaș, potrivit realitatea.md. Potrivit serviciului de presă al instituției, cazul a fost comunicat Inspectoratului de Poliție Bender, care a inițiat măsurile legale necesare. „Pe acest caz a fost sesizat [...] Articolul Crimă în regiunea transnistreană: fost vicepremier, ucis în propria gospodărie apare prima dată în NordNews.
Acum o oră
15:30
Pensionarii vor primi primele plăți pentru luna martie începând cu 3 martie, după ce Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a anunțat finanțarea primei tranșe de pensii, în valoare totală de 73 de milioane de lei. Potrivit instituției, banii urmează să fie transferați direct pe cardurile beneficiarilor, iar procesul de achitare va continua etapizat pe [...] Articolul Când intră pensiile și indemnizațiile în martie apare prima dată în NordNews.
15:30
Fostul primar al satului Boldurești, raionul Nisporeni, Nicanor Ciochină, a fost condamnat la 7 ani de închisoare cu executare, în dosarul în care este învinuit că a lovit mortal un copil și a părăsit locul accidentului. Sentința a fost pronunțată pe 27 februarie 2026 de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Instanța a dispus și aplicarea măsurii [...] Articolul Fostul primar din Boldurești, Nicanor Ciochină, condamnat. Complicele, dat în căutare apare prima dată în NordNews.
Acum 4 ore
14:20
Pentru numeroase familii din mediul rural, asigurarea unei temperaturi confortabile în locuință înseamnă efort și cheltuieli considerabile în sezonul rece. Pierderile de căldură prin pereți, acoperiș sau fundație cresc semnificativ consumul de energie. Datorită programului guvernamental Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul Rezidențial din Moldova (FEERM), pentru familia Radu din satul Bănești iarnă aceasta a [...] Articolul O iarnă mai caldă pentru familia Radu din satul Bănești grație programului de stat FEERM apare prima dată în NordNews.
14:00
Funcționarii Serviciului Vamal au documentat două cazuri distincte de tăinuire a bunurilor pasibile declarării, în cadrul controalelor efectuate la frontieră. Primul caz a fost înregistrat după ce un autoturism de model Lexus, condus de un cetățean ucrainean în vârstă de 40 de ani, a fost supus verificărilor vamale. Atât șoferul, cât și pasagerii au declarat [...] Articolul Bijuterii de lux și bunuri cu valoare istorică, depistate la controlul vamal apare prima dată în NordNews.
13:50
Peste 900 de persoane, inclusiv aproximativ 200 de absolvenți de liceu, participă în acest weekend la primul examen de certificare a competențelor de comunicare în limba română organizat în Republica Moldova. La testare iau parte atât adulți, cât și elevi din clasele a X-a – a XII-a. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC), evaluarea vizează [...] Articolul MEC organizează primul examen național de certificare în limba română apare prima dată în NordNews.
13:40
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a recepționat prima donație de echipamente în cadrul proiectului multianual „Inițiativa daneză pentru protecția civilă în Moldova 2025–2028”. Lotul, estimat la aproximativ 600.000 de euro, include aparate autonome de respirat și echipamente individuale de protecție pentru pompieri. Ceremonia oficială a avut loc la sediul IGSU din Chișinău, în [...] Articolul Echipamente moderne pentru pompierii moldoveni, oferite de Danemarca apare prima dată în NordNews.
13:10
Terenuri ale Primăriei Durlești, vândute printr-o schemă suspectă. Opt persoane, reținute # NordNews
Opt persoane au fost reținute pentru 72 de ore în urma a peste 50 de percheziții, care au avut loc vineri, 27 februarie, în municipiul Chișinău și suburbii într-un dosar penal de escrocherie, care vizează presupusa deposedare a Primăriei Durlești de mai multe terenuri valoroase, situate în extravilanul orașului. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul estimat depășește 15 [...] Articolul Terenuri ale Primăriei Durlești, vândute printr-o schemă suspectă. Opt persoane, reținute apare prima dată în NordNews.
13:00
De la începutul războiului, aproximativ 2,4 milioane de refugiați ucraineni au intrat în Republica Moldova, iar circa 150.000 rămân în țară. În contextul necesităților umanitare continue, Danemarca a anunțat alocarea suplimentară a 25 de milioane de euro pentru asistență umanitară destinată Ucrainei și refugiaților ucraineni din Moldova. Sprijin pentru Republica Moldova O parte din fonduri [...] Articolul Danemarca crește sprijinul umanitar pentru Ucraina și pentru refugiații din Moldova apare prima dată în NordNews.
12:50
O elevă din nordul republicii ar fi fost abuzată sexual de un profesor. Cadru didactic a fost suspendat din funcție pe durata investigațiilor, iar accesul acestuia în instituțiile unde predă a fost interzis până la clarificarea situației. Ministerul Educației și Cercetării anunță că s-a autosesizat și a cerut măsuri imediate. În același timp, ministerul a [...] Articolul Minoră din nordul Moldovei, abuzată sexual de un profesor apare prima dată în NordNews.
12:30
Danemarca își majorează sprijinul umanitar pentru Ucraina și pentru refugiații din Moldova # NordNews
De la începutul războiului, aproximativ 2,4 milioane de refugiați ucraineni au intrat în Republica Moldova, iar circa 150.000 rămân în țară. În contextul necesităților umanitare continue, Danemarca a anunțat alocarea suplimentară a 25 de milioane de euro pentru asistență umanitară destinată Ucrainei și refugiaților ucraineni din Moldova. Sprijin pentru Republica Moldova O parte din fonduri [...] Articolul Danemarca își majorează sprijinul umanitar pentru Ucraina și pentru refugiații din Moldova apare prima dată în NordNews.
Acum 6 ore
11:10
INVESTIGAȚIE Rețeaua Moscovei din umbră: Cum doi moldoveni cu cetățenia rusă, coordonați de FSB, au încercat să se infiltreze în politica din R. Moldova # NordNews
Doi moldoveni, care dețin și cetățenia Federației Ruse, au fost implicați într-o operațiune complexă de influențare politică și socială în Republica Moldova, coordonată de ofițerii Serviciului Federal rus de Securitate (FSB). Este vorba despre Alexandr Ciuprin și Ludmila Corsun – ultima fiind pretendent la funcția de președinte al R. Moldova în cadrul alegerilor din 2024. [...] Articolul INVESTIGAȚIE Rețeaua Moscovei din umbră: Cum doi moldoveni cu cetățenia rusă, coordonați de FSB, au încercat să se infiltreze în politica din R. Moldova apare prima dată în NordNews.
11:10
Localitățile din Republica Moldova cu mai puțin de 20.000 de locuitori pot obține granturi europene de până la 30.000 de euro pentru proiecte de modernizare. Finanțarea este disponibilă în cadrul ediției 2026 a Premiilor New European Bauhaus (NEB), la care Moldova este eligibilă în premieră. Fondurile pot fi utilizate pentru renovarea și adaptarea clădirilor, reamenajarea [...] Articolul Localitățile mici din Moldova, eligibile pentru granturi de până la 30.000 € apare prima dată în NordNews.
Acum 8 ore
09:40
Parlamentul Republicii Moldova a aprobat în lectură finală modificările la Codul Educației, care vizează reorganizarea rețelei școlare, creșterea calității învățământului și reducerea diferențelor dintre școlile mici și cele mari. Proiectul, elaborat de Ministerul Educației și Cercetării, introduce autonomia financiară pentru instituțiile cu peste 400 de elevi, reorganizarea școlilor mici și măsuri de sprijin pentru elevii [...] Articolul Reforma în educație, votată: reorganizarea școlilor și sprijin pentru elevi apare prima dată în NordNews.
09:30
Vicepremierul Vladimir Bolea a declarat că angajați ai ministerului pe care îl conduce nu sunt vizați în ancheta privind delapidările de fonduri publice, inclusiv europene, alocate prin programul guvernamental Satul European. Ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale a precizat că nu a fost informat în prealabil despre descinderile operate, subliniind că instituțiile anticorupție nu au obligația [...] Articolul Vladimir Bolea: Angajații ministerului nu sunt vizați în dosarele CNA apare prima dată în NordNews.
Acum 12 ore
08:20
Persoană observată între șine pe ruta Florești–Bălți–Slobozia. Mecanicul a frânat de urgență # NordNews
Un incident grav a avut loc în seara zilei de 26 februarie 2026, în jurul orei 19:00, pe ruta feroviară Florești–Bălți–Slobozia, după ce mecanicul unui tren marfar a observat o persoană întinsă între șine. Potrivit informațiilor comunicate, mecanicul a aplicat frânarea de urgență imediat ce a observat persoana aflată pe calea ferată. La fața locului [...] Articolul Persoană observată între șine pe ruta Florești–Bălți–Slobozia. Mecanicul a frânat de urgență apare prima dată în NordNews.
07:40
Prețul Benzinei 95 se majorează cu 0,04 lei. Carburantul costă 23,67 de lei per litru. Motorina se scumpește cu 0,05 lei până la prețul de 20,59 lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de [...] Articolul Scumpiri la pompă. Tarifele pentru 27 februarie apare prima dată în NordNews.
Acum 24 ore
20:10
Leul moldovenesc se depreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 27 februarie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 20.2026 lei, mai scump cu 0,02 lei; Dolarul american: 17.1201 lei, mai ieftin cu 0,01 lei; Leul românesc: 3.9654 lei; Hrivna ucraineană: 0.3962 lei; Rubla rusească: 0.8335 [...] Articolul Euro urcă. Curs valutar oficial, 27 februarie apare prima dată în NordNews.
20:10
Horoscopul zilei de 27 februarie 2026 spune că simți nevoia să încetinești ritmul sau, dimpotrivă, să începi ceva care să-ți stimuleze mintea și sufletul. Este o zi în care contrastele se împletesc armonios: unii nativi caută liniștea, alții provocarea, iar alții răspunsuri la întrebări mai vechi. Energia momentului te îndeamnă să fii atentă la semnalele [...] Articolul Peștii își depășesc limitele. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
19:50
Concursul pentru ocuparea funcției de director al Spitalului Clinic Bălți va fi organizat în luna martie. Anunțul a fost făcut de ministrul Sănătății, Emil Ceban, care a efectuat o vizită de lucru, pe 26 februarie, în mai multe instituții medicale din capitala de nord. „În sistemul de sănătate, mai multe funcții de director și vicedirector [...] Articolul VIDEO Atenție, concurs! Ministerul Sănătății va căuta director la Spitalul din Bălți apare prima dată în NordNews.
19:10
În Republica Moldova sunt 3696 de cetățeni ucraineni care dețin permise de ședere permanentă. Alții 2558 au obținut permise de ședere provizorie, conform datelor Inspectoratului General pentru Migrație, potrivit realitatea.md. Începând cu 1 martie 2023, autoritatea a emis 89.259 de documente beneficiarilor de protecție temporară, dintre care 68.861 pentru adulți și 20.250 pentru minori, se [...] Articolul R. Moldova a acordat peste 3.600 de permise de ședere permanentă cetățenilor ucraineni apare prima dată în NordNews.
19:00
VIDEO Ar fi închis ochii pentru trei mii de euro. Inspector de muncă, arestat în dosarul „Satul European” # NordNews
Cel de-al cincilea figurant în dosarul „Satul European” a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Este vorba de inspectorul de muncă care ar fi pretins 3 mii de euro pentru mușamalizarea unui incident la locul de muncă, soldat cu vătămarea unui salariat. Ați luat mită domnule? De ce mușamalizați cazul? Oare viața [...] Articolul VIDEO Ar fi închis ochii pentru trei mii de euro. Inspector de muncă, arestat în dosarul „Satul European” apare prima dată în NordNews.
19:00
Promo-LEX: Educația în limba română câștigă teren în Transnistria, în pofida problemelor sistemice # NordNews
Numărul elevilor din Transnistria care studiază în română crește, însă școlile cu predare în limba de stat se confruntă în continuare cu probleme stringente. Raportul anual Promo-LEX privind drepturile omului indică că pentru prima dată în ultimii 15 ani, în regiunea separatistă a Moldovei sunt peste 2000 de minori care învață în grafia latină, scrie [...] Articolul Promo-LEX: Educația în limba română câștigă teren în Transnistria, în pofida problemelor sistemice apare prima dată în NordNews.
18:10
VIDEO Drumuri distruse după iarnă. Șoferii din nord riscă accidente încercând să evite gropile # NordNews
Șosele distruse după iarnă și promisiuni care întârzie să se transforme în asfalt de calitate. Pe traseul național M5, care leagă municipiul Bălți de vama Criva, șoferii fac slalom printre gropi și spun că riscă zilnic accidente. Autoritățile promit reparații, dar, deocamdată, soluția rămâne asfaltul rece. Aceste imagini nu sunt de pe frontul din estul [...] Articolul VIDEO Drumuri distruse după iarnă. Șoferii din nord riscă accidente încercând să evite gropile apare prima dată în NordNews.
17:20
La Aeroportul Internațional Chișinău a fost anunțată o alertă cu bombă. Din acest motiv, toți pasagerii și angajații au fost evacuați, iar la fața locului au intervenit polițiștii și alte echipe speciale. Înregistrarea pentru zboruri a fost oprită temporar, iar unele curse pot avea întârzieri sau modificări. Autoritățile le recomandă celor care au zboruri [...] Articolul VIDEO Alertă cu bombă la Aeroportul din Chișinău. Toți pasagerii și angajații, evacuați apare prima dată în NordNews.
Ieri
15:50
VIDEO Energie economisită, facturi reduse: măsuri de eficiență energetică adoptate de locuitorii Chișinăului pe timp de iarnă # NordNews
În cadrul campaniei „Utilizăm energia eficient”, echipa Keystone a discutat cu locuitorii municipiului Chișinău despre consumul de energie în perioada de iarnă și metodele de eficientizare aplicate în gospodărie. Întrebați despre costurile suportate, cetățenii au raportat cheltuieli care variază între 300 și 800 de lei, consumul ajungând, în unele cazuri, până la 1000–1200 kW pe [...] Articolul VIDEO Energie economisită, facturi reduse: măsuri de eficiență energetică adoptate de locuitorii Chișinăului pe timp de iarnă apare prima dată în NordNews.
15:40
VIDEO Impactul facturilor la energie asupra chișinăuienilor: Metode de economisire și rolul educației tinerilor # NordNews
Facturile la utilități și impactul lor asupra bugetului de familie reprezintă o preocupare majoră pentru locuitorii capitalei. În cadrul campaniei „Utilizăm energia eficient”, echipa Keystone a discutat cu cetățenii din Chișinău despre costurile suportate în sezonul rece și modalitățile prin care adoptă un consum mai responsabil. Trecătorii au menționat că achită lunar între 300 și [...] Articolul VIDEO Impactul facturilor la energie asupra chișinăuienilor: Metode de economisire și rolul educației tinerilor apare prima dată în NordNews.
15:00
VIDEO Generația ALPHA: În Moldova va fi lansat primul serial socio-educativ pentru copii și adolescenți # NordNews
În Republica Moldova va fi lansat primul serial socio-educativ pentru copii și adolescenți. „Generația ALPHA” este o producție autohtonă care apare într-un context în care violența, bullyingul și discriminarea rămân fenomene alarmante în viața copiilor și adolescenților. Serialul a fost realizat de casa de producție CIO Film și UNICEF, în parteneriat cu Ministerul Educației și [...] Articolul VIDEO Generația ALPHA: În Moldova va fi lansat primul serial socio-educativ pentru copii și adolescenți apare prima dată în NordNews.
14:50
VIDEO Comerț ilegal cu țigări la Lipcani: 1.500 de pachete fără acte, ridicate de polițiștii din Briceni # NordNews
Polițiștii din Briceni documentează un caz de practicare ilegală a activității de întreprinzător, depistat în orașul Lipcani. Un bărbat în vârstă de 55 de ani este suspectat că ar fi păstrat și comercializat produse din tutun fără acte de proveniență și fără autorizație legală. Potrivit informațiilor oferite de oamenii legii, în urma perchezițiilor efectuate la [...] Articolul VIDEO Comerț ilegal cu țigări la Lipcani: 1.500 de pachete fără acte, ridicate de polițiștii din Briceni apare prima dată în NordNews.
13:40
Interimatul funcției de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii Bălți va fi asigurat, din 2 martie, de Sergiu Mititelu. Totodată, procurorul-șef interimar al Procuraturii de Circumscripție Centru va fi Djulieta Devder. Consiliul Superior al Procuraturii (CSP) a aprobat propunerile procurorului general interimar Alexandru Machidon în ședința de joi, 26 februarie. Ordinele procurorului general interimar cu privire la [...] Articolul CSP a aprobat noi numiri interimare în procuraturile Bălți și Centru apare prima dată în NordNews.
13:40
Igor Grosu: „Comisia de etică va fi creată inclusiv pentru „iepurașii care ne fac de rîs”” # NordNews
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a respins criticile opoziției privind noul regulament al Parlamentului propus de fracțiunea PAS, care introduce modificări ce vizează etica și comportamentul deputaților. Înaintea ședinței plenare din 26 februarie, Grosu a calificat drept „argumente foarte ieftine, care nu valorează nimic” acuzațiile potrivit cărora noile prevederi ar putea extinde temeiurile pentru retragerea mandatului [...] Articolul Igor Grosu: „Comisia de etică va fi creată inclusiv pentru „iepurașii care ne fac de rîs”” apare prima dată în NordNews.
13:20
EDITORIAL Vitalie Cazacu | Poate o declarație să substituie absența unui sistem real de apărare? # NordNews
Votul de astăzi al celor 65 de deputați din parlamentul Republicii Moldova pentru Declarația de solidaritate cu Ucraina marchează o ruptură definitivă de ambiguitate strategică a Chișinăului. Dincolo de simbolismul celor patru ani scurși de la începutul invaziei, documentul reprezintă o asumare a identității europene în fața unui revizionism brutal. Igor Grosu, președintele legislativului, a [...] Articolul EDITORIAL Vitalie Cazacu | Poate o declarație să substituie absența unui sistem real de apărare? apare prima dată în NordNews.
12:10
VIDEO Drumuri distruse după iarnă. Șoferii din nord riscă accidente încercând să evite gropile # NordNews
Șosele distruse după iarnă și promisiuni care întârzie să se transforme în asfalt de calitate. Pe traseul național M5, care leagă municipiul Bălți de vama Criva, șoferii fac slalom printre gropi și spun că riscă zilnic accidente. Autoritățile promit reparații, dar, deocamdată, soluția rămâne asfaltul rece. Aceste imagini nu sunt de pe frontul din estul [...] Articolul VIDEO Drumuri distruse după iarnă. Șoferii din nord riscă accidente încercând să evite gropile apare prima dată în NordNews.
11:30
Deputații Parlamentului Republicii Moldova au păstrat un moment de reculegere în memoria celor care și-au pierdut viața în Războiul de pe Nistru. Comemorarea a avut loc la începutul ședinței plenare de joi, potrivit ipn.md. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a subliniat că, deși au trecut peste trei decenii de la conflictul armat din 1992, rănile acelui [...] Articolul 34 de ani de la Războiul de pe Nistru: moment de reculegere în Legislativ apare prima dată în NordNews.
11:20
Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, anunță că este pregătită să se prezinte în Parlament pentru a răspunde întrebărilor deputaților, după ce fracțiunea Partidului Socialiștilor a inițiat o moțiune simplă împotriva activității sale, transmite IPN. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Puterea a Patra” de la N4. „Reprezint un domeniu foarte complex, care vizează [...] Articolul Natalia Plugaru, pregătită să meargă în Parlament după moțiunea PSRM apare prima dată în NordNews.
11:00
Republica Moldova va organiza, în perioada 12–17 martie, Turneul de Dezvoltare UEFA la categoria de vârstă WU-16. Naționala feminină de junioare va întâlni reprezentativele similare din Insulele Feroe, Malta și Bosnia și Herțegovina, transmite ipn.md. Selecționera Elena Subbotina a convocat un lot format din 20 de fotbaliste născute în anii 2010–2011. Reunirea echipei este programată [...] Articolul Moldova găzduiește Turneul de Dezvoltare UEFA WU-16 în martie apare prima dată în NordNews.
10:50
Igor Grosu, despre relațiile Moldova-Rusia: „Ar fi ipocrizie să creăm un grup de prietenie” # NordNews
Relațiile dintre Republica Moldova și Federația Rusă sunt „neclare, ca să spunem delicat”, iar responsabilitatea pentru situația actuală aparține Kremlinului, care continuă să intervină în treburile interne ale Moldovei. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Grosu, în cadrul emisiunii „Teritoria svobodei” de la Realitatea TV. Potrivit șefului Legislativului, din cauza acestui context, în [...] Articolul Igor Grosu, despre relațiile Moldova-Rusia: „Ar fi ipocrizie să creăm un grup de prietenie” apare prima dată în NordNews.
10:30
Prim-ministrul Alexandru Munteanu efectuează astăzi o vizită de lucru în raionul Nisporeni, unde va avea întrevederi cu reprezentanții administrației publice locale și ai serviciilor desconcentrate, potrivit moldpres.md. În cadrul ședinței programate, premierul va discuta despre proiectele implementate în raion cu sprijinul financiar al Guvernului, dar și despre principalele provocări cu care se confruntă autoritățile locale. [...] Articolul Proiecte finanțate de Guvern, verificate de premier la Nisporeni apare prima dată în NordNews.
10:00
Sport, comunitate, performanță. Kaufland devine Partener Principal Echipa Țării și Partener Oficial FMF # NordNews
Kaufland Moldova devine Partener Principal al Echipei Țării și Partener Oficial al Federației Moldovenești de Fotbal (FMF). Anunțul a fost făcut pe 25 februarie, în cadrul unui eveniment de semnare a contractului de parteneriat, organizat într-un magazin Kaufland din Capitală. Acest pas marchează începutul unei colaborări dedicate susținerii fotbalului și promovării unui stil de viață [...] Articolul Sport, comunitate, performanță. Kaufland devine Partener Principal Echipa Țării și Partener Oficial FMF apare prima dată în NordNews.
25 februarie 2026
21:10
Câtă cultură mai are Bălțiul, dincolo de festivaluri și concerte de sărbătoare. În această ediție, discutăm despre felul în care s-a schimbat viața culturală a orașului între anii 2000 și 2026: a evoluat sau doar a rezistat. Invitații din platou sunt scriitorul Anatol Moraru, directorul Colegiului Pedagogic „Ion Creangă”, și Ina Ilașciuc, directoarea Teatrului Național [...] Articolul NordNews LIVE Câtă cultura are Bălțiul apare prima dată în NordNews.
21:00
Canal de Telegram folosit pentru umilirea adolescenților din Găgăuzia: postări sexualizate și anonime # NordNews
Un canal închis de Telegram, cu peste 2.200 de abonați, publică postări umilitoare și sexualizate despre adolescenți din Găgăuzia. Cazul ridică semne de întrebare privind siguranța minorilor în mediul online și respectarea noilor prevederi privind violența digitală în Republica Moldova, potrivit nokta.md. Canalul, accesibil doar prin link și cu aprobarea administratorului, este marcat 18+, însă [...] Articolul Canal de Telegram folosit pentru umilirea adolescenților din Găgăuzia: postări sexualizate și anonime apare prima dată în NordNews.
20:30
VIDEO Patru persoane au fost arestate pentru 30 de zile în dosarul „Satul European”. Administratorul nu-și recunoaște vina # NordNews
Patru persoane din cele cinci reținute în dosarul de corupție și delapidare de fonduri publice și europene, cunoscut drept dosarul „Satul European”, au fost plasate în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost pronunțată de magistrații Judecătoriei Bălți, pe 25 februarie, după examinarea demersurilor înaintate de procurori. Printre cei arestați se numără agentul [...] Articolul VIDEO Patru persoane au fost arestate pentru 30 de zile în dosarul „Satul European”. Administratorul nu-și recunoaște vina apare prima dată în NordNews.
19:50
„Patru ani de suferință și durere nemărginită în Ucraina”. Jurnaliștii Viorica Tataru și Andrei Captarenco au lansat cel de-al doilea documentar de pe linia frontului # NordNews
Lacrimi, neputință, durere, revoltă și compasiune – sunt emoțiile pe care le-au trăit peste 300 de spectatori la premiera filmului „Drumul Războiului 2: De la inimă la inimă”. Documentarul, realizat de jurnaliștii Viorica Tataru și Andrei Captarenco, a fost lansat exact în ziua în care s-au împlinit patru ani de la începutul războiului din Ucraina. [...] Articolul „Patru ani de suferință și durere nemărginită în Ucraina”. Jurnaliștii Viorica Tataru și Andrei Captarenco au lansat cel de-al doilea documentar de pe linia frontului apare prima dată în NordNews.
17:50
Patru persoane din cinci reținute într-un dosar de corupție și delapidare de fonduri publice, cunoscut drept „Satul European”, au primit 30 de zile de arest preventiv. Decizia a fost pronunțată de magistrații judecătoriei Bălți, după examinarea demersurilor înaintate de procurori. Printre cei arestați se numără și agentul economic Dumitru Axenti, vizat în anchetă, precum și [...] Articolul 30 de zile de arest preventiv în dosarul „Satul European” apare prima dată în NordNews.
17:40
Republica Moldova va crea un laborator pentru verificarea calității lucrărilor la drumuri # NordNews
Un laborator special destinat verificării calității lucrărilor rutiere va fi creat în cadrul Administrației Naționale a Drumurilor. Pentru amenajarea și dotarea acestuia, Guvernul a alocat peste 10 milioane de lei din Fondul rutier pentru anul curent. Potrivit autorităților, laboratorul va testa materialele utilizate la construcția și reparația drumurilor, dar va desfășura și activități de cercetare [...] Articolul Republica Moldova va crea un laborator pentru verificarea calității lucrărilor la drumuri apare prima dată în NordNews.
17:00
Ministrul Mediului: Lemnul de foc va fi vândut la preț unic pentru a elimina intermediarii # NordNews
Lemnul de foc va fi comercializat la un preț unic la nivel național, a anunțat ministrul Mediului, Gheorghe Hajder. Potrivit oficialului, măsura are drept scop creșterea transparenței pe piața masei lemnoase și eliminarea intermediarilor care majorează nejustificat costurile pentru consumatori. Ministrul a precizat că autoritățile vor reglementa strict punctele de vânzare și evidența masei lemnoase, [...] Articolul Ministrul Mediului: Lemnul de foc va fi vândut la preț unic pentru a elimina intermediarii apare prima dată în NordNews.
16:30
Imunitatea-i imunitate, dar biletul trebuie plătit: Vasile Costiuc scos cu forța dintr-un autobuz în Italia # NordNews
Deputatul și liderul partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, ar fi fost implicat într-un incident petrecut într-un autobuz din orașul Napoli, Italia. Potrivit unei scrisori expediate redacției Deschide.MD de către o moldoveancă stabilită în Italia, parlamentarul ar fi refuzat să achite călătoria și ar fi fost ulterior debarcat. Incidentul ar fi avut loc în dimineața zilei [...] Articolul Imunitatea-i imunitate, dar biletul trebuie plătit: Vasile Costiuc scos cu forța dintr-un autobuz în Italia apare prima dată în NordNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:00
Polițiștii din Drochia au desfășurat mai multe percheziții într-un dosar ce vizează consumul, păstrarea și comercializarea drogurilor, precum și vânzarea ilegală a produselor de tutungerie. Acțiunile procesual-penale au avut loc la domiciliile a șase persoane din raion, cu vârste cuprinse între 28 și 50 de ani. În urma descinderilor, oamenii legii au depistat și ridicat [...] Articolul VIDEO Percheziții la Drochia: droguri sintetice și țigări ilegale ridicate apare prima dată în NordNews.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.